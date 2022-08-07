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Аргентина: Лига професьональ

2022
Унион Санта-Фе
2:1
Конец матча
Велес Сарсфилд
0'
7' Желтая карточка
Juan Portillo
0:1
8' Гол
Jose Florentin
16' Желтая карточка
Agustin Mulet
29' Желтая карточка
Julian Fernandez
54' Желтая карточка
Lucas Esquivel
63' Желтая карточка
Damian Fernandez
70' Желтая карточка
Леонардо Буриан
1:1
77' Гол
Bryan Castrillon
82' Желтая карточка
Abiel Osorio
86' Желтая карточка
Juan Ignacio Nardoni
2:1
88' Гол
Junior Marabel
90' Желтая карточка
Касерес Сантьяго
90' Желтая карточка
Enzo Roldan
90'+6
77
Santiago
Mele
14
Francisco
Gerometta
2
Franco
Calderon
23
Полента
Диего
37
Lucas
Esquivel
39
Imanol
Machuca
28
Juan
Portillo
30
Juan
Ignacio
Nardoni
17
Bryan
Castrillon
7
Mauro
Luna
Diale
9
Mariano
Peralta
22
Леонардо
Буриан
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
2
Годин
Диего
28
Miguel
Brizuela
3
Инсуа
Эмануэль
15
Agustin
Mulet
7
Jose
Florentin
19
Joel
Sonora
18
Julian
Fernandez
39
Abiel
Osorio
27
Jony
Menendez
Унион Санта-Фе
4-4-2
Велес Сарсфилд
4-3-3

История личных встреч

Унион Санта-Фе
Велес Сарсфилд

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

11 матчей

27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед

История матчей

ЛП
4:0
ЛП
4:1
С
0:3
С
0:2
С
0:2
П
2:1
П
1:0
П
1:1
П
2:0
ПА
3:3
ПА
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алвес Хонатан 3 (1) 0.27
Daniel Juarez 3 (1) 0.27
Bryan Castrillon 2 0.18
Imanol Machuca 2 0.18
Полента Диего 1 0.09
Facundo Aguero 1 0.09
Mauro Luna Diale 1 0.09
Martin Ezequiel Canete 1 0.09
Kevin Zenon 1 0.09
Franco Troyansky 1 (1) 0.09
Tomas Gonzalez 1 0.09
Emanuel Britez 1 0.09
Junior Marabel 1 0.09
Mariano Peralta 1 0.09
Lucas Esquivel 0 0
Federico Vera 0 0
Enzo Roldan 0 0
Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Walter Bou 2 (2) 0.17
Nicolas Garayalde 1 0.08
Valentin Gomez 1 0.08
Abiel Osorio 1 0.08
Годин Диего 1 0.08
Хара Леонардо 1 0.08
Damian Fernandez 1 0.08
Дженсон Лукас 1 0.08
Luca Orellano 1 0.08
Jose Florentin 1 0.08
Maximo Perrone 1 0.08
Julian Fernandez 0 0
Инсуа Эмануэль 0 0

Карточки

Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Juan Portillo 3 1
Juan Ignacio Nardoni 3 0
Полента Диего 2 0
Sebastian Emanuel Moyano 2 0
Imanol Machuca 2 0
Lucas Esquivel 2 0
Franco Calderon 0 1
Корвалан Клаудио 1 0
Emanuel Britez 1 0
Алвес Хонатан 1 0
Franco Troyansky 1 0
Santiago Mele 1 0
Mauro Luna Diale 1 0
Federico Vera 1 0
Daniel Juarez 1 0
Mariano Peralta 1 0
Enzo Roldan 1 0
Leonel Bucca 1 0
Bryan Castrillon 1 0
Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Maximo Perrone 7 0
Valentin Gomez 5 0
Ортега Франсиско 4 0
Abiel Osorio 4 0
Damian Fernandez 3 0
Касерес Сантьяго 3 0
Nicolas Garayalde 3 0
Matias De los Santos II 1 1
Инсуа Эмануэль 2 0
Miguel Brizuela 2 0
Хара Леонардо 1 0
Julian Fernandez 1 0
Леонардо Буриан 1 0
Lucas Hoyos 1 0
Jose Florentin 1 0
Agustin Mulet 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
7
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
3
43%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
4
44%
1
14%
76-90

