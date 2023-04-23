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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: .
Санта-Клара
1:1
Конец матча
Шавиш
0'
23' Желтая карточка
Тейшейра Жоау II
31' Желтая карточка
Санья Пьер
51' Желтая карточка
Ногейра
73' Желтая карточка
Кошта Жоау
0:1
83' Гол
Абасс Исса
1:1
86' Гол
Жордау Бруну
90' Желтая карточка
Гимарайнш Рикарду
90' Вторая желтая карточка
Гимарайнш Рикарду
90'+6
12
Батиста
Габриэл
95
Санья
Пьер
2
Ногейра
4
Боатенг
Кеннеди
16
Энрике
Паулу
6
Жордау
Бруну
20
Adriano2
10
Рикардиньо
Феррейра
11
Кошта
Жоау
21
Андрезиньо
Андре
39
Nascimento
Leite
Matheus3
1
Витор
Пауло
3
Монте
Нелсон
26
Понк
Карлуш
19
Витория
Стивен
5
Ланга
Бруну
21
Гимарайнш
Рикарду
8
Мендеш
Жоао
Педро
Морейра
73
Соуза
Бернардо
10
Тейшейра
Жоау
II
77
Коррея
Жоау
20
Жуниньо
VI
Санта-Клара
4-2-3-1
Шавиш
4-2-3-1

История личных встреч

Санта-Клара
Шавиш

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

17 матчей

29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
0:0
КЛ
1:0
ПЛ
0:0
К
1:2
ПЛ
1:0
К
2:0
ПВЛ
2:2
ПВЛ
1:0
ПВЛ
1:1
ПВЛ
1:1
ПВЛ
3:1
ПВЛ
1:0
ПВЛ
0:1
ГЛ
0:3
ГЛ
3:0
КЛ
3:2
КЛ
1:0

Голы

Всего голов

14
4

Голов в среднем за матч

1.56
0.5

Среднее время на гол

57
180

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

0.88
1

Среднее время на гол

102
90

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.24
0.76

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

72
117

Бомбардиры внутри турнира

Санта-Клара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сильва Габриэль 5 (1) 0.17
Rildo 3 0.1
Тагава Кёсукэ 2 0.07
Боатенг Кеннеди 2 0.07
Nascimento Leite Matheus3 2 0.07
Бруно Алмейда 1 0.03
Кинтилья Хави 1 (1) 0.03
Гонсалес Кристиан 1 0.03
Жордау Бруну 1 0.03
Аллано Лима 1 (1) 0.03
Рикардиньо Феррейра 0 0
Нану Гомеш 0 0
Энрике Паулу 0 0
Стеванович Филип 0 0
Adriano2 0 0
Victor Bobsin 0 0
Шавиш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Эктор II 6 0.21
Витория Стивен 6 (5) 0.21
Жуниньо VI 4 0.14
Абасс Исса 4 0.14
Тейшейра Жоау II 3 (1) 0.1
Мендеш Жоао Педро Морейра 2 0.07
Батчи Жоау 1 0.03
Jony Arriba 1 0.03
Euller II 1 0.03
Алвес Даниэль 1 0.03
Соуза Бернардо 0 0
Коррея Жоау 0 0
Ленини Пина 0 0
Сингх Лютер 0 0
Круз Сандру 0 0

Карточки

Санта-Клара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Victor Bobsin 8 0
Санья Пьер 6 1
Боатенг Кеннеди 6 1
Энрике Паулу 6 1
Гонсалес Кристиан 5 1
Adriano2 6 0
Nascimento Leite Matheus3 6 0
Рикардиньо Феррейра 4 1
Мисао Кенто 5 0
Аллано Лима 5 0
Карвалью Андерсон 4 0
Кошта Жоау 4 0
Ногейра 2 1
Сильва Габриэль 3 0
Кинтилья Хави 3 0
Жордау Бруну 3 0
Калила Диого 3 0
Nunes Matheus 3 0
Messi 1 1
Пауло 2 0
Гонсалес Вальтер 2 0
Андрезиньо Андре 2 0
Rildo 2 0
Бруно Алмейда 2 0
Батиста Габриэл 2 0
Фернандеш Рикардо 1 0
Joao Marcos 1 0
Перейра Марку 1 0
Italo 1 0
Стеванович Филип 1 0
Шавиш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимарайнш Рикарду 14 1
Тейшейра Жоау II 7 1
Монте Нелсон 7 0
Абасс Исса 6 0
Ланга Бруну 6 0
Витория Стивен 4 1
Понк Карлуш 5 0
Euller II 5 0
Алвес Даниэль 3 1
Мендеш Жоао Педро Морейра 3 1
Витор Пауло 4 0
Сингх Лютер 4 0
Силла Хабиб 4 0
Педру Жоау II 3 0
Круз Сандру 3 0
Оливейра де Моура Родриго Сезар 1 1
Сарр Сиди 2 0
Морим Эдер 2 0
Фернандеш Патрик 0 1
Эрнандес Эктор II 1 0
Коррея Жоау 1 0
Жуниньо VI 1 0
Кейруш Жоау 1 0
Батчи Жоау 1 0
Ленини Пина 1 0
Соуза Бернардо 1 0

