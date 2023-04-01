  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 26. Стадион: .
Спортинг Л
3:0
Конец матча
Санта-Клара
0'
1:0
14' Гол
Паулинью Жуан
2:0
22' Гол
Тринкан Франсишку
45' Желтая карточка
Санья Пьер
3:0
52' Гол
Эдвардс Маркус
77' Желтая карточка
Мисао Кенто
81' Желтая карточка
Nunes Matheus
85' Желтая карточка
Андрезиньо Андре
90' Желтая карточка
Nascimento Leite Matheus3
90'+3

Ход матча

14'
Паулинью Жуан
(Поте)
1:0
22'
Тринкан Франсишку
(Эдвардс Маркус)
2:0
45'
 
Санья Пьер
46'
Сен-Жюст Джеремая
Инасиу Гонсалу
 
46'
 
Жордау Бруну
Victor Bobsin
52'
Эдвардс Маркус
(Паулинью Жуан)
3:0
68'
 
Nascimento Leite Matheus3
Тагава Кёсукэ
68'
 
Кошта Жоау
Бруно Алмейда
69'
 
Nunes Matheus
Аллано Лима
69'
Морита Хидемаса
Поте
 
69'
Танлонго Матео
Угарте Мануэль
 
69'
Нету Луиш
Матеус Рейс
 
74'
Рошинья Кошта
Эдвардс Маркус
 
77'
 
Мисао Кенто
79'
 
Андрезиньо Андре
Сильва Габриэль
81'
 
Nunes Matheus
85'
 
Андрезиньо Андре
90'
 
Nascimento Leite Matheus3
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Спортинг Л 99.2% (124)
X 0% (0)
Санта-Клара 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Адан
Антонио
26
Диоманде
Усман
25
Инасиу
Гонсалу
2
Матеус
Рейс
33
Артур
Гомес
VIII
15
Угарте
Мануэль
28
Поте
11
Сантуш
Нуну
II
10
Эдвардс
Маркус
20
Паулинью
Жуан
17
Тринкан
Франсишку
12
Батиста
Габриэл
95
Санья
Пьер
2
Ногейра
20
Adriano2
16
Энрике
Паулу
80
Victor
Bobsin
40
Мисао
Кенто
7
Аллано
Лима
19
Бруно
Алмейда
49
Сильва
Габриэль
9
Тагава
Кёсукэ
Спортинг Л
3-4-3
Санта-Клара
4-2-3-1

История личных встреч

Спортинг Л
Санта-Клара

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

10 матчей

90%
10%
9 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
4:0
КЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:4
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

2
2.4

Среднее время на гол

45
37

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.2
0.4

Среднее время на гол

75
225

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.6
1.4

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

56
64

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поте 11 (5) 0.44
Сантуш Нуну II 7 0.28
Эдвардс Маркус 6 0.24
Паулинью Жуан 5 0.2
Тринкан Франсишку 5 0.2
Морита Хидемаса 5 0.2
Порро Педро 3 (1) 0.12
Чермити Юссеф 2 0.08
Рошинья Кошта 1 0.04
Сен-Жюст Джеремая 1 0.04
Матеус Рейс 1 0.04
Луис Матеус II 1 0.04
Бельерин Эктор 1 0.04
Инасиу Гонсалу 0 0
Эсгаю Рикарду 0 0
Артур Гомес VIII 0 0
Санта-Клара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сильва Габриэль 5 (1) 0.19
Rildo 3 0.12
Боатенг Кеннеди 2 0.08
Nascimento Leite Matheus3 2 0.08
Бруно Алмейда 1 0.04
Тагава Кёсукэ 1 0.04
Кинтилья Хави 1 (1) 0.04
Гонсалес Кристиан 1 0.04
Аллано Лима 1 (1) 0.04
Рикардиньо Феррейра 0 0
Нану Гомеш 0 0
Энрике Паулу 0 0
Стеванович Филип 0 0
Adriano2 0 0
Victor Bobsin 0 0

Карточки

Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Угарте Мануэль 9 0
Поте 7 0
Коатес Себастьян 6 0
Порро Педро 4 1
Эсгаю Рикарду 5 0
Сантуш Нуну II 4 0
Эдвардс Маркус 4 0
Матеус Рейс 4 0
Адан Антонио 3 0
Паулинью Жуан 3 0
Морита Хидемаса 3 0
Инасиу Гонсалу 3 0
Чермити Юссеф 3 0
Рошинья Кошта 2 0
Сен-Жюст Джеремая 2 0
Тринкан Франсишку 2 0
Эссугу Дариу 0 1
Нету Луиш 1 0
Бельерин Эктор 1 0
Кабрал Жоване 1 0
Луис Матеус II 1 0
Иссааку Фатаву 1 0
Диоманде Усман 1 0
Санта-Клара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Victor Bobsin 8 0
Боатенг Кеннеди 6 1
Гонсалес Кристиан 5 1
Adriano2 6 0
Рикардиньо Феррейра 4 1
Санья Пьер 4 1
Энрике Паулу 5 0
Nascimento Leite Matheus3 5 0
Карвалью Андерсон 4 0
Мисао Кенто 4 0
Аллано Лима 4 0
Сильва Габриэль 3 0
Кинтилья Хави 3 0
Калила Диого 3 0
Nunes Matheus 3 0
Messi 1 1
Пауло 2 0
Гонсалес Вальтер 2 0
Андрезиньо Андре 2 0
Rildo 2 0
Бруно Алмейда 2 0
Кошта Жоау 2 0
Жордау Бруну 2 0
Батиста Габриэл 2 0
Ногейра 0 1
Фернандеш Рикардо 1 0
Joao Marcos 1 0
Перейра Марку 1 0
Italo 1 0
Стеванович Филип 1 0