Пропущено

9
11
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
3
33%
1
9%
61-75
3
33%
4
36%
76-90

Забито

11
5
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
3
27%
2
40%
1-15
3
27%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
2
40%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

20
12
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
3
15%
5
42%
1-15
4
20%
2
17%
16-30
1
5%
1
8%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
3
15%
1
8%
61-75
7
35%
3
25%
76-90

Пропущено

17
16
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
1
6%
2
13%
1-15
2
12%
4
25%
16-30
3
18%
1
6%
31-45
2
12%
3
19%
46-60
5
29%
29%
2
13%
61-75
4
24%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Санта-Фе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Унион Санта-Фе - Годой Крус 2:1 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Уракан 0:0 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:1
Банфилд - Унион Санта-Фе 2:3 Унион Санта-Фе - Насьональ Монтевидео 1:2 Унион Санта-Фе - Ланус 3:0 Насьональ Монтевидео - Унион Санта-Фе 2:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:5 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:2 Колон - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Тигре 1:2 Хуниор - Унион Санта-Фе 0:4 Унион Санта-Фе - Флуминенсе 0:0 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Ориенте Петролеро 2:0 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 1:2 Флуминенсе - Унион Санта-Фе 0:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:2 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:1 Ланус - Велес Сарсфилд 2:2
Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 0:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 1:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Патронато Парана - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0 Насьональ Монтевидео - Велес Сарсфилд 2:3 Колон - Велес Сарсфилд 1:2 Ред Булл Брагантино - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Тигре 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 12 7 4 1 13 - 6 25
2. Химнасия Ла-Плата 12 7 3 2 13 - 6 24
3. Унион Санта-Фе 11 6 3 2 20 - 17 21
4. Расинг Авельянеда 12 5 5 2 19 - 11 20
5. Аргентинос Хуниорс 12 6 2 4 15 - 12 20
6. Атлетико Платенсе 0:0 12 4 7 1 11 - 8 19
7. Патронато Парана 12 5 3 4 16 - 13 18
8. Годой Крус 12 5 3 4 13 - 11 18
9. Сармиенто 12 5 2 5 13 - 13 17
10. Уракан 11 4 5 2 11 - 9 17
11. Ньюэллс Олд Бойз 11 4 4 3 10 - 9 16
12. Арсенал Саранди 12 3 7 2 14 - 14 16
13. Сан-Лоренсо 11 3 7 1 15 - 12 16
14. Бока Хуниорс 0:0 12 5 1 6 16 - 19 16
15. Ривер Плейт 11 4 3 4 16 - 12 15
16. Банфилд 12 3 6 3 12 - 10 15
17. Дефенса и Хустисия 11 3 5 3 11 - 12 14
18. Росарио Сентраль 11 4 2 5 7 - 10 14
19. Барракас Централь 12 3 5 4 13 - 16 14
20. Тигре 11 3 4 4 17 - 17 13
21. Колон 11 3 4 4 10 - 12 13
