Тур: 34. Стадион: Мунисипал-ди-Портиман.
0:2
Конец матча
Ход матча
49'
0:1
51'
0:2
64'
64'
67'
Прогноз на матч от Liveresult
43
Алемао
23
Пак
Чжи
Су
18
Муфи
Фахд
14
Сек
Мустафа
25
Nonoca
7
Карлинос
28
Эшгаю
Тьягу
13
Бассо
Жоау
6
Куарежма
10
Руис
Алан
11
Антони
- Основной состав
- Вратарь
-
43 АлемаоЗащитник
-
44 Энрике ПедроЗащитник
-
23 Пак Чжи СуЗащитник
-
18 Муфи ФахдЗащитник
-
14 Сек МустафаЗащитник
-
25 NonocaПолузащитник
-
7 КарлиносПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
85 Рейс БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Рохес БрайанНападающий
- Нападающий
-
27 Klismahn
-
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Эшгаю ТьягуЗащитник
-
13 Бассо ЖоауЗащитник
- Защитник
-
6 КуарежмаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Руис АланПолузащитник
-
11 АнтониПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
92 Валиду ЖоауВратарь
- Защитник
-
44 Галович НиноЗащитник
-
8 АрсениоПолузащитник
-
23 Соро ИсмаилаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Яу МозесПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Арманду Эвангелишта
История личных встреч
Портимоненсе
Арока
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
2.33
1.25
Среднее время на гол
38
72
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
1.86
0.71
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
48
126
Бомбардиры внутри турнира
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Велинтон Жуниор
|6 (1)
|0.18
|Yago Cariello
|3
|0.09
|Маурисио Жозе
|3
|0.09
|Эштрела Паулу
|2 (1)
|0.06
|Лукинья
|2 (1)
|0.06
|Энрике Педро VI
|2
|0.06
|Рохес Брайан
|1
|0.03
|Муфи Фахд
|1
|0.03
|Эвертон Перейра
|1
|0.03
|Гомес Руи
|1
|0.03
|Диаби Мохамед
|1
|0.03
|Матуш Рикарду
|1
|0.03
|Уаттара Зиэ
|1
|0.03
|Jony Gonzalez
|0
|0
|Пак Чжи Су
|0
|0
|Са Педру
|0
|0
|Сек Мустафа
|0
|0
|Релвас Филипе
|0
|0
|Klismahn
|0
|0
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мухика Рафаэль
|8
|0.24
|Даббаг Одай
|7
|0.21
|Антони
|6
|0.18
|Силла Морлей
|4 (3)
|0.12
|Бассо Жоау
|3 (2)
|0.09
|Руис Алан
|2
|0.06
|Букия Андре
|2
|0.06
|Мишель Бенжи
|1
|0.03
|Куарежма
|1
|0.03
|Bruno Marques
|1
|0.03
|Симау Давид
|0
|0
|Арсенио
|0
|0
|Витиньо Виктор
|0
|0
|Эшгаю Тьягу
|0
|0
|Галович Нино
|0
|0
|Опоку Джером
|0
|0
Карточки
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энрике Педро VI
|12
|0
|Сек Мустафа
|8
|1
|Велинтон Жуниор
|9
|0
|Nonoca
|5
|1
|Гомес Руи
|6
|0
|Муфи Фахд
|4
|1
|Эштрела Паулу
|5
|0
|Диаби Мохамед
|4
|0
|Уаттара Зиэ
|4
|0
|Релвас Филипе
|4
|0
|Klismahn
|4
|0
|Са Педру
|2
|1
|Эвертон Перейра
|3
|0
|Накамура Косукэ
|3
|0
|Yago Cariello
|3
|0
|Маурисио Жозе
|2
|0
|Рохес Брайан
|2
|0
|Лукинья
|2
|0
|Оливейро Андерсон II
|2
|0
|Кошта Гонсалу
|2
|0
|Sergio Conceicao
|1
|0
|Матуш Рикарду
|1
|0
|Jony Gonzalez
|1
|0
|Португал Самуэл
|1
|0
|Карлинос
|1
|0
|Лукао II
|1
|0
|Виллиан Роша
|1
|0
|Сапара Марек
|1
|0
|Жоку Энрике
|1
|0
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Опоку Джером
|7
|2
|Руис Алан
|10
|0
|Эшгаю Тьягу
|9
|0
|Соро Исмаила
|7
|1
|Симау Давид
|7
|0
|Куарежма
|5
|1
|Ignacio De Arruabarrena
|5
|0
|Силла Морлей
|4
|0
|Бассо Жоау
|4
|0
|Милованов Богдан
|4
|0
|Антони
|3
|0
|Галович Нино
|3
|0
|Арсенио
|3
|0
|Букия Андре
|2
|0
|Зубас Эмилиюс
|1
|0
|Морейра Педру
|1
|0
|Витиньо Виктор
|1
|0
|Мухика Рафаэль
|1
|0
|Weverson2
|1
|0
|Bruno Marques
|1
|0
|Фернандес Рафаэль
|1
|0
Результаты матчей
Портимоненсе
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)
Арока
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
8
7
Портимоненсе
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Арока
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
12% (2)
65% (11)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Сухие победы
10
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
24
13
Волевые поражения
8
21
Портимоненсе
60%
40%
18 побед 12 поражений
