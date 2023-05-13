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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: .
Портимоненсе
1:5
Конец матча
Бенфика
0'
0:1
4' Гол
Гримальдо Алехандро
0:2
28' Гол в свои ворота
Релвас Филипе
32' Желтая карточка
Шикинью Франциску
34' Желтая карточка
Энрике Педро
1:2
38' Гол
Энрике Педро
1:3
45' Гол
Рамуш Гонсалу
74' Желтая карточка
Сек Мустафа
1:4
87' Гол
Муса Петар
1:5
89' Гол
Муса Петар
90'+5

Ход матча

4'
0:1
Гримальдо Алехандро
(Эурснес Фредрик)
28'
0:2
Релвас Филипе
32'
 
Шикинью Франциску
34'
Энрике Педро
 
38'
Энрике Педро
1:2
45'
1:3
Рамуш Гонсалу
(Нерес Давид)
46'
 
Флорентину
Шикинью Франциску
67'
Эштрела Паулу
Карлинос
 
67'
Nonoca
Муфи Фахд
 
67'
Sergio Conceicao
Энрике Педро
 
74'
Сек Мустафа
 
80'
Матуш Рикарду
Yago Cariello
 
80'
Рохес Брайан
Маурисио Жозе
 
86'
 
Муса Петар
Рамуш Гонсалу
86'
 
Гуэдеш Гонсалу
Нерес Давид
87'
1:4
Муса Петар
(Силва Рафа)
89'
1:5
Муса Петар
90'
 
Тенгстедт Каспер
Силва Рафа
90'
 
Бах Александр
Эурснес Фредрик
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Портимоненсе 0% (0)
X 0% (0)
Бенфика 100% (118)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Накамура
Косукэ
44
Энрике
Педро
VI
23
Пак
Чжи
Су
43
Алемао
18
Муфи
Фахд
7
Карлинос
8
Маурисио
Жозе
22
Релвас
Филипе
15
Jony
Gonzalez
99
Yago
Cariello
14
Сек
Мустафа
99
Влаходимос
Одиссеас
8
Эурснес
Фредрик
91
Родригес
Фелипе
II
66
Силва
Антониу
3
Гримальдо
Алехандро
87
Невеш
Жоау
22
Шикинью
Франциску
7
Нерес
Давид
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
88
Рамуш
Гонсалу
Портимоненсе
3-4-3
Бенфика
4-2-3-1

История личных встреч

Портимоненсе
Бенфика

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

14 матчей

14.3%
21.4%
64.3%
2 победы 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
14.3%
57.1%
4 победы 2 ничьи 8 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:5
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
4:0
ПЛ
5:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
КЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.17
0.88

Среднее время на гол

77
102

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

2.13
2.17

Среднее время на гол

42
41

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.71
1.43

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

52
63

Бомбардиры внутри турнира

Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Велинтон Жуниор 6 (1) 0.19
Yago Cariello 3 0.09
Маурисио Жозе 3 0.09
Эштрела Паулу 2 (1) 0.06
Лукинья 2 (1) 0.06
Энрике Педро VI 2 0.06
Рохес Брайан 1 0.03
Муфи Фахд 1 0.03
Эвертон Перейра 1 0.03
Гомес Руи 1 0.03
Диаби Мохамед 1 0.03
Матуш Рикарду 1 0.03
Уаттара Зиэ 1 0.03
Jony Gonzalez 0 0
Пак Чжи Су 0 0
Са Педру 0 0
Сек Мустафа 0 0
Релвас Филипе 0 0
Klismahn 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамуш Гонсалу 18 0.56
Мариу Жоау 17 (7) 0.53
Силва Рафа 7 0.22
Муса Петар 7 0.22
Нерес Давид 6 0.19
Гримальдо Алехандро 4 (1) 0.13
Силва Антониу 3 0.09
Жилберто Жуниор 2 0.06
Эурснес Фредрик 1 0.03
Бах Александр 1 0.03
Зидан Энцо 1 0.03
Гуэдеш Гонсалу 1 0.03
Ристич Михайло 1 0.03
Шикинью Франциску 1 0.03
Отаменди Николас 1 0.03
Родригес Фелипе II 1 0.03
Дракслер Юлиан 1 0.03
Флорентину 0 0
Фернандес Энцо 0 0

