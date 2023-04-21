Тур: 29. Стадион: Estadio Pina Manique.
0'
19' Желтая карточкаНето Анжело
53' Желтая карточкаМартинс Рафаэл
0:1
54' ГолОрта Рикарду
73' Желтая карточкаОрта Рикарду
87' Желтая карточкаТормена Витор
90' Желтая карточкаГодвин Савиур
90'+6
Ход матча
19'
53'
54'
0:1
62'
73'
78'
80'
87'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
24
Сома
Юки
45
Медейруш
Юри
10
Орта
Андре
21
Орта
Рикарду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Сома ЮкиНападающий
- Запасные игроки
-
68 Паэс ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Соарес ЛукасПолузащитник
-
16 КукаПолузащитник
- Нападающий
-
10 Пинту ДиогуНападающий
-
80 Beni
-
Главный тренер: Мартинс Филипе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Медейруш ЮриПолузащитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Орта РикардуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Пицци ЛуишПолузащитник
-
19 Рачич УрошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Банза СимонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жорже Артур
История личных встреч
Каза Пиа
Брага
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Каза Пиа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинс Рафаэл VI
|6
|0.21
|Афонсо Клейтон Мишель
|4
|0.14
|Годвин Савиур
|3
|0.1
|Кардозо Фелиппе
|3
|0.1
|Нето Анжело
|2
|0.07
|Сома Юки
|2
|0.07
|Leonardo Lelo
|1 (1)
|0.03
|Кунимото Такахиро
|1
|0.03
|Варела Фернанду
|1
|0.03
|Нунеш Жоау
|1
|0.03
|Антуан Карнеджи
|1
|0.03
|Болгадо Леонардо
|1
|0.03
|Пинту Диогу
|0
|0
|Соарес Лукас
|0
|0
|Тайра Альфонсу
|0
|0
|Ромариу
|0
|0
|Beni
|0
|0
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орта Рикарду
|11 (1)
|0.38
|Банза Симон
|10
|0.34
|Медейруш Юри
|9 (2)
|0.31
|Оливейра Витор
|7
|0.24
|Руис Абель
|6
|0.21
|Брума Арминду
|3
|0.1
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|3
|0.1
|Джало Альваро
|1
|0.03
|Орта Андре
|1
|0.03
|Лаинес Диего
|1
|0.03
|Каштру Андре
|1
|0.03
|Пицци Луиш
|1
|0.03
|Секейра Нуну
|1
|0.03
|Ньякате Сику
|1
|0.03
|Тормена Витор
|1
|0.03
|Гомес Родриго II
|1
|0.03
|Мендес Юсафат
|1
|0.03
|Рачич Урош
|1 (1)
|0.03
|Гомес Виктор
|0
|0
Карточки
Каза Пиа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тайра Альфонсу
|8
|0
|Афонсо Клейтон Мишель
|6
|1
|Нето Анжело
|7
|0
|Годвин Савиур
|6
|0
|Соарес Лукас
|4
|1
|Батишта Рикарду
|5
|0
|Фернандеш Вашку
|5
|0
|Мартинс Рафаэл VI
|5
|0
|Золотич Нермин
|3
|1
|Кунимото Такахиро
|4
|0
|Этеки Ян
|4
|0
|Кука
|4
|0
|Кардозо Фелиппе
|2
|1
|Beni
|2
|1
|Варела Фернанду
|3
|0
|Сома Юки
|3
|0
|Ромариу
|3
|0
|Болгадо Леонардо
|3
|0
|Оливейра Андерсон
|2
|0
|Нунеш Жоау
|2
|0
|Leonardo Lelo
|2
|0
|Пинту Диогу
|1
|0
|Вито
|1
|0
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|8
|0
|Тормена Витор
|6
|1
|Ньякате Сику
|4
|2
|Джало Альваро
|5
|1
|Матеус Лима
|4
|1
|Сильва Фабиано
|5
|0
|Медейруш Юри
|5
|0
|Паулу Оливейра
|3
|1
|Орта Андре
|4
|0
|Орта Рикарду
|3
|0
|Секейра Нуну
|3
|0
|Банза Симон
|3
|0
|Руис Абель
|3
|0
|Лаинес Диего
|3
|0
|Рачич Урош
|2
|0
|Гомес Родриго II
|2
|0
|Оливейра Витор
|2
|0
|Гомес Виктор
|1
|0
|Каштру Андре
|1
|0
|Сантуш Педру
|1
|0
|Борха Кристиан
|1
|0
|Магальяйнш Тьягу
|1
|0
|Горби Жан-Батист
|1
|0
Результаты матчей
Каза Пиа
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
80% (12)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Брага
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
36% (5)
64% (9)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
3
6
Волевые поражения
5
1
Каза Пиа
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Брага
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
13% (2)
20% (3)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
12
2
Волевые поражения
10
27
Каза Пиа
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
62% (18)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
28% (8)
31% (9)
Брага
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (9)
31% (9)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
24% (7)
41% (12)
