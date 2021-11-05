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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Хольштайн Киль
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 8919
Динамо Дрезден
0'
10' Желтая карточка
Холтби Льюис
0:1
32' Гол
Мершель Хайнц
45' Желтая карточка
Золльбауэр Михаэль
0:1
45' Не забитый пенальти
Мюлинг Александер
45' Желтая карточка
Дафернер Кристоф
1:1
65' Пенальти
Пихлер Бенедикт
2:1
66' Гол
Резе Фабиан
86' Желтая карточка
Беккер Робин
90'+4
21
Дене
Томас
25
Нойман
Фил
24
Валь
Хауке
19
Лоренц
Симон
15
Ван
ден
Берг
Йоханнес
31
Бартельс
Фин
8
Мюлинг
Александер
10
Холтби
Льюис
27
Порат
Финн
14
Скрибски
Стивен
17
Пихлер
Бенедикт
1
Бролль
Кевин
16
Беккер
Робин
21
Золльбауэр
Михаэль
3
Акото
Михаэль
30
Каде
Юлиус
17
Шретер
Моррис
28
Вилль
Пауль
5
Штарк
Янник
8
Мершель
Хайнц
35
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
33
Дафернер
Кристоф
Хольштайн Киль
4-5-1
Динамо Дрезден
4-5-1

История личных встреч

Хольштайн Киль
Динамо Дрезден

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

12 матчей

75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
2:0
Б2
1:2
Б2
3:0
Б2
0:2
Б2
0:4
Б2
3:0
Б3
0:0
Б3
1:2
Б3
1:0
Б3
1:2
Б3
1:0
Б3
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Меес Джошуа 3 0.23
Пихлер Бенедикт 3 (1) 0.23
Мюлинг Александер 2 (1) 0.15
Порат Финн 2 0.15
Резе Фабиан 1 0.08
Бартельс Фин 1 0.08
Арп Янн-Фите 1 0.08
Скрибски Стивен 1 0.08
Холтби Льюис 0 0
Ван ден Берг Йоханнес 0 0
Киркесков Миккель 0 0
Нойман Фил 0 0
Динамо Дрезден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дафернер Кристоф 5 0.38
Мершель Хайнц 3 0.23
Шретер Моррис 1 0.08
Влачодимос Панайотис 1 0.08
Книппинг Тим 1 0.08
Май Себастиан 1 0.08
Лёв Крис 1 0.08
Каде Юлиус 1 0.08
Диавуси Агиеманг 0 0
Акото Михаэль 0 0
Херрманн Лука 0 0

Карточки

Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррас Патрик 3 0
Мюлинг Александер 3 0
Холтби Льюис 2 0
Тескер Штефан 2 0
Арп Янн-Фите 2 0
Бенгер Марсель 2 0
Гелиос Иоаннис 0 1
Бартельс Фин 1 0
Киркесков Миккель 1 0
Скрибски Стивен 1 0
Фридьонссон Хольмберт 1 0
Корб Юлиан 1 0
Валь Хауке 1 0
Порат Финн 1 0
Нойман Фил 1 0
Лоренц Симон 1 0
Пихлер Бенедикт 1 0
Зандер Филипп 1 0
Динамо Дрезден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Золльбауэр Михаэль 4 0
Беккер Робин 2 1
Штарк Янник 3 0
Лёв Крис 3 0
Каде Юлиус 1 1
Хосинер Филипп 2 0
Дафернер Кристоф 2 0
Акото Михаэль 2 0
Аидонис Антонис 2 0
Май Себастиан 1 0
Диавуси Агиеманг 1 0
Мершель Хайнц 1 0
Херрманн Лука 1 0
Гиорбелидзе Гурам 1 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
3
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

12
13
11 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
8%
4
31%
1-15
4
33%
1
8%
16-30
6
50%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Забито

8
8
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
1
13%
3
38%
61-75
3
38%
1
13%
76-90

Пропущено

10
5
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
2
20%
1
20%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

15
14
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 6
2
13%
1
7%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
3
20%
3
21%
46-60
3
20%
6
43%
61-75
4
27%
1
7%
76-90

