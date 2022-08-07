2:1
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаJuan Portillo
0:1
8' ГолJose Florentin
16' Желтая карточкаAgustin Mulet
29' Желтая карточкаJulian Fernandez
54' Желтая карточкаLucas Esquivel
63' Желтая карточкаDamian Fernandez
70' Желтая карточкаЛеонардо Буриан
1:1
77' ГолBryan Castrillon
82' Желтая карточкаAbiel Osorio
86' Желтая карточкаJuan Ignacio Nardoni
2:1
88' ГолJunior Marabel
90' Желтая карточкаКасерес Сантьяго
90' Желтая карточкаEnzo Roldan
90'+6
Ход матча
8'
0:1
16'
29'
54'
63'
70'
77'
82'
88'
2:1
90'
90'
19
Joel
Sonora
39
Abiel
Osorio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
32 Nicolas Paz
-
26 Leonel Bucca
-
-
-
-
34 Kevin Zenon
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Munua
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Joel SonoraПолузащитник
- Нападающий
-
39 Abiel OsorioНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
14 Lenny Lobato
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alexander Medina
История личных встреч
Унион Санта-Фе
Велес Сарсфилд
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
11 матчей
27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алвес Хонатан
|3 (1)
|0.27
|Daniel Juarez
|3 (1)
|0.27
|Bryan Castrillon
|2
|0.18
|Imanol Machuca
|2
|0.18
|Полента Диего
|1
|0.09
|Facundo Aguero
|1
|0.09
|Mauro Luna Diale
|1
|0.09
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0.09
|Kevin Zenon
|1
|0.09
|Franco Troyansky
|1 (1)
|0.09
|Tomas Gonzalez
|1
|0.09
|Emanuel Britez
|1
|0.09
|Junior Marabel
|1
|0.09
|Mariano Peralta
|1
|0.09
|Lucas Esquivel
|0
|0
|Federico Vera
|0
|0
|Enzo Roldan
|0
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Walter Bou
|2 (2)
|0.17
|Nicolas Garayalde
|1
|0.08
|Valentin Gomez
|1
|0.08
|Abiel Osorio
|1
|0.08
|Годин Диего
|1
|0.08
|Хара Леонардо
|1
|0.08
|Damian Fernandez
|1
|0.08
|Дженсон Лукас
|1
|0.08
|Luca Orellano
|1
|0.08
|Jose Florentin
|1
|0.08
|Maximo Perrone
|1
|0.08
|Julian Fernandez
|0
|0
|Инсуа Эмануэль
|0
|0
Карточки
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Juan Portillo
|3
|1
|Juan Ignacio Nardoni
|3
|0
|Полента Диего
|2
|0
|Sebastian Emanuel Moyano
|2
|0
|Imanol Machuca
|2
|0
|Lucas Esquivel
|2
|0
|Franco Calderon
|0
|1
|Корвалан Клаудио
|1
|0
|Emanuel Britez
|1
|0
|Алвес Хонатан
|1
|0
|Franco Troyansky
|1
|0
|Santiago Mele
|1
|0
|Mauro Luna Diale
|1
|0
|Federico Vera
|1
|0
|Daniel Juarez
|1
|0
|Mariano Peralta
|1
|0
|Enzo Roldan
|1
|0
|Leonel Bucca
|1
|0
|Bryan Castrillon
|1
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Maximo Perrone
|7
|0
|Valentin Gomez
|5
|0
|Ортега Франсиско
|4
|0
|Abiel Osorio
|4
|0
|Damian Fernandez
|3
|0
|Касерес Сантьяго
|3
|0
|Nicolas Garayalde
|3
|0
|Matias De los Santos II
|1
|1
|Инсуа Эмануэль
|2
|0
|Miguel Brizuela
|2
|0
|Хара Леонардо
|1
|0
|Julian Fernandez
|1
|0
|Леонардо Буриан
|1
|0
|Lucas Hoyos
|1
|0
|Jose Florentin
|1
|0
|Agustin Mulet
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
7
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
3
43%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
4
44%
1
14%
76-90
Пропущено
9
11
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
3
33%
1
9%
61-75
3
33%
4
36%
76-90
Забито
11
5
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
3
27%
2
40%
1-15
3
27%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
2
40%
76-90
Пропущено
8
5
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
20
12
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
3
15%
5
42%
1-15
4
20%
2
17%
16-30
1
5%
1
8%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
3
15%
1
8%
61-75
7
35%
3
25%
76-90
Пропущено
17
16
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
1
6%
2
13%
1-15
2
12%
4
25%
16-30
3
18%
1
6%
31-45
2
12%
3
19%
46-60
5
29%
29%
2
13%
61-75
4
24%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Унион Санта-Фе - Годой Крус 2:1 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Уракан 0:0 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:1
Банфилд - Унион Санта-Фе 2:3 Унион Санта-Фе - Насьональ Монтевидео 1:2 Унион Санта-Фе - Ланус 3:0 Насьональ Монтевидео - Унион Санта-Фе 2:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:5 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:2 Колон - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Тигре 1:2 Хуниор - Унион Санта-Фе 0:4 Унион Санта-Фе - Флуминенсе 0:0 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Ориенте Петролеро 2:0 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 1:2 Флуминенсе - Унион Санта-Фе 0:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:2 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:1 Ланус - Велес Сарсфилд 2:2
Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 0:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 1:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Патронато Парана - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0 Насьональ Монтевидео - Велес Сарсфилд 2:3 Колон - Велес Сарсфилд 1:2 Ред Булл Брагантино - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Тигре 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|12
|7
|4
|1
|13 - 6
|25
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|7
|3
|2
|13 - 6
|24
|3.
