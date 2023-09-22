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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 5.
Закакиу
3:1
Конец матча
АЕК Ларнака
0'
1:0
16' Гол
Рейнолдс Аластер
1:1
28' Гол
Димерс Марк
45' Желтая карточка
Шлогар Мартин
48' Желтая карточка
Evagoras Antoniou
2:1
59' Гол
Дигин Николя
62' Желтая карточка
Yigal Becker
80' Желтая карточка
Valentinos Pastellis
3:1
90' Гол
Хадьивасилис Иоаннис
90'+10
Закакиу
АЕК Ларнака

История личных встреч

Закакиу
АЕК Ларнака

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПД
1:1
ПД
2:5

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

1
5

Среднее время на гол

90
18

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1.5
3

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
30

Бомбардиры внутри турнира

Закакиу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хадьивасилис Иоаннис 2 0.4
Yair Castro 2 0.4
Mark Sifneos 2 (1) 0.4
Дигин Николя 1 0.2
Рейнолдс Аластер 1 0.2
Шлогар Мартин 1 0.2
АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фран Соль 6 (1) 1.2
Тричковски Иван 2 0.4
Димерс Марк 1 0.2
Понс Пере 1 0.2
Фараж Имад 1 0.2

Карточки

Закакиу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yigal Becker 3 0
Делмиро 1 1
Valentinos Pastellis 1 1
Evagoras Antoniou 2 0
Рейнолдс Аластер 1 0
Mark Sifneos 1 0
Христофи Алкивиадес 1 0
Kyriakos Antoniou 1 0
Konstantinos Michailidis 1 0
Шлогар Мартин 1 0
Alex Opoku Sarfo 1 0
АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Понс Пере 2 0
Томович Ненад 1 0
Санчес Факундо 1 0
Бруну Гама 1 0
Фран Соль 1 0
Густаву Луиш 1 0
Миличевич Хрвое 1 0

Результаты матчей

Закакиу
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
АЕК Ларнака
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Закакиу
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
АЕК Ларнака
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
8
Закакиу
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
АЕК Ларнака
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

3
9

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
2
40%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
2
40%
76-90

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
33%
1
13%
1-15
1
17%
3
38%
16-30
1
17%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Забито

9
11
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
2
22%
1
9%
1-15
2
22%
5
45%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

13
12
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
2
17%
1-15
2
15%
4
33%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
3
23%
2
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Закакиу
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Докса Катокопия - Закакиу 1:3 Закакиу - Арис Лимассол 0:5 АЕЛ Лимаcсол - Закакиу 4:3 Закакиу - АПОЭЛ 0:2
Зандхаузен - Закакиу 5:2 Магдебург - Закакиу 8:1 Карлсруэ - Закакиу 6:0 Бавария-2 - Закакиу 4:0 Ботошани - Закакиу 3:0 Закакиу - Омония Арадиппу 4:1 Омония 29-го Мая - Закакиу 0:0 Закакиу - Пейе 2014 4:0 Ахиронас Онисилос - Закакиу 1:4 Закакиу - Этникос Ахна 2:2 Отеллос - Закакиу 3:1 МЭАП Нису - Закакиу 0:2 Омония Арадиппу - Закакиу 1:2 Закакиу - Омония 29-го Мая 1:3 Пейе 2014 - Закакиу 0:1 Закакиу - Ахиронас Онисилос 0:0
АЕК Ларнака
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
АЕК Ларнака - Отеллос 3:2 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 5:5 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0
Маккаби Тель-Авив - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Маккаби Тель-Авив 1:1 АЕК Ларнака - Торпедо-БелАЗ 1:1 Торпедо-БелАЗ - АЕК Ларнака 2:3 АЕК Ларнака - Аль-Таи 2:0 АЕК Ларнака - Кишварда 1:2 АЕК Ларнака - Войводина Нови Сад 0:0 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Пафос 1:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:1 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Аполлон - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Пафос - АЕК Ларнака 4:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:2

Результаты матчей

Закакиу
АЕК Ларнака

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 50%
5:5
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:5
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Закакиу
АЕК Ларнака

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
3
2
3
2
2.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 4 3 1 0 10 - 2 10
2.
Анортосис
 4 3 1 0 10 - 4 10
3.
Омония Никосия
 4 2 2 0 9 - 4 8
4.
Пафос
 3 2 1 0 7 - 2 7
5.
АЕЛ Лимаcсол
 4 2 1 1 6 - 6 7
6.
АЕК Ларнака
 5 2 1 2 11 - 12 7
7.
Аполлон
 4 1 3 0 4 - 3 6
8.
Закакиу
 5 2 0 3 9 - 13 6
9.
АПОЭЛ
 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Этникос Ахна
 3 0 2 1 7 - 9 2
11.
Неа Саламина
 3 0 2 1 3 - 7 2
12.
Отеллос
 4 0 2 2 4 - 7 2
13.
Кармиотисса
 4 0 1 3 4 - 10 1
14.
Докса Катокопия
 4 0 0 4 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Пафос
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Омония Никосия
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Анортосис
 2 1 1 0 5 - 3 4
5.
Аполлон
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
АЕК Ларнака
 2 1 1 0 8 - 7 4
7.
АЕЛ Лимаcсол
 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Закакиу
 3 1 0 2 3 - 8 3
9.
Неа Саламина
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Этникос Ахна
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
АПОЭЛ
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Кармиотисса
 2 0 1 1 4 - 6 1
13.
Отеллос
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Докса Катокопия
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Арис Лимассол
 1 1 0 0 5 - 0 3
3.
АПОЭЛ
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Закакиу
 2 1 0 1 6 - 5 3
5.
АЕЛ Лимаcсол
 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
АЕК Ларнака
 3 1 0 2 3 - 5 3
7.
Аполлон
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Омония Никосия
 2 0 2 0 3 - 3 2
9.
Отеллос
 3 0 2 1 4 - 5 2
10.
Пафос
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Этникос Ахна
 2 0 1 1 6 - 8 1
12.
Неа Саламина
 2 0 1 1 2 - 6 1
13.
Докса Катокопия
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Кармиотисса
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 6
Омония Никосия Какулис Андроникос 5
Этникос Ахна Элиа Мариос 4
Анортосис Герреро Мигель 4
Анортосис Кастель Серхио 3
Весь список

Топ нарушителей
АПОЭЛ Шебаке Иссам 1 2
АЕЛ Лимаcсол Филипович Петар 3
АЕЛ Лимаcсол Марш Джордж 3
Закакиу Yigal Becker 3
Омония Никосия Симич Велько 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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