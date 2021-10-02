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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ворскла
3:0
Конец матча

Стадион:
Ингулец
0'
20' Желтая карточка
Бартулович Младен
33' Желтая карточка
Пуцлин Давид
36' Желтая карточка
Шарай Владислав
1:0
66' Гол
Рангел
2:0
77' Гол
Тилль Оливье
3:0
84' Гол
Тилль Оливье
90'+4
31
Ризнык
Дмитрий
17
Чеснаков
Владимир
16
Тамм
Йоонас
13
Яворский
Сергей
4
Пердута
Игорь
28
Пуцлин
Давид
6
Скляр
Александр
50
Кане
Ибрахим
73
Рангел
8
Тилль
Оливье
11
Степанюк
Руслан
1
Шуст
Богдан
60
Поспелов
Дмитрий
55
Ковалёв
Максим
4
Салем
Мохамед
17
Ситало
Артём
7
Шарай
Владислав
8
Полегенько
Павел
5
Запорожец
Евгений
34
Асмелаш
Хеннос
9
Плохотнюк
Михаил
11
Бартулович
Младен
Ворскла
Ингулец

История личных встреч

Ворскла
Ингулец

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тилль Оливье 5 (1) 0.5
Степанюк Руслан 5 0.5
Кане Ибрахим 2 0.2
Скляр Александр 1 0.1
Рангел 1 0.1
Чеснаков Владимир 1 0.1
Пуцлин Давид 1 0.1
Пердута Игорь 0 0
Ингулец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ситало Артём 2 0.2
Шарай Владислав 2 0.2
Гопей Стефен Майкл 2 0.2
Коваленко Илья 1 0.1
Козак Александр 1 0.1
Бартулович Младен 1 (1) 0.1
Опанасенко Евгений 0 0
Асмелаш Хеннос 0 0
Полегенько Павел 0 0
Запорожец Евгений 0 0

Карточки

Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скляр Александр 3 0
Тамм Йоонас 2 0
Яворский Сергей 2 0
Пердута Игорь 2 0
Степанюк Руслан 2 0
Якубу Наджиб 2 0
Челядин Артём 2 0
Пешич Иван 1 0
Тилль Оливье 1 0
Пуцлин Давид 1 0
Бондаренко Валерий 1 0
Ризнык Дмитрий 1 0
Кане Ибрахим 1 0
Ингулец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Опанасенко Евгений 3 0
Бартулович Младен 2 0
Салем Мохамед 2 0
Ситало Артём 2 0
Шарай Владислав 2 0
Ковалёв Максим 1 0
Павлов Виталий 1 0
Шишка Михаил 1 0
Козак Александр 1 0
Коробенко Андрей 1 0
Головкин Иван 1 0
Запорожец Евгений 1 0
Поспелов Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
4
9 В 1-ом тайме 0
5 Во 2-ом тайме 4
7 Забивали первыми 0
3 Не забивали 7
4
29%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
2
50%
76-90

Пропущено

8
10
2 В 1-ом тайме 4
6 Во 2-ом тайме 6
0 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
3
38%
1
10%
61-75
1
13%
4
40%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 5
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

2
7
0 В 1-ом тайме 3
2 Во 2-ом тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
43%
76-90

Забито

16
10
10 В 1-ом тайме 1
6 Во 2-ом тайме 9
9 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
4
25%
0
0%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
1
6%
3
30%
46-60
3
19%
2
20%
61-75
2
13%
4
40%
76-90

Пропущено

10
17
2 В 1-ом тайме 7
8 Во 2-ом тайме 10
1 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 8
0
0%
4
24%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
1
10%
2
12%
31-45
3
30%
2
12%
46-60
3
30%
1
6%
61-75
2
20%
7
41%
76-90

