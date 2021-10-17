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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Минай
0:0
Второй тайм: 89'

Стадион:
Десна
0'
43' Желтая карточка
Матич Мислав
56' Желтая карточка
Ахмедзаде Рустам
75' Желтая карточка
Домбровский Андрей
86' Желтая карточка
Болбат Сергей
89'
1
Кучер
Даниил
33
Гончар
Игорь
2
Векляк
Богдан
44
Матич
Мислав
89
Синегуб
Олег
10
Ахмедзаде
Рустам
23
Месхи
Михаил
6
Петрусенко
Aлександр
9
Билоног
Дмитрий
7
Кулиев
Эльдар
77
Вишневский
Олег
72
Литовка
Игорь
7
Болбат
Сергей
3
Сафронов
Александр
33
Селин
Евгений
12
Картушов
Егор
8
Домбровский
Андрей
11
Калитвинцев
Владислав
9
Арвеладзе
Леван
80
Юрченко
Владлен
20
Безбородько
Денис
28
Будковский
Филипп
Минай
Десна

История личных встреч

Минай
Десна

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вишневский Олег 2 0.2
Байдал Антон 2 (1) 0.2
Ахмедзаде Рустам 1 0.1
Горин Олег 1 0.1
Гончар Игорь 0 0
Коваленко Богдан 0 0
Хахлев Алексей 0 0
Десна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Безбородько Денис 5 0.45
Калитвинцев Владислав 2 0.18
Тотовицкий Андрей 2 0.18
Завийский Тарас 2 0.18
Волошин Викентий 1 0.09
Будковский Филипп 1 0.09
Картушов Егор 0 0

Карточки

Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулиев Эльдар 3 1
Селезнёв Евгений 3 0
Кныш Данило 2 0
Коваленко Богдан 2 0
Ахмедзаде Рустам 2 0
Матич Мислав 2 0
Багайоко Сиака 2 0
Петрусенко Aлександр 2 0
Гончар Игорь 1 0
Синегуб Олег 1 0
Месхи Михаил 1 0
Кучер Даниил 1 0
Байдал Антон 1 0
Кобак Эдвард 1 0
Хахлев Алексей 1 0
Горин Олег 1 0
Семенко Андрей 1 0
Десна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Селин Евгений 4 0
Завийский Тарас 3 0
Домбровский Андрей 3 0
Калитвинцев Владислав 2 0
Цымбалюк Евгений 2 0
Сафронов Александр 2 0
Волошин Викентий 2 0
Картушов Егор 1 0
Литовка Игорь 1 0
Мисак Роман 1 0
Арвеладзе Леван 1 0
Будковский Филипп 1 0
Болбат Сергей 1 0
Ковтун Алексей 1 0
Жук Вадим 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
2
40%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
9
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
22%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
5
56%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

7
14
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
29%
1
7%
31-45
2
29%
2
14%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
2
29%
7
50%
76-90

