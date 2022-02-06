Германия: Бундеслига 2 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Holstein Stadion
3' Желтая карточкаБоженик Роберт
50' Желтая карточкаПорат Финн
73' Желтая карточкаДе Вейс Йорди
1:0
90' ГолСтернер Йонас
Ход матча
50'
73'
90'
1:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 15
-
52 Владение мячом, % 48
21
Дене
Томас
25
Нойман
Фил
19
Лоренц
Симон
23
Корб
Юлиан
11
Резе
Фабиан
10
Холтби
Льюис
27
Порат
Финн
31
Бартельс
Фин
11
Клаус
Феликс
- Основной состав
-
21 Дене ТомасВратарь
-
25 Нойман ФилЗащитник
-
19 Лоренц СимонЗащитник
- Защитник
-
23 Корб ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
-
27 Порат ФиннПолузащитник
-
31 Бартельс ФинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Вридт КвазиНападающий
-
20 Арп Янн-ФитеНападающий
-
38 Nico Carrera
-
Главный тренер: Marcel Rapp
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
46 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Пледль ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Christian Preusser
История личных встреч
Хольштайн Киль
Фортуна
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пихлер Бенедикт
|6 (1)
|0.29
|Мюлинг Александер
|4 (2)
|0.19
|Меес Джошуа
|4
|0.19
|Бартельс Фин
|3
|0.14
|Порат Финн
|3
|0.14
|Скрибски Стивен
|2
|0.1
|Корб Юлиан
|2
|0.1
|Резе Фабиан
|1
|0.05
|Арп Янн-Фите
|1
|0.05
|Стернер Йонас
|1
|0.05
|Нойман Фил
|0
|0
|Холтби Льюис
|0
|0
|Ван ден Берг Йоханнес
|0
|0
|Киркесков Миккель
|0
|0
|Зандер Филипп
|0
|0
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеннингс Роувен
|9 (3)
|0.43
|Нарей Халед
|5
|0.24
|Боженик Роберт
|2
|0.1
|Кларер Кристоф
|2
|0.1
|Петерсон Кристофер
|1
|0.05
|Хоффманн Андре
|1
|0.05
|Циммерман Маттиас
|1
|0.05
|Аппелькамп Синта
|1
|0.05
|Зоботка Марсель
|0
|0
|Клаус Феликс
|0
|0
|Хартерц Флориан
|0
|0
|Ийоха Эммануэль
|0
|0
|Пётровски Якуб
|0
|0
|Схипноски Никлас
|0
|0
Карточки
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мюлинг Александер
|5
|0
|Холтби Льюис
|4
|0
|Тескер Штефан
|3
|0
|Эррас Патрик
|3
|0
|Нойман Фил
|3
|0
|Арп Янн-Фите
|3
|0
|Киркесков Миккель
|2
|0
|Порат Финн
|2
|0
|Бенгер Марсель
|2
|0
|Пихлер Бенедикт
|2
|0
|Зандер Филипп
|2
|0
|Гелиос Иоаннис
|0
|1
|Бартельс Фин
|1
|0
|Скрибски Стивен
|1
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|Корб Юлиан
|1
|0
|Валь Хауке
|1
|0
|Резе Фабиан
|1
|0
|Лоренц Симон
|1
|0
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хеннингс Роувен
|4
|0
|Зоботка Марсель
|4
|0
|Кларер Кристоф
|4
|0
|Приб Эдгар
|2
|1
|Петерсон Кристофер
|2
|1
|Бодзек Адам
|3
|0
|Неделку Драгош
|3
|0
|Обердорф Тим
|3
|0
|Клаус Феликс
|2
|0
|Ковнацки Давид
|2
|0
|Пётровски Якуб
|2
|0
|Боженик Роберт
|2
|0
|Танака Ао
|2
|0
|Кастенмайер Флориан
|0
|1
|Хартерц Флориан
|1
|0
|Де Вейс Йорди
|1
|0
|Нарей Халед
|1
|0
|Аппелькамп Синта
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
11
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
1
7%
1
9%
1-15
3
20%
2
18%
16-30
4
27%
1
9%
31-45
1
7%
3
27%
46-60
3
20%
3
27%
61-75
3
20%
1
9%
76-90
Пропущено
15
15
12 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
7%
1
7%
1-15
5
33%
2
13%
16-30
6
40%
1
7%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
0
0%
7
47%
76-90
Забито
13
11
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
12 Не забивали 14
2
15%
1
9%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
3
23%
3
27%
46-60
2
15%
2
18%
61-75
4
31%
2
18%
76-90
Пропущено
16
16
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
5
31%
5
31%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
19%
1
6%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
3
19%
3
19%
61-75
4
25%
4
25%
76-90
Забито
28
22
12 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 6
4 Не забивали 7
3
11%
2
9%
1-15
4
14%
2
9%
16-30
5
18%
4
18%
31-45
4
14%
6
27%
46-60
5
18%
5
23%
61-75
7
25%
3
14%
76-90
Пропущено
31
31
20 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 19
6
19%
6
19%
1-15
5
16%
4
13%
16-30
9
29%
29%
2
6%
31-45
2
6%
3
10%
46-60
5
16%
5
16%
61-75
4
13%
11
35%
76-90
Результаты последних матчей
Хольштайн Киль
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ян - Хольштайн Киль 1:2 Шальке 04 - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:0 Хольштайн Киль - Зандхаузен 2:2
Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Хайденхайм - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1 Гамбург - Хольштайн Киль 1:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0 Хольштайн Киль - Ганза 0:2 Падерборн - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3 Карлсруэ - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Вайле 1:2 Хольштайн Киль - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Фортуна - Хольштайн Киль 2:2
Фортуна
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Бохум - Фортуна 0:2 Фортуна - Нюрнберг 0:1 Вердер - Фортуна 3:0 Фортуна - Зандхаузен 0:1
Фортуна - Санкт-Паули 1:1 Дармштадт - Фортуна 1:3 Фортуна - Хайденхайм 0:1 Динамо Дрезден - Фортуна 1:0 Фортуна - Хераклес 2:1 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 2:1 Ганновер 96 - Фортуна 3:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Гамбург - Фортуна 1:1 Фортуна - Падерборн 2:3 Ингольштадт - Фортуна 1:2 Фортуна - Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Фортуна 0:1 Фортуна - Сент-Трейден 1:0 Шальке 04 - Фортуна 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|Заявка
|21
|12
|3
|6
|45 - 27
|39
|2.
|Санкт-Паули
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|42 - 29
|38
|3.
|Вердер
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|41 - 29
|38
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|28 - 26
|37
|5.
|Гамбург
|Заявка
|21
|9
|10
|2
|39 - 20
|37
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|42 - 25
|37
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|29 - 28
|33
|8.
|Ян
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|40 - 32
|31
|9.
|Падерборн
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|38 - 28
|31
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|27 - 32
|28
|11.
|Карлсруэ
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|34 - 32
|26
|12.
|Ганза
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|25 - 33
|24
|13.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|21
|7
|3
|11
|22 - 30
|24
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|16 - 30
|24
|15.
|Фортуна
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|23 - 30
|20
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|22 - 39
|20
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|21
|3
|6
|12
|17 - 39
|15
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|20 - 41
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|28 - 9
|26
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 10
|24
|3.
|Гамбург
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|22 - 11
|21
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 16
|20
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|23 - 13
|19
|6.
|Вердер
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 10
|18
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 14
|17
|8.
|Ян
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|25 - 19
|17
|9.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 16
|17
|10.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 11
|16
|11.
|Карлсруэ
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|20 - 15
|16
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|6 - 11
|12
|13.
|Ганза
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|14.
|Падерборн
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 18
|9
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 20
|8
|16.
|Фортуна
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 15
|7
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 16
|6
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|23 - 10
|22
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|22 - 14
|20
|3.
|Вердер
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|22 - 19
|20
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 9
|17
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 14
|16
|6.
|Гамбург
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 9
|16
|7.
|Ганза
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 18
|15
|8.
|Ян
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 13
|14
|9.
|Зандхаузен
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 18
|14
|10.
|Хайденхайм
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 16
|13
|11.
|Фортуна
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 15
|13
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 19
|12
|13.
|Санкт-Паули
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 20
|12
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 16
|11
|15.
|Карлсруэ
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 17
|10
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 19
|8
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 19
|7
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|12 - 25
|7