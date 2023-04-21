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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: .
Каза Пиа
0:1
Конец матча
Брага
0'
19' Желтая карточка
Нето Анжело
53' Желтая карточка
Мартинс Рафаэл
0:1
54' Гол
Орта Рикарду
73' Желтая карточка
Орта Рикарду
87' Желтая карточка
Тормена Витор
90' Желтая карточка
Годвин Савиур
90'+6
33
Батишта
Рикарду
3
Нунеш
Жоау
15
Варела
Фернанду
19
Золотич
Нермин
6
Полони
Дерик
27
Тайра
Альфонсу
8
Нето Анжело
5
Leonardo
Lelo
7
Годвин
Савиур
11
Мартинс
Рафаэл
VI
24
Сома
Юки
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
3
Тормена
Витор
4
Ньякате
Сику
26
Борха
Кристиан
45
Медейруш
Юри
10
Орта
Андре
8
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
27
Брума
Арминду
9
Руис
Абель
21
Орта
Рикарду
Каза Пиа
3-4-3
Брага
4-4-2

История личных встреч

Каза Пиа
Брага

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

КЛ
0:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Каза Пиа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинс Рафаэл VI 6 0.21
Афонсо Клейтон Мишель 4 0.14
Годвин Савиур 3 0.1
Кардозо Фелиппе 3 0.1
Нето Анжело 2 0.07
Сома Юки 2 0.07
Leonardo Lelo 1 (1) 0.03
Кунимото Такахиро 1 0.03
Варела Фернанду 1 0.03
Нунеш Жоау 1 0.03
Антуан Карнеджи 1 0.03
Болгадо Леонардо 1 0.03
Пинту Диогу 0 0
Соарес Лукас 0 0
Тайра Альфонсу 0 0
Ромариу 0 0
Beni 0 0
Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орта Рикарду 11 (1) 0.38
Банза Симон 10 0.34
Медейруш Юри 9 (2) 0.31
Оливейра Витор 7 0.24
Руис Абель 6 0.21
Брума Арминду 3 0.1
Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 0.1
Джало Альваро 1 0.03
Орта Андре 1 0.03
Лаинес Диего 1 0.03
Каштру Андре 1 0.03
Пицци Луиш 1 0.03
Секейра Нуну 1 0.03
Ньякате Сику 1 0.03
Тормена Витор 1 0.03
Гомес Родриго II 1 0.03
Мендес Юсафат 1 0.03
Рачич Урош 1 (1) 0.03
Гомес Виктор 0 0

Карточки

Каза Пиа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тайра Альфонсу 8 0
Афонсо Клейтон Мишель 6 1
Нето Анжело 7 0
Годвин Савиур 6 0
Соарес Лукас 4 1
Батишта Рикарду 5 0
Фернандеш Вашку 5 0
Мартинс Рафаэл VI 5 0
Золотич Нермин 3 1
Кунимото Такахиро 4 0
Этеки Ян 4 0
Кука 4 0
Кардозо Фелиппе 2 1
Beni 2 1
Варела Фернанду 3 0
Сома Юки 3 0
Ромариу 3 0
Болгадо Леонардо 3 0
Оливейра Андерсон 2 0
Нунеш Жоау 2 0
Leonardo Lelo 2 0
Пинту Диогу 1 0
Вито 1 0
Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед Альмоатасембеллах 8 0
Тормена Витор 6 1
Ньякате Сику 4 2
Джало Альваро 5 1
Матеус Лима 4 1
Сильва Фабиано 5 0
Медейруш Юри 5 0
Паулу Оливейра 3 1
Орта Андре 4 0
Орта Рикарду 3 0
Секейра Нуну 3 0
Банза Симон 3 0
Руис Абель 3 0
Лаинес Диего 3 0
Рачич Урош 2 0
Гомес Родриго II 2 0
Оливейра Витор 2 0
Гомес Виктор 1 0
Каштру Андре 1 0
Сантуш Педру 1 0
Борха Кристиан 1 0
Магальяйнш Тьягу 1 0
Горби Жан-Батист 1 0

Результаты матчей

Каза Пиа
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
80% (12)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Брага
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
36% (5)
64% (9)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

3
6

Волевые поражения

5
1
Каза Пиа
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Брага
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
13% (2)
20% (3)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

