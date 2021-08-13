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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Динамо Киев
 
Позже

Стадион:
Колос Ковалёвка

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Буяльский Виталий 4 0.8
2. Цыганков Виктор 2 (2) 0.4
3. Тымчик Александр 1 0.2
4. Рамирес Эрик 1 0.2
5. Гармаш Денис 1 0.2
6. Попов Денис II 1 0.2
7. Сирота Александр 1 0.2
8. Караваев Александр 0 0
9. Шапаренко Николай 0 0
10. Андриевский Александр 0 0
11. Миколенко Виталий 0 0
Колос Ковалёвка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Новак Евгений 1 0.25
2. Костишин Денис 1 0.25
3. Ильин Олег 0 0

Карточки

Динамо Киев
# Игрок      
1. Шапаренко Николай 3 0
2. Буяльский Виталий 2 0
3. Сидорчук Сергей 1 0
4. Гармаш Денис 1 0
5. Бущан Георгий 1 0
6. Тымчик Александр 1 0
7. Забарный Илья 1 0
Колос Ковалёвка
# Игрок      
1. Сичинава Ника 3 0
2. Ром Матия 1 1
3. Кариока Силва 2 0
4. Милько Вадим 1 0
5. Богданов Андрей 1 0
6. Гавриш Виталий 1 0
7. Павловец Александр 1 0
8. Костишин Денис 1 0
9. Данфа Мамаду 1 0
10. Ильин Олег 1 0
11. Нгамба Альваро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Киев 18.18% (2) 18.18% (2) 36.36% (4) 9.09% (1) 0 18.18% (2)
 Колос Ковалёвка 0 0 0 0 100% (2) 0

Предыдущие игры

Динамо Киев Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Динамо Киев 4:0 Десна Ингулец 1:1 Динамо Киев Интер Милан 3:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Минай
Заря 1:2 Динамо Киев Фенербахче 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 4:0 Верес Динамо Киев 3:2 Газишехир Газиантеп Унион Берлин 1:1 Динамо Киев Атлетик Б 1:0 Динамо Киев Ницца 2:1 Динамо Киев Серветт 1:1 Динамо Киев Люцерн 3:3 Динамо Киев Лозанна-Спорт 1:1 Динамо Киев Базель 4:4 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Заря Колос Ковалёвка 0:3 Динамо Киев Динамо Киев 0:0 Мариуполь Ворскла 1:5 Динамо Киев Динамо Киев 5:0 Ингулец
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Колос Ковалёвка 0:1 Александрия Колос Ковалёвка 1:1 Рух Львов Шахтёр Караганда 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Караганда
Колос Ковалёвка 1:0 Металлист-1925 Верес 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:3 Динамо Киев Александрия 0:2 Колос Ковалёвка Десна 2:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:0 Ворскла Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 Олимпик Донецк 1:2 Колос Ковалёвка Минай 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Заря Мариуполь 1:4 Колос Ковалёвка Ингулец 0:0 Колос Ковалёвка Динамо Киев 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Рух Львов Львов 0:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Донецк

Последние игры между собой

Динамо Киев: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Колос Ковалёвка: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Колос Ковалёвка 0:3 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 0:0 Колос Ковалёвка Кубок Динамо Киев 2:2 Колос Ковалёвка Премьер-лига Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Премьер-лига
Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Премьер-лига Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Премьер-лига Колос Ковалёвка 0:4 Динамо Киев Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 5 4 1 0 13 - 2 13
2. Шахтёр Донецк Заявка 5 4 0 1 11 - 3 12
3. Десна Заявка 5 4 0 1 9 - 6 12
4. Ворскла Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
5. Днепр-1 Заявка 5 3 1 1 10 - 5 10
6. Александрия Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
7. Заря Заявка 5 2 1 2 11 - 8 7
8. Металлист-1925 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
9. Колос Ковалёвка Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
10. Верес Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
11. Минай Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
12. Рух Львов Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
13. Ингулец Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
14. Черноморец Од Заявка 5 1 0 4 5 - 14 3
15. Львов Заявка 5 0 2 3 4 - 11 2
16. Мариуполь Заявка 5 0 1 4 8 - 12 1
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ворскла Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
2. Динамо Киев Заявка 3 3 0 0 10 - 0 9
3. Десна Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
4. Днепр-1 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Шахтёр Донецк Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Металлист-1925 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
7. Верес Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Колос Ковалёвка Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Рух Львов Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Минай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Львов Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
12. Заря Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
13. Ингулец Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
14. Александрия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Черноморец Од Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
17. Мариуполь Заявка 3 0 0 3 6 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
2. Шахтёр Донецк Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
3. Заря Заявка 2 2 0 0 9 - 4 6
4. Днепр-1 Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
5. Динамо Киев Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Десна Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
7. Ингулец Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
8. Черноморец Од Заявка 3 1 0 2 5 - 8 3
9. Ворскла Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Рух Львов Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
11. Колос Ковалёвка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Мариуполь Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Минай Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
14. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Львов Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
16. Верес Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
17. Металлист-1925 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Десна Безбородько Денис 4 0 1
2. Днепр-1 Довбик Артём 4 0 1
3. Динамо Киев Буяльский Виталий 4 0 0
4. Ворскла Степанюк Руслан 4 0 0
5. Мариуполь Кулаков Андрей 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 2
2. Днепр-1 Логинов Сергей 2 1
3. Заря Вернидуб Виталий 3 0
4. Верес Немчанинов Дмитрий 3 0
5. Колос Ковалёвка Сичинава Ника 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - Колос Ковалёвка от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 августа 2021, осталось 2 дня 18 часов 33 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Динамо Киев 97.8% (44)
    X 2.2% (1)
    Колос Ковалёвка 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Киев
    Ничья
    Колос Ковалёвка
    1.33
    5.40
    9.80
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Динамо Киев - Колос Ковалёвка онлайн


    Прогнозы на матч Динамо Киев - Колос Ковалёвка

    Исход игры
    Динамо Киев
    97.8% (44)
    Ничья
    2.2% (1)
    Колос Ковалёвка
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.22% (19)
    Меньше
    57.78% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    24.44% (11)
    Нет
    75.56% (34)
    Популярный счёт
    2:0 Динамо Киев
    55.6% (25)
    2:1 Динамо Киев
    17.8% (8)
    3:0 Динамо Киев
    15.6% (7)
    3:1 Динамо Киев
    4.4% (2)
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