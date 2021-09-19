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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Волеренга
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 7084
Мольде
0'
18' Желтая карточка
Лаюни Амор
1:0
31' Пенальти
Бьёрдаль Хенрик
42' Желтая карточка
Андерсен Эйрик Улланд
1:1
44' Пенальти
Эллингсен Мартин
51' Желтая карточка
Хуссейн Эцаз
90'+6
1
Хауг
Кьетил
2
Борхгревинк
Кристиан
4
Толлос
Йонатан
22
Несберг
Иван
5
Жута
Леонард
8
Бьёрдаль
Хенрик
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
15
Хольм
Один
Тьяго
26
Сахрауи
Осам
9
Кьяртанссон
Видар
11
Лаюни
Амор
1
Линде
Андреас
21
Линнес
Мартин
2
Бьорнбак
Мартин
5
Синюан
Шерифф
28
Хёуген
Кристоффер
11
Эллингсен
Мартин
16
Хуссейн
Эцаз
23
Андерсен
Эйрик
Улланд
7
Эйкрем
Магнус
22
Брюнхильдсен
Ола
9
Омойджуфано
Охи
Волеренга
4-3-3
Мольде
4-2-3-1

Ход матча

18'
Лаюни Амор
 
31'
Бьёрдаль Хенрик
1:0
42'
 
Андерсен Эйрик Улланд
44'
1:1
Эллингсен Мартин
51'
 
Хуссейн Эцаз
64'
 
Sivert Heggheim Mannsverk
Хуссейн Эцаз
73'
Кристенсен Тобиас
Хольм Один Тьяго
 
75'
 
Риса Бирк
Линнес Мартин
80'
Ятта Сиди
Лаюни Амор
 
87'
Удаль Хенрик
Кьяртанссон Видар
 
87'
Томсен Николай
Бьёрдаль Хенрик
 
90'
 
Андерсен Эйрик Улланд
Эйкрем Магнус
90'
 
Грёдем Магнус
Зехнини Рафик

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 15
  • 2 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 8
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Доннум Арон 6 (2) 0.32
2. Удаль Хенрик 5 0.26
3. Борхгревинк Кристиан 3 0.16
4. Бьёрдаль Хенрик 3 (1) 0.16
5. Лаюни Амор 3 0.16
6. Толлос Йонатан 3 0.16
7. Кьяртанссон Видар 2 0.11
8. Кристенсен Тобиас 2 0.11
9. Сахрауи Осам 1 0.05
10. Хольм Один Тьяго 1 0.05
11. Ятта Сиди 1 0.05
12. Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0
13. Клаессон Кристоффер 0 0
Мольде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Омойджуфано Охи 20 1.05
2. Хёуген Кристоффер 5 0.26
3. Андерсен Эйрик Улланд 3 0.16
4. Брюнхильдсен Ола 2 0.11
5. Хуссейн Эцаз 2 0.11
6. Хестад Эйрик 2 0.11
7. Бьорнбак Мартин 2 0.11
8. Риса Бирк 2 0.11
9. Эллингсен Мартин 2 (2) 0.11
10. Эйкрем Магнус 1 0.05
11. Эурснес Фредрик 1 0.05
12. Кнутсон Эрлинг 1 0.05
13. Грёдем Магнус 1 0.05
14. Синюан Шерифф 1 0.05
15. Грегерсен Стиан 1 0.05
16. Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
17. Брейвик Эмиль 0 0
18. Sivert Heggheim Mannsverk 0 0
19. Фофана Датро 0 0

Карточки

Волеренга
# Игрок      
1. Лаюни Амор 4 0
2. Борхгревинк Кристиан 4 0
3. Кристенсен Тобиас 3 0
4. Жута Леонард 2 0
5. Бьёрдаль Хенрик 2 0
6. Несберг Иван 2 0
7. Адекугбе Сэм 2 0
8. Доннум Арон 2 0
9. Толлос Йонатан 2 0
10. Клаессон Кристоффер 1 0
11. Сахрауи Осам 1 0
12. Хольм Один Тьяго 1 0
13. Мёрфельт Альбин 1 0
14. Скарет Браге 1 0
Мольде
# Игрок      
1. Омойджуфано Охи 3 0
2. Андерсен Эйрик Улланд 3 0
3. Хуссейн Эцаз 3 0
4. Хёуген Кристоффер 2 0
5. Риса Бирк 2 0
6. Педерсен Маркус Гольмгрен 2 0
7. Кнутсон Эрлинг 1 0
8. Бьорнбак Мартин 1 0
9. Эурснес Фредрик 1 0
10. Линде Андреас 1 0
11. Эллингсен Мартин 1 0
12. Грегерсен Стиан 1 0
13. Брюнхильдсен Ола 1 0
14. Sivert Heggheim Mannsverk 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Волеренга 13.33% (4) 0 13.33% (4) 13.33% (4) 33.33% (10) 26.67% (8)
 Мольде 19.57% (9) 21.74% (10) 19.57% (9) 19.57% (9) 4.35% (2) 15.22% (7)

