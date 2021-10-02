Украина: Премьер-лига 2021-2022
Ворскла
3:0
Конец матча
Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского
Ингулец
20' Желтая карточкаБартулович Младен
33' Желтая карточкаПуцлин Давид
36' Желтая карточкаШарай Владислав
1:0
66' ГолРангел
2:0
77' ГолТилль Оливье
3:0
84' ГолТилль Оливье
16
Тамм
Йоонас
28
Пуцлин
Давид
50
Кане
Ибрахим
73
Рангел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Тамм ЙоонасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Пуцлин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
-
73 РангелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Максимов Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Ситало АртёмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Шишка МихаилПолузащитник
-
22 Цуркан ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лавриненко Сергей
Ход матча
33'
36'
66'
1:0
77'
2:0
84'
3:0
История личных встреч
Ворскла
Ингулец
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тилль Оливье
|5 (1)
|0.5
|Степанюк Руслан
|5
|0.5
|Кане Ибрахим
|2
|0.2
|Скляр Александр
|1
|0.1
|Рангел
|1
|0.1
|Чеснаков Владимир
|1
|0.1
|Пуцлин Давид
|1
|0.1
|Пердута Игорь
|0
|0
Ингулец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ситало Артём
|2
|0.2
|Шарай Владислав
|2
|0.2
|Гопей Стефен Майкл
|2
|0.2
|Коваленко Илья
|1
|0.1
|Козак Александр
|1
|0.1
|Бартулович Младен
|1 (1)
|0.1
|Опанасенко Евгений
|0
|0
|Асмелаш Хеннос
|0
|0
|Полегенько Павел
|0
|0
|Запорожец Евгений
|0
|0
Карточки
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скляр Александр
|3
|0
|Тамм Йоонас
|2
|0
|Яворский Сергей
|2
|0
|Пердута Игорь
|2
|0
|Степанюк Руслан
|2
|0
|Якубу Наджиб
|2
|0
|Челядин Артём
|2
|0
|Пешич Иван
|1
|0
|Тилль Оливье
|1
|0
|Пуцлин Давид
|1
|0
|Бондаренко Валерий
|1
|0
|Ризнык Дмитрий
|1
|0
|Кане Ибрахим
|1
|0
Ингулец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Опанасенко Евгений
|3
|0
|Бартулович Младен
|2
|0
|Салем Мохамед
|2
|0
|Ситало Артём
|2
|0
|Шарай Владислав
|2
|0
|Ковалёв Максим
|1
|0
|Павлов Виталий
|1
|0
|Шишка Михаил
|1
|0
|Козак Александр
|1
|0
|Коробенко Андрей
|1
|0
|Головкин Иван
|1
|0
|Запорожец Евгений
|1
|0
|Поспелов Дмитрий
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
4
9 В 1-ом тайме 0
5 Во 2-ом тайме 4
7 Забивали первыми 0
3 Не забивали 7
4
29%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
2
50%
76-90
Пропущено
8
10
2 В 1-ом тайме 4
6 Во 2-ом тайме 6
0 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
3
38%
1
10%
61-75
1
13%
4
40%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 5
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
2
7
0 В 1-ом тайме 3
2 Во 2-ом тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
43%
76-90
Забито
16
10
10 В 1-ом тайме 1
6 Во 2-ом тайме 9
9 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
4
25%
0
0%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
1
6%
3
30%
46-60
3
19%
2
20%
61-75
2
13%
4
40%
76-90
Пропущено
10
17
2 В 1-ом тайме 7
8 Во 2-ом тайме 10
1 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 8
0
0%
4
24%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
1
10%
2
12%
31-45
3
30%
2
12%
46-60
3
30%
1
6%
61-75
2
20%
7
41%
76-90
Результаты последних матчей
Ворскла
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1 Ворскла - Минай 2:0 Ворскла - Десна 2:2 Заря - Ворскла 1:0
Ворскла - Металлист-1925 2:0 Верес - Ворскла 1:1 Ворскла - Львов 4:1 Ворскла - Рух Львов 2:0 Ворскла - КуПС 2:3 Ворскла - Днепр-1 2:2 КуПС - Ворскла 2:2 Минай - Ворскла 1:2 Ворскла - Десна 1:1 Ворскла - Динамо Киев 1:5 Колос Ковалёвка - Ворскла 3:0 Ворскла - Заря 4:2 Ворскла - Львов 2:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2 Ворскла - Олимпик Донецк 3:0 Ворскла - Днепр-1 0:1
Ингулец
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Черноморец Од - Ингулец 1:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:2 Александрия - Ингулец 1:0 Ингулец - Мариуполь 3:0
Львов - Ингулец 1:2 Ингулец - Динамо Киев 1:1 Десна - Ингулец 2:0 Ингулец - Заря 1:5 Шахтёр Донецк - Ингулец 2:1 Шахтёр Донецк - Ингулец 1:0 Ингулец - Львов 1:0 Олимпик Донецк - Ингулец 0:3 Динамо Киев - Ингулец 5:0 Ингулец - Рух Львов 0:0 Заря - Ингулец 2:0 Мариуполь - Ингулец 4:3 Ингулец - Александрия 1:0 Минай - Ингулец 0:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:0 Десна - Ингулец 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|25 - 2
|25
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 5
|22
|3.
|Ворскла
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 7
|21
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|14 - 12
|19
|5.
|Александрия
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 7
|17
|6.
|Заря
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|20 - 9
|17
|7.
|Десна
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 14
|16
|8.
|Рух Львов
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|9.
|Верес
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 12
|11
|10.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 14
|11
|11.
|Металлист-1925
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 13
|10
|12.
|Ингулец
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 18
|8
|13.
|Львов
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 15
|6
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 24
|6
|15.
|Минай
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|12 - 25
|4
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 5
|17
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 0
|15
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|4.
|Десна
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 7
|12
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 5
|9
|6.
|Верес
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|7.
|Заря
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|8.
|Рух Львов
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|10.
|Александрия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|11.
|Металлист-1925
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|12.
|Минай
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Ингулец
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|Львов
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|6 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 1
|10
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Заря
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|14 - 5
|10
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|6.
|Ворскла
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|8.
|Десна
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|10.
|Мариуполь
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 7
|4
|12.
|Ингулец
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|13.
|Черноморец Од
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|14.
|Верес
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|15.
|Львов
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|16.
|Минай
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Киев
|Цыганков Виктор
|7
|4
|1
|2.
|Шахтёр Донецк
|Траоре Лассина
|6
|1
|0
|3.
|Ворскла
|Тилль Оливье
|5
|1
|4
|4.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|5
|0
|1
|5.
|Десна
|Безбородько Денис
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Днепр-1
|Ди Франко Франсиско
|4
|1
|2.
|Львов
|Ньярко Эрнест
|5
|0
|3.
|Мариуполь
|Мампаси Марк
|5
|0
|4.
|Колос Ковалёвка
|Ром Матия
|3
|1
|5.
|Минай
|Кулиев Эльдар
|3
|1
Прогнозы на матч Ворскла 3:0 Ингулец
Исход игры
Ворскла
94.2% (129)
Ничья
3.6% (5)
Ингулец
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
26.67% (36)
Меньше
73.33% (99)
Обе команды забьют
Да
28.89% (39)
Нет
71.11% (96)
Популярный счёт
2:0 Ворскла
34.3% (47)
1:0 Ворскла
33.6% (46)
2:1 Ворскла
20.4% (28)
3:1 Ворскла
3.6% (5)
1:1 Ничья
2.9% (4)
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