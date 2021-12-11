Украина: Премьер-лига 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Арена Львов
9' Желтая карточкаГрисьо Максим
36' Желтая карточкаПавлюк Евгений
45' Желтая карточкаБрикнер Иван
0:1
65' ГолКоджови Амилкар
66' Желтая карточкаДовгий Алексей
1:1
74' ГолРеменяк Артур
85' Желтая карточкаРоманчук Александр
Ход матча
36'
45'
65'
0:1
66'
74'
1:1
13
Нич
Назарий
50
Кане
Ибрахим
73
Рангел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Нич НазарийНападающий
- Запасные игроки
-
12 Костик ОрестВратарь
-
25 Чирьяк ФранеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дулуб Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
-
73 РангелНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
51 Исенко ПавелВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Максимов Юрий
История личных встреч
Львов
Ворскла
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
12 матчей
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ньярко Эрнест
|2
|0.11
|Довгий Алексей
|2
|0.11
|Шина Алвес
|2
|0.11
|Ременяк Артур
|2
|0.11
|Ренан Соарес
|1
|0.06
|Якимец Владимир
|1
|0.06
|Романчук Александр II
|1
|0.06
|Чирьяк Фране
|1 (1)
|0.06
|Грисьо Максим
|1
|0.06
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тилль Оливье
|8 (2)
|0.44
|Степанюк Руслан
|6
|0.33
|Рангел
|4
|0.22
|Кане Ибрахим
|2
|0.11
|Скляр Александр
|1
|0.06
|Пешич Иван
|1
|0.06
|Пуцлин Давид
|1
|0.06
|Чеснаков Владимир
|1
|0.06
|Тамм Йоонас
|1
|0.06
|Коджови Амилкар
|1
|0.06
|Кравчук Даниил
|1
|0.06
|Пердута Игорь
|0
|0
Карточки
Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Довгий Алексей
|8
|0
|Романчук Александр II
|6
|1
|Ньярко Эрнест
|7
|0
|Грисьо Максим
|6
|0
|Брикнер Иван
|5
|0
|Махмутович Энес
|3
|1
|Зозуля Алексей
|4
|0
|Якимец Владимир
|4
|0
|Чирьяк Фране
|3
|0
|Бусько Андрей
|3
|0
|Нич Назарий
|3
|0
|Политыло Сергей
|2
|0
|Ренан Соарес
|2
|0
|Алваро
|1
|0
|Ильющенков Александр
|1
|0
|Крушиньский Борис
|1
|0
|Ременяк Артур
|1
|0
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кравчук Даниил
|2
|2
|Тилль Оливье
|3
|1
|Пердута Игорь
|4
|0
|Пуцлин Давид
|4
|0
|Рангел
|3
|0
|Тамм Йоонас
|3
|0
|Скляр Александр
|3
|0
|Степанюк Руслан
|3
|0
|Пешич Иван
|3
|0
|Якубу Наджиб
|3
|0
|Челядин Артём
|3
|0
|Яворский Сергей
|2
|0
|Ризнык Дмитрий
|2
|0
|Кане Ибрахим
|2
|0
|Кушниренко Богдан
|1
|0
|Бондаренко Валерий
|1
|0
|Павлюк Евгений
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
8
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
2
33%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
17
10
5 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
2
12%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
5
29%
29%
5
50%
46-60
3
18%
2
20%
61-75
4
24%
2
20%
76-90
Забито
8
19
2 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
11 Не забивали 10
0
0%
4
21%
1-15
2
25%
3
16%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
4
21%
61-75
3
38%
4
21%
76-90
Пропущено
13
11
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 7
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
23%
1
9%
31-45
2
15%
2
18%
46-60
2
15%
5
45%
61-75
4
31%
2
18%
76-90
Забито
14
27
7 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 13
5 Не забивали 4
2
14%
5
19%
1-15
2
14%
3
11%
16-30
3
21%
7
26%
31-45
1
7%
1
4%
46-60
3
21%
6
22%
61-75
3
21%
5
19%
76-90
Пропущено
30
21
10 В 1-м тайме 3
20 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 13
4
13%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
6
20%
1
5%
31-45
7
23%
7
33%
46-60
5
17%
7
33%
61-75
8
27%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Львов
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Шахтёр Донецк - Львов 6:1 Мариуполь - Львов 0:1 Львов - Заря 2:1 Львов - Десна 0:2
Колос Ковалёвка - Львов 0:1 Альянс - Львов 1:1 Черноморец Од - Львов 1:1 Львов - Динамо Киев 1:4 Львов - Днепр-1 0:1 Минай - Львов 1:2 Львов - Металлист-1925 0:0 Верес - Львов 1:0 Рух Львов - Львов 1:0 Львов - Ингулец 1:2 Львов - Александрия 1:1 Ворскла - Львов 4:1 Львов - Шахтёр Донецк 0:3 Львов - Мариуполь 1:1 Львов - Олимпик Донецк 1:1 Ингулец - Львов 1:0
Ворскла
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Рух Львов - Ворскла 0:0 Днепр-1 - Ворскла 5:1 Ворскла - Мариуполь 5:1 Динамо Киев - Ворскла 1:2
