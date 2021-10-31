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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Рух Львов
0:0
Конец матча

Стадион:
Александрия
0'
15' Желтая карточка
Рунич Василий
36' Желтая карточка
Сич Алексей
67' Желтая карточка
Демченко Александр
70' Желтая карточка
Устименко Денис
70' Желтая карточка
Калюжный Иван
75' Желтая карточка
Бабогло Владислав
84' Желтая карточка
Альваренга Фабрисио
90' Желтая карточка
Кузык Орест
90' Вторая желтая карточка
Кузык Орест
90'+5
79
Панькив
Юрий
99
Рунич
Василий
5
Федорчук
Валерий
25
Белый
Максим
77
Сич
Алексей
26
Альваренга
Фабрисио
91
Карасюк
Роман
17
Мысык
Марьян
30
Де
Паула
Таллес
45
Борячук
Андрей
15
Мартынюк
Ярослав
31
Билык
Олег
11
Мирошниченко
Денис
4
Бабогло
Владислав
90
Дубра
Каспар
29
Цуриков
Андрей
27
Демченко
Александр
37
Рыбалка
Сергей
20
Кирюханцев
Игорь
8
Калюжный
Иван
10
Третьяков
Максим
9
Спинелли
Клаудио
Рух Львов
Александрия

История личных встреч

Рух Львов
Александрия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борячук Андрей 3 0.25
Климчук Юрий 3 0.25
Де Паула Таллес 1 0.08
Альваренга Фабрисио 1 0.08
Кузык Орест 1 0.08
Карасюк Роман 0 0
Федорчук Валерий 0 0
Мысык Марьян 0 0
Бойчук Богдан 0 0
Ореховский Павел 0 0
Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Третьяков Максим 4 (1) 0.31
Калюжный Иван 2 0.15
Ковалец Кирилл 1 0.08
Бабогло Владислав 1 0.08
Гринь Сергей 1 0.08
Кожушко Олег 1 0.08
Спинелли Клаудио 1 0.08
Устименко Денис 1 0.08
Цуриков Андрей 0 0
Рыбалка Сергей 0 0
Кирюханцев Игорь 0 0
Мустафаев Эмиль 0 0

Карточки

Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Федорчук Валерий 4 0
Белый Максим 4 0
Карасюк Роман 3 0
Мартынюк Ярослав 3 0
Сич Алексей 3 0
Кузык Орест 1 1
Стаменкович Милош 2 0
Борячук Андрей 2 0
Мысык Марьян 2 0
Кондраков Даниил 2 0
Рунич Василий 2 0
Дидик Роман 2 0
Карабин Ярослав 0 1
Панькив Юрий 1 0
Альваренга Фабрисио 1 0
Климчук Юрий 1 0
Притула Остап 1 0
Гагун Роман 1 0
Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабогло Владислав 7 0
Дубра Каспар 4 0
Калюжный Иван 4 0
Дришлюк Кирилл 4 0
Кожушко Олег 1 1
Кирюханцев Игорь 1 1
Рыбалка Сергей 2 0
Ковалец Кирилл 2 0
Устименко Денис 2 0
Демченко Александр 2 0
Цуриков Андрей 1 0
Мирошниченко Денис 1 0
Третьяков Максим 1 0
Одарюк Владимир 1 0
Спинелли Клаудио 1 0
Шастал Дмитрий 1 0
Билык Олег 1 0
Мельник Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
2
40%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

8
3
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
13%
1
33%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
3
38%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

9
12
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
2
22%
1
8%
1-15
2
22%
2
17%
16-30
2
22%
2
17%
31-45
2
22%
4
33%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

