Тур: 32. Стадион: Мунисипал-ди-Портиман.
1:5
Конец матча
0'
0:1
4' ГолГримальдо Алехандро
0:2
28' Гол в свои воротаРелвас Филипе
32' Желтая карточкаШикинью Франциску
34' Желтая карточкаЭнрике Педро
1:2
38' ГолЭнрике Педро
1:3
45' ГолРамуш Гонсалу
74' Желтая карточкаСек Мустафа
1:4
87' ГолМуса Петар
1:5
89' ГолМуса Петар
90'+5
Ход матча
4'
28'
0:2
34'
38'
1:2
45'
1:3
74'
87'
1:4
89'
1:5
Прогноз на матч от Liveresult
23
Пак
Чжи
Су
43
Алемао
18
Муфи
Фахд
7
Карлинос
14
Сек
Мустафа
87
Невеш
Жоау
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Энрике ПедроЗащитник
-
23 Пак Чжи СуЗащитник
-
43 АлемаоЗащитник
-
18 Муфи ФахдПолузащитник
-
7 КарлиносПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Сек МустафаНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Гомес РуиПолузащитник
- Нападающий
-
35 Рохес БрайанНападающий
- Нападающий
-
-
25 Nonoca
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
87 Невеш ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
- Нападающий
-
33 Муса ПетарНападающий
-
4 Лукас VI
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
История личных встреч
Портимоненсе
Бенфика
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
14 матчей
14.3%
21.4%
64.3%
2 победы 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
28.6%
14.3%
57.1%
4 победы 2 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.17
0.88
Среднее время на гол
77
102
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
2.13
2.17
Среднее время на гол
42
41
Всего голов
24
20
Голов в среднем за матч
1.71
1.43
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
52
63
Бомбардиры внутри турнира
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Велинтон Жуниор
|6 (1)
|0.19
|Yago Cariello
|3
|0.09
|Маурисио Жозе
|3
|0.09
|Эштрела Паулу
|2 (1)
|0.06
|Лукинья
|2 (1)
|0.06
|Энрике Педро VI
|2
|0.06
|Рохес Брайан
|1
|0.03
|Муфи Фахд
|1
|0.03
|Эвертон Перейра
|1
|0.03
|Гомес Руи
|1
|0.03
|Диаби Мохамед
|1
|0.03
|Матуш Рикарду
|1
|0.03
|Уаттара Зиэ
|1
|0.03
|Jony Gonzalez
|0
|0
|Пак Чжи Су
|0
|0
|Са Педру
|0
|0
|Сек Мустафа
|0
|0
|Релвас Филипе
|0
|0
|Klismahn
|0
|0
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамуш Гонсалу
|18
|0.56
|Мариу Жоау
|17 (7)
|0.53
|Силва Рафа
|7
|0.22
|Муса Петар
|7
|0.22
|Нерес Давид
|6
|0.19
|Гримальдо Алехандро
|4 (1)
|0.13
|Силва Антониу
|3
|0.09
|Жилберто Жуниор
|2
|0.06
|Эурснес Фредрик
|1
|0.03
|Бах Александр
|1
|0.03
|Зидан Энцо
|1
|0.03
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.03
|Ристич Михайло
|1
|0.03
|Шикинью Франциску
|1
|0.03
|Отаменди Николас
|1
|0.03
|Родригес Фелипе II
|1
|0.03
|Дракслер Юлиан
|1
|0.03
|Флорентину
|0
|0
|Фернандес Энцо
|0
|0
Карточки
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энрике Педро VI
|12
|0
|Велинтон Жуниор
|9
|0
|Сек Мустафа
|7
|1
|Nonoca
|5
|1
|Муфи Фахд
|4
|1
|Гомес Руи
|5
|0
|Эштрела Паулу
|5
|0
|Диаби Мохамед
|4
|0
|Уаттара Зиэ
|4
|0
|Релвас Филипе
|4
|0
|Са Педру
|2
|1
|Эвертон Перейра
|3
|0
|Накамура Косукэ
|3
|0
|Klismahn
|3
|0
|Yago Cariello
|3
|0
|Маурисио Жозе
|2
|0
|Рохес Брайан
|2
|0
|Лукинья
|2
|0
|Оливейро Андерсон II
|2
|0
|Кошта Гонсалу
|2
|0
|Матуш Рикарду
|1
|0
|Португал Самуэл
|1
|0
|Карлинос
|1
|0
|Лукао II
|1
|0
|Виллиан Роша
|1
|0
|Сапара Марек
|1
|0
|Жоку Энрике
|1
|0
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|10
|1
|Мариу Жоау
|5
|1
|Силва Рафа
|6
|0
|Эурснес Фредрик
|5
|0
|Флорентину
|5
|0
|Рамуш Гонсалу
|3
|1
|Гримальдо Алехандро
|4
|0
|Силва Антониу
|4
|0
|Зидан Энцо
|3
|0
|Родригес Фелипе II
|2
|0
|Влаходимос Одиссеас
|2
|0
|Жилберто Жуниор
|2
|0
|Нерес Давид
|2
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|Вайгль Юлиан
|1
|0
|Шикинью Франциску
|1
|0
|Муса Петар
|1
|0
|Бах Александр
|1
|0
|Невеш Жоау
|1
|0
Результаты матчей
Портимоненсе
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Бенфика
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
6% (1)
25% (4)
69% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
7
0
Портимоненсе
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Бенфика
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (12)
13% (2)
13% (2)
Сухие победы
9
11
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
