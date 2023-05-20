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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 33. Стадион: .
Фамаликан
2:4
Конец матча
Порту
0'
6' Желтая карточка
Жуниор Луис
0:1
7' Пенальти
Тареми Мехди
0:2
10' Гол
Тареми Мехди
18' Желтая карточка
Тареми Мехди
26' Желтая карточка
Родригеш Иву
1:2
33' Гол
Хайме Иван
42' Желтая карточка
Пепе Акино
2:2
44' Пенальти
Коломбатто Сантьяго
45' Желтая карточка
Коломбатто Сантьяго
57' Желтая карточка
Отавио Эдмилсон
66' Желтая карточка
Юссуф Зейду
2:3
67' Пенальти
Тареми Мехди
74' Желтая карточка
Отавио Эдмилсон
2:4
75' Пенальти
Тареми Мехди
90'+14

Ход матча

6'
Жуниор Луис
 
7'
0:1
Тареми Мехди
10'
0:2
Тареми Мехди
(Отавио Эдмилсон)
18'
 
Тареми Мехди
26'
Родригеш Иву
 
33'
Хайме Иван
(Родригеш Иву)
1:2
42'
 
Пепе Акино
44'
Коломбатто Сантьяго
2:2
45'
Коломбатто Сантьяго
 
57'
 
Отавио Эдмилсон
66'
Юссуф Зейду
 
67'
2:3
Тареми Мехди
68'
Фонте Руй
Кастро Пабло
 
68'
Кадиле Джуниор
Добре Алекс
 
68'
 
Эванилсон
Мартинес Антонио
68'
 
Урибе Матеус
Груйич Марко
74'
Отавио Эдмилсон
 
75'
2:4
Тареми Мехди
84'
Симоэш Андре
Коломбатто Сантьяго
 
84'
Ассунсао Густаво
Юссуф Зейду
 
90'
 
Верон Габриэл
Тареми Мехди
90'
Агиррегабириа Мартин
Пенетра Алешандре
 
90'
 
Консейсау Родригу
Пепе Акино
90'
 
Лодер Дэнни
Галено Вандерсон
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Фамаликан 0% (0)
X 0% (0)
Порту 100% (118)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Жуниор
Луис
6
Пенетра
Алешандре
13
Отавио
Эдмилсон
15
Риччели
5
Лима
Рубен
28
Юссуф
Зейду
97
Коломбатто
Сантьяго
23
Добре
Алекс
7
Родригеш
Иву
10
Хайме
Иван
77
Кастро
Пабло
99
Кошта
Диогу
11
Пепе
VI
3
Пепе
Кеплер
5
Маркано
Иван
22
Венделл
Боргес
25
Отавио
Эдмилсон
46
Эуштакиу
Стивен
16
Груйич
Марко
13
Галено
Вандерсон
9
Тареми
Мехди
29
Мартинес
Антонио
III
Фамаликан
4-2-3-1
Порту
4-4-2