Пропущено

11
15
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
0
0%
3
20%
1-15
2
18%
3
20%
16-30
3
27%
4
27%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
3
27%
2
13%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Минай
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Металлист-1925 - Минай 1:0 Минай - Львов 1:2 Ворскла - Минай 2:0 Минай - Черноморец Од 2:2
Минай - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Минай 1:0 Заря - Минай 1:1 Динамо Киев - Минай 2:0 Минай - Александрия 1:0 Минай - Ворскла 1:2 Минай - Шахтёр Донецк 0:4 Заря - Минай 1:0 Днепр-1 - Минай 3:0 Львов - Минай 1:0 Минай - Десна 3:1 Рух Львов - Минай 2:0 Минай - Колос Ковалёвка 0:0 Мариуполь - Минай 0:0 Минай - Ингулец 0:1 Динамо Киев - Минай 3:0
Десна
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Заря - Десна 2:0 Десна - Металлист-1925 1:2 Десна - Рух Львов 1:0 Ворскла - Десна 2:2
Десна - Верес 0:4 Динамо Киев - Десна 4:0 Десна - Днепр-1 2:1 Десна - Ингулец 2:0 Мариуполь - Десна 1:2 Десна - Черноморец Од 3:0 Мариуполь - Десна 4:1 Ворскла - Десна 1:1 Десна - Колос Ковалёвка 2:2 Львов - Десна 1:0 Минай - Десна 3:1 Десна - Александрия 4:1 Десна - Олимпик Донецк 2:0 Десна - Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк - Десна 4:0 Рух Львов - Десна 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 11 9 2 0 29 - 3 29
2. Шахтёр Донецк Заявка 11 8 2 1 29 - 6 26
3. Днепр-1 Заявка 11 7 1 3 16 - 12 22
4. Ворскла Заявка 10 6 3 1 19 - 7 21
5. Заря Заявка 11 6 2 3 23 - 15 20
6. Александрия Заявка 10 5 3 2 10 - 7 18
7. Десна 0:0 Заявка 11 5 2 4 13 - 16 17
8. Металлист-1925 Заявка 11 5 1 5 11 - 14 16
9. Верес Заявка 10 3 3 4 9 - 12 12
10. Рух Львов Заявка 10 3 2 5 8 - 12 11
11. Колос Ковалёвка Заявка 10 3 2 5 7 - 16 11
12. Ингулец Заявка 10 2 2 6 9 - 18 8
13. Минай 0:0 Заявка 10 1 4 5 6 - 12 7
14. Львов Заявка 11 1 3 7 7 - 19 6
15. Черноморец Од Заявка 10 1 3 6 11 - 24 6
16. Мариуполь Заявка 11 1 1 9 13 - 27 4
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ворскла Заявка 7 5 2 0 17 - 5 17
2. Динамо Киев Заявка 6 5 1 0 18 - 0 16
3. Шахтёр Донецк Заявка 6 5 0 1 17 - 5 15
4. Десна 0:0 Заявка 6 4 0 2 9 - 7 12
5. Днепр-1 Заявка 5 4 0 1 7 - 5 12
6. Заря Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
7. Верес Заявка 5 2 3 0 3 - 1 9
8. Металлист-1925 Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
9. Рух Львов Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
10. Колос Ковалёвка Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
11. Минай 0:0 Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
12. Александрия Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
13. Ингулец Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14. Львов Заявка 7 0 3 4 4 - 12 3
15. Черноморец Од Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 6 0 0 6 7 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
2. Александрия Заявка 8 3 3 2 7 - 6 12
3. Шахтёр Донецк Заявка 5 3 2 0 12 - 1 11
4. Заря Заявка 5 3 1 1 15 - 11 10
5. Днепр-1 Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
6. Металлист-1925 Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
7. Десна 0:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
8. Ворскла Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Рух Львов Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
10. Мариуполь Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
11. Колос Ковалёвка Заявка 4 1 1 2 2 - 9 4
12. Ингулец Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
13. Черноморец Од Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
14. Верес Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
15. Львов Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
16. Минай 0:0 Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Динамо Киев Цыганков Виктор 8 4 1
2. Днепр-1 Довбик Артём 6 0 1
3. Динамо Киев Буяльский Виталий 6 0 0
4. Мариуполь Кулаков Андрей 6 0 0
5. Шахтёр Донецк Траоре Лассина 6 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Днепр-1 Ди Франко Франсиско 4 1
2. Металлист-1925 Фабиньо Энрике 5 0
3. Львов Ньярко Эрнест 5 0
4. Динамо Киев Шапаренко Николай 5 0
5. Александрия Бабогло Владислав 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Матич Мислав получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 137
Минай 18.2% (25)
X 32.8% (45)
Десна 48.9% (67)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Минай
Ничья
Десна
6.10
3.50
5.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Минай 0:0 Десна онлайн


Прогнозы на матч Минай 0:0 Десна

Исход игры
Минай
18.2% (25)
Ничья
32.8% (45)
Десна
48.9% (67)
Тотал 2.5
Больше
25.74% (35)
Меньше
74.26% (101)
Обе команды забьют
Да
55.88% (76)
Нет
44.12% (60)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.9% (41)
0:1 Десна
24.8% (34)
1:2 Десна
19% (26)
1:0 Минай
10.9% (15)
2:1 Минай
6.6% (9)
0:2 Десна
4.4% (6)
0:0 Ничья
2.9% (4)
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