Карточки

Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энрике Педро VI 12 0
Велинтон Жуниор 9 0
Сек Мустафа 7 1
Nonoca 5 1
Муфи Фахд 4 1
Гомес Руи 5 0
Эштрела Паулу 5 0
Диаби Мохамед 4 0
Уаттара Зиэ 4 0
Релвас Филипе 4 0
Са Педру 2 1
Эвертон Перейра 3 0
Накамура Косукэ 3 0
Klismahn 3 0
Yago Cariello 3 0
Маурисио Жозе 2 0
Рохес Брайан 2 0
Лукинья 2 0
Оливейро Андерсон II 2 0
Кошта Гонсалу 2 0
Матуш Рикарду 1 0
Португал Самуэл 1 0
Карлинос 1 0
Лукао II 1 0
Виллиан Роша 1 0
Сапара Марек 1 0
Жоку Энрике 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 10 1
Мариу Жоау 5 1
Силва Рафа 6 0
Эурснес Фредрик 5 0
Флорентину 5 0
Рамуш Гонсалу 3 1
Гримальдо Алехандро 4 0
Силва Антониу 4 0
Зидан Энцо 3 0
Родригес Фелипе II 2 0
Влаходимос Одиссеас 2 0
Жилберто Жуниор 2 0
Нерес Давид 2 0
Гуэдеш Гонсалу 1 0
Вайгль Юлиан 1 0
Шикинью Франциску 1 0
Муса Петар 1 0
Бах Александр 1 0
Невеш Жоау 1 0

Результаты матчей

Портимоненсе
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Бенфика
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
6% (1)
25% (4)
69% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

7
0
Портимоненсе
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Бенфика
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (12)
13% (2)
13% (2)

Сухие победы

9
11

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

23
3

Волевые поражения

8
43
Портимоненсе
60.7%
39.3%
17 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (11)
41% (13)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
31% (10)
28% (9)
Бенфика
46.7%
53.3%
14 побед 16 поражений
Первый тайм
28% (9)
34% (11)
38% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
22% (7)
38% (12)

Сухие победы

13
11

Сухие поражения

7
10

Волевые победы

25
6

Волевые поражения

15
43

Голы по времени матча

Забито

15
31
5 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 13
21 Не забивали 19
0
0%
4
13%
1-15
2
13%
5
16%
16-30
3
20%
4
13%
31-45
1
7%
5
16%
46-60
2
13%
5
16%
61-75
7
47%
8
26%
76-90

Пропущено

18
7
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
10 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 4
3
17%
1
14%
1-15
3
17%
1
14%
16-30
2
11%
2
29%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
2
11%
1
14%
61-75
6
33%
2
29%
76-90

Забито

12
43
4 В 1-м тайме 23
8 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 12
24 Не забивали 17
1
8%
7
16%
1-15
0
0%
3
7%
16-30
3
25%
13
30%
31-45
1
8%
4
9%
46-60
1
8%
5
12%
61-75
6
50%
11
26%
76-90

Пропущено

25
14
14 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 8
5
20%
2
14%
1-15
3
12%
3
21%
16-30
6
24%
2
14%
31-45
2
8%
3
21%
46-60
4
16%
1
7%
61-75
5
20%
3
21%
76-90

Забито

27
74
9 В 1-м тайме 36
18 Во 2-м тайме 38
9 Забивали первыми 25
13 Не забивали 4
1
4%
11
15%
1-15
2
7%
8
11%
16-30
6
22%
17
23%
31-45
2
7%
9
12%
46-60
3
11%
10
14%
61-75
13
48%
19
26%
76-90

Пропущено

43
21
22 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 10
22 Пропускали первыми 6
24 Не пропускали 12
8
19%
3
14%
1-15
6
14%
4
19%
16-30
8
19%
4
19%
31-45
4
9%
3
14%
46-60
6
14%
2
10%
61-75
11
26%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Портимоненсе
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Каза Пиа - Портимоненсе 1:1 Брага - Портимоненсе 4:1 Портимоненсе - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Портимоненсе 0:1
Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Визела 0:1 Шавиш - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Спортинг Л 0:1 Фамаликан - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Маритиму 2:1 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Пасуш де Феррейра 1:0 Боавишта - Портимоненсе 4:2 Арока - Портимоненсе 4:0 Портимоненсе - Санта-Клара 0:0 Бенфика - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Каза Пиа 1:2 Портимоненсе - Жил Висенте 0:3 Портимоненсе - Спортинг Ковилья 2:0
Бенфика
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Бенфика - Брага 1:0 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Бенфика - Эшторил 1:0 Интер Милан - Бенфика 3:3
Шавиш - Бенфика 1:0 Бенфика - Интер Милан 0:2 Бенфика - Порту 1:2 Риу Аве - Бенфика 0:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 5:1 Маритиму - Бенфика 0:3 Бенфика - Брюгге 5:1 Бенфика - Фамаликан 2:0 Визела - Бенфика 0:2 Бенфика - Боавишта 3:1 Брюгге - Бенфика 0:2 Брага - Бенфика 1:1 Бенфика - Каза Пиа 3:0 Арока - Бенфика 0:3 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Санта-Клара - Бенфика 0:3

Результаты матчей

Портимоненсе
Бенфика

Точный счет

1:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
5
3 раза 19%
4
2 раза 13%

Точный счет

1:0
6 раз 38%
0:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
0:3
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
1:5
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
5
2 раза 13%