Результаты матчей

Спортинг Л
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Санта-Клара
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

1
4
Спортинг Л
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Санта-Клара
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

7
17

Волевые поражения

15
9
Спортинг Л
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (10)
42% (10)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (12)
29% (7)
21% (5)
Санта-Клара
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (9)
44% (11)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
28% (7)
44% (11)

Сухие победы

10
4

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

12
17

Волевые поражения

16
13

Голы по времени матча

Забито

30
5
13 В 1-м тайме 2
17 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 3
13 Не забивали 21
3
10%
0
0%
1-15
4
13%
1
20%
16-30
6
20%
1
20%
31-45
6
20%
0
0%
46-60
4
13%
1
20%
61-75
7
23%
2
40%
76-90

Пропущено

9
12
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
2
22%
3
25%
46-60
3
33%
4
33%
61-75
2
22%
2
17%
76-90

Забито

16
15
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
3
19%
1
7%
1-15
3
19%
1
7%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
2
13%
5
33%
46-60
2
13%
3
20%
61-75
4
25%
4
27%
76-90

Пропущено

17
23
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
1
6%
4
17%
1-15
1
6%
6
26%
16-30
5
29%
29%
2
9%
31-45
2
12%
3
13%
46-60
1
6%
3
13%
61-75
7
41%
5
22%
76-90

Забито

46
20
21 В 1-м тайме 5
25 Во 2-м тайме 15
16 Забивали первыми 6
4 Не забивали 11
6
13%
1
5%
1-15
7
15%
2
10%
16-30
8
17%
2
10%
31-45
8
17%
5
25%
46-60
6
13%
4
20%
61-75
11
24%
6
30%
76-90

Пропущено

26
35
9 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 16
16 Не пропускали 21
1
4%
5
14%
1-15
1
4%
7
20%
16-30
7
27%
3
9%
31-45
4
15%
6
17%
46-60
4
15%
7
20%
61-75
9
35%
7
20%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Л
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Спортинг Л - СВ Ла Фама 1:2 Арсенал - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Эстудиантес 6:0 Спортинг Л - Боавишта 3:0
Спортинг Л - Арсенал 2:2 Unistars - Спортинг Л 0:1 Портимоненсе - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Эшторил 2:0 Спортинг Л - Индепендиенте Санта-Фе 0:2 Митьюлланд - Спортинг Л 0:4 Шавиш - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Митьюлланд 1:1 Спортинг Л - Порту 1:2 Риу Аве - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Брага 5:0 Спортинг Л - Порту 0:2 Арока - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Визела 2:1 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Маритиму - Спортинг Л 1:0
Санта-Клара
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Санта-Клара - Риу Аве 0:2 Пасуш де Феррейра - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Витория Гимарайнш 1:3 Маритиму - Санта-Клара 3:1
Санта-Клара - Фамаликан 1:3 Арока - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Боавишта 2:2 Каза Пиа - Санта-Клара 2:1 Санта-Клара - Бенфика 0:3 Портимоненсе - Санта-Клара 0:0 Санта-Клара - Брага 0:4 Жил Висенте - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Арока 1:2 Фейренсе - Санта-Клара 4:3 Санта-Клара - Оливейренсе 1:1 Лейшоэш - Санта-Клара 2:1 Санта-Клара - Эшторил 3:1 Шавиш - Санта-Клара 0:0 Санта-Клара - Порту 1:1 Визела - Санта-Клара 0:1

Результаты матчей

Спортинг Л
Санта-Клара

Точный счет

3:0
4 раза 33%
3:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

3
6 раз 50%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:0
6 раз 50%
0:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
8 раз 67%
1
4 раза 33%

Точный счет

3:0
5 раз 21%
1:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
6 раз 24%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%

Точное количество голов

3
8 раз 33%
2
6 раз 25%
0
4 раза 17%
1
4 раза 17%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
12 раз 48%
1
10 раз 40%
2
2 раза 8%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Спортинг Л
Санта-Клара