История личных встреч

Фамаликан
Порту

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

10 матчей

20%
80%
2 победы 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

К
3:2
К
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
КЛ
1:0

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.2
1.2

Среднее время на гол

75
75

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

3.2
1.8

Среднее время на гол

28
50

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

2.2
1.5

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6

Среднее время на гол

40
60

Бомбардиры внутри турнира

Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хайме Иван 9 (1) 0.27
Кадис Хондер 4 0.12
Коломбатто Сантьяго 3 (1) 0.09
Родригеш Иву 2 (1) 0.06
Моура Франсишку 2 0.06
Пенетра Алешандре 2 0.06
Юссуф Зейду 2 0.06
Миллан Алехандро 2 0.06
Санка Леандру 2 0.06
Родригес Хосе Луис 1 0.03
Добре Алекс 1 0.03
Ассунсао Густаво 1 0.03
Фонте Руй 1 0.03
Кастро Пабло 1 0.03
Риччели 1 0.03
Кадиле Джуниор 1 0.03
Агиррегабириа Мартин 0 0
Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тареми Мехди 21 (7) 0.64
Галено Вандерсон 8 (1) 0.24
Эванилсон 6 0.18
Мартинес Антонио III 5 0.15
Отавио Эдмилсон 4 0.12
Пепе VI 4 0.12
Маркано Иван 4 0.12
Урибе Матеус 4 (2) 0.12
Лодер Дэнни 3 0.09
Эуштакиу Стивен 2 0.06
Кардозу Фабиу 2 0.06
Франко Андре 2 0.06
Мариу Жоау III 1 0.03
Венделл Боргес 1 0.03
Груйич Марко 1 0.03
Верон Габриэл 0 0
Кошта Бруну 0 0

Карточки

Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ассунсао Густаво 10 0
Родригеш Иву 7 1
Коломбатто Сантьяго 8 0
Юссуф Зейду 7 0
Моура Франсишку 5 0
Са Гуштаву 5 0
Риччели 3 1
Санка Леандру 3 1
Пенетра Алешандре 4 0
Фонте Руй 3 0
Родригес Хосе Луис 3 0
Жуниор Луис 3 0
Хайме Иван 3 0
Пеле Мамаду 2 0
Лима Рубен 2 0
Кастро Пабло 2 0
Михай Энеа 2 0
Де ла Фуэнте Эрнан 2 0
Кадис Хондер 0 1
Добре Алекс 0 1
Батубинсика Дилан 1 0
Агиррегабириа Мартин 1 0
Миллан Алехандро 1 0
Кадиле Джуниор 1 0
Theo Fonseca 1 0
Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркано Иван 9 1
Отавио Эдмилсон 8 0
Урибе Матеус 6 1
Тареми Мехди 7 0
Груйич Марко 5 0
Мариу Жоау III 3 1
Эуштакиу Стивен 3 1
Пепе Кеплер 4 0
Венделл Боргес 4 0
Кардозу Фабиу 4 0
Галено Вандерсон 4 0
Занузи Зайду 3 0
Фолья Бернардо 1 1
Лодер Дэнни 2 0
Франко Андре 2 0
Пепе VI 2 0
Рамош Клаудиу 1 0
Манафа Вилсон 1 0
Кошта Диогу 1 0
Карму Давид 1 0
Эванилсон 1 0
Верон Габриэл 1 0

Результаты матчей

Фамаликан
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Порту
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
13% (2)
13% (2)
75% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

5
3
Фамаликан
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Порту
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
35% (6)
6% (1)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

23
3

Волевые поражения

9
40
Фамаликан
62.1%
37.9%
18 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (11)
55% (18)
12% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
36% (12)
30% (10)
Порту
48.3%
51.7%
14 побед 15 поражений
Первый тайм
27% (9)
30% (10)
42% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
36% (12)
30% (10)

Сухие победы

9
8

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

28
7

Волевые поражения

14
43

Голы по времени матча

Забито

22
31
9 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 13
21 Не забивали 18
1
5%
5
16%
1-15
3
14%
1
3%
16-30
5
23%
7
23%
31-45
4
18%
5
16%
46-60
3
14%
4
13%
61-75
6
27%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

18
9
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 6
3
17%
0
0%
1-15
3
17%
1
11%
16-30
3
17%
5
56%
31-45
2
11%
1
11%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
3
17%
2
22%
76-90

Забито

15
41
4 В 1-м тайме 24
11 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 15
25 Не забивали 18
0
0%
7
17%
1-15
3
20%
3
7%
16-30
1
7%
14
34%
31-45
5
33%
5
12%
46-60
3
20%
4
10%
61-75
3
20%
8
20%
76-90

Пропущено

27
11
10 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 8
1
4%
0
0%
1-15
5
19%
2
18%
16-30
4
15%
1
9%
31-45
6
22%
2
18%
46-60
5
19%
4
36%
61-75
6
22%
2
18%
76-90