Сухие победы
8
9
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
15
8
Волевые поражения
15
28
Голы по времени матча
Забито
14
33
4 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 10
20 Не забивали 16
1
7%
6
18%
1-15
1
7%
4
12%
16-30
2
14%
6
18%
31-45
3
21%
5
15%
46-60
5
36%
6
18%
61-75
2
14%
6
18%
76-90
Пропущено
15
18
3 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
7%
1
6%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
13%
7
39%
31-45
5
33%
2
11%
46-60
3
20%
3
17%
61-75
4
27%
5
28%
76-90
Забито
14
27
8 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 9
21 Не забивали 18
1
7%
4
15%
1-15
4
29%
2
7%
16-30
3
21%
4
15%
31-45
2
14%
2
7%
46-60
2
14%
3
11%
61-75
2
14%
12
44%
76-90
Пропущено
17
8
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 5
1
6%
2
25%
1-15
1
6%
3
38%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
3
18%
1
13%
46-60
2
12%
1
13%
61-75
5
29%
29%
1
13%
76-90
Забито
28
60
12 В 1-м тайме 26
16 Во 2-м тайме 34
13 Забивали первыми 19
12 Не забивали 5
2
7%
10
17%
1-15
5
18%
6
10%
16-30
5
18%
10
17%
31-45
5
18%
7
12%
46-60
7
25%
9
15%
61-75
4
14%
18
30%
76-90
Пропущено
32
26
10 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 13
2
6%
3
12%
1-15
1
3%
3
12%
16-30
7
22%
7
27%
31-45
8
25%
3
12%
46-60
5
16%
4
15%
61-75
9
28%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Каза Пиа
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Риу Аве - Каза Пиа 1:1 Каза Пиа - Спортинг Л 3:4 Визела - Каза Пиа 3:1 Каза Пиа - Маритиму 2:0
Фамаликан - Каза Пиа 1:0 Каза Пиа - Пасуш де Феррейра 2:1 Арока - Каза Пиа 2:0 Каза Пиа - Витория Гимарайнш 0:0 Боавишта - Каза Пиа 0:0 Каза Пиа - Насьонал Мадейра 2:5 Бенфика - Каза Пиа 3:0 Каза Пиа - Санта-Клара 2:1 Каза Пиа - Жил Висенте 1:3 Эшторил - Каза Пиа 2:0 Витория Сетубал - Каза Пиа 0:1 Каза Пиа - Порту 0:0 Портимоненсе - Каза Пиа 1:2 Рома - Каза Пиа 1:0 Каза Пиа - Трофенсе 1:0 Каза Пиа - Брага 0:1
Брага
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Брага - Жил Висенте 1:0 Насьонал Мадейра - Брага 0:5 Брага - Эшторил 4:1 Шавиш - Брага 1:2
Брага - Порту 0:0 Визела - Брага 0:4 Брага - Риу Аве 2:0 Витория Гимарайнш - Брага 2:1 Фиорентина - Брага 3:2 Брага - Арока 2:0 Брага - Фиорентина 0:4 Маритиму - Брага 1:2 Брага - Бенфика 1:1 Брага - Фамаликан 4:1 Спортинг Л - Брага 5:0 Пасуш де Феррейра - Брага 1:2 Брага - Боавишта 1:0 Брага - Витория Гимарайнш 3:2 Санта-Клара - Брага 0:4 Брага - Бенфика 3:0
Результаты матчей
Каза Пиа
Брага
Точный счет
0:0
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:2
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
0:0
5 раз 17%
0:1
5 раз 17%
2:0
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
0:4
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 41%
1
9 раз 31%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
2
8 раз 28%
1
7 раз 24%
0
4 раза 14%
3
4 раза 14%
4
4 раза 14%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Каза Пиа
Брага
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
113
510
86
114
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
141
311
105
113
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1712
Больше Меньше
254
821
1811
227
1019
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|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|17 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|14 (6)
|Спортинг Л
|Поте
|13 (9)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|13 (2)
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|1 12
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|2 10
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|13
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Каза Пиа 0:1 Брага
Исход игры
Каза Пиа
0.8% (1)
Ничья
6.7% (8)
Брага
92.5% (111)
Тотал 2.5
Больше
55.75% (63)
Меньше
44.25% (50)
Обе команды забьют
Да
58.41% (66)
Нет
41.59% (47)
Популярный счёт
1:2 Брага
43.3% (52)
0:1 Брага
24.2% (29)
0:2 Брага
11.7% (14)
1:3 Брага
4.2% (5)
1:1 Ничья
3.3% (4)
2:3 Брага
2.5% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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