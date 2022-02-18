Олимпиада 2022
Медали Новости Трансляции ФРИБЕТ 1000 рублей
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2021-2022

Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Динамо Дрезден
1:1
Конец матча

Стадион:
Хайденхайм
0'
38' Желтая карточка
Кюльветтер Кристиан
0:1
55' Гол
Шиммер Штефан
59' Желтая карточка
Шёппнер Ян
1:1
60' Пенальти
Дафернер Кристоф
63' Желтая карточка
Боррьелло Брендон
70' Желтая карточка
Тоеркауф Норман
78' Желтая карточка
Буш Марнон
90' Желтая карточка
Лайпертц Роберт
90'+4
22
Митрюшкин
Антон
3
Акото
Михаэль
21
Золльбауэр
Михаэль
39
Элерс
Кевин
15
Лёв
Крис
5
Штарк
Янник
30
Каде
Юлиус
17
Шретер
Моррис
33
Дафернер
Кристоф
35
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
27
Дрхал
Вацлав
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
5
Хюсинг
Оливер
19
Фёренбах
Йонас
13
Лайпертц
Роберт
3
Шёппнер
Ян
30
Тоеркауф
Норман
20
Бурнич
Дженис
29
Мор
Тобиас
24
Кюльветтер
Кристиан
Динамо Дрезден
4-2-3-1
Хайденхайм
4-5-1

История личных встреч

Динамо Дрезден
Хайденхайм

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 1 победа

13 матчей

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.1%
69.2%
7.7%
3 победы 9 ничьих 1 победа

История матчей

Б2
2:1
Б2
0:0
Б2
2:1
Б2
1:0
Б2
1:3
Б2
3:2
Б2
0:2
Б2
2:1
Б2
0:0
Б3
0:0
Б3
3:0
Б3
3:0
Б3
4:3

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Дрезден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дафернер Кристоф 10 (2) 0.43
Кёнигсдёрффер Рансфорд 3 0.13
Мершель Хайнц 3 0.13
Каде Юлиус 2 0.09
Шретер Моррис 1 0.04
Влачодимос Панайотис 1 0.04
Книппинг Тим 1 0.04
Май Себастиан 1 0.04
Лёв Крис 1 0.04
Штарк Янник 0 0
Диавуси Агиеманг 0 0
Акото Михаэль 0 0
Херрманн Лука 0 0
Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 7 0.3
Мор Тобиас 6 (1) 0.26
Лайпертц Роберт 5 0.22
Майнка Патрик 2 0.09
Хюсинг Оливер 2 0.09
Кюльветтер Кристиан 2 0.09
Шиммер Штефан 2 0.09
Шёппнер Ян 1 0.04
Шмидт Патрик II 1 0.04
Томалла Денис 0 0
Тоеркауф Норман 0 0
Буш Марнон 0 0
Фёренбах Йонас 0 0

Карточки

Динамо Дрезден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акото Михаэль 5 1
Золльбауэр Михаэль 5 0
Дафернер Кристоф 5 0
Беккер Робин 3 1
Штарк Янник 4 0
Лёв Крис 4 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 3 0
Каде Юлиус 1 1
Хосинер Филипп 2 0
Боррьелло Брендон 2 0
Шретер Моррис 2 0
Диавуси Агиеманг 2 0
Аидонис Антонис 2 0
Май Себастиан 1 0
Мершель Хайнц 1 0
Херрманн Лука 1 0
Майер Батиста 1 0
Гиорбелидзе Гурам 1 0
Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кляйндинст Тим 5 0
Тоеркауф Норман 4 0
Буш Марнон 4 0
Кюльветтер Кристиан 4 0
Шёппнер Ян 4 0
Гейпль Андреас 3 0
Лайпертц Роберт 3 0
Бурнич Дженис 3 0
Фёренбах Йонас 3 0
Мор Тобиас 3 0
Майнка Патрик 2 0
Хюсинг Оливер 2 0
Мэлоун Морис 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
13
3 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
5
33%
1
8%
46-60
6
40%
5
38%
61-75
1
7%
4
31%
76-90

Пропущено

12
17
9 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
4
33%
1
6%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
1
8%
4
24%
31-45
3
25%
7
41%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
0
0%
2
12%
76-90

Забито

9
17
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
1
11%
3
18%
1-15
1
11%
2
12%
16-30
1
11%
2
12%
31-45
2
22%
2
12%
46-60
4
44%
1
6%
61-75
0
0%
7
41%
76-90

Пропущено

18
11
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 7
5
28%
1
9%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
2
11%
1
9%
31-45
0
0%
6
55%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
7
39%
2
18%
76-90

Забито

24
30
6 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 13
8 Не забивали 6
1
4%
5
17%
1-15
1
4%
2
7%
16-30
4
17%
3
10%
31-45
7
29%
29%
3
10%
46-60
10
42%
6
20%
61-75
1
4%
11
37%
76-90

