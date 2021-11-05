Германия: Бундеслига 2 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Holstein Stadion Зрители: 8919
10' Желтая карточкаХолтби Льюис
0:1
32' ГолМершель Хайнц
45' Желтая карточкаЗолльбауэр Михаэль
0:1
45' Не забитый пенальтиМюлинг Александер
45' Желтая карточкаДафернер Кристоф
1:1
65' ПенальтиПихлер Бенедикт
2:1
66' ГолРезе Фабиан
86' Желтая карточкаБеккер Робин
21
Дене
Томас
25
Нойман
Фил
24
Валь
Хауке
19
Лоренц
Симон
31
Бартельс
Фин
10
Холтби
Льюис
27
Порат
Финн
16
Беккер
Робин
30
Каде
Юлиус
28
Вилль
Пауль
- Основной состав
-
21 Дене ТомасВратарь
-
25 Нойман ФилЗащитник
-
24 Валь ХаукеЗащитник
-
19 Лоренц СимонЗащитник
- Защитник
-
31 Бартельс ФинПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
-
27 Порат ФиннПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Корб ЮлианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Арп Янн-ФитеНападающий
-
Главный тренер: Marcel Rapp
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Беккер РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Каде ЮлиусЗащитник
- Полузащитник
-
28 Вилль ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Элерс КевинЗащитник
- Полузащитник
-
20 Сео Джон-МинПолузащитник
-
34 Лёве ЮстинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alexander Schmidt
Ход матча
10'
32'
0:1
45'
45'
65'
1:1
66'
2:1
86'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 13
-
7 Удары в створ 4
-
5 Угловые 7
-
3 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 11
-
64 Владение мячом, % 36
История личных встреч
Хольштайн Киль
Динамо Дрезден
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
12 матчей
75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Меес Джошуа
|3
|0.23
|Пихлер Бенедикт
|3 (1)
|0.23
|Мюлинг Александер
|2 (1)
|0.15
|Порат Финн
|2
|0.15
|Резе Фабиан
|1
|0.08
|Бартельс Фин
|1
|0.08
|Арп Янн-Фите
|1
|0.08
|Скрибски Стивен
|1
|0.08
|Холтби Льюис
|0
|0
|Ван ден Берг Йоханнес
|0
|0
|Киркесков Миккель
|0
|0
|Нойман Фил
|0
|0
Динамо Дрезден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дафернер Кристоф
|5
|0.38
|Мершель Хайнц
|3
|0.23
|Шретер Моррис
|1
|0.08
|Влачодимос Панайотис
|1
|0.08
|Книппинг Тим
|1
|0.08
|Май Себастиан
|1
|0.08
|Лёв Крис
|1
|0.08
|Каде Юлиус
|1
|0.08
|Диавуси Агиеманг
|0
|0
|Акото Михаэль
|0
|0
|Херрманн Лука
|0
|0
Карточки
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррас Патрик
|3
|0
|Мюлинг Александер
|3
|0
|Холтби Льюис
|2
|0
|Тескер Штефан
|2
|0
|Арп Янн-Фите
|2
|0
|Бенгер Марсель
|2
|0
|Гелиос Иоаннис
|0
|1
|Бартельс Фин
|1
|0
|Киркесков Миккель
|1
|0
|Скрибски Стивен
|1
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|Корб Юлиан
|1
|0
|Валь Хауке
|1
|0
|Порат Финн
|1
|0
|Нойман Фил
|1
|0
|Лоренц Симон
|1
|0
|Пихлер Бенедикт
|1
|0
|Зандер Филипп
|1
|0
Динамо Дрезден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Золльбауэр Михаэль
|4
|0
|Беккер Робин
|2
|1
|Штарк Янник
|3
|0
|Лёв Крис
|3
|0
|Каде Юлиус
|1
|1
|Хосинер Филипп
|2
|0
|Дафернер Кристоф
|2
|0
|Акото Михаэль
|2
|0
|Аидонис Антонис
|2
|0
|Май Себастиан
|1
|0
|Диавуси Агиеманг
|1
|0
|Мершель Хайнц
|1
|0
|Херрманн Лука
|1
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|1
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
3
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
12
13
11 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
8%
4
31%
1-15
4
33%
1
8%
16-30
6
50%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Забито
8
8
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
1
13%
3
38%
61-75
3
38%
1
13%
76-90
Пропущено
10
5
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
2
20%
1
20%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
15
14
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 6
2
13%
1
7%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
3
20%
3
21%
46-60
3
20%
6
43%
61-75
4
27%
1
7%
76-90
Пропущено
22
18
16 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
3
14%
5
28%
1-15
4
18%
4
22%
16-30
9
41%
1
6%
31-45
1
5%
1
6%
46-60
2
9%
3
17%
61-75
3
14%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Хольштайн Киль
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Гамбург - Хольштайн Киль 1:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1
Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0 Хольштайн Киль - Ганза 0:2 Падерборн - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3 Карлсруэ - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Вайле 1:2 Хольштайн Киль - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Фортуна - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Ян 0:3 Вайхе - Хольштайн Киль 2:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 0:3 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 3:0 Вольфсбург - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Брондбю 1:1 Хольштайн Киль - Раннерс 1:2 Хольштайн Киль - Кёльн 1:5
Динамо Дрезден
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Динамо Дрезден - Зандхаузен 0:1 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 2:3 Шальке 04 - Динамо Дрезден 3:0 Динамо Дрезден - Нюрнберг 0:1
Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Дармштадт - Динамо Дрезден 1:0 Хайденхайм - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Падерборн 0:3 Ганза - Динамо Дрезден 1:3 Динамо Дрезден - Ганновер 96 2:0 Динамо Дрезден - Падерборн 2:1 Гамбург - Динамо Дрезден 1:1 Динамо Дрезден - Ингольштадт 3:0 Унион Берлин - Динамо Дрезден 3:0 Веен Висбаден - Динамо Дрезден 0:1 Динамо Дрезден - Тюркюджю Атаспор 4:0 Динамо Дрезден - Виктория Кёльн 2:0 Ферль - Динамо Дрезден 0:0 Юрдинген - Динамо Дрезден 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|28 - 11
|26
|2.
|Ян
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|27 - 12
|25
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 12
|22
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|17 - 11
|21
|5.
|Падерборн
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|26 - 15
|21
|6.
|Дармштадт
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|27 - 14
|20
|7.
|Гамбург
|Заявка
|12
|4
|7
|1
|19 - 14
|19
|8.
|Вердер
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 19
|19
|9.
|Хайденхайм
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|13 - 17
|18
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|19 - 19
|16
|11.
|Фортуна
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 19
|15
|12.
|Ганза
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 20
|14
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 23
|14
|14.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 18
|13
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 23
|12
|16.
|Ганновер 96
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 17
|12
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 19
|8
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|7 - 28
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 3
|18
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 3
|15
|3.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 3
|14
|4.
|Ян
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|17 - 8
|14
|5.
|Хайденхайм
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|7.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 5
|9
|8.
|Вердер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|10.
|Гамбург
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|9 - 8
|8
|11.
|Ганза
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|14.
|Падерборн
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 9
|5
|15.
|Фортуна
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|10 - 10
|5
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 6
|16
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 5
|12
|3.
|Ян
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|4.
|Гамбург
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|5.
|Вердер
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|6.
|Фортуна
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|7.
|Зандхаузен
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|8.
|Санкт-Паули
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|10.
|Нюрнберг
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|11.
|Ганза
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|12.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 10
|7
|13.
|Хайденхайм
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 10
|6
|14.
|Дармштадт
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 11
|5
|15.
|Ганновер 96
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 17
|3