Забито

37
72
13 В 1-м тайме 37
24 Во 2-м тайме 35
14 Забивали первыми 28
13 Не забивали 3
1
3%
12
17%
1-15
6
16%
4
6%
16-30
6
16%
21
29%
29%
31-45
9
24%
10
14%
46-60
6
16%
8
11%
61-75
9
24%
17
24%
76-90

Пропущено

45
20
19 В 1-м тайме 9
26 Во 2-м тайме 11
15 Пропускали первыми 3
23 Не пропускали 14
4
9%
0
0%
1-15
8
18%
3
15%
16-30
7
16%
6
30%
31-45
8
18%
3
15%
46-60
9
20%
4
20%
61-75
9
20%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Фамаликан
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Шавиш 1:2 Порту - Фамаликан 3:2 Спортинг Л - Фамаликан 2:1
Фамаликан - Порту 1:2 Фамаликан - Маритиму 3:2 Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1 Пасуш де Феррейра - Фамаликан 1:3 Фамаликан - Арока 0:1 Боавишта - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Каза Пиа 1:0 Бенфика - Фамаликан 2:0 Фамаликан - Портимоненсе 1:0 Санта-Клара - Фамаликан 1:3 Фамаликан - Жил Висенте 0:1 Фамаликан - Белененсеш 4:1 Брага - Фамаликан 4:1 Фамаликан - Эшторил 1:0 Фамаликан - Риу Аве 0:0 Порту - Фамаликан 4:1
Порту
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Порту - Каза Пиа 2:1 Арока - Порту 0:1 Порту - Фамаликан 3:2 Порту - Боавишта 1:0
Фамаликан - Порту 1:2 Пасуш де Феррейра - Порту 0:2 Порту - Санта-Клара 2:1 Бенфика - Порту 1:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Брага - Порту 0:0 Порту - Интер Милан 0:0 Порту - Эшторил 3:2 Шавиш - Порту 1:3 Порту - Жил Висенте 1:2 Интер Милан - Порту 1:0 Порту - Риу Аве 1:0 Спортинг Л - Порту 1:2 Академику Визеу - Порту 0:1 Порту - Визела 2:0 Маритиму - Порту 0:2

Результаты матчей

Фамаликан
Порту

Точный счет

1:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
3 раза 19%
5
2 раза 13%
0
1 раз 6%

Точный счет

4:1
3 раза 19%
0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:2
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
6 раз 18%
0:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:1
4 раза 12%
0:2
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 36%
1
10 раз 30%
2
7 раз 21%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
10 раз 30%
2
9 раз 27%
4
5 раз 15%
3
4 раза 12%
0
3 раза 9%
5
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Фамаликан
Порту

