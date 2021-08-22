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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Будё-Глимт
3:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 2000
Кристиансунд
0'
51' Желтая карточка
Joel Mvuka
1:0
61' Гол
Пеллегрино Амаль
2:0
67' Гол
Пеллегрино Амаль
3:0
78' Пенальти
Пеллегрино Амаль
79' Желтая карточка
Коли Алиу
89' Желтая карточка
Сивертсен Оскар
90'+4
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
4
Хейбротен
Мариус
2
Лоде
Мариус
5
Бьоркан
Фредерик
23
Хаген
Элиас
7
Берг
Патрик
14
Салтнес
Ульрик
9
Сольбаккен
Ола
20
Ботхейм
Эрик
32
Joel
Mvuka
1
Макдермот
Шон
2
Нилсен
Снорре
19
Коли
Алиу
5
Ульвестад
Дан
Петер
3
Осбак
Кристоффер
6
Хопмарк
Андреас
21
Диоп
Амиду
8
Картум
Сандер
Эрик
13
Бюэ
Бендик
11
Мава
Мозес
9
Муколли
Агон
Будё-Глимт
4-3-3
Кристиансунд
4-3-3

Ход матча

51'
Joel Mvuka
 
58'
Ветлесен Уго
Хаген Элиас
 
58'
Пеллегрино Амаль
Joel Mvuka
 
60'
 
Исаксен Йеспер
Муколли Агон
60'
 
Ульвестад Пол Эрик
Картум Сандер Эрик
61'
Пеллегрино Амаль
1:0
67'
Пеллегрино Амаль
2:0
78'
Пеллегрино Амаль
3:0
79'
 
Коли Алиу
80'
Квиле Сигур
Лоде Мариус
 
84'
 
Каллудра Лиридон
Коли Алиу
84'
 
Сивертсен Эрленд
Бюэ Бендик
84'
 
Сивертсен Оскар
Осбак Кристоффер
85'
Жозе Витор
Сольбаккен Ола
 
85'
Конгсро Вегар
Бьоркан Фредерик
 
89'
 
Сивертсен Оскар

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 6
  • 1 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ботхейм Эрик 9 0.56
2. Салтнес Ульрик 4 0.25
3. Сёрли Сондре 3 0.19
4. Сольбаккен Ола 3 0.19
5. Берг Патрик 3 (1) 0.19
6. Пеллегрино Амаль 3 (1) 0.19
7. Фет Сондре 2 0.13
8. Нордас Лассе 2 0.13
9. Ветлесен Уго 1 0.06
10. Хейбротен Мариус 1 0.06
11. Линдаль Аксель 1 0.06
12. Сампстед Альфонс 0 0
13. Бьоркан Фредерик 0 0
14. Конрадсен Мортен 0 0
Кристиансунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бюэ Бендик 4 (1) 0.25
2. Картум Сандер Эрик 3 0.19
3. Муколли Агон 3 0.19
4. Нилсен Снорре 3 0.19
5. Ертсен Торгиль 2 0.13
6. Хопмарк Андреас 1 0.06
7. Осбак Кристоффер 1 0.06
8. Ульвестад Дан Петер 1 0.06
9. Сивертсен Оскар 1 0.06
10. Аскар Армин 0 0
11. Каллудра Лиридон 0 0
12. Кастрати Фламур 0 0
13. Скарсем Олаус 0 0
14. Виллюмссон Бриньольфур Дарри 0 0

Карточки

Будё-Глимт
# Игрок      
1. Берг Патрик 4 0
2. Салтнес Ульрик 2 0
3. Линдаль Аксель 2 0
4. Мо Бреде 1 0
5. Лоде Мариус 1 0
6. Фет Сондре 1 0
7. Сёрли Сондре 1 0
8. Конгсро Вегар 1 0
9. Ботхейм Эрик 1 0
10. Бьоркан Фредерик 1 0
11. Joel Mvuka 1 0
Кристиансунд
# Игрок      
1. Картум Сандер Эрик 3 0
2. Виллюмссон Бриньольфур Дарри 3 0
3. Кастрати Фламур 2 0
4. Ертсен Торгиль 2 0
5. Ульвестад Пол Эрик 2 0
6. Скарсем Олаус 2 0
7. Нилсен Снорре 2 0
8. Мумбанья Фарис 2 0
9. Каллудра Лиридон 1 0
10. Ульвестад Дан Петер 1 0
11. Хопмарк Андреас 1 0
12. Осбак Кристоффер 1 0
13. Коли Алиу 1 0
14. Сивертсен Эрленд 1 0
15. Диоп Амиду 1 0
16. Сормо Бент 1 0
17. Исаксен Йеспер 1 0
18. Муколли Агон 1 0
19. Аскар Армин 1 0
20. Сивертсен Оскар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Будё-Глимт 21.88% (7) 9.38% (3) 18.75% (6) 9.38% (3) 18.75% (6) 21.88% (7)
 Кристиансунд 0 5.26% (1) 26.32% (5) 26.32% (5) 10.53% (2) 31.58% (6)