12
2

Волевые поражения

10
27
Каза Пиа
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
62% (18)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
28% (8)
31% (9)
Брага
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (9)
31% (9)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
24% (7)
41% (12)

Сухие победы

8
9

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

15
8

Волевые поражения

15
28

Голы по времени матча

Забито

14
33
4 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 10
20 Не забивали 16
1
7%
6
18%
1-15
1
7%
4
12%
16-30
2
14%
6
18%
31-45
3
21%
5
15%
46-60
5
36%
6
18%
61-75
2
14%
6
18%
76-90

Пропущено

15
18
3 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
7%
1
6%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
13%
7
39%
31-45
5
33%
2
11%
46-60
3
20%
3
17%
61-75
4
27%
5
28%
76-90

Забито

14
27
8 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 9
21 Не забивали 18
1
7%
4
15%
1-15
4
29%
2
7%
16-30
3
21%
4
15%
31-45
2
14%
2
7%
46-60
2
14%
3
11%
61-75
2
14%
12
44%
76-90

Пропущено

17
8
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 5
1
6%
2
25%
1-15
1
6%
3
38%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
3
18%
1
13%
46-60
2
12%
1
13%
61-75
5
29%
29%
1
13%
76-90

Забито

28
60
12 В 1-м тайме 26
16 Во 2-м тайме 34
13 Забивали первыми 19
12 Не забивали 5
2
7%
10
17%
1-15
5
18%
6
10%
16-30
5
18%
10
17%
31-45
5
18%
7
12%
46-60
7
25%
9
15%
61-75
4
14%
18
30%
76-90

Пропущено

32
26
10 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 13
2
6%
3
12%
1-15
1
3%
3
12%
16-30
7
22%
7
27%
31-45
8
25%
3
12%
46-60
5
16%
4
15%
61-75
9
28%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Каза Пиа
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Риу Аве - Каза Пиа 1:1 Каза Пиа - Спортинг Л 3:4 Визела - Каза Пиа 3:1 Каза Пиа - Маритиму 2:0
Фамаликан - Каза Пиа 1:0 Каза Пиа - Пасуш де Феррейра 2:1 Арока - Каза Пиа 2:0 Каза Пиа - Витория Гимарайнш 0:0 Боавишта - Каза Пиа 0:0 Каза Пиа - Насьонал Мадейра 2:5 Бенфика - Каза Пиа 3:0 Каза Пиа - Санта-Клара 2:1 Каза Пиа - Жил Висенте 1:3 Эшторил - Каза Пиа 2:0 Витория Сетубал - Каза Пиа 0:1 Каза Пиа - Порту 0:0 Портимоненсе - Каза Пиа 1:2 Рома - Каза Пиа 1:0 Каза Пиа - Трофенсе 1:0 Каза Пиа - Брага 0:1
Брага
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Брага - Жил Висенте 1:0 Насьонал Мадейра - Брага 0:5 Брага - Эшторил 4:1 Шавиш - Брага 1:2
Брага - Порту 0:0 Визела - Брага 0:4 Брага - Риу Аве 2:0 Витория Гимарайнш - Брага 2:1 Фиорентина - Брага 3:2 Брага - Арока 2:0 Брага - Фиорентина 0:4 Маритиму - Брага 1:2 Брага - Бенфика 1:1 Брага - Фамаликан 4:1 Спортинг Л - Брага 5:0 Пасуш де Феррейра - Брага 1:2 Брага - Боавишта 1:0 Брага - Витория Гимарайнш 3:2 Санта-Клара - Брага 0:4 Брага - Бенфика 3:0

Результаты матчей

Каза Пиа
Брага

Точный счет

0:0
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:2
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

