Норвегия: Типпелиген 2021
Тромсё
2:3
Конец матча
Стадион: Альфхейм Зрители: 2000
Будё-Глимт
1:0
49' ГолКитолано Эрик
1:1
57' ГолПеллегрино Амаль
59' Желтая карточкаПеллегрино Амаль
2:1
61' ГолАмундсен Исак
2:2
63' ГолСалтнес Ульрик
63' Желтая карточкаАнтонсен Кент-Аре
85' Желтая карточкаГундерсен Йостейн
2:3
88' ГолСалтнес Ульрик
90' Желтая карточкаКонрадсен Мортен
11
Йенсен
Рубен
18
Мо
Бреде
10
Ветлесен
Уго
20
Ботхейм
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Триге МатсВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Смитс ДжошуаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Квиле СигурЗащитник
-
22 Моберг ВегарПолузащитник
-
23 Хаген ЭлиасПолузащитник
-
24 Нордас ЛассеНападающий
-
28 Жозе ВиторНападающий
-
32 Joel Mugisha
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
Ход матча
49'
57'
1:1
59'
61'
2:1
63'
2:2
88'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 6
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эбийе Мозес
|6
|0.35
|2.
|Тотлэнд Томас
|4
|0.24
|3.
|Китолано Эрик
|3
|0.18
|4.
|Миккельсен Эугуст
|3
|0.18
|5.
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.06
|6.
|Енссен Андерс
|1
|0.06
|7.
|Амундсен Исак
|1
|0.06
|8.
|Йенсен Рубен
|0
|0
|9.
|Арнарсон Адам
|0
|0
|10.
|Карлстрём Якоб
|0
|0
|11.
|Вестерлунн Никлас
|0
|0
|12.
|Опсал Сакариас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ботхейм Эрик
|9
|0.53
|2.
|Салтнес Ульрик
|6
|0.35
|3.
|Пеллегрино Амаль
|4 (1)
|0.24
|4.
|Сёрли Сондре
|3
|0.18
|5.
|Берг Патрик
|3 (1)
|0.18
|6.
|Сольбаккен Ола
|3
|0.18
|7.
|Фет Сондре
|2
|0.12
|8.
|Нордас Лассе
|2
|0.12
|9.
|Ветлесен Уго
|1
|0.06
|10.
|Хейбротен Мариус
|1
|0.06
|11.
|Линдаль Аксель
|1
|0.06
|12.
|Сампстед Альфонс
|0
|0
|13.
|Бьоркан Фредерик
|0
|0
|14.
|Конрадсен Мортен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гундерсен Йостейн
|5
|0
|2.
|Енссен Андерс
|2
|1
|3.
|Йенсен Рубен
|2
|0
|4.
|Антонсен Кент-Аре
|2
|0
|5.
|Нильсен Лассе III
|2
|0
|6.
|Тотлэнд Томас
|2
|0
|7.
|Бернтсен Даниэль
|2
|0
|8.
|Миккельсен Эугуст
|2
|0
|9.
|Амундсен Исак
|2
|0
|10.
|Арнарсон Адам
|1
|0
|11.
|Китолано Эрик
|1
|0
|12.
|Карлстрём Якоб
|1
|0
|13.
|Опсал Сакариас
|1
|0
|14.
|Винтер Феликс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Берг Патрик
|4
|0
|2.
|Салтнес Ульрик
|2
|0
|3.
|Линдаль Аксель
|2
|0
|4.
|Мо Бреде
|1
|0
|5.
|Пеллегрино Амаль
|1
|0
|6.
|Лоде Мариус
|1
|0
|7.
|Фет Сондре
|1
|0
|8.
|Конрадсен Мортен
|1
|0
|9.
|Сёрли Сондре
|1
|0
|10.
|Конгсро Вегар
|1
|0
|11.
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|12.
|Бьоркан Фредерик
|1
|0
|13.
