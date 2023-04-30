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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
Порту
1:0
Конец матча
Боавишта
0'
20' Желтая карточка
Агра Салвадор
25' Желтая карточка
Макута Гайус
42' Желтая карточка
Тареми Мехди
43' Желтая карточка
Нжие Юсуфа
1:0
59' Пенальти
Тареми Мехди
66' Красная карточка
Маркано Иван
84' Желтая карточка
Урибе Матеус
90' Желтая карточка
Горре Кенджи
90' Желтая карточка
Перес Себастьян
90'+5

Ход матча

20'
 
Агра Салвадор
25'
 
Макута Гайус
42'
Тареми Мехди
 
43'
 
Нжие Юсуфа
46'
Галено Вандерсон
Манафа Вилсон
 
46'
Мартинес Антонио
Эуштакиу Стивен
 
46'
Франко Андре
Эванилсон
 
59'
Тареми Мехди
1:0
63'
 
Горре Кенджи
Агра Салвадор
66'
Маркано Иван
 
69'
Кардозу Фабиу
Мартинес Антонио
 
74'
 
Боженик Роберт
Перес Себастьян
83'
 
Joel da Silva
Макута Гайус
83'
 
Мальейру Педро
Кэннон Реджи
84'
Урибе Матеус
 
88'
Груйич Марко
Тареми Мехди
 
90'
 
Горре Кенджи
90'
 
Перес Себастьян
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Порту 99.2% (122)
X 0% (0)
Боавишта 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
99
Кошта
Диогу
18
Манафа
Вилсон
3
Пепе
Кеплер
5
Маркано
Иван
22
Венделл
Боргес
25
Отавио
Эдмилсон
46
Эуштакиу
Стивен
8
Урибе
Матеус
11
Пепе
VI
30
Эванилсон
9
Тареми
Мехди
1
Бракалли
Рафаэл
2
Кэннон
Реджи
23
Сассо
Венсан
26
Абаскаль
Родриго
70
Онимаэчи
Сопуручукву
Бруно
42
Макута
Гайус
24
Перес
Себастьян
21
Агра
Салвадор
8
Лоуренсу
Бруну
II
19
Мангаш
Рикарду
11
Нжие
Юсуфа
Порту
4-4-2
Боавишта
4-2-3-1

История личных встреч

Порту
Боавишта

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.1%
11.1%
27.8%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.2%
5.6%
22.2%
13 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

500%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

500%
0 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.9%
36.8%
5.3%
11 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
1:4
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:5
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
4:0
К
0:1
ПЛ
0:5
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

21
24

Голов в среднем за матч

2.63
2.18

Среднее время на гол

34
41

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.09
0.5

Среднее время на гол

990
180

Всего голов

22
28

Голов в среднем за матч

1.16
1.47

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15

Среднее время на гол

77
61

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тареми Мехди 16 (4) 0.53
Галено Вандерсон 8 (1) 0.27
Эванилсон 6 0.2
Мартинес Антонио III 5 0.17
Пепе VI 4 0.13
Отавио Эдмилсон 4 0.13
Урибе Матеус 4 (2) 0.13
Маркано Иван 3 0.1
Эуштакиу Стивен 2 0.07
Лодер Дэнни 2 0.07
Кардозу Фабиу 2 0.07
Франко Андре 2 0.07
Мариу Жоау III 1 0.03
Венделл Боргес 1 0.03
Груйич Марко 1 0.03
Кошта Бруну 0 0
Верон Габриэл 0 0
Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нжие Юсуфа 12 (1) 0.4
Лоуренсу Бруну II 4 (1) 0.13
Сассо Венсан 4 0.13
Агра Салвадор 3 0.1
Мангаш Рикарду 3 0.1
Боженик Роберт 2 0.07
Martim Tavares 2 0.07
Горре Кенджи 1 0.03
Макута Гайус 1 0.03
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 1 0.03
Перес Себастьян 1 0.03
Ватай Масаки 1 0.03
Мальейру Педро 0 0
Камара Ибраима III 0 0
Абаскаль Родриго 0 0
Хамаче Янис 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркано Иван 8 1
Урибе Матеус 6 1
Тареми Мехди 6 0
Груйич Марко 5 0
Мариу Жоау III 3 1
Эуштакиу Стивен 3 1
Пепе Кеплер 4 0
Отавио Эдмилсон 4 0
Венделл Боргес 4 0
Кардозу Фабиу 4 0
Галено Вандерсон 4 0
Занузи Зайду 3 0
Фолья Бернардо 1 1
Франко Андре 2 0
Рамош Клаудиу 1 0
Манафа Вилсон 1 0
Кошта Диогу 1 0
Лодер Дэнни 1 0
Карму Давид 1 0
Пепе VI 1 0
Эванилсон 1 0
Верон Габриэл 1 0
Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кэннон Реджи 8 2
Перес Себастьян 8 1
Макута Гайус 9 0
Абаскаль Родриго 7 1
Лоуренсу Бруну II 8 0
Сассо Венсан 6 0
Мальейру Педро 6 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 6 0
Камара Ибраима III 4 1
Агра Салвадор 5 0
Нжие Юсуфа 5 0
Мангаш Рикарду 3 1
Горре Кенджи 4 0
Боженик Роберт 3 0
Феррейра Филипе 2 0
Ватай Масаки 2 0
Пети Арманду 1 0
Бракалли Рафаэл 1 0
Сантос Луис 1 0
Вукотич Илия 1 0
Рейзиньо Мигель 1 0
Martim Tavares 1 0
Joel da Silva 1 0

