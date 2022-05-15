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  3. Швеция: Аллсвенскан

Стадион:
Дегерфорс
2:1
Конец матча
Хельсинборг
0'
7' Желтая карточка
Салмон Джастин
1:0
10' Гол в свои ворота
Давидсен Вильормур
35' Желтая карточка
Гравиус Христос
48' Желтая карточка
Виделль Каспер
75' Желтая карточка
Линделль Эрик
2:0
78' Гол
Саиди Абдельрахман
88' Желтая карточка
Ландгрен Андреас
2:1
89' Гол
Олссон Деннис
90'+5
1
Уайтмэн
Элфи
2
Гранат
Густав
7
Ольссон
Себастьян
II
16
Эрквист
Расмус
12
Линделль
Эрик
22
Салмон
Джастин
11
Гравиус
Христос
17
Край
Антон
23
Раджамохан
Адхаван
19
Саиди
Абдельрахман
8
Diego
Campos2
1
Линдегор
Андерс
2
Цука
Рави
3
Виделль
Каспер
21
Веберг
Чарли
4
Давидсен
Вильормур
19
Лингман
Лукас
30
Эджупи
Альберт
37
Гигович
Армин
15
Аль-Хамлави
Ассад
9
Ван
ден
Хурк
Антони
22
Али
Таха
Абди
Дегерфорс
3-4-3
Хельсинборг
4-3-3

История личных встреч

Дегерфорс
Хельсинборг

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

С
1:1
С
4:1
С
1:1
С
3:0
К
2:3

Результаты последних матчей

Дегерфорс
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Сундсвалль - Дегерфорс 2:3 Дегерфорс - Эльфсборг 0:6 Вернаму - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хаммарбю 0:1
Кальмар - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хеккен 1:2 Юргорден - Дегерфорс 3:1 Эребру - Дегерфорс 0:5 Эльфсборг - Дегерфорс 5:1 Дегерфорс - Сундсвалль 4:1 Скильебо - Дегерфорс 1:6 Норрбю - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Эребру Сюрианска 2:1 АИК - Дегерфорс 3:2 Дегерфорс - Форвард 6:0 Эстерсунд - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Норрчёпинг 4:1 Дегерфорс - Хаммарбю 1:4 Хеккен - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Гётеборг 0:1
Хельсинборг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хельсинборг - Норрчёпинг 0:1 Юргорден - Хельсинборг 2:2 Мьельбю - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Хеккен 1:1
Хельсинборг - Эльфсборг 1:0 Сириус - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Гётеборг 0:1 Хаммарбю - Хельсинборг 2:1 Эстер - Хельсинборг 2:4 Хельсинборг - Хальмстад 3:0 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:1 Хельсинборг - Хонка 1:2 Хельсинборг - Тромсё 1:1 Хельсинборг - Хельсингёр 1:2 Нордшелланн - Хельсинборг 4:2 Хельсинборг - Энгельхолмс 4:0 Хельсинборг - Видовре 0:1 Хиттарп - Хельсинборг 0:4 Хальмстад - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Хальмстад 0:1
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      35'
      Гравиус Христос получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Давидсен Вильормур уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Желтая карточка
      7'
      Салмон Джастин получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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