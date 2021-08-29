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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Тромсё
2:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 2000
Будё-Глимт
0'
1:0
49' Гол
Китолано Эрик
1:1
57' Гол
Пеллегрино Амаль
59' Желтая карточка
Пеллегрино Амаль
2:1
61' Гол
Амундсен Исак
2:2
63' Гол
Салтнес Ульрик
63' Желтая карточка
Антонсен Кент-Аре
85' Желтая карточка
Гундерсен Йостейн
2:3
88' Гол
Салтнес Ульрик
90' Желтая карточка
Конрадсен Мортен
90'+4
1
Карлстрём
Якоб
16
Тотлэнд
Томас
6
Амундсен
Исак
5
Енссен
Андерс
4
Гундерсен
Йостейн
25
Нильсен
Лассе
III
8
Антонсен
Кент-Аре
11
Йенсен
Рубен
21
Китолано
Эрик
9
Эспейор
Рунар
14
Миккельсен
Эугуст
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
18
Мо
Бреде
2
Лоде
Мариус
5
Бьоркан
Фредерик
10
Ветлесен
Уго
7
Берг
Патрик
14
Салтнес
Ульрик
9
Сольбаккен
Ола
20
Ботхейм
Эрик
11
Пеллегрино
Амаль
Тромсё
5-3-2
Будё-Глимт
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эбийе Мозес 6 0.35
2. Тотлэнд Томас 4 0.24
3. Китолано Эрик 3 0.18
4. Миккельсен Эугуст 3 0.18
5. Антонсен Кент-Аре 1 0.06
6. Енссен Андерс 1 0.06
7. Амундсен Исак 1 0.06
8. Йенсен Рубен 0 0
9. Арнарсон Адам 0 0
10. Карлстрём Якоб 0 0
11. Вестерлунн Никлас 0 0
12. Опсал Сакариас 0 0
Будё-Глимт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ботхейм Эрик 9 0.53
2. Салтнес Ульрик 6 0.35
3. Пеллегрино Амаль 4 (1) 0.24
4. Сёрли Сондре 3 0.18
5. Берг Патрик 3 (1) 0.18
6. Сольбаккен Ола 3 0.18
7. Фет Сондре 2 0.12
8. Нордас Лассе 2 0.12
9. Ветлесен Уго 1 0.06
10. Хейбротен Мариус 1 0.06
11. Линдаль Аксель 1 0.06
12. Сампстед Альфонс 0 0
13. Бьоркан Фредерик 0 0
14. Конрадсен Мортен 0 0

Карточки

Тромсё
# Игрок      
1. Гундерсен Йостейн 5 0
2. Енссен Андерс 2 1
3. Йенсен Рубен 2 0
4. Антонсен Кент-Аре 2 0
5. Нильсен Лассе III 2 0
6. Тотлэнд Томас 2 0
7. Бернтсен Даниэль 2 0
8. Миккельсен Эугуст 2 0
9. Амундсен Исак 2 0
10. Арнарсон Адам 1 0
11. Китолано Эрик 1 0
12. Карлстрём Якоб 1 0
13. Опсал Сакариас 1 0
14. Винтер Феликс 1 0
Будё-Глимт
# Игрок      
1. Берг Патрик 4 0
2. Салтнес Ульрик 2 0
3. Линдаль Аксель 2 0
4. Мо Бреде 1 0
5. Пеллегрино Амаль 1 0
6. Лоде Мариус 1 0
7. Фет Сондре 1 0
8. Конрадсен Мортен 1 0
9. Сёрли Сондре 1 0
10. Конгсро Вегар 1 0
11. Ботхейм Эрик 1 0
12. Бьоркан Фредерик 1 0
13. Joel Mvuka 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тромсё 15.79% (3) 26.32% (5) 10.53% (2) 21.05% (4) 15.79% (3) 10.53% (2)
 Будё-Глимт 20% (7) 8.57% (3) 17.14% (6) 11.43% (4) 20% (7) 22.86% (8)

Предыдущие игры

Тромсё Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Саннефьёрд 1:1 Тромсё Тромсё 1:1 Волеренга Мьёндален 2:3 Тромсё Альта 3:1 Тромсё
Скаанланд 0:11 Тромсё Тромсё 1:3 Русенборг Бранн 1:1 Тромсё Хёугесунн 3:0 Тромсё Тромсё 0:0 Кристиансунд Одд 3:0 Тромсё Тромсё 1:2 Лиллестрём Стабек 0:3 Тромсё Тромсё 0:2 Сарпсборг-08 Стрёмсгодсет 1:1 Тромсё Тромсё 1:3 Саннефьёрд Викинг 0:1 Тромсё Тромсё 3:3 Мольде Будё-Глимт 3:0 Тромсё Волеренга 3:4 Тромсё Русенборг 1:0 Тромсё
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Будё-Глимт 1:0 Жальгирис Будё-Глимт 3:0 Кристиансунд Жальгирис 2:2 Будё-Глимт Лиллестрём 0:1 Будё-Глимт
Будё-Глимт 2:0 Приштина Приштина 2:1 Будё-Глимт Юнкерен 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Валюр Рана 1:4 Будё-Глимт Валюр 0:3 Будё-Глимт Сарпсборг-08 2:2 Будё-Глимт Легия 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:3 Легия Будё-Глимт 2:2 Викинг Саннефьёрд 1:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:1 Стабек Будё-Глимт 0:2 Мольде Волеренга 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 7:2 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:0 Мьёндален

