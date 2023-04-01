Тур: 26. Стадион: Жозе Алваладе.
3:0
Конец матча
0'
1:0
14' ГолПаулинью Жуан
2:0
22' ГолТринкан Франсишку
45' Желтая карточкаСанья Пьер
3:0
52' ГолЭдвардс Маркус
77' Желтая карточкаМисао Кенто
81' Желтая карточкаNunes Matheus
85' Желтая карточкаАндрезиньо Андре
90' Желтая карточкаNascimento Leite Matheus3
90'+3
Ход матча
14'
1:0
22'
45'
52'
3:0
69'
69'
77'
81'
85'
Прогноз на матч от Liveresult
28
Поте
95
Санья
Пьер
2
Ногейра
20
Adriano2
16
Энрике
Паулу
40
Мисао
Кенто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Артур ГомесПолузащитник
- Полузащитник
-
28 ПотеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Нету ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Основной состав
- Вратарь
-
95 Санья ПьерЗащитник
-
2 НогейраЗащитник
-
20 Adriano2Защитник
-
16 Энрике ПаулуЗащитник
- Полузащитник
-
40 Мисао КентоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Калила ДиогоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Кошта ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
37 RildoНападающий
-
-
-
Главный тренер: Luis Morgado
История личных встреч
Спортинг Л
Санта-Клара
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
10 матчей
90%
10%
9 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
2
2.4
Среднее время на гол
45
37
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.2
0.4
Среднее время на гол
75
225
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.6
1.4
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
56
64
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Поте
|11 (5)
|0.44
|Сантуш Нуну II
|7
|0.28
|Эдвардс Маркус
|6
|0.24
|Паулинью Жуан
|5
|0.2
|Тринкан Франсишку
|5
|0.2
|Морита Хидемаса
|5
|0.2
|Порро Педро
|3 (1)
|0.12
|Чермити Юссеф
|2
|0.08
|Рошинья Кошта
|1
|0.04
|Сен-Жюст Джеремая
|1
|0.04
|Матеус Рейс
|1
|0.04
|Луис Матеус II
|1
|0.04
|Бельерин Эктор
|1
|0.04
|Инасиу Гонсалу
|0
|0
|Эсгаю Рикарду
|0
|0
|Артур Гомес VIII
|0
|0
Санта-Клара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сильва Габриэль
|5 (1)
|0.19
|Rildo
|3
|0.12
|Боатенг Кеннеди
|2
|0.08
|Nascimento Leite Matheus3
|2
|0.08
|Бруно Алмейда
|1
|0.04
|Тагава Кёсукэ
|1
|0.04
|Кинтилья Хави
|1 (1)
|0.04
|Гонсалес Кристиан
|1
|0.04
|Аллано Лима
|1 (1)
|0.04
|Рикардиньо Феррейра
|0
|0
|Нану Гомеш
|0
|0
|Энрике Паулу
|0
|0
|Стеванович Филип
|0
|0
|Adriano2
|0
|0
|Victor Bobsin
|0
|0
Карточки
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Угарте Мануэль
|9
|0
|Поте
|7
|0
|Коатес Себастьян
|6
|0
|Порро Педро
|4
|1
|Эсгаю Рикарду
|5
|0
|Сантуш Нуну II
|4
|0
|Эдвардс Маркус
|4
|0
|Матеус Рейс
|4
|0
|Адан Антонио
|3
|0
|Паулинью Жуан
|3
|0
|Морита Хидемаса
|3
|0
|Инасиу Гонсалу
|3
|0
|Чермити Юссеф
|3
|0
|Рошинья Кошта
|2
|0
|Сен-Жюст Джеремая
|2
|0
|Тринкан Франсишку
|2
|0
|Эссугу Дариу
|0
|1
|Нету Луиш
|1
|0
|Бельерин Эктор
|1
|0
|Кабрал Жоване
|1
|0
|Луис Матеус II
|1
|0
|Иссааку Фатаву
|1
|0
|Диоманде Усман
|1
|0
Санта-Клара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Victor Bobsin
|8
|0
|Боатенг Кеннеди
|6
|1
|Гонсалес Кристиан
|5
|1
|Adriano2
|6
|0
|Рикардиньо Феррейра
|4
|1
|Санья Пьер
|4
|1
|Энрике Паулу
|5
|0
|Nascimento Leite Matheus3
|5
|0
|Карвалью Андерсон
|4
|0
|Мисао Кенто
|4
|0
|Аллано Лима
|4
|0
|Сильва Габриэль
|3
|0
|Кинтилья Хави
|3
|0
|Калила Диого
|3
|0
|Nunes Matheus
|3
|0
|Messi
|1
|1
|Пауло
|2
|0
|Гонсалес Вальтер
|2
|0
|Андрезиньо Андре
|2
|0
|Rildo
|2
|0
|Бруно Алмейда
|2
|0
|Кошта Жоау
|2
|0
|Жордау Бруну
|2
|0
|Батиста Габриэл
|2
|0
|Ногейра
|0
|1
|Фернандеш Рикардо
|1
|0
|Joao Marcos
|1
|0
|Перейра Марку
|1
|0
|Italo
|1
|0
|Стеванович Филип
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Л
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Санта-Клара
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
1
4
Спортинг Л
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Санта-Клара
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
7
17
Волевые поражения
15
9
Спортинг Л
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (10)
42% (10)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (12)
29% (7)
21% (5)
Санта-Клара
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (9)
44% (11)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
28% (7)
44% (11)
Сухие победы
10
4
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
12
17
Волевые поражения
16
