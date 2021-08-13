Украина: Премьер-лига 2021-2022
Динамо Киев
Позже
Стадион: Олимпийский (Киев)
Колос Ковалёвка
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Буяльский Виталий
|4
|0.8
|2.
|Цыганков Виктор
|2 (2)
|0.4
|3.
|Тымчик Александр
|1
|0.2
|4.
|Рамирес Эрик
|1
|0.2
|5.
|Гармаш Денис
|1
|0.2
|6.
|Попов Денис II
|1
|0.2
|7.
|Сирота Александр
|1
|0.2
|8.
|Караваев Александр
|0
|0
|9.
|Шапаренко Николай
|0
|0
|10.
|Андриевский Александр
|0
|0
|11.
|Миколенко Виталий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Новак Евгений
|1
|0.25
|2.
|Костишин Денис
|1
|0.25
|3.
|Ильин Олег
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шапаренко Николай
|3
|0
|2.
|Буяльский Виталий
|2
|0
|3.
|Сидорчук Сергей
|1
|0
|4.
|Гармаш Денис
|1
|0
|5.
|Бущан Георгий
|1
|0
|6.
|Тымчик Александр
|1
|0
|7.
|Забарный Илья
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сичинава Ника
|3
|0
|2.
|Ром Матия
|1
|1
|3.
|Кариока Силва
|2
|0
|4.
|Милько Вадим
|1
|0
|5.
|Богданов Андрей
|1
|0
|6.
|Гавриш Виталий
|1
|0
|7.
|Павловец Александр
|1
|0
|8.
|Костишин Денис
|1
|0
|9.
|Данфа Мамаду
|1
|0
|10.
|Ильин Олег
|1
|0
|11.
|Нгамба Альваро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Киев
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|36.36% (4)
|9.09% (1)
|0
|18.18% (2)
|Колос Ковалёвка
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
|0
Предыдущие игры
Динамо Киев Последние 20 матчей: +9 =8 -3Динамо Киев 4:0 Десна Ингулец 1:1 Динамо Киев Интер Милан 3:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Минай
Заря 1:2 Динамо Киев Фенербахче 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 4:0 Верес Динамо Киев 3:2 Газишехир Газиантеп Унион Берлин 1:1 Динамо Киев Атлетик Б 1:0 Динамо Киев Ницца 2:1 Динамо Киев Серветт 1:1 Динамо Киев Люцерн 3:3 Динамо Киев Лозанна-Спорт 1:1 Динамо Киев Базель 4:4 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Заря Колос Ковалёвка 0:3 Динамо Киев Динамо Киев 0:0 Мариуполь Ворскла 1:5 Динамо Киев Динамо Киев 5:0 Ингулец
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +7 =8 -5Колос Ковалёвка 0:1 Александрия Колос Ковалёвка 1:1 Рух Львов Шахтёр Караганда 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Караганда
Колос Ковалёвка 1:0 Металлист-1925 Верес 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:3 Динамо Киев Александрия 0:2 Колос Ковалёвка Десна 2:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:0 Ворскла Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 Олимпик Донецк 1:2 Колос Ковалёвка Минай 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Заря Мариуполь 1:4 Колос Ковалёвка Ингулец 0:0 Колос Ковалёвка Динамо Киев 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Рух Львов Львов 0:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Донецк
Последние игры между собой
Динамо Киев: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Колос Ковалёвка: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|3.
|Десна
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 6
|12
|4.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|6.
|Александрия
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|7.
|Заря
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 8
|7
|8.
|Металлист-1925
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|9.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|10.
|Верес
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|11.
|Минай
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|13.
|Ингулец
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 14
|3
|15.
|Львов
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 11
|2
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|8 - 12
|1
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 0
|9
|3.
|Десна
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Металлист-1925
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|7.
|Верес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Минай
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Львов
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|12.
|Заря
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|13.
|Ингулец
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|14.
|Александрия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Черноморец Од
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|6 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|3.
|Заря
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 4
|6
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|5.
|Динамо Киев
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Десна
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|7.
|Ингулец
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|8.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|9.
|Ворскла
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Мариуполь
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Минай
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|14.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Львов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|16.
|Верес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|17.
|Металлист-1925
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Десна
|Безбородько Денис
|4
|0
|1
|2.
|Днепр-1
|Довбик Артём
|4
|0
|1
|3.
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|4
|0
|0
|4.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|4
|0
|0
|5.
|Мариуполь
|Кулаков Андрей
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Черноморец Од
|Белошевский Богдан
|1
|2
|2.
|Днепр-1
|Логинов Сергей
|2
|1
|3.
|Заря
|Вернидуб Виталий
|3
|0
|4.
|Верес
|Немчанинов Дмитрий
|3
|0
|5.
|Колос Ковалёвка
|Сичинава Ника
|3
|0
Прогнозы на матч Динамо Киев - Колос Ковалёвка
Исход игры
Динамо Киев
97.8% (44)
Ничья
2.2% (1)
Колос Ковалёвка
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
42.22% (19)
Меньше
57.78% (26)
Обе команды забьют
Да
24.44% (11)
Нет
75.56% (34)
Популярный счёт
2:0 Динамо Киев
55.6% (25)
2:1 Динамо Киев
17.8% (8)
3:0 Динамо Киев
15.6% (7)
3:1 Динамо Киев
4.4% (2)
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