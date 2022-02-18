Германия: Бундеслига 2 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Rudolf Harbig Stadion
38' Желтая карточкаКюльветтер Кристиан
0:1
55' ГолШиммер Штефан
59' Желтая карточкаШёппнер Ян
1:1
60' ПенальтиДафернер Кристоф
63' Желтая карточкаБоррьелло Брендон
70' Желтая карточкаТоеркауф Норман
78' Желтая карточкаБуш Марнон
90' Желтая карточкаЛайпертц Роберт
Ход матча
55'
0:1
59'
60'
1:1
70'
78'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 2
-
0 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 7
-
44 Владение мячом, % 56
39
Элерс
Кевин
15
Лёв
Крис
30
Каде
Юлиус
27
Дрхал
Вацлав
29
Мор
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Элерс КевинЗащитник
-
15 Лёв КрисЗащитник
- Полузащитник
-
30 Каде ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Дрхал ВацлавНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Беккер РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Вилль ПаульПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Alexander Schmidt
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
-
15 Мэлоун МорисПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Штарк ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
История личных встреч
Динамо Дрезден
Хайденхайм
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 1 победа
13 матчей
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
23.1%
69.2%
7.7%
3 победы 9 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Дрезден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дафернер Кристоф
|10 (2)
|0.43
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|3
|0.13
|Мершель Хайнц
|3
|0.13
|Каде Юлиус
|2
|0.09
|Шретер Моррис
|1
|0.04
|Влачодимос Панайотис
|1
|0.04
|Книппинг Тим
|1
|0.04
|Май Себастиан
|1
|0.04
|Лёв Крис
|1
|0.04
|Штарк Янник
|0
|0
|Диавуси Агиеманг
|0
|0
|Акото Михаэль
|0
|0
|Херрманн Лука
|0
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кляйндинст Тим
|7
|0.3
|Мор Тобиас
|6 (1)
|0.26
|Лайпертц Роберт
|5
|0.22
|Майнка Патрик
|2
|0.09
|Хюсинг Оливер
|2
|0.09
|Кюльветтер Кристиан
|2
|0.09
|Шиммер Штефан
|2
|0.09
|Шёппнер Ян
|1
|0.04
|Шмидт Патрик II
|1
|0.04
|Томалла Денис
|0
|0
|Тоеркауф Норман
|0
|0
|Буш Марнон
|0
|0
|Фёренбах Йонас
|0
|0
Карточки
Динамо Дрезден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акото Михаэль
|5
|1
|Золльбауэр Михаэль
|5
|0
|Дафернер Кристоф
|5
|0
|Беккер Робин
|3
|1
|Штарк Янник
|4
|0
|Лёв Крис
|4
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|3
|0
|Каде Юлиус
|1
|1
|Хосинер Филипп
|2
|0
|Боррьелло Брендон
|2
|0
|Шретер Моррис
|2
|0
|Диавуси Агиеманг
|2
|0
|Аидонис Антонис
|2
|0
|Май Себастиан
|1
|0
|Мершель Хайнц
|1
|0
|Херрманн Лука
|1
|0
|Майер Батиста
|1
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|1
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кляйндинст Тим
|5
|0
|Тоеркауф Норман
|4
|0
|Буш Марнон
|4
|0
|Кюльветтер Кристиан
|4
|0
|Шёппнер Ян
|4
|0
|Гейпль Андреас
|3
|0
|Лайпертц Роберт
|3
|0
|Бурнич Дженис
|3
|0
|Фёренбах Йонас
|3
|0
|Мор Тобиас
|3
|0
|Майнка Патрик
|2
|0
|Хюсинг Оливер
|2
|0
|Мэлоун Морис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
13
3 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
5
33%
1
8%
46-60
6
40%
5
38%
61-75
1
7%
4
31%
76-90
Пропущено
12
17
9 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
4
33%
1
6%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
1
8%
4
24%
31-45
3
25%
7
41%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
0
0%
2
12%
76-90
Забито
9
17
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
1
11%
3
18%
1-15
1
11%
2
12%
16-30
1
11%
2
12%
31-45
2
22%
2
12%
46-60
4
44%
1
6%
61-75
0
0%
7
41%
76-90
Пропущено
18
11
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 7
5
28%
1
9%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
2
11%
1
9%
31-45
0
0%
6
55%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
7
39%
2
18%
76-90
Забито
24
30
6 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 13
8 Не забивали 6
1
4%
5
17%
1-15
1
4%
2
7%
16-30
4
17%
3
10%
31-45
7
29%
29%
3
10%
46-60
10
42%
6
20%
61-75
1
4%
11
37%
76-90
Пропущено
30
28
17 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 17
9
30%
2
7%
1-15
5
17%
1
4%
16-30
3
10%
5
18%
31-45
3
10%
13
46%
46-60
3
10%
3
11%
61-75
7
23%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Дрезден
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Падерборн - Динамо Дрезден 0:0 Динамо Дрезден - Ганза 1:4 Ганновер 96 - Динамо Дрезден 0:0 Динамо Дрезден - Гамбург 1:1