Первый тайм
35% (12)
41% (14)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
32% (11)
29% (10)
Арока
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
15% (5)
56% (19)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
32% (11)
38% (13)
Сухие победы
14
8
Сухие поражения
8
13
Волевые победы
26
15
Волевые поражения
16
28
Голы по времени матча
Забито
16
14
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
22 Не забивали 23
0
0%
1
7%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
3
19%
2
14%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
2
13%
3
21%
61-75
7
44%
5
36%
76-90
Пропущено
19
20
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
3
16%
4
20%
1-15
3
16%
2
10%
16-30
2
11%
4
20%
31-45
3
16%
3
15%
46-60
2
11%
3
15%
61-75
6
32%
4
20%
76-90
Забито
12
22
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 12
26 Не забивали 21
1
8%
3
14%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
25%
3
14%
31-45
1
8%
5
23%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
6
50%
5
23%
76-90
Пропущено
26
17
15 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
13 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 8
5
19%
2
12%
1-15
4
15%
2
12%
16-30
6
23%
4
24%
31-45
2
8%
3
18%
46-60
4
15%
3
18%
61-75
5
19%
3
18%
76-90
Забито
28
36
9 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 18
14 Не забивали 10
1
4%
4
11%
1-15
2
7%
4
11%
16-30
6
21%
5
14%
31-45
3
11%
7
19%
46-60
3
11%
6
17%
61-75
13
46%
10
28%
76-90
Пропущено
45
37
23 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 19
24 Пропускали первыми 14
26 Не пропускали 20
8
18%
6
16%
1-15
7
16%
4
11%
16-30
8
18%
8
22%
31-45
5
11%
6
16%
46-60
6
13%
6
16%
61-75
11
24%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Портимоненсе
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Санта-Клара - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Бенфика 1:5 Каза Пиа - Портимоненсе 1:1 Брага - Портимоненсе 4:1
Портимоненсе - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Визела 0:1 Шавиш - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Спортинг Л 0:1 Фамаликан - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Маритиму 2:1 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Пасуш де Феррейра 1:0 Боавишта - Портимоненсе 4:2 Арока - Портимоненсе 4:0 Портимоненсе - Санта-Клара 0:0 Бенфика - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Каза Пиа 1:2
Арока
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Арока - Шавиш 1:0 Эшторил - Арока 2:0 Арока - Порту 0:1 Риу Аве - Арока 1:0
Арока - Визела 1:0 Спортинг Л - Арока 1:1 Арока - Маритиму 1:0 Фамаликан - Арока 0:1 Арока - Пасуш де Феррейра 1:1 Витория Гимарайнш - Арока 0:2 Боавишта - Арока 0:0 Арока - Каза Пиа 2:0 Брага - Арока 2:0 Арока - Санта-Клара 1:0 Жил Висенте - Арока 1:1 Арока - Бенфика 0:3 Арока - Спортинг Л 1:2 Арока - Портимоненсе 4:0 Шавиш - Арока 1:1 Порту - Арока 4:0
Результаты матчей
Портимоненсе
Арока
Точный счет
1:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:0
6 раз 35%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%
Точный счет
1:0
7 раз 41%
0:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
10 раз 59%
1
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%
Точный счет
1:0
11 раз 32%
0:1
5 раз 15%
1:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
7 раз 21%
1:1
6 раз 18%
0:1
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
16 раз 47%
1
12 раз 35%
2
5 раз 15%
3
1 раз 3%
1
16 раз 47%
0
10 раз 29%
2
6 раз 18%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Портимоненсе
Арока
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
134
314
512
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
710
Больше Меньше
116
314
314
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1816
Больше Меньше
2410
628
826
133
232
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|34
|28
|3
|3
|82 - 20
|87
|2.