Предыдущие игры

Волеренга Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Саннефьёрд 3:0 Волеренга Волеренга 2:3 Фредрикстад Волеренга 3:1 Стабек Волеренга 1:1 Викинг
Тромсё 1:1 Волеренга Уллерн 1:3 Волеренга Волеренга 2:0 Гент Люн 0:4 Волеренга Гент 4:0 Волеренга Хёугесунн 3:1 Волеренга Волеренга 2:2 Лиллестрём Стрёмсгодсет 1:1 Волеренга Волеренга 4:1 Сарпсборг-08 Стабек 0:2 Волеренга Волеренга 1:1 Будё-Глимт Волеренга 1:1 Одд Викинг 4:1 Волеренга Волеренга 3:1 Саннефьёрд Мольде 2:3 Волеренга Мьёндален 1:1 Волеренга
Мольде Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Мольде 4:0 Мьёндален Кристиансунд 2:0 Мольде Викинг 3:2 Мольде Мольде 1:1 Трабзонспор
Мольде 5:4 Хёугесунн Трабзонспор 3:3 Мольде Хёдд 1:2 Мольде Серветт 2:0 Мольде Спьелкавик 1:4 Мольде Мольде 3:0 Серветт Лиллестрём 1:1 Мольде Мольде 5:0 Одд Сарпсборг-08 1:0 Мольде Мольде 3:0 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 0:2 Мольде Мольде 2:1 Стабек Мольде 4:1 Сарпсборг-08 Саннефьёрд 1:3 Мольде Мьёндален 0:0 Мольде Мольде 2:3 Волеренга

Последние игры между собой

Волеренга: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Мольде: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Мольде 2:3 Волеренга Типпелиген Волеренга 2:1 Мольде Типпелиген Мольде 4:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 2:4 Мольде Типпелиген
Мольде 4:1 Волеренга Типпелиген Мольде 5:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 0:0 Мольде Типпелиген Мольде 1:1 Волеренга Товарищеские матчи Волеренга 1:2 Мольде Типпелиген Мольде 4:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 3:0 Мольде Типпелиген Мольде 4:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 0:1 Мольде Типпелиген Мольде 0:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 0:2 Мольде Типпелиген Мольде 2:0 Волеренга Типпелиген Мольде 4:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 3:3 Мольде Типпелиген Мольде 2:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:2 Мольде Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 19 11 5 3 40 - 19 38
2. Мольде Заявка 19 11 4 4 46 - 23 37
3. Кристиансунд Заявка 19 11 2 6 27 - 22 35
4. Лиллестрём Заявка 19 10 4 5 31 - 24 34
5. Русенборг Заявка 19 10 4 5 40 - 25 34
6. Викинг Заявка 19 9 4 6 37 - 37 31
7. Хёугесунн Заявка 19 8 4 7 31 - 29 28
8. Волеренга Заявка 19 6 9 4 31 - 27 27
9. Стрёмсгодсет Заявка 18 7 4 7 26 - 27 25
10. Саннефьёрд Заявка 19 7 4 8 26 - 32 25
11. Одд Заявка 19 6 5 8 27 - 36 23
12. Сарпсборг-08 Заявка 19 5 5 9 20 - 27 20
13. Тромсё 1:0 Заявка 19 4 6 9 22 - 34 18
14. Мьёндален Заявка 19 2 8 9 21 - 28 14
15. Стабек Заявка 18 3 4 11 23 - 41 13
16. Бранн 0:1 Заявка 19 3 4 12 21 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кристиансунд Заявка 10 8 1 1 20 - 8 25
2. Мольде Заявка 9 8 0 1 31 - 9 24
3. Хёугесунн Заявка 9 7 1 1 18 - 8 22
4. Будё-Глимт Заявка 10 6 3 1 26 - 10 21
5. Стрёмсгодсет Заявка 9 6 2 1 20 - 8 20
6. Викинг Заявка 10 6 2 2 22 - 16 20
7. Русенборг Заявка 9 6 1 2 23 - 10 19
8. Лиллестрём Заявка 9 5 1 3 13 - 10 16
9. Саннефьёрд Заявка 10 4 3 3 14 - 11 15
10. Волеренга Заявка 10 3 6 1 18 - 12 15
11. Одд Заявка 9 4 2 3 18 - 14 14
12. Сарпсборг-08 Заявка 10 3 4 3 12 - 9 13
13. Бранн 0:1 Заявка 9 2 3 4 12 - 16 9
14. Стабек Заявка 9 2 2 5 11 - 17 8
15. Мьёндален Заявка 10 1 4 5 12 - 14 7
16. Тромсё 1:0 Заявка 9 1 3 5 10 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём Заявка 10 5 3 2 18 - 14 18
2. Будё-Глимт Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
3. Русенборг Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
4. Мольде Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
5. Волеренга Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
6. Тромсё 1:0 Заявка 10 3 3 4 12 - 17 12
7. Викинг Заявка 9 3 2 4 15 - 21 11
8. Кристиансунд Заявка 9 3 1 5 7 - 14 10
9. Саннефьёрд Заявка 9 3 1 5 12 - 21 10
10. Одд Заявка 10 2 3 5 9 - 22 9
11. Мьёндален Заявка 9 1 4 4 9 - 14 7
12. Сарпсборг-08 Заявка 9 2 1 6 8 - 18 7
13. Хёугесунн Заявка 10 1 3 6 13 - 21 6
14. Стрёмсгодсет Заявка 9 1 2 6 6 - 19 5
15. Стабек Заявка 9 1 2 6 12 - 24 5
16. Бранн 0:1 Заявка 10 1 1 8 9 - 22 4

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 20 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 17 2 1
3. Викинг Бериша Ветон 13 2 4
4. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
5. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 10 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тромсё Гундерсен Йостейн 6 0
2. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
3. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 4 1
4. Стрёмсгодсет Гуннарссон Никлас 5 0
5. Будё-Глимт Берг Патрик 5 0
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Где смотреть матч Волеренга 1:1 Мольде онлайн




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