15
10
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
2
13%
2
20%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
5
33%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
33%
1
10%
61-75
1
7%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Рух Львов
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Рух Львов - Заря 0:2 Рух Львов - Минай 2:2 Мариуполь - Рух Львов 0:2 Рух Львов - Динамо Киев 0:2
Десна - Рух Львов 1:0 Рух Львов - Заря 1:1 Рух Львов - Львов 1:0 Днепр-1 - Рух Львов 2:0 Колос Ковалёвка - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Верес 2:1 Ворскла - Рух Львов 2:0 Металлист-1925 - Рух Львов 2:1 Днепр-1 - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Олимпик Донецк 3:0 Рух Львов - Александрия 2:1 Львов - Рух Львов 1:1 Мариуполь - Рух Львов 0:3 Ингулец - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Минай 2:0 Рух Львов - Заря 0:2
Александрия
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Металлист-1925 - Александрия 2:5 Десна - Александрия 1:1 Александрия - Ворскла 1:2 Верес - Александрия 0:0
Александрия - Мариуполь 2:1 Динамо Киев - Александрия 1:0 Александрия - Ингулец 1:0 Черноморец Од - Александрия 2:2 Колос Ковалёвка - Александрия 0:1 Львов - Александрия 1:1 Шахтёр Донецк - Александрия 1:2 Минай - Александрия 1:0 Заря - Александрия 0:1 Заря - Александрия 2:1 Александрия - Колос Ковалёвка 0:2 Рух Львов - Александрия 2:1 Александрия - Шахтёр Донецк 2:0 Александрия - Заря 1:1 Львов - Александрия 3:1 Десна - Александрия 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 13 11 2 0 34 - 5 35
2. Шахтёр Донецк Заявка 13 10 2 1 35 - 7 32
3. Заря 1:1 Заявка 13 7 3 3 25 - 16 24
4. Ворскла Заявка 12 7 3 2 21 - 10 24
5. Днепр-1 Заявка 12 7 1 4 16 - 14 22
6. Александрия Заявка 13 5 5 3 12 - 10 20
7. Металлист-1925 1:1 Заявка 13 6 2 5 16 - 15 20
8. Верес Заявка 13 5 4 4 12 - 12 19
9. Десна Заявка 13 5 3 5 15 - 21 18
10. Рух Львов Заявка 12 3 4 5 10 - 14 13
11. Колос Ковалёвка Заявка 12 3 2 7 7 - 18 11
12. Львов Заявка 13 2 4 7 9 - 20 10
13. Ингулец Заявка 12 2 3 7 9 - 22 9
14. Минай Заявка 11 1 5 5 8 - 14 8
15. Черноморец Од Заявка 12 1 4 7 12 - 26 7
16. Мариуполь Заявка 13 1 1 11 15 - 32 4
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 7 6 1 0 20 - 0 19
2. Шахтёр Донецк Заявка 7 6 0 1 21 - 6 18
3. Ворскла Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
4. Заря 1:1 Заявка 7 4 1 2 9 - 4 13
5. Металлист-1925 1:1 Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
6. Десна Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
7. Днепр-1 Заявка 5 4 0 1 7 - 5 12
8. Верес Заявка 6 3 3 0 5 - 1 12
9. Рух Львов Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
10. Колос Ковалёвка Заявка 7 2 1 4 5 - 8 7
11. Минай Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
12. Александрия Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
13. Ингулец Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
14. Львов Заявка 7 0 3 4 4 - 12 3
15. Черноморец Од Заявка 6 0 3 3 4 - 11 3
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 7 0 0 7 9 - 21 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Александрия Заявка 10 3 5 2 8 - 7 14
3. Шахтёр Донецк Заявка 6 4 2 0 14 - 1 14
4. Заря 1:1 Заявка 6 3 2 1 16 - 12 11
5. Днепр-1 Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
6. Ворскла Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
7. Львов Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
8. Металлист-1925 1:1 Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
9. Верес Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
10. Десна Заявка 6 1 2 3 5 - 13 5
11. Рух Львов Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
12. Колос Ковалёвка Заявка 5 1 1 3 2 - 10 4
13. Ингулец Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4
14. Черноморец Од Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
15. Мариуполь Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
16. Минай Заявка 6 0 2 4 3 - 9 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Oleksii Sych получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Vasyl Runich получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 136
Рух Львов 16.2% (22)
X 39.7% (54)
Александрия 44.1% (60)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Рух Львов 0:0 Александрия онлайн


Прогнозы на матч Рух Львов 0:0 Александрия

Исход игры
Рух Львов
16.2% (22)
Ничья
39.7% (54)
Александрия
44.1% (60)
Тотал 2.5
Больше
30.88% (42)
Меньше
69.12% (94)
Обе команды забьют
Да
65.44% (89)
Нет
34.56% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.6% (47)
0:1 Александрия
20.6% (28)
1:2 Александрия
19.9% (27)
1:0 Рух Львов
8.8% (12)
2:1 Рух Львов
7.4% (10)
0:0 Ничья
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:2 Александрия
2.2% (3)
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