Последние игры между собой

Тромсё: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Будё-Глимт: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Будё-Глимт 3:0 Тромсё Типпелиген Будё-Глимт 1:1 Тромсё Товарищеские матчи Будё-Глимт 4:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:2 Будё-Глимт Типпелиген
Тромсё 2:4 Будё-Глимт Товарищеские матчи Тромсё 1:2 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 0:1 Тромсё Типпелиген Будё-Глимт 4:1 Тромсё Товарищеские матчи Тромсё 3:3 Будё-Глимт Товарищеские матчи Будё-Глимт 0:3 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:2 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 0:1 Тромсё Товарищеские матчи Тромсё 3:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 1:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:0 Будё-Глимт Товарищеские матчи Тромсё 2:0 Будё-Глимт Товарищеские матчи Тромсё 1:2 Будё-Глимт Кубок НМ Тромсё 0:3 Будё-Глимт Товарищеские матчи Тромсё 1:0 Будё-Глимт Кубок НМ Будё-Глимт 1:2 Тромсё Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 17 10 4 3 36 - 17 34
2. Мольде Заявка 17 10 3 4 41 - 22 33
3. Лиллестрём Заявка 17 9 4 4 26 - 19 31
4. Кристиансунд Заявка 17 9 2 6 22 - 19 29
5. Русенборг Заявка 17 8 4 5 34 - 22 28
6. Викинг Заявка 17 8 4 5 33 - 33 28
7. Волеренга 1:0 Заявка 17 6 8 3 28 - 22 26
8. Хёугесунн Заявка 17 7 4 6 27 - 25 25
9. Стрёмсгодсет Заявка 17 7 4 6 25 - 25 25
10. Одд Заявка 17 6 4 7 24 - 32 22
11. Саннефьёрд Заявка 17 6 3 8 22 - 31 21
12. Сарпсборг-08 Заявка 17 5 5 7 18 - 22 20
13. Тромсё Заявка 17 3 6 8 19 - 31 15
14. Стабек 0:1 Заявка 17 3 4 10 21 - 36 13
15. Мьёндален Заявка 17 2 7 8 20 - 23 13
16. Бранн Заявка 17 2 4 11 18 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кристиансунд Заявка 9 7 1 1 17 - 6 22
2. Мольде Заявка 8 7 0 1 27 - 9 21
3. Стрёмсгодсет Заявка 8 6 2 0 19 - 6 20
4. Викинг Заявка 9 6 2 1 21 - 13 20
5. Будё-Глимт Заявка 9 6 2 1 25 - 9 20
6. Хёугесунн Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
7. Лиллестрём Заявка 8 5 1 2 11 - 7 16
8. Русенборг Заявка 8 5 1 2 20 - 8 16
9. Одд Заявка 8 4 2 2 16 - 11 14
10. Волеренга 1:0 Заявка 9 3 5 1 15 - 10 14
11. Сарпсборг-08 Заявка 9 3 4 2 11 - 6 13
12. Саннефьёрд Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
13. Бранн Заявка 9 2 3 4 12 - 16 9
14. Стабек 0:1 Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
15. Мьёндален Заявка 9 1 3 5 11 - 13 6
16. Тромсё Заявка 8 0 3 5 9 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём Заявка 9 4 3 2 15 - 12 15
2. Будё-Глимт Заявка 8 4 2 2 11 - 8 14
3. Волеренга 1:0 Заявка 8 3 3 2 13 - 12 12
4. Мольде Заявка 9 3 3 3 14 - 13 12
5. Русенборг Заявка 9 3 3 3 14 - 14 12
6. Тромсё Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
7. Саннефьёрд Заявка 8 3 0 5 11 - 20 9
8. Одд Заявка 9 2 2 5 8 - 21 8
9. Викинг Заявка 8 2 2 4 12 - 20 8
10. Мьёндален Заявка 8 1 4 3 9 - 10 7
11. Кристиансунд Заявка 8 2 1 5 5 - 13 7
12. Сарпсборг-08 Заявка 8 2 1 5 7 - 16 7
13. Хёугесунн Заявка 9 1 3 5 11 - 18 6
14. Стрёмсгодсет Заявка 9 1 2 6 6 - 19 5
15. Стабек 0:1 Заявка 9 1 2 6 11 - 22 5
16. Бранн Заявка 8 0 1 7 6 - 19 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 18 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 14 2 1
3. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
4. Викинг Бериша Ветон 10 2 3
5. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 9 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
2. Стрёмсгодсет Гуннарссон Никлас 5 0
3. Тромсё Гундерсен Йостейн 5 0
4. Хёугесунн Педерсен Торе 5 0
5. Сарпсборг-08 Салетрос Антон 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Тромсё 2:3 Будё-Глимт онлайн




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