Пропущено

30
28
17 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 17
9
30%
2
7%
1-15
5
17%
1
4%
16-30
3
10%
5
18%
31-45
3
10%
13
46%
46-60
3
10%
3
11%
61-75
7
23%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Дрезден
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Падерборн - Динамо Дрезден 0:0 Динамо Дрезден - Ганза 1:4 Ганновер 96 - Динамо Дрезден 0:0 Динамо Дрезден - Гамбург 1:1
Динамо Дрезден - Эрцгебирге Ауэ 5:0 Ингольштадт - Динамо Дрезден 3:0 Эрцгебирге Ауэ - Динамо Дрезден 0:1 Динамо Дрезден - Карлсруэ 3:1 Ян - Динамо Дрезден 3:1 Динамо Дрезден - Фортуна 1:0 Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Зандхаузен 0:1 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 2:3 Шальке 04 - Динамо Дрезден 3:0 Динамо Дрезден - Нюрнберг 0:1 Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Дармштадт - Динамо Дрезден 1:0 Хайденхайм - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Падерборн 0:3
Хайденхайм
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Гамбург - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Ганновер 96 3:1 Ганза - Хайденхайм 0:0 Хайденхайм - Ингольштадт 2:1
Хайденхайм - АХ Лёвен 3:1 Хайденхайм - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Падерборн - Хайденхайм 1:2 Карлсруэ - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - Ян 3:0 Фортуна - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Хольштайн Киль 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Шальке 04 1:0 Нюрнберг - Хайденхайм 4:0 Хайденхайм - Санкт-Паули 2:4 Вердер - Хайденхайм 3:0 Хайденхайм - Дармштадт 2:1 Зандхаузен - Хайденхайм 1:3 Хайденхайм - Динамо Дрезден 2:1 Хайденхайм - Аугсбург 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 22 12 5 5 45 - 31 41
2. Вердер Заявка 22 12 5 5 43 - 30 41
3. Гамбург Заявка 22 10 10 2 41 - 20 40
4. Дармштадт Заявка 22 12 4 6 47 - 29 40
5. Шальке 04 Заявка 23 12 4 7 45 - 27 40
6. Хайденхайм Заявка 23 11 5 7 29 - 29 38
7. Нюрнберг Заявка 22 9 6 7 30 - 32 33
8. Падерборн Заявка 23 8 8 7 38 - 30 32
9. Ян Заявка 22 9 4 9 42 - 35 31
10. Хольштайн Киль Заявка 22 8 7 7 30 - 34 31
11. Карлсруэ Заявка 22 7 8 7 38 - 35 29
12. Динамо Дрезден Заявка 23 7 5 11 23 - 31 26
13. Ганновер 96 Заявка 22 6 7 9 18 - 32 25
14. Зандхаузен Заявка 22 6 6 10 24 - 39 24
15. Ганза Заявка 22 6 6 10 26 - 35 24
16. Фортуна Заявка 22 6 5 11 25 - 31 23
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 22 3 6 13 19 - 42 15
18. Ингольштадт Заявка 22 3 5 14 20 - 41 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 10 8 2 0 28 - 9 26
2. Гамбург Заявка 12 6 6 0 24 - 11 24
3. Хайденхайм Заявка 11 7 3 1 18 - 10 24
4. Шальке 04 Заявка 12 7 2 3 28 - 16 23
5. Карлсруэ Заявка 12 5 4 3 24 - 18 19
6. Дармштадт Заявка 10 6 1 3 23 - 13 19
7. Вердер Заявка 10 5 3 2 19 - 10 18
8. Нюрнберг Заявка 11 5 2 4 15 - 14 17
9. Ян Заявка 12 5 2 5 27 - 22 17
10. Хольштайн Киль Заявка 11 5 2 4 14 - 16 17
11. Динамо Дрезден Заявка 11 5 2 4 15 - 12 17
12. Ганновер 96 Заявка 11 3 4 4 8 - 13 13
13. Падерборн Заявка 12 2 4 6 15 - 18 10
14. Фортуна Заявка 11 2 4 5 14 - 16 10
15. Ганза Заявка 11 2 3 6 10 - 17 9
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 2 2 8 10 - 23 8
17. Ингольштадт Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
18. Зандхаузен Заявка 10 1 3 6 8 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 12 7 2 3 24 - 20 23
2. Падерборн Заявка 11 6 4 1 23 - 12 22
3. Дармштадт Заявка 12 6 3 3 24 - 16 21
4. Зандхаузен Заявка 12 5 3 4 16 - 18 18
5. Шальке 04 Заявка 11 5 2 4 17 - 11 17
6. Нюрнберг Заявка 11 4 4 3 15 - 18 16
7. Гамбург Заявка 10 4 4 2 17 - 9 16
8. Санкт-Паули Заявка 12 4 3 5 17 - 22 15
9. Ганза Заявка 11 4 3 4 16 - 18 15
10. Хайденхайм Заявка 12 4 2 6 11 - 19 14
11. Ян Заявка 10 4 2 4 15 - 13 14
12. Хольштайн Киль Заявка 11 3 5 3 16 - 18 14
13. Фортуна Заявка 11 4 1 6 11 - 15 13
14. Ганновер 96 Заявка 11 3 3 5 10 - 19 12
15. Карлсруэ Заявка 10 2 4 4 14 - 17 10
16. Динамо Дрезден Заявка 12 2 3 7 8 - 19 9
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 10 1 4 5 9 - 19 7
18. Ингольштадт Заявка 11 2 1 8 12 - 25 7
Где смотреть матч Динамо Дрезден 1:1 Хайденхайм онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 