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
9
4
10
2
1.5
3
10
8
4
2.5
1
12
2
10
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
4
8
6
6
1.5
2
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
4
0.5
Больше Меньше
13
12
16
8
1.5
3
22
10
14
2.5
1
24
2
22
3.5
1
23
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 25 22 2 1 66 - 14 68
2.
Порту
 25 18 4 3 55 - 17 58
3.
Брага
 25 18 2 5 54 - 22 56
4.
Спортинг Л
 25 17 2 6 52 - 23 53
5.
Витория Гимарайнш
 26 12 5 9 25 - 29 41
6.
Каза Пиа
 26 11 5 10 23 - 27 38
7.
Арока
 25 10 8 7 29 - 32 38
8.
Визела
 26 10 5 11 30 - 28 35
9.
Риу Аве
 25 9 6 10 25 - 28 33
10.
Фамаликан
 25 10 3 12 25 - 32 33
11.
Шавиш
 25 8 8 9 26 - 31 32
12.
Боавишта
 25 8 6 11 28 - 40 30
13.
Жил Висенте
 25 8 5 12 26 - 32 29
14.
Портимоненсе
 25 8 2 15 18 - 32 26
15.
Эшторил
 26 7 4 15 22 - 39 25
16.
Пасуш де Феррейра
 26 4 5 17 19 - 43 17
17.
Маритиму
 25 4 4 17 17 - 47 16
18.
Санта-Клара
 26 3 6 17 17 - 41 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 13 12 1 0 42 - 10 37
2.
Спортинг Л
 13 11 0 2 35 - 7 33
3.
Порту
 12 10 0 2 35 - 9 30
4.
Витория Гимарайнш
 14 8 3 3 14 - 10 27
5.
Брага
 12 8 2 2 23 - 6 26
6.
Арока
 13 7 2 4 19 - 16 23
7.
Риу Аве
 12 7 1 4 14 - 9 22
8.
Фамаликан
 12 7 1 4 13 - 9 22
9.
Каза Пиа
 13 6 3 4 12 - 9 21
10.
Боавишта
 13 5 5 3 16 - 17 20
11.
Визела
 13 5 2 6 15 - 14 17
12.
Портимоненсе
 13 5 2 6 10 - 12 17
13.
Жил Висенте
 12 4 4 4 11 - 11 16
14.
Шавиш
 12 3 5 4 14 - 15 14
15.
Эшторил
 13 4 2 7 12 - 22 14
16.
Маритиму
 12 3 2 7 10 - 16 11
17.
Санта-Клара
 13 2 4 7 13 - 25 10
18.
Пасуш де Феррейра
 13 2 2 9 9 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 12 10 1 1 24 - 4 31
2.
Брага
 13 10 0 3 31 - 16 30
3.
Порту
 13 8 4 1 20 - 8 28
4.
Спортинг Л
 12 6 2 4 17 - 16 20
5.
Визела
 13 5 3 5 15 - 14 18
6.
Шавиш
 13 5 3 5 12 - 16 18
7.
Каза Пиа
 13 5 2 6 11 - 18 17
8.
Арока
 12 3 6 3 10 - 16 15
9.
Витория Гимарайнш
 12 4 2 6 11 - 19 14
10.
Жил Висенте
 13 4 1 8 15 - 21 13
11.
Эшторил
 13 3 2 8 10 - 17 11
12.
Риу Аве
 13 2 5 6 11 - 19 11
13.
Фамаликан
 13 3 2 8 12 - 23 11
14.
Боавишта
 12 3 1 8 12 - 23 10
15.
Пасуш де Феррейра
 13 2 3 8 10 - 20 9
16.
Портимоненсе
 12 3 0 9 8 - 20 9
17.
Санта-Клара
 13 1 2 10 4 - 16 5
18.
Маритиму
 13 1 2 10 7 - 31 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 16 (2)
Порту Тареми Мехди 13 (6)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 13 (2)
Спортинг Л Поте 11 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Шавиш Гимарайнш Рикарду 12
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 1 10
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 10
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 11
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      47'
      Санья Пьер получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Эдвардс Маркус сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      22'
      Г О О О О Л - Тринкан Франсишку бьет в цель!
    • 14'
      Поте сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      14'
      Г О О О О Л - Паулинью Жуан бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 125
    Спортинг Л 99.2% (124)
    X 0% (0)
    Санта-Клара 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Спортинг Л 3:0 Санта-Клара онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спортинг Л 3:0 Санта-Клара

    Исход игры
    Спортинг Л
    99.2% (124)
    Ничья
    0% (0)
    Санта-Клара
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.67% (48)
    Меньше
    60.33% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    12.4% (15)
    Нет
    87.6% (106)
    Популярный счёт
    2:0 Спортинг Л
    54.4% (68)
    3:0 Спортинг Л
    24% (30)
    2:1 Спортинг Л
    8.8% (11)
    1:0 Спортинг Л
    4% (5)
    4:0 Спортинг Л
    2.4% (3)
    3:1 Спортинг Л
    2.4% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     