|Унион Санта-Фе
|11
|6
|3
|2
|20 - 17
|21
|4.
|Расинг Авельянеда
|12
|5
|5
|2
|19 - 11
|20
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|6
|2
|4
|15 - 12
|20
|6.
|Атлетико Платенсе
|0:0
|12
|4
|7
|1
|11 - 8
|19
|7.
|Патронато Парана
|12
|5
|3
|4
|16 - 13
|18
|8.
|Годой Крус
|12
|5
|3
|4
|13 - 11
|18
|9.
|Сармиенто
|12
|5
|2
|5
|13 - 13
|17
|10.
|Уракан
|11
|4
|5
|2
|11 - 9
|17
|11.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|4
|4
|3
|10 - 9
|16
|12.
|Арсенал Саранди
|12
|3
|7
|2
|14 - 14
|16
|13.
|Сан-Лоренсо
|11
|3
|7
|1
|15 - 12
|16
|14.
|Бока Хуниорс
|0:0
|12
|5
|1
|6
|16 - 19
|16
|15.
|Ривер Плейт
|11
|4
|3
|4
|16 - 12
|15
|16.
|Банфилд
|12
|3
|6
|3
|12 - 10
|15
|17.
|Дефенса и Хустисия
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|18.
|Росарио Сентраль
|11
|4
|2
|5
|7 - 10
|14
|19.
|Барракас Централь
|12
|3
|5
|4
|13 - 16
|14
|20.
|Тигре
|11
|3
|4
|4
|17 - 17
|13
|21.
|Колон
|11
|3
|4
|4
|10 - 12
|13
|22.
|Тальерес Кордоба
|11
|3
|3
|5
|8 - 10
|12
|23.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|3
|3
|5
|13 - 16
|12
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|3
|2
|6
|11 - 14
|11
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|26.
|Велес Сарсфилд
|12
|1
|6
|5
|12 - 16
|9
|27.
|Альдосиви
|11
|2
|2
|7
|7 - 18
|8
|28.
|Ланус
|12
|1
|3
|8
|10 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|2.
|Расинг Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|3.
|Атлетико Тукуман
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|4.
|Годой Крус
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|5.
|Сармиенто
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|6.
|Патронато Парана
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|8.
|Бока Хуниорс
|0:0
|7
|4
|1
|2
|12 - 10
|13
|9.
|Атлетико Платенсе
|0:0
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|10.
|Унион Санта-Фе
|6
|3
|1
|2
|9 - 9
|10
|11.
|Дефенса и Хустисия
|6
|2
|4
|0
|7 - 5
|10
|12.
|Росарио Сентраль
|6
|3
|1
|2
|3 - 4
|10
|13.
|Тальерес Кордоба
|6
|3
|0
|3
|5 - 5
|9
|14.
|Арсенал Саранди
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|15.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|16.
|Тигре
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|17.
|Уракан
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|18.
|Колон
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|19.
|Барракас Централь
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|20.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|5
|0
|10 - 9
|8
|21.
|Ривер Плейт
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|22.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|23.
|Банфилд
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|25.
|Велес Сарсфилд
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|26.
|Ланус
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|27.
|Альдосиви
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|28.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|5
|3
|2
|0
|11 - 8
|11
|2.
|Атлетико Тукуман
|6
|3
|2
|1
|4 - 3
|11
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|4.
|Уракан
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|5.
|Атлетико Платенсе
|0:0
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|6.
|Ривер Плейт
|6
|2
|2
|2
|12 - 7
|8
|7.
|Банфилд
|5
|2
|2
|1
|4 - 1
|8
|8.
|Сан-Лоренсо
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|9.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|11.
|Арсенал Саранди
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|13.
|Барракас Централь
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|14.
|Расинг Авельянеда
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|15.
|Патронато Парана
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|16.
|Годой Крус
|7
|1
|2
|4
|5 - 8
|5
|17.
|Колон
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|18.
|Тигре
|6
|1
|2
|3
|10 - 13
|5
|19.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|4
|20.
|Дефенса и Хустисия
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|21.
|Альдосиви
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|22.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|23.
|Сармиенто
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|24.
|Велес Сарсфилд
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
|25.
|Эстудиантес Ла Плата
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|26.
|Бока Хуниорс
|0:0
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|27.
|Тальерес Кордоба
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|28.
|Ланус
|7
|0
|1
|6
|4 - 12
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес