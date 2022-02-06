Олимпиада 2022
Медали Новости Трансляции Бесплатная ставка 1000 рублей
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2021-2022

Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Хольштайн Киль
1:0
Конец матча

Стадион:
Фортуна
0'
3' Желтая карточка
Боженик Роберт
50' Желтая карточка
Порат Финн
73' Желтая карточка
Де Вейс Йорди
1:0
90' Гол
Стернер Йонас
90'+4
21
Дене
Томас
25
Нойман
Фил
19
Лоренц
Симон
3
Коменда
Марко
23
Корб
Юлиан
16
Зандер
Филипп
11
Резе
Фабиан
10
Холтби
Льюис
27
Порат
Финн
31
Бартельс
Фин
17
Пихлер
Бенедикт
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
3
Хоффманн
Андре
30
Де
Вейс
Йорди
34
Николя
Гавори
11
Клаус
Феликс
31
Зоботка
Марсель
8
Пётровски
Якуб
23
Аппелькамп
Синта
10
Гинчек
Даниэль
32
Боженик
Роберт
Хольштайн Киль
3-3-2-2
Фортуна
4-4-2

История личных встреч

Хольштайн Киль
Фортуна

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

Б2
2:2
Б2
0:2
Б2
2:1
Б2
1:1
Б2
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пихлер Бенедикт 6 (1) 0.29
Мюлинг Александер 4 (2) 0.19
Меес Джошуа 4 0.19
Бартельс Фин 3 0.14
Порат Финн 3 0.14
Скрибски Стивен 2 0.1
Корб Юлиан 2 0.1
Резе Фабиан 1 0.05
Арп Янн-Фите 1 0.05
Стернер Йонас 1 0.05
Нойман Фил 0 0
Холтби Льюис 0 0
Ван ден Берг Йоханнес 0 0
Киркесков Миккель 0 0
Зандер Филипп 0 0
Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеннингс Роувен 9 (3) 0.43
Нарей Халед 5 0.24
Боженик Роберт 2 0.1
Кларер Кристоф 2 0.1
Петерсон Кристофер 1 0.05
Хоффманн Андре 1 0.05
Циммерман Маттиас 1 0.05
Аппелькамп Синта 1 0.05
Зоботка Марсель 0 0
Клаус Феликс 0 0
Хартерц Флориан 0 0
Ийоха Эммануэль 0 0
Пётровски Якуб 0 0
Схипноски Никлас 0 0

Карточки

Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мюлинг Александер 5 0
Холтби Льюис 4 0
Тескер Штефан 3 0
Эррас Патрик 3 0
Нойман Фил 3 0
Арп Янн-Фите 3 0
Киркесков Миккель 2 0
Порат Финн 2 0
Бенгер Марсель 2 0
Пихлер Бенедикт 2 0
Зандер Филипп 2 0
Гелиос Иоаннис 0 1
Бартельс Фин 1 0
Скрибски Стивен 1 0
Фридьонссон Хольмберт 1 0
Корб Юлиан 1 0
Валь Хауке 1 0
Резе Фабиан 1 0
Лоренц Симон 1 0
Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хеннингс Роувен 4 0
Зоботка Марсель 4 0
Кларер Кристоф 4 0
Приб Эдгар 2 1
Петерсон Кристофер 2 1
Бодзек Адам 3 0
Неделку Драгош 3 0
Обердорф Тим 3 0
Клаус Феликс 2 0
Ковнацки Давид 2 0
Пётровски Якуб 2 0
Боженик Роберт 2 0
Танака Ао 2 0
Кастенмайер Флориан 0 1
Хартерц Флориан 1 0
Де Вейс Йорди 1 0
Нарей Халед 1 0
Аппелькамп Синта 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
11
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
1
7%
1
9%
1-15
3
20%
2
18%
16-30
4
27%
1
9%
31-45
1
7%
3
27%
46-60
3
20%
3
27%
61-75
3
20%
1
9%
76-90

Пропущено

15
15
12 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
7%
1
7%
1-15
5
33%
2
13%
16-30
6
40%
1
7%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
0
0%
7
47%
76-90

Забито

13
11
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
12 Не забивали 14
2
15%
1
9%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
3
23%
3
27%
46-60
2
15%
2
18%
61-75
4
31%
2
18%
76-90

Пропущено

16
16
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
5
31%
5
31%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
19%
1
6%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
3
19%
3
19%
61-75
4
25%
4
25%
76-90

Забито

28
22
12 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 6
4 Не забивали 7
3
11%
2
9%
1-15
4
14%
2
9%
16-30
5
18%
4
18%
31-45
4
14%
6
27%
46-60
5
18%
5
23%
61-75
7
25%
3
14%
76-90

Пропущено

31
31
20 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 19
6
19%
6
19%
1-15
5
16%
4
13%
16-30
9
29%
29%
2
6%
31-45
2
6%
3
10%
46-60
5
16%
5
16%
61-75
4
13%
11
35%
76-90

