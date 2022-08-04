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Швеция: Суперэттан

2022
Йёнчёпинг
2:1
Конец матча
Вестерос
0'
35' Желтая карточка
Крона Себастьян
0:1
36' Гол
Viktor Granath
47' Желтая карточка
Бук Робин
1:1
55' Пенальти
Бук Робин
2:1
70' Гол
Люнг Даниэль
80' Желтая карточка
Фендрих Фредрик
90'+9
30
Нильссон
Александр
15
Arvid
Eriksson
7
Крона
Себастьян
6
Ламин
Адам
Бен
3
Фазал
Мохаммад
22
Люнг
Даниэль
5
Фендрих
Фредрик
26
Моенза
Малкольм
10
Бук
Робин
9
Edin
Hamidovic
24
Николич
Марко
1
Фагерстрём
Антон
3
Alex
Douglas
30
Раск
Теодор
7
Рибейро
Педро
III
11
Гефверт
Симон
8
Daniel
Ask
23
Dusan
Jajic
2
Herman
Magnusson
15
Эдлунд
Олле
14
Viktor
Granath
27
David
Burubwa
Йёнчёпинг
3-4-3
Вестерос
3-5-2

История личных встреч

Йёнчёпинг
Вестерос

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

С
2:2
С
0:0
С
2:1
С
2:2
С
1:1
С
2:1
С
2:2
С
4:2
С
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Йёнчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Робин 5 (2) 0.29
Николич Марко 3 0.18
Нордстрем Элиас 3 0.18
Марич Аднан 2 0.12
Гваргис Питер 2 0.12
Фазал Мохаммад 2 0.12
Моенза Малкольм 1 0.06
Эдквист Адриан 1 0.06
Ассогба Юсуф 1 0.06
Люнг Даниэль 1 0.06
Edin Hamidovic 1 (1) 0.06
Аль-Хамлави Ассад 1 0.06
Родеблад Лове Кевин 0 0
Anas Al Asbahi 0 0
Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Viktor Granath 10 0.59
Йоханссон Саймон 3 0.18
Dusan Jajic 2 0.12
Daniel Ask 1 0.06
Гефверт Симон 1 0.06
Max Larsson 1 0.06
Проделль Виктор 1 0.06
Рибейро Педро III 1 (1) 0.06
Адольфссон Йеспер 1 (1) 0.06
Троне Филип 0 0
Mohammed Yousef 0 0
Ског Эмиль 0 0
Эдлунд Олле 0 0
Раск Теодор 0 0

Карточки

Йёнчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ламин Адам Бен 7 0
Крона Себастьян 4 1
Барни Юнес 4 0
Anas Al Asbahi 2 1
Фендрих Фредрик 3 0
Бук Робин 3 0
Марич Аднан 2 0
Моенза Малкольм 2 0
Эдквист Адриан 2 0
Ассогба Юсуф 2 0
Arvid Eriksson 2 0
Дегерлунд Маркус 1 0
Люнг Даниэль 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Ask 2 1
Рибейро Педро III 3 0
Dusan Jajic 3 0
Max Larsson 3 0
Йоханссон Саймон 2 0
Раск Теодор 2 0
Ahmad Faqa 2 0
Троне Филип 1 0
Ског Эмиль 1 0
Фагерстрём Антон 1 0
Эдлунд Олле 1 0
Alex Douglas 1 0
Гефверт Симон 1 0
Miguel Sandberg 1 0
Mohammed Yousef 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
9
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
2
12%
1
11%
1-15
1
6%
3
33%
16-30
4
24%
3
33%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
3
18%
2
22%
76-90

Пропущено

16
17
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
0
0%
2
12%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
4
25%
3
18%
31-45
2
13%
2
12%
46-60
5
31%
3
18%
61-75
3
19%
6
35%
76-90

Забито

7
12
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
0
0%
4
33%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
5
42%
76-90

Пропущено

16
15
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
3
19%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
19%
2
13%
31-45
0
0%
5
33%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
7
44%
5
33%
76-90
1
0%
0%

Забито

24
21
9 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
2
8%
5
24%
1-15
2
8%
5
24%
16-30
5
21%
4
19%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
5
21%
0
0%
61-75
6
25%
7
33%
76-90

