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  3. Швеция: Суперэттан
Вестерос
2:1
Конец матча
Эребру
0'
1:0
4' Гол
Viktor Granath
2:0
11' Гол
Dusan Jajic
39' Желтая карточка
Али Хусейн
2:1
45' Гол
Ясин Ахмед
78' Желтая карточка
Хамад Илоан
83' Желтая карточка
Miguel Sandberg
90' Желтая карточка
Dusan Jajic
90' Красная карточка
Ларссон Джейк
90'+6
1
Фагерстрём
Антон
4
Адольфссон
Йеспер
30
Раск
Теодор
7
Рибейро
Педро
III
11
Гефверт
Симон
6
Йоханссон
Саймон
15
Эдлунд
Олле
23
Dusan
Jajic
26
Mohammed
Yousef
8
Daniel
Ask
14
Viktor
Granath
20
Эскелинен
Виллиам
24
Али
Хусейн
4
Моро
Насиру
15
Бергмарк
Никлас
6
Хьертстранд
Бенджамин
7
Ясин
Ахмед
8
Валкер
Кевин
16
Сегер
Давид
90
Густавссон
Даниэль
11
Хамад
Илоан
48
Миллескуг
Ноэль
Вестерос
3-5-2
Эребру
4-4-2

Результаты последних матчей

Вестерос
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Эстер - Вестерос 1:1 Вестерос - Утсиктенс 0:3 Вестерос - Эстерсунд 1:1 Броммапойкарна - Вестерос 2:1
Норрчёпинг - Вестерос 4:0 Юргорден - Вестерос 3:0 Хельсинборг - Вестерос 2:2 Вестерос - Треллеборг 1:1 Йёнчёпинг - Вестерос 0:0 Вестерос - Эргрюте 2:2 Васалунд - Вестерос 0:1 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:1 Вестерос - ГАИС 3:0 Вернаму - Вестерос 3:2 Вестерос - Сундсвалль 1:2 Акрополис - Вестерос 0:2 Вестерос - Норрбю 1:1 Эстер - Вестерос 1:1 Вестерос - Фалькенберг 1:3 Браге - Вестерос 3:3
Эребру
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Эребру - Хальмстад 0:2 Норрбю - Эребру 0:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:1 Браге - Эребру 3:0
Эребру - Дегерфорс 0:5 АИК - Эребру 1:1 Эребру - Эргрюте 1:3 Эскилсминне - Эребру 0:0 Норрчёпинг - Эребру 2:0 Сириус - Эребру 2:1 Эребру - Эльфсборг 2:3 Мьельбю - Эребру 0:0 Эребру - Кальмар 1:2 Хаммарбю - Эребру 3:2 Эребру - Юргорден 0:1 Хальмстад - Эребру 1:1 Эребру - Дегерфорс 1:2 Гётеборг - Эребру 2:0 Эребру - Хеккен 1:2 Мальмё - Эребру 5:1
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    УДАЛЕНИЕ! - Ларссон Джейк увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    92'
    Душан Яйич получил желтую карточку от судьи
  • 90'
    Nasiru Moro уходит с поля. Экани Виктор выходит вместо него
  • Желтая карточка
    83'
    Miguel Sandberg получил желтую карточку от судьи
  • 79'
    Раск Теодор уходит с поля. Ahmad Faqa выходит вместо него
  • 79'
    Эдлунд Олле уходит с поля. Alex Lindeloev выходит вместо него
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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