Результаты последних матчей

Ворскла
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1 Ворскла - Минай 2:0 Ворскла - Десна 2:2 Заря - Ворскла 1:0
Ворскла - Металлист-1925 2:0 Верес - Ворскла 1:1 Ворскла - Львов 4:1 Ворскла - Рух Львов 2:0 Ворскла - КуПС 2:3 Ворскла - Днепр-1 2:2 КуПС - Ворскла 2:2 Минай - Ворскла 1:2 Ворскла - Десна 1:1 Ворскла - Динамо Киев 1:5 Колос Ковалёвка - Ворскла 3:0 Ворскла - Заря 4:2 Ворскла - Львов 2:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2 Ворскла - Олимпик Донецк 3:0 Ворскла - Днепр-1 0:1
Ингулец
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Черноморец Од - Ингулец 1:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:2 Александрия - Ингулец 1:0 Ингулец - Мариуполь 3:0
Львов - Ингулец 1:2 Ингулец - Динамо Киев 1:1 Десна - Ингулец 2:0 Ингулец - Заря 1:5 Шахтёр Донецк - Ингулец 2:1 Шахтёр Донецк - Ингулец 1:0 Ингулец - Львов 1:0 Олимпик Донецк - Ингулец 0:3 Динамо Киев - Ингулец 5:0 Ингулец - Рух Львов 0:0 Заря - Ингулец 2:0 Мариуполь - Ингулец 4:3 Ингулец - Александрия 1:0 Минай - Ингулец 0:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:0 Десна - Ингулец 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 9 8 1 0 25 - 2 25
2. Шахтёр Донецк Заявка 9 7 1 1 23 - 5 22
3. Ворскла Заявка 10 6 3 1 19 - 7 21
4. Днепр-1 Заявка 10 6 1 3 14 - 12 19
5. Александрия Заявка 9 5 2 2 10 - 7 17
6. Заря Заявка 9 5 2 2 20 - 9 17
7. Десна Заявка 9 5 1 3 13 - 14 16
8. Рух Львов Заявка 10 3 2 5 8 - 12 11
9. Верес Заявка 9 3 2 4 9 - 12 11
10. Колос Ковалёвка Заявка 9 3 2 4 7 - 14 11
11. Металлист-1925 Заявка 9 3 1 5 8 - 13 10
12. Ингулец Заявка 10 2 2 6 9 - 18 8
13. Львов Заявка 10 1 3 6 6 - 15 6
14. Черноморец Од Заявка 10 1 3 6 11 - 24 6
15. Минай Заявка 8 1 3 4 6 - 11 6
16. Мариуполь Заявка 10 1 1 8 12 - 25 4
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ворскла Заявка 7 5 2 0 17 - 5 17
2. Динамо Киев Заявка 5 5 0 0 18 - 0 15
3. Шахтёр Донецк Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
4. Десна Заявка 6 4 0 2 9 - 7 12
5. Днепр-1 Заявка 4 3 0 1 5 - 5 9
6. Верес Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
7. Заря Заявка 5 2 1 2 6 - 4 7
8. Рух Львов Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9. Колос Ковалёвка Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
10. Александрия Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
11. Металлист-1925 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
12. Минай Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Ингулец Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14. Львов Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
15. Черноморец Од Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 5 0 0 5 6 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
2. Шахтёр Донецк Заявка 4 3 1 0 12 - 1 10
3. Динамо Киев Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Заря Заявка 4 3 1 0 14 - 5 10
5. Днепр-1 Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
6. Ворскла Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
7. Металлист-1925 Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
8. Десна Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
9. Рух Львов Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
10. Мариуполь Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
11. Колос Ковалёвка Заявка 3 1 1 1 2 - 7 4
12. Ингулец Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
13. Черноморец Од Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
14. Верес Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
15. Львов Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
16. Минай Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Динамо Киев Цыганков Виктор 7 4 1
2. Шахтёр Донецк Траоре Лассина 6 1 0
3. Ворскла Тилль Оливье 5 1 4
4. Ворскла Степанюк Руслан 5 0 1
5. Десна Безбородько Денис 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Днепр-1 Ди Франко Франсиско 4 1
2. Львов Ньярко Эрнест 5 0
3. Мариуполь Мампаси Марк 5 0
4. Колос Ковалёвка Ром Матия 3 1
5. Минай Кулиев Эльдар 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Vladyslav Sharay получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Пуцлин Давид получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Бартулович Младен получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 137
Ворскла 94.2% (129)
X 3.6% (5)
Ингулец 2.2% (3)
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Где смотреть матч Ворскла 3:0 Ингулец онлайн


Прогнозы на матч Ворскла 3:0 Ингулец

Исход игры
Ворскла
94.2% (129)
Ничья
3.6% (5)
Ингулец
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
26.67% (36)
Меньше
73.33% (99)
Обе команды забьют
Да
28.89% (39)
Нет
71.11% (96)
Популярный счёт
2:0 Ворскла
34.3% (47)
1:0 Ворскла
33.6% (46)
2:1 Ворскла
20.4% (28)
3:1 Ворскла
3.6% (5)
1:1 Ничья
2.9% (4)
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