Ворскла - Черноморец Од 0:0 Верес - Ворскла 1:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2 Александрия - Ворскла 1:2 Ворскла - Ингулец 3:0 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1 Ворскла - Минай 2:0 Ворскла - Десна 2:2 Заря - Ворскла 1:0 Ворскла - Металлист-1925 2:0 Верес - Ворскла 1:1 Ворскла - Львов 4:1 Ворскла - Рух Львов 2:0 Ворскла - КуПС 2:3 Ворскла - Днепр-1 2:2 КуПС - Ворскла 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|49 - 10
|47
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|46 - 8
|44
|3.
|Днепр-1
|Заявка
|18
|13
|1
|4
|35 - 17
|40
|4.
|Заря
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|36 - 18
|35
|5.
|Ворскла
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|30 - 18
|33
|6.
|Александрия
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|19 - 16
|26
|7.
|Десна
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 27
|25
|8.
|Верес
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|15 - 20
|23
|9.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|12 - 22
|21
|10.
|Металлист-1925
|Заявка
|17
|6
|1
|10
|16 - 27
|19
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 21
|18
|12.
|Львов
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|14 - 30
|17
|13.
|Ингулец
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|13 - 28
|13
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|18 - 39
|11
|15.
|Минай
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|11 - 28
|10
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|18
|2
|2
|14
|21 - 44
|8
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|29 - 7
|24
|2.
|Днепр-1
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|22 - 8
|24
|3.
|Ворскла
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 8
|21
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 2
|19
|5.
|Заря
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 4
|19
|6.
|Верес
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|8 - 5
|16
|7.
|Десна
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|8.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 6
|13
|9.
|Александрия
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 6
|12
|10.
|Металлист-1925
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|12 - 14
|12
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|12.
|Ингулец
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|13.
|Минай
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|14.
|Львов
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|7 - 16
|7
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 21
|6
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|9
|0
|0
|9
|9 - 25
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|25 - 6
|25
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 3
|23
|3.
|Заря
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|23 - 14
|16
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 9
|16
|5.
|Александрия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|9 - 10
|14
|6.
|Ворскла
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 10
|12
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|5 - 11
|11
|8.
|Десна
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 15
|11
|9.
|Львов
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 14
|10
|10.
|Мариуполь
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 19
|8
|11.
|Верес
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 15
|7
|12.
|Металлист-1925
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|4 - 13
|7
|13.
|Ингулец
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 17
|5
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 18
|5
|15.
|Рух Львов
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 15
|5
|16.
|Минай
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|3 - 16
|2
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Прогнозы на матч Львов 1:1 Ворскла
Исход игры
Львов
16.5% (21)
Ничья
19.7% (25)
Ворскла
63.8% (81)
Тотал 2.5
Больше
46.83% (59)
Меньше
53.17% (67)
Обе команды забьют
Да
63.49% (80)
Нет
36.51% (46)
Популярный счёт
1:2 Ворскла
35.4% (45)
0:1 Ворскла
22% (28)
1:1 Ничья
16.5% (21)
1:0 Львов
7.9% (10)
2:1 Львов
6.3% (8)
1:3 Ворскла
3.1% (4)
0:2 Ворскла
3.1% (4)
0:0 Ничья
2.4% (3)
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