13
Голы по времени матча
Забито
30
5
13 В 1-м тайме 2
17 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 3
13 Не забивали 21
3
10%
0
0%
1-15
4
13%
1
20%
16-30
6
20%
1
20%
31-45
6
20%
0
0%
46-60
4
13%
1
20%
61-75
7
23%
2
40%
76-90
Пропущено
9
12
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
2
22%
3
25%
46-60
3
33%
4
33%
61-75
2
22%
2
17%
76-90
Забито
16
15
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
3
19%
1
7%
1-15
3
19%
1
7%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
2
13%
5
33%
46-60
2
13%
3
20%
61-75
4
25%
4
27%
76-90
Пропущено
17
23
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
1
6%
4
17%
1-15
1
6%
6
26%
16-30
5
29%
29%
2
9%
31-45
2
12%
3
13%
46-60
1
6%
3
13%
61-75
7
41%
5
22%
76-90
Забито
46
20
21 В 1-м тайме 5
25 Во 2-м тайме 15
16 Забивали первыми 6
4 Не забивали 11
6
13%
1
5%
1-15
7
15%
2
10%
16-30
8
17%
2
10%
31-45
8
17%
5
25%
46-60
6
13%
4
20%
61-75
11
24%
6
30%
76-90
Пропущено
26
35
9 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 16
16 Не пропускали 21
1
4%
5
14%
1-15
1
4%
7
20%
16-30
7
27%
3
9%
31-45
4
15%
6
17%
46-60
4
15%
7
20%
61-75
9
35%
7
20%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Л
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Спортинг Л - СВ Ла Фама 1:2 Арсенал - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Эстудиантес 6:0 Спортинг Л - Боавишта 3:0
Спортинг Л - Арсенал 2:2 Unistars - Спортинг Л 0:1 Портимоненсе - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Эшторил 2:0 Спортинг Л - Индепендиенте Санта-Фе 0:2 Митьюлланд - Спортинг Л 0:4 Шавиш - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Митьюлланд 1:1 Спортинг Л - Порту 1:2 Риу Аве - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Брага 5:0 Спортинг Л - Порту 0:2 Арока - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Визела 2:1 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Маритиму - Спортинг Л 1:0
Санта-Клара
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Санта-Клара - Риу Аве 0:2 Пасуш де Феррейра - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Витория Гимарайнш 1:3 Маритиму - Санта-Клара 3:1
Санта-Клара - Фамаликан 1:3 Арока - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Боавишта 2:2 Каза Пиа - Санта-Клара 2:1 Санта-Клара - Бенфика 0:3 Портимоненсе - Санта-Клара 0:0 Санта-Клара - Брага 0:4 Жил Висенте - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Арока 1:2 Фейренсе - Санта-Клара 4:3 Санта-Клара - Оливейренсе 1:1 Лейшоэш - Санта-Клара 2:1 Санта-Клара - Эшторил 3:1 Шавиш - Санта-Клара 0:0 Санта-Клара - Порту 1:1 Визела - Санта-Клара 0:1
Результаты матчей
Спортинг Л
Санта-Клара
Точный счет
3:0
4 раза 33%
3:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
3
6 раз 50%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:0
6 раз 50%
0:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
8 раз 67%
1
4 раза 33%
Точный счет
3:0
5 раз 21%
1:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
6 раз 24%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
Точное количество голов
3
8 раз 33%
2
6 раз 25%
0
4 раза 17%
1
4 раза 17%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
12 раз 48%
1
10 раз 40%
2
2 раза 8%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Спортинг Л
Санта-Клара
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
94
102
310
84
112
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
48
66
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
204
Больше Меньше
1312
168
322
1014
124
222
123
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- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|16 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|13 (6)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|13 (2)
|Спортинг Л
|Поте
|11 (7)
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|12
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|1 10
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 10
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Спортинг Л 3:0 Санта-Клара
Исход игры
Спортинг Л
99.2% (124)
Ничья
0% (0)
Санта-Клара
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
39.67% (48)
Меньше
60.33% (73)
Обе команды забьют
Да
12.4% (15)
Нет
87.6% (106)
Популярный счёт
2:0 Спортинг Л
54.4% (68)
3:0 Спортинг Л
24% (30)
2:1 Спортинг Л
8.8% (11)
1:0 Спортинг Л
4% (5)
4:0 Спортинг Л
2.4% (3)
3:1 Спортинг Л
2.4% (3)
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