Результаты последних матчей

Хольштайн Киль
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ян - Хольштайн Киль 1:2 Шальке 04 - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:0 Хольштайн Киль - Зандхаузен 2:2
Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Хайденхайм - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1 Гамбург - Хольштайн Киль 1:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0 Хольштайн Киль - Ганза 0:2 Падерборн - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3 Карлсруэ - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Вайле 1:2 Хольштайн Киль - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Фортуна - Хольштайн Киль 2:2
Фортуна
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Бохум - Фортуна 0:2 Фортуна - Нюрнберг 0:1 Вердер - Фортуна 3:0 Фортуна - Зандхаузен 0:1
Фортуна - Санкт-Паули 1:1 Дармштадт - Фортуна 1:3 Фортуна - Хайденхайм 0:1 Динамо Дрезден - Фортуна 1:0 Фортуна - Хераклес 2:1 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 2:1 Ганновер 96 - Фортуна 3:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Гамбург - Фортуна 1:1 Фортуна - Падерборн 2:3 Ингольштадт - Фортуна 1:2 Фортуна - Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Фортуна 0:1 Фортуна - Сент-Трейден 1:0 Шальке 04 - Фортуна 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт Заявка 21 12 3 6 45 - 27 39
2. Санкт-Паули Заявка 21 11 5 5 42 - 29 38
3. Вердер Заявка 21 11 5 5 41 - 29 38
4. Хайденхайм Заявка 21 11 4 6 28 - 26 37
5. Гамбург Заявка 21 9 10 2 39 - 20 37
6. Шальке 04 Заявка 21 11 4 6 42 - 25 37
7. Нюрнберг Заявка 21 9 6 6 29 - 28 33
8. Ян Заявка 21 9 4 8 40 - 32 31
9. Падерборн Заявка 21 8 7 6 38 - 28 31
10. Хольштайн Киль Заявка 21 7 7 7 27 - 32 28
11. Карлсруэ Заявка 20 6 8 6 34 - 32 26
12. Ганза Заявка 21 6 6 9 25 - 33 24
13. Динамо Дрезден Заявка 21 7 3 11 22 - 30 24
14. Ганновер 96 Заявка 21 6 6 9 16 - 30 24
15. Фортуна Заявка 21 5 5 11 23 - 30 20
16. Зандхаузен Заявка 20 5 5 10 22 - 39 20
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 21 3 6 12 17 - 39 15
18. Ингольштадт Заявка 21 3 4 14 20 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 10 8 2 0 28 - 9 26
2. Хайденхайм Заявка 11 7 3 1 18 - 10 24
3. Гамбург Заявка 11 5 6 0 22 - 11 21
4. Шальке 04 Заявка 11 6 2 3 26 - 16 20
5. Дармштадт Заявка 10 6 1 3 23 - 13 19
6. Вердер Заявка 10 5 3 2 19 - 10 18
7. Нюрнберг Заявка 11 5 2 4 15 - 14 17
8. Ян Заявка 11 5 2 4 25 - 19 17
9. Хольштайн Киль Заявка 11 5 2 4 14 - 16 17
10. Динамо Дрезден Заявка 10 5 1 4 14 - 11 16
11. Карлсруэ Заявка 10 4 4 2 20 - 15 16
12. Ганновер 96 Заявка 10 3 3 4 6 - 11 12
13. Ганза Заявка 10 2 3 5 9 - 15 9
14. Падерборн Заявка 11 2 3 6 15 - 18 9
15. Эрцгебирге Ауэ Заявка 11 2 2 7 8 - 20 8
16. Фортуна Заявка 10 1 4 5 12 - 15 7
17. Ингольштадт Заявка 10 1 3 6 8 - 16 6
18. Зандхаузен Заявка 10 1 3 6 8 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 10 6 4 0 23 - 10 22
2. Дармштадт Заявка 11 6 2 3 22 - 14 20
3. Вердер Заявка 11 6 2 3 22 - 19 20
4. Шальке 04 Заявка 10 5 2 3 16 - 9 17
5. Нюрнберг Заявка 10 4 4 2 14 - 14 16
6. Гамбург Заявка 10 4 4 2 17 - 9 16
7. Ганза Заявка 11 4 3 4 16 - 18 15
8. Ян Заявка 10 4 2 4 15 - 13 14
9. Зандхаузен Заявка 10 4 2 4 14 - 18 14
10. Хайденхайм Заявка 10 4 1 5 10 - 16 13
11. Фортуна Заявка 11 4 1 6 11 - 15 13
12. Ганновер 96 Заявка 11 3 3 5 10 - 19 12
13. Санкт-Паули Заявка 11 3 3 5 14 - 20 12
14. Хольштайн Киль Заявка 10 2 5 3 13 - 16 11
15. Карлсруэ Заявка 10 2 4 4 14 - 17 10
16. Динамо Дрезден Заявка 11 2 2 7 8 - 19 8
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 10 1 4 5 9 - 19 7
18. Ингольштадт Заявка 11 2 1 8 12 - 25 7
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    3'
    Боженик Роберт получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Хольштайн Киль 1:0 Фортуна онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 