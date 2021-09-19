Норвегия: Типпелиген 2021
Волеренга
1:1
Конец матча
Стадион: Intility Arena Зрители: 7084
Мольде
18' Желтая карточкаЛаюни Амор
1:0
31' ПенальтиБьёрдаль Хенрик
42' Желтая карточкаАндерсен Эйрик Улланд
1:1
44' ПенальтиЭллингсен Мартин
51' Желтая карточкаХуссейн Эцаз
22
Несберг
Иван
26
Сахрауи
Осам
11
Лаюни
Амор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Несберг ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Сахрауи ОсамНападающий
- Нападающий
-
11 Лаюни АморНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ятта СидиНападающий
-
14 Удаль ХенрикНападающий
-
27 Jacob Eng
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Фофана ДатроНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
Ход матча
18'
31'
1:0
44'
1:1
51'
80'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 15
-
2 Удары в створ 5
-
4 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Доннум Арон
|6 (2)
|0.32
|2.
|Удаль Хенрик
|5
|0.26
|3.
|Борхгревинк Кристиан
|3
|0.16
|4.
|Бьёрдаль Хенрик
|3 (1)
|0.16
|5.
|Лаюни Амор
|3
|0.16
|6.
|Толлос Йонатан
|3
|0.16
|7.
|Кьяртанссон Видар
|2
|0.11
|8.
|Кристенсен Тобиас
|2
|0.11
|9.
|Сахрауи Осам
|1
|0.05
|10.
|Хольм Один Тьяго
|1
|0.05
|11.
|Ятта Сиди
|1
|0.05
|12.
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|0
|0
|13.
|Клаессон Кристоффер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Омойджуфано Охи
|20
|1.05
|2.
|Хёуген Кристоффер
|5
|0.26
|3.
|Андерсен Эйрик Улланд
|3
|0.16
|4.
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0.11
|5.
|Хуссейн Эцаз
|2
|0.11
|6.
|Хестад Эйрик
|2
|0.11
|7.
|Бьорнбак Мартин
|2
|0.11
|8.
|Риса Бирк
|2
|0.11
|9.
|Эллингсен Мартин
|2 (2)
|0.11
|10.
|Эйкрем Магнус
|1
|0.05
|11.
|Эурснес Фредрик
|1
|0.05
|12.
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0.05
|13.
|Грёдем Магнус
|1
|0.05
|14.
|Синюан Шерифф
|1
|0.05
|15.
|Грегерсен Стиан
|1
|0.05
|16.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
|17.
|Брейвик Эмиль
|0
|0
|18.
|Sivert Heggheim Mannsverk
|0
|0
|19.
|Фофана Датро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лаюни Амор
|4
|0
|2.
|Борхгревинк Кристиан
|4
|0
|3.
|Кристенсен Тобиас
|3
|0
|4.
|Жута Леонард
|2
|0
|5.
|Бьёрдаль Хенрик
|2
|0
|6.
|Несберг Иван
|2
|0
|7.
|Адекугбе Сэм
|2
|0
|8.
|Доннум Арон
|2
|0
|9.
|Толлос Йонатан
|2
|0
|10.
|Клаессон Кристоффер
|1
|0
|11.
|Сахрауи Осам
|1
|0
|12.
|Хольм Один Тьяго
|1
|0
|13.
|Мёрфельт Альбин
|1
|0
|14.
|Скарет Браге
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Омойджуфано Охи
|3
|0
|2.
|Андерсен Эйрик Улланд
|3
|0
|3.
|Хуссейн Эцаз
|3
|0
|4.
|Хёуген Кристоффер
|2
|0
|5.
|Риса Бирк
|2
|0
|6.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|2
|0
|7.
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0
|8.
|Бьорнбак Мартин
|1
|0
|9.
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|10.
|Линде Андреас
|1
|0
|11.
|Эллингсен Мартин
|1
|0
|12.
|Грегерсен Стиан
|1
|0
|13.
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0
|14.
