0'
35' Желтая карточкаКрона Себастьян
0:1
36' ГолViktor Granath
47' Желтая карточкаБук Робин
1:1
55' ПенальтиБук Робин
2:1
70' ГолЛюнг Даниэль
80' Желтая карточкаФендрих Фредрик
90'+9
Ход матча
35'
36'
0:1
47'
55'
1:1
70'
2:1
80'
22
Люнг
Даниэль
10
Бук
Робин
30
Раск
Теодор
23
Dusan
Jajic
15
Эдлунд
Олле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Люнг ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бук РобинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Марич АднанПолузащитник
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Раск ТеодорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Dusan JajicПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Ског ЭмильЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
31 Max Larsson
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
История личных встреч
Йёнчёпинг
Вестерос
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Йёнчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бук Робин
|5 (2)
|0.29
|Николич Марко
|3
|0.18
|Нордстрем Элиас
|3
|0.18
|Марич Аднан
|2
|0.12
|Гваргис Питер
|2
|0.12
|Фазал Мохаммад
|2
|0.12
|Моенза Малкольм
|1
|0.06
|Эдквист Адриан
|1
|0.06
|Ассогба Юсуф
|1
|0.06
|Люнг Даниэль
|1
|0.06
|Edin Hamidovic
|1 (1)
|0.06
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0.06
|Родеблад Лове Кевин
|0
|0
|Anas Al Asbahi
|0
|0
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Viktor Granath
|10
|0.59
|Йоханссон Саймон
|3
|0.18
|Dusan Jajic
|2
|0.12
|Daniel Ask
|1
|0.06
|Гефверт Симон
|1
|0.06
|Max Larsson
|1
|0.06
|Проделль Виктор
|1
|0.06
|Рибейро Педро III
|1 (1)
|0.06
|Адольфссон Йеспер
|1 (1)
|0.06
|Троне Филип
|0
|0
|Mohammed Yousef
|0
|0
|Ског Эмиль
|0
|0
|Эдлунд Олле
|0
|0
|Раск Теодор
|0
|0
Карточки
Йёнчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ламин Адам Бен
|7
|0
|Крона Себастьян
|4
|1
|Барни Юнес
|4
|0
|Anas Al Asbahi
|2
|1
|Фендрих Фредрик
|3
|0
|Бук Робин
|3
|0
|Марич Аднан
|2
|0
|Моенза Малкольм
|2
|0
|Эдквист Адриан
|2
|0
|Ассогба Юсуф
|2
|0
|Arvid Eriksson
|2
|0
|Дегерлунд Маркус
|1
|0
|Люнг Даниэль
|1
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Ask
|2
|1
|Рибейро Педро III
|3
|0
|Dusan Jajic
|3
|0
|Max Larsson
|3
|0
|Йоханссон Саймон
|2
|0
|Раск Теодор
|2
|0
|Ahmad Faqa
|2
|0
|Троне Филип
|1
|0
|Ског Эмиль
|1
|0
|Фагерстрём Антон
|1
|0
|Эдлунд Олле
|1
|0
|Alex Douglas
|1
|0
|Гефверт Симон
|1
|0
|Miguel Sandberg
|1
|0
|Mohammed Yousef
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
9
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
2
12%
1
11%
1-15
1
6%
3
33%
16-30
4
24%
3
33%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
3
18%
2
22%
76-90
Пропущено
16
17
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
0
0%
2
12%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
4
25%
3
18%
31-45
2
13%
2
12%
46-60
5
31%
3
18%
61-75
3
19%
6
35%
76-90
Забито
7
12
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
0
0%
4
33%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
5
42%
76-90
Пропущено
16
15
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
3
19%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
19%
2
13%
31-45
0
0%
5
33%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
7
44%
5
33%
76-90
1
0%
0%
Забито
24
21
9 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
2
8%
5
24%
1-15
2
8%
5
24%
16-30
5
21%
4
19%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
5
21%
0
0%
61-75
6
25%
7
33%
76-90
Пропущено
32
32
12 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 16
3
9%
4
13%
1-15
2
6%
1
3%
16-30
7
22%
5
16%
31-45
2
6%
7
22%
46-60
7
22%
4
13%
61-75
10
31%
11
34%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Йёнчёпинг
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Эстерсунд - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Далкурд 0:1 Норрбю - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:0
Хальмстад - Йёнчёпинг 3:0 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:2 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Хаммарбю 0:0 Эстер - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Сковде АИК 0:1 Вестерос - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Утсиктенс 5:2 Йёнчёпинг - Ландскруна 2:4 Броммапойкарна - Йёнчёпинг 2:1 Йёнчёпинг - Треллеборг 2:3 Браге - Йёнчёпинг 1:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 АИК - Йёнчёпинг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:1
Вестерос
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Вестерос - Эстер 2:2 Эргрюте - Вестерос 1:1 Вестерос - Ландскруна 3:0 Норрбю - Вестерос 1:0
Вестерос - Браге 1:3 Сковде АИК - Вестерос 0:2 Вестерос - Хальмстад 2:2 Далкурд - Вестерос 1:2 Вестерос - Йёнчёпинг 2:2 Треллеборг - Вестерос 3:0 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 5:2 Вестерос - Эребру 2:1 Эстер - Вестерос 1:1 Вестерос - Утсиктенс 0:3 Вестерос - Эстерсунд 1:1 Броммапойкарна - Вестерос 2:1 Норрчёпинг - Вестерос 4:0 Юргорден - Вестерос 3:0 Хельсинборг - Вестерос 2:2 Вестерос - Треллеборг 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|17
|12
|2
|3
|38 - 16
|38
|2.