|34
|27
|4
|3
|73 - 22
|85
|3.
|1:0
|34
|25
|3
|6
|73 - 30
|78
|4.
|34
|23
|5
|6
|71 - 32
|74
|5.
|34
|15
|9
|10
|36 - 37
|54
|6.
|34
|16
|5
|13
|34 - 39
|53
|7.
|34
|12
|10
|12
|35 - 40
|46
|8.
|34
|13
|5
|16
|39 - 47
|44
|9.
|34
|12
|8
|14
|43 - 54
|44
|10.
|34
|11
|8
|15
|31 - 40
|41
|11.
|34
|11
|7
|16
|34 - 38
|40
|12.
|34
|10
|10
|14
|36 - 43
|40
|13.
|34
|10
|7
|17
|32 - 41
|37
|14.
|34
|10
|5
|19
|33 - 49
|35
|15.
|34
|10
|4
|20
|25 - 48
|34
|16.
|34
|7
|5
|22
|32 - 63
|26
|17.
|0:1
|34
|6
|5
|23
|26 - 60
|23
|18.
|34
|5
|7
|22
|26 - 58
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|15
|1
|1
|48 - 12
|46
|2.
|17
|15
|0
|2
|44 - 11
|45
|3.
|17
|13
|2
|2
|42 - 12
|41
|4.
|1:0
|17
|13
|2
|2
|38 - 11
|41
|5.
|17
|10
|3
|4
|18 - 12
|33
|6.
|17
|10
|2
|5
|22 - 17
|32
|7.
|17
|8
|6
|3
|23 - 21
|30
|8.
|17
|9
|1
|7
|21 - 19
|28
|9.
|17
|8
|3
|6
|18 - 14
|27
|10.
|17
|6
|6
|5
|15 - 14
|24
|11.
|17
|6
|5
|6
|20 - 21
|23
|12.
|17
|7
|2
|8
|20 - 24
|23
|13.
|17
|6
|5
|6
|18 - 17
|23
|14.
|17
|6
|3
|8
|14 - 21
|21
|15.
|17
|6
|3
|8
|21 - 23
|21
|16.
|17
|5
|4
|8
|18 - 19
|19
|17.
|17
|4
|5
|8
|18 - 29
|17
|18.
|0:1
|17
|3
|2
|12
|13 - 33
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|2
|2
|34 - 8
|41
|2.
|17
|12
|4
|1
|29 - 11
|40
|3.
|1:0
|17
|12
|1
|4
|35 - 19
|37
|4.
|17
|10
|3
|4
|29 - 20
|33
|5.
|17
|6
|5
|6
|15 - 19
|23
|6.
|17
|5
|7
|5
|14 - 20
|22
|7.
|17
|6
|3
|8
|16 - 19
|21
|8.
|17
|6
|2
|9
|16 - 27
|20
|9.
|17
|5
|3
|9
|13 - 23
|18
|10.
|17
|4
|4
|9
|18 - 28
|16
|11.
|17
|4
|2
|11
|20 - 33
|14
|12.
|17
|2
|7
|8
|18 - 29
|13
|13.
|17
|4
|1
|12
|11 - 27
|13
|14.
|17
|4
|1
|12
|17 - 27
|13
|15.
|17
|3
|3
|11
|13 - 25
|12
|16.
|0:1
|17
|3
|3
|11
|13 - 27
|12
|17.
|17
|1
|2
|14
|11 - 40
|5
|18.
|17
|1
|2
|14
|8 - 29
|5
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|Порту
|Тареми Мехди
|22 (7)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|19 (2)
|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (7)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|17 (2)
|Спортинг Л
|Поте
|14 (11)
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|2 17
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|2 12
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|1 13
|Пасуш де Феррейра
|Антунеш Виторину
|1 11
|Жил Висенте
|Карвалью Витор
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Портимоненсе 0:2 Арока
Исход игры
Портимоненсе
38.2% (42)
Ничья
34.5% (38)
Арока
27.3% (30)
Тотал 2.5
Больше
21.1% (23)
Меньше
78.9% (86)
Обе команды забьют
Да
52.29% (57)
Нет
47.71% (52)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.9% (34)
1:0 Портимоненсе
22.7% (25)
0:1 Арока
17.3% (19)
2:1 Портимоненсе
11.8% (13)
1:2 Арока
8.2% (9)
2:0 Портимоненсе
2.7% (3)
0:0 Ничья
2.7% (3)
0:2 Арока
1.8% (2)
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