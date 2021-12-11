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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Львов
1:1
Конец матча

Стадион:
Ворскла
0'
9' Желтая карточка
Грисьо Максим
36' Желтая карточка
Павлюк Евгений
45' Желтая карточка
Брикнер Иван
0:1
65' Гол
Коджови Амилкар
66' Желтая карточка
Довгий Алексей
1:1
74' Гол
Ременяк Артур
85' Желтая карточка
Романчук Александр
90'+6
31
Ильющенков
Александр
9
Зозуля
Алексей
21
Романчук
Александр
II
6
Лека
Михай
47
Грисьо
Максим
8
Брикнер
Иван
89
Политыло
Сергей
24
Якимец
Владимир
5
Довгий
Алексей
30
Ньярко
Эрнест
13
Нич
Назарий
21
Ткаченко
Александр
4
Пердута
Игорь
17
Чеснаков
Владимир
13
Яворский
Сергей
5
Якубу
Наджиб
9
Пешич
Иван
77
Кушниренко
Богдан
38
Челядин
Артём
50
Кане
Ибрахим
73
Рангел
8
Тилль
Оливье
Львов
Ворскла

История личных встреч

Львов
Ворскла

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

12 матчей

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
4:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ньярко Эрнест 2 0.11
Довгий Алексей 2 0.11
Шина Алвес 2 0.11
Ременяк Артур 2 0.11
Ренан Соарес 1 0.06
Якимец Владимир 1 0.06
Романчук Александр II 1 0.06
Чирьяк Фране 1 (1) 0.06
Грисьо Максим 1 0.06
Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тилль Оливье 8 (2) 0.44
Степанюк Руслан 6 0.33
Рангел 4 0.22
Кане Ибрахим 2 0.11
Скляр Александр 1 0.06
Пешич Иван 1 0.06
Пуцлин Давид 1 0.06
Чеснаков Владимир 1 0.06
Тамм Йоонас 1 0.06
Коджови Амилкар 1 0.06
Кравчук Даниил 1 0.06
Пердута Игорь 0 0

Карточки

Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Довгий Алексей 8 0
Романчук Александр II 6 1
Ньярко Эрнест 7 0
Грисьо Максим 6 0
Брикнер Иван 5 0
Махмутович Энес 3 1
Зозуля Алексей 4 0
Якимец Владимир 4 0
Чирьяк Фране 3 0
Бусько Андрей 3 0
Нич Назарий 3 0
Политыло Сергей 2 0
Ренан Соарес 2 0
Алваро 1 0
Ильющенков Александр 1 0
Крушиньский Борис 1 0
Ременяк Артур 1 0
Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кравчук Даниил 2 2
Тилль Оливье 3 1
Пердута Игорь 4 0
Пуцлин Давид 4 0
Рангел 3 0
Тамм Йоонас 3 0
Скляр Александр 3 0
Степанюк Руслан 3 0
Пешич Иван 3 0
Якубу Наджиб 3 0
Челядин Артём 3 0
Яворский Сергей 2 0
Ризнык Дмитрий 2 0
Кане Ибрахим 2 0
Кушниренко Богдан 1 0
Бондаренко Валерий 1 0
Павлюк Евгений 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
8
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
2
33%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

17
10
5 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
2
12%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
5
29%
29%
5
50%
46-60
3
18%
2
20%
61-75
4
24%
2
20%
76-90

Забито

8
19
2 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
11 Не забивали 10
0
0%
4
21%
1-15
2
25%
3
16%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
4
21%
61-75
3
38%
4
21%
76-90

Пропущено

13
11
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 7
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
23%
1
9%
31-45
2
15%
2
18%
46-60
2
15%
5
45%
61-75
4
31%
2
18%
76-90

Забито

14
27
7 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 13
5 Не забивали 4
2
14%
5
19%
1-15
2
14%
3
11%
16-30
3
21%
7
26%
31-45
1
7%
1
4%
46-60
3
21%
6
22%
61-75
3
21%
5
19%
76-90