|Joel Mvuka
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тромсё
|15.79% (3)
|26.32% (5)
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|10.53% (2)
|Будё-Глимт
|20% (7)
|8.57% (3)
|17.14% (6)
|11.43% (4)
|20% (7)
|22.86% (8)
Предыдущие игры
Тромсё Последние 20 матчей: +5 =6 -9Саннефьёрд 1:1 Тромсё Тромсё 1:1 Волеренга Мьёндален 2:3 Тромсё Альта 3:1 Тромсё
Скаанланд 0:11 Тромсё Тромсё 1:3 Русенборг Бранн 1:1 Тромсё Хёугесунн 3:0 Тромсё Тромсё 0:0 Кристиансунд Одд 3:0 Тромсё Тромсё 1:2 Лиллестрём Стабек 0:3 Тромсё Тромсё 0:2 Сарпсборг-08 Стрёмсгодсет 1:1 Тромсё Тромсё 1:3 Саннефьёрд Викинг 0:1 Тромсё Тромсё 3:3 Мольде Будё-Глимт 3:0 Тромсё Волеренга 3:4 Тромсё Русенборг 1:0 Тромсё
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +11 =4 -5Будё-Глимт 1:0 Жальгирис Будё-Глимт 3:0 Кристиансунд Жальгирис 2:2 Будё-Глимт Лиллестрём 0:1 Будё-Глимт
Будё-Глимт 2:0 Приштина Приштина 2:1 Будё-Глимт Юнкерен 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Валюр Рана 1:4 Будё-Глимт Валюр 0:3 Будё-Глимт Сарпсборг-08 2:2 Будё-Глимт Легия 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:3 Легия Будё-Глимт 2:2 Викинг Саннефьёрд 1:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:1 Стабек Будё-Глимт 0:2 Мольде Волеренга 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 7:2 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:0 Мьёндален
Последние игры между собой
Тромсё: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Будё-Глимт: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Тромсё 2:4 Будё-Глимт Товарищеские матчи Тромсё 1:2 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 0:1 Тромсё Типпелиген Будё-Глимт 4:1 Тромсё Товарищеские матчи Тромсё 3:3 Будё-Глимт Товарищеские матчи Будё-Глимт 0:3 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:2 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 0:1 Тромсё Товарищеские матчи Тромсё 3:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 1:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:0 Будё-Глимт Товарищеские матчи Тромсё 2:0 Будё-Глимт Товарищеские матчи Тромсё 1:2 Будё-Глимт Кубок НМ Тромсё 0:3 Будё-Глимт Товарищеские матчи Тромсё 1:0 Будё-Глимт Кубок НМ Будё-Глимт 1:2 Тромсё Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|36 - 17
|34
|2.
|Мольде
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|41 - 22
|33
|3.
|Лиллестрём
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|26 - 19
|31
|4.
|Кристиансунд
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|22 - 19
|29
|5.
|Русенборг
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|34 - 22
|28
|6.
|Викинг
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|33 - 33
|28
|7.
|Волеренга
|1:0 Заявка
|17
|6
|8
|3
|28 - 22
|26
|8.
|Хёугесунн
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|27 - 25
|25
|9.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|25 - 25
|25
|10.
|Одд
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|24 - 32
|22
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|22 - 31
|21
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 22
|20
|13.
|Тромсё
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|19 - 31
|15
|14.
|Стабек
|0:1 Заявка
|17
|3
|4
|10
|21 - 36
|13
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|20 - 23
|13
|16.
|Бранн
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|18 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кристиансунд
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 6
|22
|2.
|Мольде
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|27 - 9
|21
|3.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 6
|20
|4.
|Викинг
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 13
|20
|5.
|Будё-Глимт
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|25 - 9
|20
|6.
|Хёугесунн
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 7
|19
|7.
|Лиллестрём
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|8.
|Русенборг
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|20 - 8
|16
|9.
|Одд
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 11
|14
|10.
|Волеренга
|1:0 Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 10
|14
|11.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 6
|13
|12.
|Саннефьёрд
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|13.
|Бранн
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 16
|9
|14.
|Стабек
|0:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 13
|6
|16.
|Тромсё
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|9 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|3.
|Волеренга
|1:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 12
|12
|4.
|Мольде
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 13
|12
|5.
|Русенборг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 14
|12
|6.
|Тромсё
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 14
|12
|7.
|Саннефьёрд
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 20
|9
|8.
|Одд
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 21
|8
|9.
|Викинг
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 20
|8
|10.
|Мьёндален
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 10
|7
|11.
|Кристиансунд
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 13
|7
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 16
|7
|13.
|Хёугесунн
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 18
|6
|14.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 19
|5
|15.
|Стабек
|0:1 Заявка
|9
|1
|2
|6
|11 - 22
|5
|16.
|Бранн
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|6 - 19
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|18
|0
|1
|2.
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|14
|2
|1
|3.
|Одд
|Бакенга Мушага
|11
|5
|1
|4.
|Викинг
|Бериша Ветон
|10
|2
|3
|5.
|Будё-Глимт
|Ботхейм Эрик
|9
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|6
|0
|2.
|Стрёмсгодсет
|Гуннарссон Никлас
|5
|0
|3.
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|5
|0
|4.
|Хёугесунн
|Педерсен Торе
|5
|0
|5.
|Сарпсборг-08
|Салетрос Антон
|3
|1