Результаты матчей

Санта-Клара
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Шавиш
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

11
4
Санта-Клара
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Шавиш
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

17
11

Волевые поражения

1
12
Санта-Клара
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
34% (10)
24% (7)
Шавиш
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (6)
38% (11)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
41% (12)
21% (6)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

19
13

Волевые поражения

12
16

Голы по времени матча

Забито

16
13
3 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
18 Не забивали 20
1
6%
1
8%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
5
31%
1
8%
46-60
3
19%
5
38%
61-75
5
31%
5
38%
76-90

Пропущено

25
17
13 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 10
4
16%
3
18%
1-15
6
24%
4
24%
16-30
3
12%
2
12%
31-45
3
12%
1
6%
46-60
3
12%
2
12%
61-75
6
24%
5
29%
29%
76-90

Забито

6
16
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
24 Не забивали 18
0
0%
2
13%
1-15
1
17%
2
13%
16-30
1
17%
5
31%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
3
50%
2
13%
76-90

Пропущено

17
17
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
2
12%
2
12%
1-15
2
12%
4
24%
16-30
2
12%
3
18%
31-45
4
24%
2
12%
46-60
4
24%
2
12%
61-75
3
18%
4
24%
76-90

Забито

22
29
5 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 12
13 Не забивали 9
1
5%
3
10%
1-15
2
9%
2
7%
16-30
2
9%
6
21%
31-45
5
23%
4
14%
46-60
4
18%
7
24%
61-75
8
36%
7
24%
76-90

Пропущено

42
34
19 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 16
20 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 21
6
14%
5
15%
1-15
8
19%
8
24%
16-30
5
12%
5
15%
31-45
7
17%
3
9%
46-60
7
17%
4
12%
61-75
9
21%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Санта-Клара
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Порту - Санта-Клара 2:1 Санта-Клара - Визела 0:1 Спортинг Л - Санта-Клара 3:0 Санта-Клара - Риу Аве 0:2
Пасуш де Феррейра - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Витория Гимарайнш 1:3 Маритиму - Санта-Клара 3:1 Санта-Клара - Фамаликан 1:3 Арока - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Боавишта 2:2 Каза Пиа - Санта-Клара 2:1 Санта-Клара - Бенфика 0:3 Портимоненсе - Санта-Клара 0:0 Санта-Клара - Брага 0:4 Жил Висенте - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Арока 1:2 Фейренсе - Санта-Клара 4:3 Санта-Клара - Оливейренсе 1:1 Лейшоэш - Санта-Клара 2:1 Санта-Клара - Эшторил 3:1
Шавиш
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Шавиш - Бенфика 1:0 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Шавиш - Брага 1:2 Эшторил - Шавиш 0:2
Шавиш - Портимоненсе 2:0 Шавиш - Порту 1:3 Риу Аве - Шавиш 1:0 Шавиш - Спортинг Л 2:3 Визела - Шавиш 0:0 Шавиш - Маритиму 2:1 Витория Гимарайнш - Шавиш 2:1 Боавишта - Шавиш 1:1 Шавиш - Арока 1:1 Пасуш де Феррейра - Шавиш 1:1 Шавиш - Фамаликан 0:2 Шавиш - Мафра 1:2 Шавиш - Порту 0:2 Визела - Шавиш 2:2 Каза Пиа - Шавиш 1:2 Шавиш - Санта-Клара 0:0

Результаты матчей

Санта-Клара
Шавиш

Точный счет

1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
6 раз 43%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 64%
1
5 раз 36%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%