Пропущено

30
21
10 В 1-м тайме 3
20 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 13
4
13%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
6
20%
1
5%
31-45
7
23%
7
33%
46-60
5
17%
7
33%
61-75
8
27%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Львов
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Шахтёр Донецк - Львов 6:1 Мариуполь - Львов 0:1 Львов - Заря 2:1 Львов - Десна 0:2
Колос Ковалёвка - Львов 0:1 Альянс - Львов 1:1 Черноморец Од - Львов 1:1 Львов - Динамо Киев 1:4 Львов - Днепр-1 0:1 Минай - Львов 1:2 Львов - Металлист-1925 0:0 Верес - Львов 1:0 Рух Львов - Львов 1:0 Львов - Ингулец 1:2 Львов - Александрия 1:1 Ворскла - Львов 4:1 Львов - Шахтёр Донецк 0:3 Львов - Мариуполь 1:1 Львов - Олимпик Донецк 1:1 Ингулец - Львов 1:0
Ворскла
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Рух Львов - Ворскла 0:0 Днепр-1 - Ворскла 5:1 Ворскла - Мариуполь 5:1 Динамо Киев - Ворскла 1:2
Ворскла - Черноморец Од 0:0 Верес - Ворскла 1:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2 Александрия - Ворскла 1:2 Ворскла - Ингулец 3:0 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1 Ворскла - Минай 2:0 Ворскла - Десна 2:2 Заря - Ворскла 1:0 Ворскла - Металлист-1925 2:0 Верес - Ворскла 1:1 Ворскла - Львов 4:1 Ворскла - Рух Львов 2:0 Ворскла - КуПС 2:3 Ворскла - Днепр-1 2:2 КуПС - Ворскла 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 18 15 2 1 49 - 10 47
2. Динамо Киев Заявка 17 14 2 1 46 - 8 44
3. Днепр-1 Заявка 18 13 1 4 35 - 17 40
4. Заря Заявка 17 11 2 4 36 - 18 35
5. Ворскла Заявка 18 9 6 3 30 - 18 33
6. Александрия Заявка 18 7 5 6 19 - 16 26
7. Десна Заявка 18 7 4 7 22 - 27 25
8. Верес Заявка 18 6 5 7 15 - 20 23
9. Колос Ковалёвка Заявка 17 6 3 8 12 - 22 21
10. Металлист-1925 Заявка 17 6 1 10 16 - 27 19
11. Рух Львов Заявка 17 4 6 7 16 - 21 18
12. Львов Заявка 18 4 5 9 14 - 30 17
13. Ингулец Заявка 17 3 4 10 13 - 28 13
14. Черноморец Од Заявка 17 2 5 10 18 - 39 11
15. Минай Заявка 17 1 7 9 11 - 28 10
16. Мариуполь Заявка 18 2 2 14 21 - 44 8
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 9 8 0 1 29 - 7 24
2. Днепр-1 Заявка 9 8 0 1 22 - 8 24
3. Ворскла Заявка 10 6 3 1 22 - 8 21
4. Динамо Киев Заявка 8 6 1 1 21 - 2 19
5. Заря Заявка 9 6 1 2 13 - 4 19
6. Верес Заявка 9 4 4 1 8 - 5 16
7. Десна Заявка 9 4 2 3 13 - 12 14
8. Рух Львов Заявка 8 3 4 1 8 - 6 13
9. Александрия Заявка 7 4 0 3 10 - 6 12
10. Металлист-1925 Заявка 8 4 0 4 12 - 14 12
11. Колос Ковалёвка Заявка 9 3 1 5 7 - 11 10
12. Ингулец Заявка 8 2 2 4 7 - 11 8
13. Минай Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
14. Львов Заявка 10 1 4 5 7 - 16 7
15. Черноморец Од Заявка 9 1 3 5 9 - 21 6
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 9 0 0 9 9 - 25 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 9 8 1 0 25 - 6 25
2. Шахтёр Донецк Заявка 9 7 2 0 20 - 3 23
3. Заря Заявка 8 5 1 2 23 - 14 16
4. Днепр-1 Заявка 9 5 1 3 13 - 9 16
5. Александрия Заявка 11 3 5 3 9 - 10 14
6. Ворскла Заявка 8 3 3 2 8 - 10 12
7. Колос Ковалёвка Заявка 8 3 2 3 5 - 11 11
8. Десна Заявка 9 3 2 4 9 - 15 11
9. Львов Заявка 8 3 1 4 7 - 14 10
10. Мариуполь Заявка 9 2 2 5 12 - 19 8
11. Верес Заявка 9 2 1 6 7 - 15 7
12. Металлист-1925 Заявка 9 2 1 6 4 - 13 7
13. Ингулец Заявка 9 1 2 6 6 - 17 5
14. Черноморец Од Заявка 8 1 2 5 9 - 18 5
15. Рух Львов Заявка 9 1 2 6 8 - 15 5
16. Минай Заявка 8 0 2 6 3 - 16 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы 127
Львов 16.5% (21)
X 19.7% (25)
Ворскла 63.8% (81)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Львов 1:1 Ворскла онлайн


Прогнозы на матч Львов 1:1 Ворскла

Исход игры
Львов
16.5% (21)
Ничья
19.7% (25)
Ворскла
63.8% (81)
Тотал 2.5
Больше
46.83% (59)
Меньше
53.17% (67)
Обе команды забьют
Да
63.49% (80)
Нет
36.51% (46)
Популярный счёт
1:2 Ворскла
35.4% (45)
0:1 Ворскла
22% (28)
1:1 Ничья
16.5% (21)
1:0 Львов
7.9% (10)
2:1 Львов
6.3% (8)
1:3 Ворскла
3.1% (4)
0:2 Ворскла
3.1% (4)
0:0 Ничья
2.4% (3)
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