23
3
Волевые поражения
8
43
Портимоненсе
60.7%
39.3%
17 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (11)
41% (13)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
31% (10)
28% (9)
Бенфика
46.7%
53.3%
14 побед 16 поражений
Первый тайм
28% (9)
34% (11)
38% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
22% (7)
38% (12)
Сухие победы
13
11
Сухие поражения
7
10
Волевые победы
25
6
Волевые поражения
15
43
Голы по времени матча
Забито
15
31
5 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 13
21 Не забивали 19
0
0%
4
13%
1-15
2
13%
5
16%
16-30
3
20%
4
13%
31-45
1
7%
5
16%
46-60
2
13%
5
16%
61-75
7
47%
8
26%
76-90
Пропущено
18
7
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
10 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 4
3
17%
1
14%
1-15
3
17%
1
14%
16-30
2
11%
2
29%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
2
11%
1
14%
61-75
6
33%
2
29%
76-90
Забито
12
43
4 В 1-м тайме 23
8 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 12
24 Не забивали 17
1
8%
7
16%
1-15
0
0%
3
7%
16-30
3
25%
13
30%
31-45
1
8%
4
9%
46-60
1
8%
5
12%
61-75
6
50%
11
26%
76-90
Пропущено
25
14
14 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 8
5
20%
2
14%
1-15
3
12%
3
21%
16-30
6
24%
2
14%
31-45
2
8%
3
21%
46-60
4
16%
1
7%
61-75
5
20%
3
21%
76-90
Забито
27
74
9 В 1-м тайме 36
18 Во 2-м тайме 38
9 Забивали первыми 25
13 Не забивали 4
1
4%
11
15%
1-15
2
7%
8
11%
16-30
6
22%
17
23%
31-45
2
7%
9
12%
46-60
3
11%
10
14%
61-75
13
48%
19
26%
76-90
Пропущено
43
21
22 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 10
22 Пропускали первыми 6
24 Не пропускали 12
8
19%
3
14%
1-15
6
14%
4
19%
16-30
8
19%
4
19%
31-45
4
9%
3
14%
46-60
6
14%
2
10%
61-75
11
26%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Портимоненсе
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Каза Пиа - Портимоненсе 1:1 Брага - Портимоненсе 4:1 Портимоненсе - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Портимоненсе 0:1
Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Визела 0:1 Шавиш - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Спортинг Л 0:1 Фамаликан - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Маритиму 2:1 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Пасуш де Феррейра 1:0 Боавишта - Портимоненсе 4:2 Арока - Портимоненсе 4:0 Портимоненсе - Санта-Клара 0:0 Бенфика - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Каза Пиа 1:2 Портимоненсе - Жил Висенте 0:3 Портимоненсе - Спортинг Ковилья 2:0
Бенфика
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Бенфика - Брага 1:0 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Бенфика - Эшторил 1:0 Интер Милан - Бенфика 3:3
Шавиш - Бенфика 1:0 Бенфика - Интер Милан 0:2 Бенфика - Порту 1:2 Риу Аве - Бенфика 0:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 5:1 Маритиму - Бенфика 0:3 Бенфика - Брюгге 5:1 Бенфика - Фамаликан 2:0 Визела - Бенфика 0:2 Бенфика - Боавишта 3:1 Брюгге - Бенфика 0:2 Брага - Бенфика 1:1 Бенфика - Каза Пиа 3:0 Арока - Бенфика 0:3 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Санта-Клара - Бенфика 0:3
Результаты матчей
Портимоненсе
Бенфика
Точный счет
1:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
5
3 раза 19%
4
2 раза 13%
Точный счет
1:0
6 раз 38%
0:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
0:3
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
1:5
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
5
2 раза 13%
Точный счет
1:0
10 раз 31%
0:1
5 раз 16%
1:2
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:3
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
1:5
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 44%
1
12 раз 38%
2
5 раз 16%
3
1 раз 3%
1
8 раз 25%
3
8 раз 25%
2
6 раз 19%
5
5 раз 16%
0
3 раза 9%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Портимоненсе
Бенфика
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
313
124
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
79
Больше Меньше
133
313
97
115
610
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1814
Больше Меньше
293
626
2111
131
1517
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|27
|2
|3
|77 - 18
|83
|2.