0:0
5 раз 17%
0:1
5 раз 17%
2:0
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
0:4
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 41%
1
9 раз 31%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
2
8 раз 28%
1
7 раз 24%
0
4 раза 14%
3
4 раза 14%
4
4 раза 14%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Каза Пиа
Брага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
11
3
5
10
1.5
8
6
1
14
2.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
14
1
3
11
1.5
10
5
1
13
2.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
12
0.5
Больше Меньше
25
4
8
21
1.5
18
11
2
27
2.5
10
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 28 23 2 3 68 - 17 71
2.
Брага
 29 22 2 5 62 - 24 68
3.
Порту
 28 21 4 3 60 - 19 67
4.
Спортинг Л
 28 18 4 6 57 - 27 58
5.
Арока
 28 12 9 7 32 - 33 45
6.
Витория Гимарайнш
 28 12 5 11 27 - 33 41
7.
Визела
 28 11 6 11 32 - 29 39
8.
Фамаликан
 28 12 3 13 30 - 35 39
9.
Каза Пиа
 29 11 6 12 27 - 33 39
10.
Шавиш
 28 9 9 10 28 - 33 36
11.
Риу Аве
 28 9 8 11 28 - 32 35
12.
Боавишта
 28 9 7 12 33 - 46 34
13.
Жил Висенте
 28 8 7 13 26 - 33 31
14.
Портимоненсе
 28 9 3 16 21 - 35 30
15.
Эшторил
 28 7 4 17 23 - 44 25
16.
Маритиму
 28 6 4 18 24 - 51 22
17.
Пасуш де Феррейра
 28 4 5 19 21 - 49 17
18.
Санта-Клара
 28 3 6 19 18 - 44 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 14 12 1 1 43 - 12 37
2.
Порту
 14 12 0 2 38 - 10 36
3.
Спортинг Л
 14 11 1 2 36 - 8 34
4.
Брага
 14 10 2 2 28 - 7 32
5.
Витория Гимарайнш
 14 8 3 3 14 - 10 27
6.
Арока
 14 8 2 4 20 - 16 26
7.
Фамаликан
 14 8 1 5 15 - 11 25
8.
Риу Аве
 14 7 2 5 15 - 11 23
9.
Боавишта
 14 6 5 3 18 - 18 23
10.
Каза Пиа
 15 6 3 6 15 - 14 21
11.
Визела
 14 5 3 6 16 - 15 18
12.
Жил Висенте
 14 4 6 4 11 - 11 18
13.
Портимоненсе
 14 5 3 6 12 - 14 18
14.
Маритиму
 14 5 2 7 17 - 19 17
15.
Шавиш
 14 4 5 5 16 - 17 17
16.
Эшторил
 14 4 2 8 12 - 23 14
17.
Санта-Клара
 14 2 4 8 13 - 26 10
18.
Пасуш де Феррейра
 14 2 2 10 10 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брага
 15 12 0 3 34 - 17 36
2.
Бенфика
 14 11 1 2 25 - 5 34
3.
Порту
 14 9 4 1 22 - 9 31
4.
Спортинг Л
 14 7 3 4 21 - 19 24
5.
Визела
 14 6 3 5 16 - 14 21
6.
Шавиш
 14 5 4 5 12 - 16 19
7.
Арока
 14 4 7 3 12 - 17 19
8.
Каза Пиа
 14 5 3 6 12 - 19 18
9.
Фамаликан
 14 4 2 8 15 - 24 14
10.
Витория Гимарайнш
 14 4 2 8 13 - 23 14
11.
Жил Висенте
 14 4 1 9 15 - 22 13
12.
Портимоненсе
 14 4 0 10 9 - 21 12
13.
Риу Аве
 14 2 6 6 13 - 21 12
14.
Эшторил
 14 3 2 9 11 - 21 11
15.
Боавишта
 14 3 2 9 15 - 28 11
16.
Пасуш де Феррейра
 14 2 3 9 11 - 23 9
17.
Санта-Клара
 14 1 2 11 5 - 18 5
18.
Маритиму
 14 1 2 11 7 - 32 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 17 (2)
Порту Тареми Мехди 14 (6)
Спортинг Л Поте 13 (9)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 12
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 10
Шавиш Гимарайнш Рикарду 13
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      19'
      Нето Анжело получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 120
    Каза Пиа 0.8% (1)
    X 6.7% (8)
    Брага 92.5% (111)
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    Где смотреть матч Каза Пиа 0:1 Брага онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Каза Пиа 0:1 Брага

    Исход игры
    Каза Пиа
    0.8% (1)
    Ничья
    6.7% (8)
    Брага
    92.5% (111)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.75% (63)
    Меньше
    44.25% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    58.41% (66)
    Нет
    41.59% (47)
    Популярный счёт
    1:2 Брага
    43.3% (52)
    0:1 Брага
    24.2% (29)
    0:2 Брага
    11.7% (14)
    1:3 Брага
    4.2% (5)
    1:1 Ничья
    3.3% (4)
    2:3 Брага
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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