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
15
1
6
11
1.5
11
5
2
15
2.5
8
8
1
16
3.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
15
2
5
11
1.5
9
8
2
14
2.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
12
0.5
Больше Меньше
30
3
11
22
1.5
20
13
4
29
2.5
11
22
1
32
3.5
7
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 32 27 2 3 77 - 18 83
2.
Порту
 33 26 4 3 70 - 22 82
3.
Брага
 33 24 3 6 72 - 30 75
4.
Спортинг Л
 32 22 4 6 67 - 29 70
5.
Арока
 33 14 9 10 34 - 37 51
6.
Витория Гимарайнш
 32 15 5 12 33 - 36 50
7.
Шавиш
 33 12 10 11 34 - 36 46
8.
Фамаликан
 33 13 4 16 37 - 45 43
9.
Боавишта
 33 11 8 14 39 - 53 41
10.
Визела
 33 11 7 15 33 - 36 40
11.
Каза Пиа
 32 11 7 14 29 - 37 40
12.
Риу Аве
 32 10 9 13 33 - 38 39
13.
Портимоненсе
 33 10 4 19 25 - 46 34
14.
Жил Висенте
 32 9 7 16 31 - 40 34
15.
Эшторил
 32 9 4 19 28 - 46 31
16.
Маритиму
 33 7 5 21 31 - 60 26
17.
Санта-Клара
 33 5 7 21 26 - 55 22
18.
Пасуш де Феррейра
 32 5 5 22 23 - 58 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 16 14 1 1 45 - 12 43
2.
Порту
 16 14 0 2 41 - 11 42
3.
Спортинг Л
 16 13 1 2 40 - 10 40
4.
Брага
 16 12 2 2 37 - 11 38
5.
Арока
 17 10 2 5 22 - 17 32
6.
Боавишта
 17 8 6 3 23 - 21 30
7.
Витория Гимарайнш
 16 9 3 4 17 - 12 30
8.
Фамаликан
 17 9 1 7 21 - 19 28
9.
Риу Аве
 16 8 2 6 16 - 12 26
10.
Шавиш
 16 6 5 5 19 - 17 23
11.
Каза Пиа
 16 6 4 6 16 - 15 22
12.
Портимоненсе
 16 6 3 7 14 - 19 21
13.
Жил Висенте
 16 5 6 5 14 - 14 21
14.
Маритиму
 17 6 3 8 21 - 23 21
15.
Эшторил
 16 6 2 8 17 - 23 20
16.
Визела
 16 5 4 7 17 - 17 19
17.
Санта-Клара
 17 4 5 8 18 - 29 17
18.
Пасуш де Феррейра
 16 2 2 12 10 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 17 12 4 1 29 - 11 40
2.
Бенфика
 16 13 1 2 32 - 6 40
3.
Брага
 17 12 1 4 35 - 19 37
4.
Спортинг Л
 16 9 3 4 27 - 19 30
5.
Шавиш
 17 6 5 6 15 - 19 23
6.
Визела
 17 6 3 8 16 - 19 21
7.
Витория Гимарайнш
 16 6 2 8 16 - 24 20
8.
Арока
 16 4 7 5 12 - 20 19
9.
Каза Пиа
 16 5 3 8 13 - 22 18
10.
Фамаликан
 16 4 3 9 16 - 26 15
11.
Риу Аве
 16 2 7 7 17 - 26 13
12.
Портимоненсе
 17 4 1 12 11 - 27 13
13.
Жил Висенте
 16 4 1 11 17 - 26 13
14.
Пасуш де Феррейра
 16 3 3 10 13 - 26 12
15.
Боавишта
 16 3 2 11 16 - 32 11
16.
Эшторил
 16 3 2 11 11 - 23 11
17.
Маритиму
 16 1 2 13 10 - 37 5
18.
Санта-Клара
 16 1 2 13 8 - 26 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Порту Тареми Мехди 21 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 18 (2)
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 16 (2)
Спортинг Л Поте 14 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Гимарайнш Рикарду 1 16
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 13
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 11
Пасуш де Феррейра Антунеш Виторину 1 11
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Тареми Мехди бьет в цель!
    • Описание гола
      7'
      Г О О О О Л - Тареми Мехди из команды Порту забивает с точки!
    • Желтая карточка
      6'
      Луиз Жуниор получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 118
    Фамаликан 0% (0)
    X 0% (0)
    Порту 100% (118)
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    Где смотреть матч Фамаликан 2:4 Порту онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фамаликан 2:4 Порту

    Исход игры
    Фамаликан
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Порту
    100% (118)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.04% (61)
    Меньше
    46.96% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    41.74% (48)
    Нет
    58.26% (67)
    Популярный счёт
    0:2 Порту
    37.3% (44)
    1:2 Порту
    33.1% (39)
    0:1 Порту
    8.5% (10)
    0:3 Порту
    8.5% (10)
    1:3 Порту
    7.6% (9)
    0:4 Порту
    1.7% (2)
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