|31
|24
|4
|3
|64 - 19
|76
|3.
|31
|23
|2
|6
|66 - 26
|71
|4.
|0:1
|32
|21
|4
|7
|65 - 29
|67
|5.
|31
|13
|9
|9
|33 - 35
|48
|6.
|31
|14
|5
|12
|32 - 36
|47
|7.
|32
|12
|10
|10
|34 - 35
|46
|8.
|32
|13
|4
|15
|35 - 41
|43
|9.
|32
|11
|7
|14
|33 - 35
|40
|10.
|31
|11
|7
|13
|28 - 35
|40
|11.
|32
|11
|7
|14
|38 - 52
|40
|12.
|31
|10
|9
|12
|33 - 37
|39
|13.
|32
|10
|4
|18
|25 - 45
|34
|14.
|32
|9
|7
|16
|31 - 40
|34
|15.
|31
|8
|4
|19
|26 - 46
|28
|16.
|1:0
|32
|7
|5
|20
|30 - 58
|26
|17.
|32
|5
|5
|22
|23 - 58
|20
|18.
|31
|4
|7
|20
|22 - 50
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|14
|1
|1
|45 - 12
|43
|2.
|15
|13
|0
|2
|39 - 10
|39
|3.
|0:1
|16
|12
|1
|3
|38 - 10
|37
|4.
|15
|11
|2
|2
|32 - 8
|35
|5.
|16
|9
|3
|4
|17 - 12
|30
|6.
|16
|8
|5
|3
|22 - 20
|29
|7.
|16
|9
|2
|5
|21 - 17
|29
|8.
|16
|9
|1
|6
|19 - 15
|28
|9.
|15
|8
|2
|5
|16 - 11
|26
|10.
|16
|6
|5
|5
|19 - 17
|23
|11.
|16
|6
|4
|6
|16 - 15
|22
|12.
|16
|6
|3
|7
|14 - 19
|21
|13.
|16
|5
|6
|5
|14 - 14
|21
|14.
|16
|5
|4
|7
|17 - 17
|19
|15.
|1:0
|16
|5
|3
|8
|20 - 23
|18
|16.
|15
|5
|2
|8
|15 - 23
|17
|17.
|16
|3
|5
|8
|17 - 29
|14
|18.
|16
|2
|2
|12
|10 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|13
|1
|2
|32 - 6
|40
|2.
|16
|11
|4
|1
|25 - 9
|37
|3.
|16
|12
|0
|4
|34 - 18
|36
|4.
|0:1
|16
|9
|3
|4
|27 - 19
|30
|5.
|16
|6
|5
|5
|15 - 18
|23
|6.
|16
|6
|3
|7
|16 - 18
|21
|7.
|15
|4
|7
|4
|12 - 18
|19
|8.
|15
|5
|3
|7
|12 - 20
|18
|9.
|15
|5
|2
|8
|15 - 24
|17
|10.
|16
|4
|3
|9
|16 - 26
|15
|11.
|16
|2
|7
|7
|17 - 26
|13
|12.
|16
|4
|1
|11
|11 - 26
|13
|13.
|16
|4
|1
|11
|17 - 26
|13
|14.
|16
|3
|3
|10
|13 - 26
|12
|15.
|16
|3
|2
|11
|16 - 32
|11
|16.
|16
|3
|2
|11
|11 - 23
|11
|17.
|1:0
|16
|2
|2
|12
|10 - 35
|8
|18.
|15
|1
|2
|12
|5 - 21
|5
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- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|18 (2)
|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Порту
|Тареми Мехди
|16 (6)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|16 (2)
|Спортинг Л
|Поте
|14 (10)
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|1 15
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|1 13
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|2 11
|Пасуш де Феррейра
|Антунеш Виторину
|1 11
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Портимоненсе 1:5 Бенфика
Исход игры
Портимоненсе
0% (0)
Ничья
0% (0)
Бенфика
100% (118)
Тотал 2.5
Больше
47.01% (55)
Меньше
52.99% (62)
Обе команды забьют
Да
35.9% (42)
Нет
64.1% (75)
Популярный счёт
0:2 Бенфика
45.8% (54)
1:2 Бенфика
23.7% (28)
0:3 Бенфика
10.2% (12)
1:3 Бенфика
9.3% (11)
0:1 Бенфика
6.8% (8)
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