Предыдущие игры

Будё-Глимт Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Жальгирис 2:2 Будё-Глимт Лиллестрём 0:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Приштина Приштина 2:1 Будё-Глимт
Юнкерен 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Валюр Рана 1:4 Будё-Глимт Валюр 0:3 Будё-Глимт Сарпсборг-08 2:2 Будё-Глимт Легия 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:3 Легия Будё-Глимт 2:2 Викинг Саннефьёрд 1:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:1 Стабек Будё-Глимт 0:2 Мольде Волеренга 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 7:2 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:0 Мьёндален Одд 1:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Хёугесунн
Кристиансунд Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Кристиансунд 5:1 Стабек Викинг 3:2 Кристиансунд Тиллербьен 1:5 Кристиансунд Волда 2:4 Кристиансунд
Кристиансунд 2:0 Саннефьёрд Русенборг 1:0 Кристиансунд Кристиансунд 3:2 Бранн Тромсё 0:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:1 Мьёндален Хёугесунн 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 2:0 Одд Кристиансунд 1:0 Лиллестрём Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Стрёмсгодсет Волеренга 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 0:2 Будё-Глимт Мольде 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 0:4 Олесунн Русенборг 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Мольде

Последние игры между собой

Будё-Глимт: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 0
Кристиансунд: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 8
Кристиансунд 0:2 Будё-Глимт Типпелиген Кристиансунд 2:3 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 2:1 Кристиансунд Типпелиген Будё-Глимт 3:0 Кристиансунд Типпелиген
Кристиансунд 1:2 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 3:0 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 1:1 Будё-Глимт Типпелиген Кристиансунд 0:2 Будё-Глимт Первый дивизион Будё-Глимт 2:0 Кристиансунд Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 16 10 3 3 41 - 20 33
2. Будё-Глимт Заявка 16 9 4 3 33 - 15 31
3. Лиллестрём Заявка 16 8 4 4 24 - 18 28
4. Русенборг 3:0 Заявка 16 8 4 4 31 - 20 28
5. Кристиансунд Заявка 16 8 2 6 20 - 19 26
6. Викинг Заявка 16 7 4 5 31 - 32 25
7. Волеренга Заявка 16 5 8 3 27 - 22 23
8. Хёугесунн Заявка 16 6 4 6 24 - 24 22
9. Стрёмсгодсет Заявка 16 6 4 6 24 - 25 22
10. Одд 0:3 Заявка 16 6 4 6 24 - 29 22
11. Саннефьёрд Заявка 16 6 3 7 22 - 26 21
12. Сарпсборг-08 Заявка 16 4 5 7 13 - 22 17
13. Тромсё Заявка 16 3 6 7 17 - 28 15
14. Стабек Заявка 16 3 4 9 21 - 35 13
15. Мьёндален Заявка 16 2 7 7 19 - 21 13
16. Бранн Заявка 16 2 4 10 17 - 32 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 8 7 0 1 27 - 9 21
2. Будё-Глимт Заявка 9 6 2 1 25 - 9 20
3. Стрёмсгодсет Заявка 8 6 2 0 19 - 6 20
4. Хёугесунн Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
5. Кристиансунд Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
6. Викинг Заявка 8 5 2 1 19 - 12 17
7. Лиллестрём Заявка 8 5 1 2 11 - 7 16
8. Русенборг 3:0 Заявка 8 5 1 2 18 - 8 16
9. Одд 0:3 Заявка 7 4 2 1 16 - 10 14
10. Саннефьёрд Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
11. Волеренга Заявка 8 2 5 1 14 - 10 11
12. Сарпсборг-08 Заявка 8 2 4 2 6 - 6 10
13. Бранн Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
14. Стабек Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
15. Мьёндален Заявка 8 1 3 4 10 - 11 6
16. Тромсё Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волеренга Заявка 8 3 3 2 13 - 12 12
2. Мольде Заявка 8 3 3 2 14 - 11 12
3. Лиллестрём Заявка 8 3 3 2 13 - 11 12
4. Русенборг 3:0 Заявка 8 3 3 2 13 - 12 12
5. Тромсё Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
6. Будё-Глимт Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
7. Саннефьёрд Заявка 7 3 0 4 11 - 15 9
8. Одд 0:3 Заявка 9 2 2 5 8 - 19 8
9. Викинг Заявка 8 2 2 4 12 - 20 8
10. Мьёндален Заявка 8 1 4 3 9 - 10 7
11. Кристиансунд Заявка 8 2 1 5 5 - 13 7
12. Сарпсборг-08 Заявка 8 2 1 5 7 - 16 7
13. Стабек Заявка 8 1 2 5 11 - 21 5
14. Хёугесунн Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
15. Стрёмсгодсет Заявка 8 0 2 6 5 - 19 2
16. Бранн Заявка 8 0 1 7 6 - 19 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 18 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 13 2 1
3. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
4. Викинг Бериша Ветон 10 2 3
5. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 9 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
2. Стрёмсгодсет Гуннарссон Никлас 5 0
3. Хёугесунн Педерсен Торе 5 0
4. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 3 1
5. Мьёндален Осмундсен Стиан 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Будё-Глимт 3:0 Кристиансунд онлайн




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