Результаты матчей

Порту
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
80% (12)
13% (2)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Боавишта
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

1
10
Порту
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
Боавишта
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

3
10

Волевые поражения

25
19
Порту
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
47% (14)
30% (9)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)
Боавишта
26.1%
73.9%
6 побед 17 поражений
Первый тайм
27% (8)
43% (13)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
27% (8)
47% (14)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

7
8

Волевые победы

11
12

Волевые поражения

26
29

Голы по времени матча

Забито

38
16
23 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
14 Забивали первыми 5
16 Не забивали 20
7
18%
3
19%
1-15
3
8%
1
6%
16-30
13
34%
3
19%
31-45
4
11%
4
25%
46-60
4
11%
4
25%
61-75
7
18%
1
6%
76-90

Пропущено

11
28
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 21
1 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 14
0
0%
1
4%
1-15
2
18%
5
18%
16-30
1
9%
1
4%
31-45
2
18%
7
25%
46-60
4
36%
4
14%
61-75
2
18%
10
36%
76-90

Забито

26
20
10 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 9
17 Не забивали 19
3
12%
3
15%
1-15
1
4%
3
15%
16-30
6
23%
3
15%
31-45
5
19%
3
15%
46-60
2
8%
4
20%
61-75
9
35%
4
20%
76-90

Пропущено

7
21
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 11
0
0%
2
10%
1-15
1
14%
2
10%
16-30
3
43%
2
10%
31-45
1
14%
6
29%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
2
29%
7
33%
76-90

Забито

64
36
33 В 1-м тайме 16
31 Во 2-м тайме 20
25 Забивали первыми 14
3 Не забивали 9
10
16%
6
17%
1-15
4
6%
4
11%
16-30
19
30%
30%
6
17%
31-45
9
14%
7
19%
46-60
6
9%
8
22%
61-75
16
25%
5
14%
76-90

Пропущено

18
49
7 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 36
3 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 25
0
0%
3
6%
1-15
3
17%
7
14%
16-30
4
22%
3
6%
31-45
3
17%
13
27%
46-60
4
22%
6
12%
61-75
4
22%
17
35%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Фамаликан - Порту 1:2 Пасуш де Феррейра - Порту 0:2 Порту - Санта-Клара 2:1 Бенфика - Порту 1:2
Порту - Портимоненсе 1:0 Брага - Порту 0:0 Порту - Интер Милан 0:0 Порту - Эшторил 3:2 Шавиш - Порту 1:3 Порту - Жил Висенте 1:2 Интер Милан - Порту 1:0 Порту - Риу Аве 1:0 Спортинг Л - Порту 1:2 Академику Визеу - Порту 0:1 Порту - Визела 2:0 Маритиму - Порту 0:2 Спортинг Л - Порту 0:2 Порту - Академику Визеу 3:0 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Порту - Фамаликан 4:1
Боавишта
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Боавишта - Риу Аве 3:2 Визела - Боавишта 1:1 Боавишта - Витория Гимарайнш 2:1 Маритиму - Боавишта 4:2
Боавишта - Фамаликан 1:2 Спортинг Л - Боавишта 3:0 Боавишта - Арока 0:0 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:3 Бенфика - Боавишта 3:1 Боавишта - Каза Пиа 0:0 Эшторил - Боавишта 2:1 Санта-Клара - Боавишта 2:2 Боавишта - Портимоненсе 4:2 Боавишта - Шавиш 1:1 Брага - Боавишта 1:0 Боавишта - Жил Висенте 1:0 Академику Визеу - Боавишта 2:1 Боавишта - Бордо 0:2 Боавишта - Витория Гимарайнш 0:0 Сельта - Боавишта 1:1