|Браге
|17
|9
|5
|3
|31 - 16
|32
|3.
|Сковде АИК
|17
|8
|5
|4
|24 - 21
|29
|4.
|Эстер
|17
|8
|5
|4
|30 - 22
|29
|5.
|Броммапойкарна
|17
|8
|5
|4
|38 - 27
|29
|6.
|Треллеборг
|17
|8
|4
|5
|27 - 27
|28
|7.
|Сирианска Эскильстуна
|16
|8
|2
|6
|33 - 25
|26
|8.
|Утсиктенс
|17
|7
|3
|7
|27 - 25
|24
|9.
|Эребру
|17
|7
|2
|8
|19 - 22
|23
|10.
|Ландскруна
|17
|5
|6
|6
|22 - 27
|21
|11.
|Норрбю
|17
|5
|3
|9
|17 - 26
|18
|12.
|Вестерос
|17
|4
|6
|7
|23 - 30
|18
|13.
|Далкурд
|17
|5
|3
|9
|15 - 26
|18
|14.
|Йёнчёпинг
|17
|4
|4
|9
|24 - 32
|16
|15.
|Эргрюте
|16
|2
|7
|7
|20 - 28
|13
|16.
|Эстерсунд
|17
|1
|6
|10
|11 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|9
|7
|2
|0
|27 - 11
|23
|2.
|Сирианска Эскильстуна
|9
|6
|1
|2
|21 - 11
|19
|3.
|Хальмстад
|8
|6
|0
|2
|17 - 7
|18
|4.
|Браге
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|5.
|Эребру
|9
|5
|1
|3
|12 - 11
|16
|6.
|Треллеборг
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|7.
|Эстер
|8
|4
|1
|3
|15 - 13
|13
|8.
|Сковде АИК
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|9.
|Ландскруна
|8
|3
|3
|2
|13 - 13
|12
|10.
|Утсиктенс
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|11.
|Норрбю
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|12.
|Далкурд
|9
|4
|0
|5
|11 - 13
|12
|13.
|Йёнчёпинг
|9
|3
|1
|5
|16 - 17
|10
|14.
|Вестерос
|8
|2
|4
|2
|13 - 14
|10
|15.
|Эргрюте
|8
|1
|4
|3
|10 - 12
|7
|16.
|Эстерсунд
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|9
|6
|2
|1
|21 - 9
|20
|2.
|Сковде АИК
|9
|5
|2
|2
|15 - 13
|17
|3.
|Эстер
|9
|4
|4
|1
|15 - 9
|16
|4.
|Браге
|8
|4
|3
|1
|15 - 9
|15
|5.
|Треллеборг
|8
|4
|1
|3
|14 - 15
|13
|6.
|Утсиктенс
|9
|4
|0
|5
|14 - 15
|12
|7.
|Ландскруна
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|8.
|Вестерос
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|9.
|Эребру
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|10.
|Сирианска Эскильстуна
|7
|2
|1
|4
|12 - 14
|7
|11.
|Броммапойкарна
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|12.
|Норрбю
|8
|2
|0
|6
|9 - 17
|6
|13.
|Далкурд
|8
|1
|3
|4
|4 - 13
|6
|14.
|Эргрюте
|8
|1
|3
|4
|10 - 16
|6
|15.
|Йёнчёпинг
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|16.
|Эстерсунд
|10
|0
|3
|7
|5 - 18
|3
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