22. Тальерес Кордоба 11 3 3 5 8 - 10 12
23. Эстудиантес Ла Плата 11 3 3 5 13 - 16 12
24. Индепендьенте Авельянеда 11 3 2 6 11 - 14 11
25. Сентраль Кордоба Росарио 11 3 2 6 13 - 17 11
26. Велес Сарсфилд 12 1 6 5 12 - 16 9
27. Альдосиви 11 2 2 7 7 - 18 8
28. Ланус 12 1 3 8 10 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 6 5 1 0 9 - 1 16
2. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 14 - 4 14
3. Атлетико Тукуман 6 4 2 0 9 - 3 14
4. Годой Крус 5 4 1 0 8 - 3 13
5. Сармиенто 6 4 1 1 10 - 6 13
6. Патронато Парана 6 4 1 1 9 - 3 13
7. Аргентинос Хуниорс 6 4 1 1 9 - 5 13
8. Бока Хуниорс 0:0 7 4 1 2 12 - 10 13
9. Атлетико Платенсе 0:0 6 2 4 0 6 - 3 10
10. Унион Санта-Фе 6 3 1 2 9 - 9 10
11. Дефенса и Хустисия 6 2 4 0 7 - 5 10
12. Росарио Сентраль 6 3 1 2 3 - 4 10
13. Тальерес Кордоба 6 3 0 3 5 - 5 9
14. Арсенал Саранди 6 2 3 1 7 - 7 9
15. Эстудиантес Ла Плата 6 2 3 1 8 - 7 9
16. Тигре 5 2 2 1 7 - 4 8
17. Уракан 5 2 2 1 5 - 3 8
18. Колон 6 2 2 2 6 - 8 8
19. Барракас Централь 7 2 2 3 8 - 11 8
20. Сан-Лоренсо 6 1 5 0 10 - 9 8
21. Ривер Плейт 5 2 1 2 4 - 5 7
22. Индепендьенте Авельянеда 5 2 1 2 4 - 5 7
23. Банфилд 7 1 4 2 8 - 9 7
24. Ньюэллс Олд Бойз 5 1 3 1 4 - 4 6
25. Велес Сарсфилд 5 1 2 2 5 - 5 5
26. Ланус 5 1 2 2 6 - 7 5
27. Альдосиви 5 1 1 3 2 - 6 4
28. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 0 4 4 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 5 3 2 0 11 - 8 11
2. Атлетико Тукуман 6 3 2 1 4 - 3 11
3. Ньюэллс Олд Бойз 6 3 1 2 6 - 5 10
4. Уракан 6 2 3 1 6 - 6 9
5. Атлетико Платенсе 0:0 6 2 3 1 5 - 5 9
6. Ривер Плейт 6 2 2 2 12 - 7 8
7. Банфилд 5 2 2 1 4 - 1 8
8. Сан-Лоренсо 5 2 2 1 5 - 3 8
9. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 2 2 9 - 7 8
10. Химнасия Ла-Плата 6 2 2 2 4 - 5 8
11. Арсенал Саранди 6 1 4 1 7 - 7 7
12. Аргентинос Хуниорс 6 2 1 3 6 - 7 7
13. Барракас Централь 5 1 3 1 5 - 5 6
14. Расинг Авельянеда 6 1 3 2 5 - 7 6
15. Патронато Парана 6 1 2 3 7 - 10 5
16. Годой Крус 7 1 2 4 5 - 8 5
17. Колон 5 1 2 2 4 - 4 5
18. Тигре 6 1 2 3 10 - 13 5
19. Индепендьенте Авельянеда 6 1 1 4 7 - 9 4
20. Дефенса и Хустисия 5 1 1 3 4 - 7 4
21. Альдосиви 6 1 1 4 5 - 12 4
22. Росарио Сентраль 5 1 1 3 4 - 6 4
23. Сармиенто 6 1 1 4 3 - 7 4
24. Велес Сарсфилд 7 0 4 3 7 - 11 4
25. Эстудиантес Ла Плата 5 1 0 4 5 - 9 3
26. Бока Хуниорс 0:0 5 1 0 4 4 - 9 3
27. Тальерес Кордоба 5 0 3 2 3 - 5 3
28. Ланус 7 0 1 6 4 - 12 1
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      29'
      Julian Fernandez получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      16'
      Агустин Муле получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      8'
      Г О О О О Л - Jose Florentin бьет в цель!
    • Желтая карточка
      7'
      Хуан Портильо получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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