Точный счет

1:0
10 раз 31%
0:1
5 раз 16%
1:2
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:3
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
1:5
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 44%
1
12 раз 38%
2
5 раз 16%
3
1 раз 3%
1
8 раз 25%
3
8 раз 25%
2
6 раз 19%
5
5 раз 16%
0
3 раза 9%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Портимоненсе
Бенфика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
3
13
1.5
12
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
9
0.5
Больше Меньше
13
3
3
13
1.5
9
7
1
15
2.5
6
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
14
0.5
Больше Меньше
29
3
6
26
1.5
21
11
1
31
2.5
15
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 32 27 2 3 77 - 18 83
2.
Порту
 31 24 4 3 64 - 19 76
3.
Брага
 31 23 2 6 66 - 26 71
4.
Спортинг Л
 0:1 32 21 4 7 65 - 29 67
5.
Арока
 31 13 9 9 33 - 35 48
6.
Витория Гимарайнш
 31 14 5 12 32 - 36 47
7.
Шавиш
 32 12 10 10 34 - 35 46
8.
Фамаликан
 32 13 4 15 35 - 41 43
9.
Визела
 32 11 7 14 33 - 35 40
10.
Каза Пиа
 31 11 7 13 28 - 35 40
11.
Боавишта
 32 11 7 14 38 - 52 40
12.
Риу Аве
 31 10 9 12 33 - 37 39
13.
Портимоненсе
 32 10 4 18 25 - 45 34
14.
Жил Висенте
 32 9 7 16 31 - 40 34
15.
Эшторил
 31 8 4 19 26 - 46 28
16.
Маритиму
 1:0 32 7 5 20 30 - 58 26
17.
Пасуш де Феррейра
 32 5 5 22 23 - 58 20
18.
Санта-Клара
 31 4 7 20 22 - 50 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 16 14 1 1 45 - 12 43
2.
Порту
 15 13 0 2 39 - 10 39
3.
Спортинг Л
 0:1 16 12 1 3 38 - 10 37
4.
Брага
 15 11 2 2 32 - 8 35
5.
Витория Гимарайнш
 16 9 3 4 17 - 12 30
6.
Боавишта
 16 8 5 3 22 - 20 29
7.
Арока
 16 9 2 5 21 - 17 29
8.
Фамаликан
 16 9 1 6 19 - 15 28
9.
Риу Аве
 15 8 2 5 16 - 11 26
10.
Шавиш
 16 6 5 5 19 - 17 23
11.
Каза Пиа
 16 6 4 6 16 - 15 22
12.
Портимоненсе
 16 6 3 7 14 - 19 21
13.
Жил Висенте
 16 5 6 5 14 - 14 21
14.
Визела
 16 5 4 7 17 - 17 19
15.
Маритиму
 1:0 16 5 3 8 20 - 23 18
16.
Эшторил
 15 5 2 8 15 - 23 17
17.
Санта-Клара
 16 3 5 8 17 - 29 14
18.
Пасуш де Феррейра
 16 2 2 12 10 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 16 13 1 2 32 - 6 40
2.
Порту
 16 11 4 1 25 - 9 37
3.
Брага
 16 12 0 4 34 - 18 36
4.
Спортинг Л
 0:1 16 9 3 4 27 - 19 30
5.
Шавиш
 16 6 5 5 15 - 18 23
6.
Визела
 16 6 3 7 16 - 18 21
7.
Арока
 15 4 7 4 12 - 18 19
8.
Каза Пиа
 15 5 3 7 12 - 20 18
9.
Витория Гимарайнш
 15 5 2 8 15 - 24 17
10.
Фамаликан
 16 4 3 9 16 - 26 15
11.
Риу Аве
 16 2 7 7 17 - 26 13
12.
Портимоненсе
 16 4 1 11 11 - 26 13
13.
Жил Висенте
 16 4 1 11 17 - 26 13
14.
Пасуш де Феррейра
 16 3 3 10 13 - 26 12
15.
Боавишта
 16 3 2 11 16 - 32 11
16.
Эшторил
 16 3 2 11 11 - 23 11
17.
Маритиму
 1:0 16 2 2 12 10 - 35 8
18.
Санта-Клара
 15 1 2 12 5 - 21 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Рамуш Гонсалу 18 (2)
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Порту Тареми Мехди 16 (6)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 16 (2)
Спортинг Л Поте 14 (10)
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Топ нарушителей
Шавиш Гимарайнш Рикарду 1 15
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 13
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 11
Пасуш де Феррейра Антунеш Виторину 1 11
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 46'
      Шикинью Франциску уходит с поля. Флорентину выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогнозы 118
    Портимоненсе 0% (0)
    X 0% (0)
    Бенфика 100% (118)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Портимоненсе 1:5 Бенфика

    Исход игры
    Портимоненсе
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Бенфика
    100% (118)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.01% (55)
    Меньше
    52.99% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    35.9% (42)
    Нет
    64.1% (75)
    Популярный счёт
    0:2 Бенфика
    45.8% (54)
    1:2 Бенфика
    23.7% (28)
    0:3 Бенфика
    10.2% (12)
    1:3 Бенфика
    9.3% (11)
    0:1 Бенфика
    6.8% (8)
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