Точный счет

1:0
6 раз 21%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 24%
0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 48%
1
12 раз 41%
2
2 раза 7%
3
1 раз 3%
1
12 раз 41%
0
9 раз 31%
2
7 раз 24%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Санта-Клара
Шавиш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
11
3
3
12
1.5
4
10
1
14
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
9
0.5
Больше Меньше
9
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
14
0.5
Больше Меньше
20
9
3
26
1.5
8
21
1
28
2.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 29 24 2 3 69 - 17 74
2.
Порту
 29 22 4 3 62 - 19 70
3.
Брага
 29 22 2 5 62 - 24 68
4.
Спортинг Л
 28 18 4 6 57 - 27 58
5.
Арока
 1:0 29 13 9 7 33 - 33 48
6.
Фамаликан
 29 13 3 13 33 - 37 42
7.
Витория Гимарайнш
 28 12 5 11 27 - 33 41
8.
Визела
 0:1 29 11 6 12 32 - 30 39
9.
Каза Пиа
 29 11 6 12 27 - 33 39
10.
Шавиш
 29 9 10 10 29 - 34 37
11.
Боавишта
 29 10 7 12 36 - 48 37
12.
Риу Аве
 29 9 8 12 30 - 35 35
13.
Портимоненсе
 29 10 3 16 22 - 35 33
14.
Жил Висенте
 29 8 7 14 26 - 34 31
15.
Эшторил
 29 7 4 18 23 - 45 25
16.
Маритиму
 29 6 4 19 26 - 54 22
17.
Пасуш де Феррейра
 29 4 5 20 21 - 51 17
18.
Санта-Клара
 29 3 7 19 19 - 45 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 15 13 1 1 44 - 12 40
2.
Порту
 14 12 0 2 38 - 10 36
3.
Спортинг Л
 14 11 1 2 36 - 8 34
4.
Брага
 14 10 2 2 28 - 7 32
5.
Арока
 1:0 15 9 2 4 21 - 16 29
6.
Фамаликан
 15 9 1 5 18 - 13 28
7.
Витория Гимарайнш
 14 8 3 3 14 - 10 27
8.
Боавишта
 15 7 5 3 21 - 20 26
9.
Риу Аве
 14 7 2 5 15 - 11 23
10.
Каза Пиа
 15 6 3 6 15 - 14 21
11.
Портимоненсе
 15 6 3 6 13 - 14 21
12.
Визела
 0:1 14 5 3 6 16 - 15 18
13.
Жил Висенте
 14 4 6 4 11 - 11 18
14.
Маритиму
 14 5 2 7 17 - 19 17
15.
Шавиш
 14 4 5 5 16 - 17 17
16.
Эшторил
 14 4 2 8 12 - 23 14
17.
Санта-Клара
 15 2 5 8 14 - 27 11
18.
Пасуш де Феррейра
 15 2 2 11 10 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брага
 15 12 0 3 34 - 17 36
2.
Бенфика
 14 11 1 2 25 - 5 34
3.
Порту
 15 10 4 1 24 - 9 34
4.
Спортинг Л
 14 7 3 4 21 - 19 24
5.
Визела
 0:1 15 6 3 6 16 - 15 21
6.
Шавиш
 15 5 5 5 13 - 17 20
7.
Арока
 1:0 14 4 7 3 12 - 17 19
8.
Каза Пиа
 14 5 3 6 12 - 19 18
9.
Фамаликан
 14 4 2 8 15 - 24 14
10.
Витория Гимарайнш
 14 4 2 8 13 - 23 14
11.
Жил Висенте
 15 4 1 10 15 - 23 13
12.
Портимоненсе
 14 4 0 10 9 - 21 12
13.
Риу Аве
 15 2 6 7 15 - 24 12
14.
Эшторил
 15 3 2 10 11 - 22 11
15.
Боавишта
 14 3 2 9 15 - 28 11
16.
Пасуш де Феррейра
 14 2 3 9 11 - 23 9
17.
Санта-Клара
 14 1 2 11 5 - 18 5
18.
Маритиму
 15 1 2 12 9 - 35 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 17 (2)
Порту Тареми Мехди 15 (6)
Спортинг Л Поте 13 (9)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Гимарайнш Рикарду 1 14
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 12
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 10
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 60'
      Adriano уходит с поля. Мисао Кенто выходит вместо него
    • Желтая карточка
      51'
      Ногейра получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      31'
      Санья Пьер получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      23'
      Тейшейра Жоау II получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 121
    Санта-Клара 33.9% (41)
    X 32.2% (39)
    Шавиш 33.9% (41)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Санта-Клара 1:1 Шавиш

    Исход игры
    Санта-Клара
    33.9% (41)
    Ничья
    32.2% (39)
    Шавиш
    33.9% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    17.65% (21)
    Меньше
    82.35% (98)
    Обе команды забьют
    Да
    47.06% (56)
    Нет
    52.94% (63)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.9% (35)
    0:1 Шавиш
    24% (29)
    1:0 Санта-Клара
    21.5% (26)
    2:1 Санта-Клара
    9.9% (12)
    1:2 Шавиш
    6.6% (8)
    0:2 Шавиш
    2.5% (3)
    2:0 Санта-Клара
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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