Пропущено

32
32
12 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 16
3
9%
4
13%
1-15
2
6%
1
3%
16-30
7
22%
5
16%
31-45
2
6%
7
22%
46-60
7
22%
4
13%
61-75
10
31%
11
34%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Йёнчёпинг
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Эстерсунд - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Далкурд 0:1 Норрбю - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:0
Хальмстад - Йёнчёпинг 3:0 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:2 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Хаммарбю 0:0 Эстер - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Сковде АИК 0:1 Вестерос - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Утсиктенс 5:2 Йёнчёпинг - Ландскруна 2:4 Броммапойкарна - Йёнчёпинг 2:1 Йёнчёпинг - Треллеборг 2:3 Браге - Йёнчёпинг 1:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 АИК - Йёнчёпинг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:1
Вестерос
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Вестерос - Эстер 2:2 Эргрюте - Вестерос 1:1 Вестерос - Ландскруна 3:0 Норрбю - Вестерос 1:0
Вестерос - Браге 1:3 Сковде АИК - Вестерос 0:2 Вестерос - Хальмстад 2:2 Далкурд - Вестерос 1:2 Вестерос - Йёнчёпинг 2:2 Треллеборг - Вестерос 3:0 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 5:2 Вестерос - Эребру 2:1 Эстер - Вестерос 1:1 Вестерос - Утсиктенс 0:3 Вестерос - Эстерсунд 1:1 Броммапойкарна - Вестерос 2:1 Норрчёпинг - Вестерос 4:0 Юргорден - Вестерос 3:0 Хельсинборг - Вестерос 2:2 Вестерос - Треллеборг 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 17 12 2 3 38 - 16 38
2. Браге 17 9 5 3 31 - 16 32
3. Сковде АИК 17 8 5 4 24 - 21 29
4. Эстер 17 8 5 4 30 - 22 29
5. Броммапойкарна 17 8 5 4 38 - 27 29
6. Треллеборг 17 8 4 5 27 - 27 28
7. Сирианска Эскильстуна 16 8 2 6 33 - 25 26
8. Утсиктенс 17 7 3 7 27 - 25 24
9. Эребру 17 7 2 8 19 - 22 23
10. Ландскруна 17 5 6 6 22 - 27 21
11. Норрбю 17 5 3 9 17 - 26 18
12. Вестерос 17 4 6 7 23 - 30 18
13. Далкурд 17 5 3 9 15 - 26 18
14. Йёнчёпинг 17 4 4 9 24 - 32 16
15. Эргрюте 16 2 7 7 20 - 28 13
16. Эстерсунд 17 1 6 10 11 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 9 7 2 0 27 - 11 23
2. Сирианска Эскильстуна 9 6 1 2 21 - 11 19
3. Хальмстад 8 6 0 2 17 - 7 18
4. Браге 9 5 2 2 16 - 7 17
5. Эребру 9 5 1 3 12 - 11 16
6. Треллеборг 9 4 3 2 13 - 12 15
7. Эстер 8 4 1 3 15 - 13 13
8. Сковде АИК 8 3 3 2 9 - 8 12
9. Ландскруна 8 3 3 2 13 - 13 12
10. Утсиктенс 8 3 3 2 13 - 10 12
11. Норрбю 9 3 3 3 8 - 9 12
12. Далкурд 9 4 0 5 11 - 13 12
13. Йёнчёпинг 9 3 1 5 16 - 17 10
14. Вестерос 8 2 4 2 13 - 14 10
15. Эргрюте 8 1 4 3 10 - 12 7
16. Эстерсунд 7 1 3 3 6 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 9 6 2 1 21 - 9 20
2. Сковде АИК 9 5 2 2 15 - 13 17
3. Эстер 9 4 4 1 15 - 9 16
4. Браге 8 4 3 1 15 - 9 15
5. Треллеборг 8 4 1 3 14 - 15 13
6. Утсиктенс 9 4 0 5 14 - 15 12
7. Ландскруна 9 2 3 4 9 - 14 9
8. Вестерос 9 2 2 5 10 - 16 8
9. Эребру 8 2 1 5 7 - 11 7
10. Сирианска Эскильстуна 7 2 1 4 12 - 14 7
11. Броммапойкарна 8 1 3 4 11 - 16 6
12. Норрбю 8 2 0 6 9 - 17 6
13. Далкурд 8 1 3 4 4 - 13 6
14. Эргрюте 8 1 3 4 10 - 16 6
15. Йёнчёпинг 8 1 3 4 8 - 15 6
16. Эстерсунд 10 0 3 7 5 - 18 3
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Описание гола
      36'
      Г О О О О Л - Viktor Granath бьет в цель!
    • Желтая карточка
      35'
      Крона Себастьян получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Йёнчёпинг 2:1 Вестерос онлайн

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