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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 34. Стадион: .
Портимоненсе
0:2
Конец матча
Арока
0'
0:1
49' Гол
Антони
0:2
51' Гол в свои ворота
Пак Чжи Су
67' Желтая карточка
Jony Gonzalez
90'+4

Ход матча

46'
Рохес Брайан
Велинтон Жуниор
 
46'
Jony Gonzalez
Yago Cariello
 
49'
0:1
Антони
51'
0:2
Пак Чжи Су
64'
Рейс Бруно
Сек Мустафа
 
64'
Кошта Гонсалу
Nonoca
 
64'
Klismahn
Пак Чжи Су
 
67'
Jony Gonzalez
 
71'
 
Bruno Marques
Мухика Рафаэль
82'
 
Арсенио
Антони
90'
 
Яу Мозес
Руис Алан
90'
 
Валиду Жоау
Ignacio De Arruabarrena
Прогнозы 110
Портимоненсе 38.2% (42)
X 34.5% (38)
Арока 27.3% (30)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Накамура
Косукэ
43
Алемао
44
Энрике
Педро
VI
23
Пак
Чжи
Су
18
Муфи
Фахд
14
Сек
Мустафа
25
Nonoca
7
Карлинос
38
Эштрела
Паулу
99
Yago
Cariello
93
Велинтон
Жуниор
12
Ignacio
De
Arruabarrena
28
Эшгаю
Тьягу
13
Бассо
Жоау
3
Опоку
Джером
6
Куарежма
14
Бускетс
Ориоль
5
Симау
Давид
2
Силла
Морлей
10
Руис
Алан
11
Антони
19
Мухика
Рафаэль
Портимоненсе
5-3-2
Арока
4-2-3-1

История личных встреч

Портимоненсе
Арока

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
КЛ
4:1
ПВЛ
2:0
ПВЛ
1:3
ГЛ
0:0

Голы

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

2.33
1.25

Среднее время на гол

38
72

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.86
0.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

48
126

Бомбардиры внутри турнира

Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Велинтон Жуниор 6 (1) 0.18
Yago Cariello 3 0.09
Маурисио Жозе 3 0.09
Эштрела Паулу 2 (1) 0.06
Лукинья 2 (1) 0.06
Энрике Педро VI 2 0.06
Рохес Брайан 1 0.03
Муфи Фахд 1 0.03
Эвертон Перейра 1 0.03
Гомес Руи 1 0.03
Диаби Мохамед 1 0.03
Матуш Рикарду 1 0.03
Уаттара Зиэ 1 0.03
Jony Gonzalez 0 0
Пак Чжи Су 0 0
Са Педру 0 0
Сек Мустафа 0 0
Релвас Филипе 0 0
Klismahn 0 0
Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мухика Рафаэль 8 0.24
Даббаг Одай 7 0.21
Антони 6 0.18
Силла Морлей 4 (3) 0.12
Бассо Жоау 3 (2) 0.09
Руис Алан 2 0.06
Букия Андре 2 0.06
Мишель Бенжи 1 0.03
Куарежма 1 0.03
Bruno Marques 1 0.03
Симау Давид 0 0
Арсенио 0 0
Витиньо Виктор 0 0
Эшгаю Тьягу 0 0
Галович Нино 0 0
Опоку Джером 0 0

Карточки

Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энрике Педро VI 12 0
Сек Мустафа 8 1
Велинтон Жуниор 9 0
Nonoca 5 1
Гомес Руи 6 0
Муфи Фахд 4 1
Эштрела Паулу 5 0
Диаби Мохамед 4 0
Уаттара Зиэ 4 0
Релвас Филипе 4 0
Klismahn 4 0
Са Педру 2 1
Эвертон Перейра 3 0
Накамура Косукэ 3 0
Yago Cariello 3 0
Маурисио Жозе 2 0
Рохес Брайан 2 0
Лукинья 2 0
Оливейро Андерсон II 2 0
Кошта Гонсалу 2 0
Sergio Conceicao 1 0
Матуш Рикарду 1 0
Jony Gonzalez 1 0
Португал Самуэл 1 0
Карлинос 1 0
Лукао II 1 0
Виллиан Роша 1 0
Сапара Марек 1 0
Жоку Энрике 1 0
Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Опоку Джером 7 2
Руис Алан 10 0
Эшгаю Тьягу 9 0
Соро Исмаила 7 1
Симау Давид 7 0
Куарежма 5 1
Ignacio De Arruabarrena 5 0
Силла Морлей 4 0
Бассо Жоау 4 0
Милованов Богдан 4 0
Антони 3 0
Галович Нино 3 0
Арсенио 3 0
Букия Андре 2 0
Зубас Эмилиюс 1 0
Морейра Педру 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Мухика Рафаэль 1 0
Weverson2 1 0
Bruno Marques 1 0
Фернандес Рафаэль 1 0