Пропущено

22
18
16 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
3
14%
5
28%
1-15
4
18%
4
22%
16-30
9
41%
1
6%
31-45
1
5%
1
6%
46-60
2
9%
3
17%
61-75
3
14%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Хольштайн Киль
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Гамбург - Хольштайн Киль 1:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1
Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0 Хольштайн Киль - Ганза 0:2 Падерборн - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3 Карлсруэ - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Вайле 1:2 Хольштайн Киль - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Фортуна - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Ян 0:3 Вайхе - Хольштайн Киль 2:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 0:3 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 3:0 Вольфсбург - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Брондбю 1:1 Хольштайн Киль - Раннерс 1:2 Хольштайн Киль - Кёльн 1:5
Динамо Дрезден
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Динамо Дрезден - Зандхаузен 0:1 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 2:3 Шальке 04 - Динамо Дрезден 3:0 Динамо Дрезден - Нюрнберг 0:1
Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Дармштадт - Динамо Дрезден 1:0 Хайденхайм - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Падерборн 0:3 Ганза - Динамо Дрезден 1:3 Динамо Дрезден - Ганновер 96 2:0 Динамо Дрезден - Падерборн 2:1 Гамбург - Динамо Дрезден 1:1 Динамо Дрезден - Ингольштадт 3:0 Унион Берлин - Динамо Дрезден 3:0 Веен Висбаден - Динамо Дрезден 0:1 Динамо Дрезден - Тюркюджю Атаспор 4:0 Динамо Дрезден - Виктория Кёльн 2:0 Ферль - Динамо Дрезден 0:0 Юрдинген - Динамо Дрезден 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 12 8 2 2 28 - 11 26
2. Ян Заявка 12 7 4 1 27 - 12 25
3. Шальке 04 Заявка 12 7 1 4 20 - 12 22
4. Нюрнберг Заявка 13 5 6 2 17 - 11 21
5. Падерборн Заявка 12 6 3 3 26 - 15 21
6. Дармштадт Заявка 12 6 2 4 27 - 14 20
7. Гамбург Заявка 12 4 7 1 19 - 14 19
8. Вердер Заявка 13 5 4 4 19 - 19 19
9. Хайденхайм Заявка 12 5 3 4 13 - 17 18
10. Карлсруэ Заявка 12 4 4 4 19 - 19 16
11. Фортуна Заявка 12 4 3 5 18 - 19 15
12. Ганза Заявка 12 4 2 6 13 - 20 14
13. Хольштайн Киль Заявка 13 3 5 5 14 - 23 14
14. Динамо Дрезден Заявка 13 4 1 8 14 - 18 13
15. Зандхаузен Заявка 12 3 3 6 12 - 23 12
16. Ганновер 96 Заявка 12 3 3 6 9 - 17 12
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 1 5 6 9 - 19 8
18. Ингольштадт Заявка 12 1 2 9 7 - 28 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 6 6 0 0 19 - 3 18
2. Дармштадт Заявка 6 5 0 1 16 - 3 15
3. Нюрнберг Заявка 7 4 2 1 10 - 3 14
4. Ян Заявка 6 4 2 0 17 - 8 14
5. Хайденхайм Заявка 7 3 3 1 8 - 7 12
6. Шальке 04 Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
7. Динамо Дрезден Заявка 6 3 0 3 8 - 5 9
8. Вердер Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
9. Карлсруэ Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
10. Гамбург Заявка 6 1 5 0 9 - 8 8
11. Ганза Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
12. Ганновер 96 Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
13. Хольштайн Киль Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
14. Падерборн Заявка 6 1 2 3 8 - 9 5
15. Фортуна Заявка 5 1 2 2 10 - 10 5
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
17. Ингольштадт Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
18. Зандхаузен Заявка 6 0 2 4 4 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 6 5 1 0 18 - 6 16
2. Шальке 04 Заявка 6 4 0 2 8 - 5 12
3. Ян Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
4. Гамбург Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
5. Вердер Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
6. Фортуна Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
7. Зандхаузен Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
8. Санкт-Паули Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
9. Карлсруэ Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
10. Нюрнберг Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
11. Ганза Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
12. Хольштайн Киль Заявка 6 1 4 1 8 - 10 7
13. Хайденхайм Заявка 5 2 0 3 5 - 10 6
14. Дармштадт Заявка 6 1 2 3 11 - 11 5
15. Ганновер 96 Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
16. Динамо Дрезден Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 6 0 3 3 5 - 10 3
18. Ингольштадт Заявка 6 1 0 5 4 - 17 3
Где смотреть матч Хольштайн Киль 2:1 Динамо Дрезден онлайн


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