|Sivert Heggheim Mannsverk
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Волеренга
|13.33% (4)
|0
|13.33% (4)
|13.33% (4)
|33.33% (10)
|26.67% (8)
|Мольде
|19.57% (9)
|21.74% (10)
|19.57% (9)
|19.57% (9)
|4.35% (2)
|15.22% (7)
Предыдущие игры
Волеренга Последние 20 матчей: +8 =7 -5Саннефьёрд 3:0 Волеренга Волеренга 2:3 Фредрикстад Волеренга 3:1 Стабек Волеренга 1:1 Викинг
Тромсё 1:1 Волеренга Уллерн 1:3 Волеренга Волеренга 2:0 Гент Люн 0:4 Волеренга Гент 4:0 Волеренга Хёугесунн 3:1 Волеренга Волеренга 2:2 Лиллестрём Стрёмсгодсет 1:1 Волеренга Волеренга 4:1 Сарпсборг-08 Стабек 0:2 Волеренга Волеренга 1:1 Будё-Глимт Волеренга 1:1 Одд Викинг 4:1 Волеренга Волеренга 3:1 Саннефьёрд Мольде 2:3 Волеренга Мьёндален 1:1 Волеренга
Мольде Последние 20 матчей: +11 =3 -6Мольде 4:0 Мьёндален Кристиансунд 2:0 Мольде Викинг 3:2 Мольде Мольде 1:1 Трабзонспор
Мольде 5:4 Хёугесунн Трабзонспор 3:3 Мольде Хёдд 1:2 Мольде Серветт 2:0 Мольде Спьелкавик 1:4 Мольде Мольде 3:0 Серветт Лиллестрём 1:1 Мольде Мольде 5:0 Одд Сарпсборг-08 1:0 Мольде Мольде 3:0 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 0:2 Мольде Мольде 2:1 Стабек Мольде 4:1 Сарпсборг-08 Саннефьёрд 1:3 Мольде Мьёндален 0:0 Мольде Мольде 2:3 Волеренга
Последние игры между собой
Волеренга: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Мольде: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Мольде 4:1 Волеренга Типпелиген Мольде 5:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 0:0 Мольде Типпелиген Мольде 1:1 Волеренга Товарищеские матчи Волеренга 1:2 Мольде Типпелиген Мольде 4:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 3:0 Мольде Типпелиген Мольде 4:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 0:1 Мольде Типпелиген Мольде 0:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 0:2 Мольде Типпелиген Мольде 2:0 Волеренга Типпелиген Мольде 4:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 3:3 Мольде Типпелиген Мольде 2:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:2 Мольде Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|40 - 19
|38
|2.
|Мольде
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|46 - 23
|37
|3.
|Кристиансунд
|Заявка
|19
|11
|2
|6
|27 - 22
|35
|4.
|Лиллестрём
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|31 - 24
|34
|5.
|Русенборг
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|40 - 25
|34
|6.
|Викинг
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|37 - 37
|31
|7.
|Хёугесунн
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|31 - 29
|28
|8.
|Волеренга
|Заявка
|19
|6
|9
|4
|31 - 27
|27
|9.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|26 - 27
|25
|10.
|Саннефьёрд
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|26 - 32
|25
|11.
|Одд
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|27 - 36
|23
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|20 - 27
|20
|13.
|Тромсё
|1:0 Заявка
|19
|4
|6
|9
|22 - 34
|18
|14.
|Мьёндален
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|21 - 28
|14
|15.
|Стабек
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|23 - 41
|13
|16.
|Бранн
|0:1 Заявка
|19
|3
|4
|12
|21 - 38
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кристиансунд
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|20 - 8
|25
|2.
|Мольде
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|31 - 9
|24
|3.
|Хёугесунн
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 8
|22
|4.
|Будё-Глимт
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|26 - 10
|21
|5.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 8
|20
|6.
|Викинг
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|22 - 16
|20
|7.
|Русенборг
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 10
|19
|8.
|Лиллестрём
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 10
|16
|9.
|Саннефьёрд
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 11
|15
|10.
|Волеренга
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|18 - 12
|15
|11.
|Одд
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 14
|14
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 9
|13
|13.
|Бранн
|0:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 16
|9
|14.
|Стабек
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 17
|8
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 14
|7
|16.
|Тромсё
|1:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 14
|18
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|3.
|Русенборг
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|15
|4.
|Мольде
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|5.
|Волеренга
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|6.
|Тромсё
|1:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|7.
|Викинг
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 21
|11
|8.
|Кристиансунд
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 14
|10
|9.
|Саннефьёрд
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 21
|10
|10.
|Одд
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 22
|9
|11.
|Мьёндален
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 14
|7
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 18
|7
|13.
|Хёугесунн
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|13 - 21
|6
|14.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 19
|5
|15.
|Стабек
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|12 - 24
|5
|16.
|Бранн
|0:1 Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 22
|4
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|20
|0
|1
|2.
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|17
|2
|1
|3.
|Викинг
|Бериша Ветон
|13
|2
|4
|4.
|Одд
|Бакенга Мушага
|11
|5
|1
|5.
|Будё-Глимт
|Ботхейм Эрик
|10
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|6
|0
|2.
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|6
|0
|3.
|Сарпсборг-08
|Коне Ибраима
|4
|1
|4.
|Стрёмсгодсет
|Гуннарссон Никлас
|5
|0
|5.
|Будё-Глимт
|Берг Патрик
|5
|0