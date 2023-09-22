Тур: 5.
3:1
Конец матча
0'
1:0
16' ГолРейнолдс Аластер
1:1
28' ГолДимерс Марк
45' Желтая карточкаШлогар Мартин
48' Желтая карточкаEvagoras Antoniou
2:1
59' ГолДигин Николя
62' Желтая карточкаYigal Becker
80' Желтая карточкаValentinos Pastellis
3:1
90' ГолХадьивасилис Иоаннис
90'+10
Ход матча
16'
1:0
28'
1:1
45'
59'
2:1
62'
90'
- Основной состав
-
13 ДелмироЗащитник
-
30 Дигин НиколяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Yigal Becker
-
-
29 Mark Sifneos
-
17 Yair Castro
-
-
27 John Ruiz
-
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Liasos Louka
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
71 Димерс МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Понс ПереПолузащитник
-
11 Фараж ИмадПолузащитник
- Нападающий
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Эррерин ЯгоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
- Нападающий
-
12 Лопеш РафаэлНападающий
-
Главный тренер: Ольтра Хосе Луис
История личных встреч
Закакиу
АЕК Ларнака
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
1
5
Среднее время на гол
90
18
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1.5
3
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
30
Бомбардиры внутри турнира
Закакиу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хадьивасилис Иоаннис
|2
|0.4
|Yair Castro
|2
|0.4
|Mark Sifneos
|2 (1)
|0.4
|Дигин Николя
|1
|0.2
|Рейнолдс Аластер
|1
|0.2
|Шлогар Мартин
|1
|0.2
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фран Соль
|6 (1)
|1.2
|Тричковски Иван
|2
|0.4
|Димерс Марк
|1
|0.2
|Понс Пере
|1
|0.2
|Фараж Имад
|1
|0.2
Карточки
Закакиу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yigal Becker
|3
|0
|Делмиро
|1
|1
|Valentinos Pastellis
|1
|1
|Evagoras Antoniou
|2
|0
|Рейнолдс Аластер
|1
|0
|Mark Sifneos
|1
|0
|Христофи Алкивиадес
|1
|0
|Kyriakos Antoniou
|1
|0
|Konstantinos Michailidis
|1
|0
|Шлогар Мартин
|1
|0
|Alex Opoku Sarfo
|1
|0
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Понс Пере
|2
|0
|Томович Ненад
|1
|0
|Санчес Факундо
|1
|0
|Бруну Гама
|1
|0
|Фран Соль
|1
|0
|Густаву Луиш
|1
|0
|Миличевич Хрвое
|1
|0
Результаты матчей
Закакиу
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
АЕК Ларнака
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Закакиу
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
АЕК Ларнака
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
8
Закакиу
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
АЕК Ларнака
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
3
9
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
2
40%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
2
40%
76-90
Забито
6
8
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
33%
1
13%
1-15
1
17%
3
38%
16-30
1
17%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
7
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Забито
9
11
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
2
22%
1
9%
1-15
2
22%
5
45%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
13
12
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
2
17%
1-15
2
15%
4
33%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
3
23%
2
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Закакиу
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Докса Катокопия - Закакиу 1:3 Закакиу - Арис Лимассол 0:5 АЕЛ Лимаcсол - Закакиу 4:3 Закакиу - АПОЭЛ 0:2
Зандхаузен - Закакиу 5:2 Магдебург - Закакиу 8:1 Карлсруэ - Закакиу 6:0 Бавария-2 - Закакиу 4:0 Ботошани - Закакиу 3:0 Закакиу - Омония Арадиппу 4:1 Омония 29-го Мая - Закакиу 0:0 Закакиу - Пейе 2014 4:0 Ахиронас Онисилос - Закакиу 1:4 Закакиу - Этникос Ахна 2:2 Отеллос - Закакиу 3:1 МЭАП Нису - Закакиу 0:2 Омония Арадиппу - Закакиу 1:2 Закакиу - Омония 29-го Мая 1:3 Пейе 2014 - Закакиу 0:1 Закакиу - Ахиронас Онисилос 0:0
АЕК Ларнака
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
АЕК Ларнака - Отеллос 3:2 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 5:5 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0
Маккаби Тель-Авив - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Маккаби Тель-Авив 1:1 АЕК Ларнака - Торпедо-БелАЗ 1:1 Торпедо-БелАЗ - АЕК Ларнака 2:3 АЕК Ларнака - Аль-Таи 2:0 АЕК Ларнака - Кишварда 1:2 АЕК Ларнака - Войводина Нови Сад 0:0 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Пафос 1:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:1 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Аполлон - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Пафос - АЕК Ларнака 4:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:2
Результаты матчей
Закакиу
АЕК Ларнака
Точный счет
0:2
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 50%
5:5
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
1:3
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:5
1 раз 20%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Закакиу
АЕК Ларнака
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
32
32
32
23
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|6
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|5
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|4
|Анортосис
|Герреро Мигель
|4
|Анортосис
|Кастель Серхио
|3
|АПОЭЛ
|Шебаке Иссам
|1 2
|АЕЛ Лимаcсол
|Филипович Петар
|3
|АЕЛ Лимаcсол
|Марш Джордж
|3
|Закакиу
|Yigal Becker
|3
|Омония Никосия
|Симич Велько
|1 1