Динамо Дрезден - Эрцгебирге Ауэ 5:0 Ингольштадт - Динамо Дрезден 3:0 Эрцгебирге Ауэ - Динамо Дрезден 0:1 Динамо Дрезден - Карлсруэ 3:1 Ян - Динамо Дрезден 3:1 Динамо Дрезден - Фортуна 1:0 Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Зандхаузен 0:1 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 2:3 Шальке 04 - Динамо Дрезден 3:0 Динамо Дрезден - Нюрнберг 0:1 Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Дармштадт - Динамо Дрезден 1:0 Хайденхайм - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Падерборн 0:3
Хайденхайм
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Гамбург - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Ганновер 96 3:1 Ганза - Хайденхайм 0:0 Хайденхайм - Ингольштадт 2:1
Хайденхайм - АХ Лёвен 3:1 Хайденхайм - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Падерборн - Хайденхайм 1:2 Карлсруэ - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - Ян 3:0 Фортуна - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Хольштайн Киль 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Шальке 04 1:0 Нюрнберг - Хайденхайм 4:0 Хайденхайм - Санкт-Паули 2:4 Вердер - Хайденхайм 3:0 Хайденхайм - Дармштадт 2:1 Зандхаузен - Хайденхайм 1:3 Хайденхайм - Динамо Дрезден 2:1 Хайденхайм - Аугсбург 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|45 - 31
|41
|2.
|Вердер
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|43 - 30
|41
|3.
|Гамбург
|Заявка
|22
|10
|10
|2
|41 - 20
|40
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|47 - 29
|40
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|45 - 27
|40
|6.
|Хайденхайм
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|29 - 29
|38
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|30 - 32
|33
|8.
|Падерборн
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|38 - 30
|32
|9.
|Ян
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|42 - 35
|31
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|30 - 34
|31
|11.
|Карлсруэ
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|38 - 35
|29
|12.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|23 - 31
|26
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|18 - 32
|25
|14.
|Зандхаузен
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|24 - 39
|24
|15.
|Ганза
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|26 - 35
|24
|16.
|Фортуна
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|25 - 31
|23
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|22
|3
|6
|13
|19 - 42
|15
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|22
|3
|5
|14
|20 - 41
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|28 - 9
|26
|2.
|Гамбург
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|24 - 11
|24
|3.
|Хайденхайм
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 10
|24
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|28 - 16
|23
|5.
|Карлсруэ
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|24 - 18
|19
|6.
|Дармштадт
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|23 - 13
|19
|7.
|Вердер
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 10
|18
|8.
|Нюрнберг
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 14
|17
|9.
|Ян
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|27 - 22
|17
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 16
|17
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 12
|17
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|8 - 13
|13
|13.
|Падерборн
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 18
|10
|14.
|Фортуна
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 16
|10
|15.
|Ганза
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 17
|9
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 23
|8
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 16
|7
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 20
|23
|2.
|Падерборн
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|23 - 12
|22
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|24 - 16
|21
|4.
|Зандхаузен
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 18
|18
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 11
|17
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 18
|16
|7.
|Гамбург
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 9
|16
|8.
|Санкт-Паули
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 22
|15
|9.
|Ганза
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 18
|15
|10.
|Хайденхайм
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 19
|14
|11.
|Ян
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 13
|14
|12.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 18
|14
|13.
|Фортуна
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 15
|13
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 19
|12
|15.
|Карлсруэ
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 17
|10
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 19
|9
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 19
|7
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|12 - 25
|7