Результаты матчей

Портимоненсе
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)
Арока
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

8
7
Портимоненсе
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Арока
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
12% (2)
65% (11)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)

Сухие победы

10
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

24
13

Волевые поражения

8
21
Портимоненсе
60%
40%
18 побед 12 поражений
Первый тайм
35% (12)
41% (14)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
32% (11)
29% (10)
Арока
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
15% (5)
56% (19)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
32% (11)
38% (13)

Сухие победы

14
8

Сухие поражения

8
13

Волевые победы

26
15

Волевые поражения

16
28

Голы по времени матча

Забито

16
14
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
22 Не забивали 23
0
0%
1
7%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
3
19%
2
14%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
2
13%
3
21%
61-75
7
44%
5
36%
76-90

Пропущено

19
20
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
3
16%
4
20%
1-15
3
16%
2
10%
16-30
2
11%
4
20%
31-45
3
16%
3
15%
46-60
2
11%
3
15%
61-75
6
32%
4
20%
76-90

Забито

12
22
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 12
26 Не забивали 21
1
8%
3
14%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
25%
3
14%
31-45
1
8%
5
23%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
6
50%
5
23%
76-90

Пропущено

26
17
15 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
13 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 8
5
19%
2
12%
1-15
4
15%
2
12%
16-30
6
23%
4
24%
31-45
2
8%
3
18%
46-60
4
15%
3
18%
61-75
5
19%
3
18%
76-90

Забито

28
36
9 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 18
14 Не забивали 10
1
4%
4
11%
1-15
2
7%
4
11%
16-30
6
21%
5
14%
31-45
3
11%
7
19%
46-60
3
11%
6
17%
61-75
13
46%
10
28%
76-90

Пропущено

45
37
23 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 19
24 Пропускали первыми 14
26 Не пропускали 20
8
18%
6
16%
1-15
7
16%
4
11%
16-30
8
18%
8
22%
31-45
5
11%
6
16%
46-60
6
13%
6
16%
61-75
11
24%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Портимоненсе
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Санта-Клара - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Бенфика 1:5 Каза Пиа - Портимоненсе 1:1 Брага - Портимоненсе 4:1
Портимоненсе - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Визела 0:1 Шавиш - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Спортинг Л 0:1 Фамаликан - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Маритиму 2:1 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Пасуш де Феррейра 1:0 Боавишта - Портимоненсе 4:2 Арока - Портимоненсе 4:0 Портимоненсе - Санта-Клара 0:0 Бенфика - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Каза Пиа 1:2
Арока
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Арока - Шавиш 1:0 Эшторил - Арока 2:0 Арока - Порту 0:1 Риу Аве - Арока 1:0
Арока - Визела 1:0 Спортинг Л - Арока 1:1 Арока - Маритиму 1:0 Фамаликан - Арока 0:1 Арока - Пасуш де Феррейра 1:1 Витория Гимарайнш - Арока 0:2 Боавишта - Арока 0:0 Арока - Каза Пиа 2:0 Брага - Арока 2:0 Арока - Санта-Клара 1:0 Жил Висенте - Арока 1:1 Арока - Бенфика 0:3 Арока - Спортинг Л 1:2 Арока - Портимоненсе 4:0 Шавиш - Арока 1:1 Порту - Арока 4:0

Результаты матчей

Портимоненсе
Арока

Точный счет

1:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:0
6 раз 35%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%

Точный счет

1:0
7 раз 41%
0:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 59%
1
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%

Точный счет

1:0
11 раз 32%
0:1
5 раз 15%
1:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
7 раз 21%
1:1
6 раз 18%
0:1
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
16 раз 47%
1
12 раз 35%
2
5 раз 15%
3
1 раз 3%
1
16 раз 47%
0
10 раз 29%
2
6 раз 18%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Портимоненсе
Арока