Результаты матчей

Порту
Боавишта

Точный счет

1:0
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%
2
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:2
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 30%
2
8 раз 27%
3
4 раза 13%
4
4 раза 13%
0
3 раза 10%
5
2 раза 7%
1
10 раз 33%
0
9 раз 30%
2
8 раз 27%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Порту
Боавишта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
12
3
10
5
1.5
6
9
8
7
2.5
2
13
5
10
3.5
1
14
2
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
9
6
8
7
1.5
5
10
2
13
2.5
1
14
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
3
0.5
Больше Меньше
21
9
18
12
1.5
11
19
10
20
2.5
3
27
6
24
3.5
1
29
2
28
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 30 25 2 3 71 - 17 77
2.
Порту
 30 23 4 3 63 - 19 73
3.
Брага
 30 23 2 5 66 - 25 71
4.
Спортинг Л
 1:0 30 20 4 6 60 - 27 64
5.
Арока
 30 13 9 8 33 - 34 48
6.
Витория Гимарайнш
 30 13 5 12 29 - 36 44
7.
Фамаликан
 0:1 30 13 3 14 33 - 38 42
8.
Шавиш
 30 10 10 10 30 - 34 40
9.
Визела
 30 11 6 13 33 - 32 39
10.
Каза Пиа
 30 11 6 13 27 - 34 39
11.
Риу Аве
 30 10 8 12 31 - 35 38
12.
Боавишта
 30 10 7 13 36 - 49 37
13.
Портимоненсе
 30 10 3 17 23 - 39 33
14.
Жил Висенте
 30 8 7 15 26 - 36 31
15.
Эшторил
 30 8 4 18 26 - 45 28
16.
Маритиму
 30 6 4 20 27 - 56 22
17.
Пасуш де Феррейра
 30 5 5 20 23 - 52 20
18.
Санта-Клара
 30 3 7 20 19 - 48 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 15 13 1 1 44 - 12 40
2.
Порту
 15 13 0 2 39 - 10 39
3.
Спортинг Л
 1:0 15 12 1 2 37 - 8 37
4.
Брага
 15 11 2 2 32 - 8 35
5.
Арока
 15 9 2 4 21 - 16 29
6.
Фамаликан
 0:1 15 9 1 5 18 - 13 28
7.
Витория Гимарайнш
 15 8 3 4 14 - 12 27
8.
Риу Аве
 15 8 2 5 16 - 11 26
9.
Боавишта
 15 7 5 3 21 - 20 26
10.
Каза Пиа
 15 6 3 6 15 - 14 21
11.
Портимоненсе
 15 6 3 6 13 - 14 21
12.
Шавиш
 15 5 5 5 17 - 17 20
13.
Жил Висенте
 15 4 6 5 11 - 13 18
14.
Визела
 15 5 3 7 17 - 17 18
15.
Маритиму
 15 5 2 8 18 - 21 17
16.
Эшторил
 15 5 2 8 15 - 23 17
17.
Санта-Клара
 15 2 5 8 14 - 27 11
18.
Пасуш де Феррейра
 15 2 2 11 10 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 15 12 1 2 27 - 5 37
2.
Брага
 15 12 0 3 34 - 17 36
3.
Порту
 15 10 4 1 24 - 9 34
4.
Спортинг Л
 1:0 15 8 3 4 23 - 19 27
5.
Визела
 15 6 3 6 16 - 15 21
6.
Шавиш
 15 5 5 5 13 - 17 20
7.
Арока
 15 4 7 4 12 - 18 19
8.
Каза Пиа
 15 5 3 7 12 - 20 18
9.
Витория Гимарайнш
 15 5 2 8 15 - 24 17
10.
Фамаликан
 0:1 15 4 2 9 15 - 25 14
11.
Жил Висенте
 15 4 1 10 15 - 23 13
12.
Пасуш де Феррейра
 15 3 3 9 13 - 24 12
13.
Риу Аве
 15 2 6 7 15 - 24 12
14.
Портимоненсе
 15 4 0 11 10 - 25 12
15.
Эшторил
 15 3 2 10 11 - 22 11
16.
Боавишта
 15 3 2 10 15 - 29 11
17.
Маритиму
 15 1 2 12 9 - 35 5
18.
Санта-Клара
 15 1 2 12 5 - 21 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 17 (2)
Порту Тареми Мехди 16 (6)
Спортинг Л Поте 14 (9)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Гимарайнш Рикарду 1 14
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 11
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 12
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Пасуш де Феррейра Антунеш Виторину 1 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      43'
      Нжие Юсуфа получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      42'
      Тареми Мехди получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      25'
      Макута Гайус получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      20'
      Агра Салвадор получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 123
    Порту 99.2% (122)
    X 0% (0)
    Боавишта 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Порту 1:0 Боавишта онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Порту 1:0 Боавишта

    Исход игры
    Порту
    99.2% (122)
    Ничья
    0% (0)
    Боавишта
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.65% (41)
    Меньше
    64.35% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    20.87% (24)
    Нет
    79.13% (91)
    Популярный счёт
    2:0 Порту
    53.7% (66)
    3:0 Порту
    13% (16)
    2:1 Порту
    9.8% (12)
    3:1 Порту
    7.3% (9)
    1:0 Порту
    6.5% (8)
    4:1 Порту
    1.6% (2)
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