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
13
4
3
14
1.5
5
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
10
0.5
Больше Меньше
11
6
3
14
1.5
3
14
1
16
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
16
0.5
Больше Меньше
24
10
6
28
1.5
8
26
1
33
2.5
2
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 34 28 3 3 82 - 20 87
2.
Порту
 34 27 4 3 73 - 22 85
3.
Брага
 1:0 34 25 3 6 73 - 30 78
4.
Спортинг Л
 34 23 5 6 71 - 32 74
5.
Арока
 34 15 9 10 36 - 37 54
6.
Витория Гимарайнш
 34 16 5 13 34 - 39 53
7.
Шавиш
 34 12 10 12 35 - 40 46
8.
Фамаликан
 34 13 5 16 39 - 47 44
9.
Боавишта
 34 12 8 14 43 - 54 44
10.
Каза Пиа
 34 11 8 15 31 - 40 41
11.
Визела
 34 11 7 16 34 - 38 40
12.
Риу Аве
 34 10 10 14 36 - 43 40
13.
Жил Висенте
 34 10 7 17 32 - 41 37
14.
Эшторил
 34 10 5 19 33 - 49 35
15.
Портимоненсе
 34 10 4 20 25 - 48 34
16.
Маритиму
 34 7 5 22 32 - 63 26
17.
Пасуш де Феррейра
 0:1 34 6 5 23 26 - 60 23
18.
Санта-Клара
 34 5 7 22 26 - 58 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 17 15 1 1 48 - 12 46
2.
Порту
 17 15 0 2 44 - 11 45
3.
Спортинг Л
 17 13 2 2 42 - 12 41
4.
Брага
 1:0 17 13 2 2 38 - 11 41
5.
Витория Гимарайнш
 17 10 3 4 18 - 12 33
6.
Арока
 17 10 2 5 22 - 17 32
7.
Боавишта
 17 8 6 3 23 - 21 30
8.
Фамаликан
 17 9 1 7 21 - 19 28
9.
Риу Аве
 17 8 3 6 18 - 14 27
10.
Жил Висенте
 17 6 6 5 15 - 14 24
11.
Шавиш
 17 6 5 6 20 - 21 23
12.
Эшторил
 17 7 2 8 20 - 24 23
13.
Каза Пиа
 17 6 5 6 18 - 17 23
14.
Портимоненсе
 17 6 3 8 14 - 21 21
15.
Маритиму
 17 6 3 8 21 - 23 21
16.
Визела
 17 5 4 8 18 - 19 19
17.
Санта-Клара
 17 4 5 8 18 - 29 17
18.
Пасуш де Феррейра
 0:1 17 3 2 12 13 - 33 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 17 13 2 2 34 - 8 41
2.
Порту
 17 12 4 1 29 - 11 40
3.
Брага
 1:0 17 12 1 4 35 - 19 37
4.
Спортинг Л
 17 10 3 4 29 - 20 33
5.
Шавиш
 17 6 5 6 15 - 19 23
6.
Арока
 17 5 7 5 14 - 20 22
7.
Визела
 17 6 3 8 16 - 19 21
8.
Витория Гимарайнш
 17 6 2 9 16 - 27 20
9.
Каза Пиа
 17 5 3 9 13 - 23 18
10.
Фамаликан
 17 4 4 9 18 - 28 16
11.
Боавишта
 17 4 2 11 20 - 33 14
12.
Риу Аве
 17 2 7 8 18 - 29 13
13.
Портимоненсе
 17 4 1 12 11 - 27 13
14.
Жил Висенте
 17 4 1 12 17 - 27 13
15.
Эшторил
 17 3 3 11 13 - 25 12
16.
Пасуш де Феррейра
 0:1 17 3 3 11 13 - 27 12
17.
Маритиму
 17 1 2 14 11 - 40 5
18.
Санта-Клара
 17 1 2 14 8 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Порту Тареми Мехди 22 (7)
Бенфика Рамуш Гонсалу 19 (2)
Бенфика Мариу Жоау 17 (7)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 17 (2)
Спортинг Л Поте 14 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Гимарайнш Рикарду 2 17
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 12
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 13
Пасуш де Феррейра Антунеш Виторину 1 11
Жил Висенте Карвалью Витор 1 11
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 110
    Портимоненсе 38.2% (42)
    X 34.5% (38)
    Арока 27.3% (30)
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    Где смотреть матч Портимоненсе 0:2 Арока онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Портимоненсе 0:2 Арока

    Исход игры
    Портимоненсе
    38.2% (42)
    Ничья
    34.5% (38)
    Арока
    27.3% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    21.1% (23)
    Меньше
    78.9% (86)
    Обе команды забьют
    Да
    52.29% (57)
    Нет
    47.71% (52)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.9% (34)
    1:0 Портимоненсе
    22.7% (25)
    0:1 Арока
    17.3% (19)
    2:1 Портимоненсе
    11.8% (13)
    1:2 Арока
    8.2% (9)
    2:0 Портимоненсе
    2.7% (3)
    0:0 Ничья
    2.7% (3)
    0:2 Арока
    1.8% (2)
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