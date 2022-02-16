Греция: Суперлига 2021-2022
1:0
15' ГолМуньис Хуан
2:0
35' ГолАлибек Денис
43' Желтая карточкаПасалидис Триантафиллос
51' Желтая карточкаСтаикос Пасхалис
2:1
59' ГолЛампру Лазарос
2:2
69' ПенальтиФеллипе Луис
78' Вторая желтая карточкаСтаикос Пасхалис
89' Желтая карточкаЦилианидис Космас
90' Желтая карточкаБалояннис Константинос
Ход матча
15'
1:0
35'
2:0
51'
59'
2:1
69'
2:2
78'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 21
-
50 Владение мячом, % 50
14
Муньис
Хуан
70
Алибек
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Муньис ХуанПолузащитник
-
70 Алибек ДенисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Наби АдилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коулмэн Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Тораль ХонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Феллипе ЛуисНападающий
- Запасные игроки
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ниоплиас Никос
История личных встреч
Атромитос
ОФИ
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
21 матч
42.9%
28.6%
28.5%
9 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
23.8%
61.9%
14.3%
5 побед 13 ничьих 3 победы
Второй тайм
42.9%
19%
38.1%
9 побед 4 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулурис Эфтимос
|8 (3)
|0.38
|Муньис Хуан
|3
|0.14
|Спиридонович Срджан
|2
|0.1
|Алибек Денис
|2
|0.1
|Струнгис Стефанос
|2
|0.1
|Саломон Патрик
|1
|0.05
|Клонаридис Виктор
|1
|0.05
|Василантонопулос Ставрос
|1
|0.05
|Мавроматис Теофанис
|1
|0.05
|Янниотис Андреас
|0
|0
|Денич Джордже
|0
|0
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нейра Хуан
|6 (2)
|0.26
|Лампру Лазарос
|5 (1)
|0.22
|Тораль Хон
|3
|0.13
|Luis Gallegos
|2
|0.09
|Вурос Праксителис
|2
|0.09
|Дурмишай Фиорин
|2
|0.09
|Цилианидис Космас
|2
|0.09
|Феллипе Луис
|2 (1)
|0.09
|Наби Адил
|1
|0.04
|Камау Брюс
|1
|0.04
|Селимович Вахид
|1
|0.04
|Пасалидис Триантафиллос
|1
|0.04
|Диамантис Апостолос
|1
|0.04
|Де Гузман Джонатан
|0
|0
|Маринакис Никос
|0
|0
|Коровесис Никос
|0
|0
|Мельядо Мигель
|0
|0
|Ус Абдул Рахман
|0
|0
Карточки
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саломон Патрик
|8
|0
|Кулурис Эфтимос
|5
|0
|Томас Бединелли
|3
|1
|Галвао Лукас
|3
|1
|Муньис Хуан
|2
|1
|Харисис Харилаос
|3
|0
|Василантонопулос Ставрос
|3
|0
|Денич Джордже
|3
|0
|Пападопулос Кирьякос
|2
|0
|Кастельяно Дани
|2
|0
|Хациисаяс Димитриос
|2
|0
|Коцопулос Костас
|2
|0
|Matias Pisano
|1
|0
|Клонаридис Виктор
|1
|0
|Кивракидис Кириакос
|1
|0
|Нацос Спиридон
|1
|0
|Пирич Кенан
|1
|0
|Струнгис Стефанос
|1
|0
|Нтавиотис Георгиос
|1
|0
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нейра Хуан
|9
|0
|Мельядо Мигель
|8
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|8
|0
|Маринакис Никос
|5
|0
|Вурос Праксителис
|5
|0
|Luis Gallegos
|5
|0
|Балояннис Константинос
|4
|0
|Ван Дёйнен Майк
|3
|0
|Камау Брюс
|3
|0
|Диамантис Апостолос
|3
|0
|Стаикос Пасхалис
|1
|1
|Яннулис Костас
|2
|0
|Кастаньос Люк
|2
|0
|Тораль Хон
|2
|0
|Лампру Лазарос
|2
|0
|Селимович Вахид
|2
|0
|Феллипе Луис
|1
|0
|Дурмишай Фиорин
|1
|0
|Цилианидис Космас
|1
|0
|Эпасси Дэвис
|1
|0
|Ус Абдул Рахман
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
12
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
3
21%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
5
36%
1
8%
31-45
1
7%
3
25%
46-60
4
29%
3
25%
61-75
1
7%
0
0%
76-90
Пропущено
17
12
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
6%
3
25%
1-15
4
24%
2
17%
16-30
1
6%
2
17%
31-45
4
24%
1
8%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
2
12%
4
33%
76-90
Забито
8
18
4 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
1
13%
3
17%
1-15
1
13%
4
22%
16-30
2
25%
3
17%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
6%
61-75
1
13%
7
39%
76-90
Пропущено
23
19
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
5
22%
3
16%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
4
17%
3
16%
31-45
2
9%
7
37%
46-60
3
13%
2
11%
61-75
7
30%
3
16%
76-90
Забито
22
30
12 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 10
9 Не забивали 7
4
18%
5
17%
1-15
1
5%
7
23%
16-30
7
32%
4
13%
31-45
3
14%
3
10%
46-60
5
23%
4
13%
61-75
2
9%
7
23%
76-90
Пропущено
40
31
17 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 16
6
15%
6
19%
1-15
6
15%
3
10%
16-30
5
13%
5
16%
31-45
6
15%
8
26%
46-60
8
20%
2
6%
61-75
9
23%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Атромитос
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
ПАОК - Атромитос 1:0 Атромитос - Ламия 3:1 Ионикос - Атромитос 2:1 Атромитос - АЕК 0:2
ПАС Янина - Атромитос 1:1 Панетоликос - Атромитос 2:1 Атромитос - Олимпиакос 0:3 Панатинаикос - Атромитос 2:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Астерас - Атромитос 6:2 Атромитос - ПАОК 2:0 ОФИ - Атромитос 2:0 Ламия - Атромитос 2:2 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Атромитос - Ионикос 0:2 АЕК - Атромитос 3:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Атромитос - Арис Салоники 1:3 Волос - Атромитос 3:0 Атромитос - Панетоликос 1:2
ОФИ
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ОФИ - Волос 2:1 ОФИ - Панатинаикос 3:2 Ламия - ОФИ 2:1 ОФИ - Панетоликос 2:4
ПАОК - ОФИ 3:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3 ОФИ - ПАС Янина 1:1 Астерас - ОФИ 1:0 ОФИ - Арис Салоники 0:2 АЕК - ОФИ 1:2 ОФИ - Арис Салоники 1:1 ОФИ - Олимпиакос 1:3 Арис Салоники - ОФИ 3:1 ОФИ - Ионикос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 ОФИ - Атромитос 2:0 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Ахерон Каналаки - ОФИ 0:1 ОФИ - Ламия 0:0 Панетоликос - ОФИ 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|22
|17
|5
|0
|38 - 11
|56
|2.
|ПАОК
|22
|15
|2
|5
|46 - 22
|47
|3.
|АЕК
|22
|12
|3
|7
|37 - 23
|39
|4.
|Панатинаикос
|23
|11
|3
|9
|36 - 20
|36
|5.
|ПАС Янина
|23
|10
|6
|7
|27 - 22
|36
|6.
|Арис Салоники
|22
|10
|5
|7
|21 - 20
|35
|7.
|ОФИ
|23
|8
|9
|6
|31 - 30
|33
|8.
|Астерас
|21
|9
|5
|7
|23 - 18
|32
|9.
|Волос
|22
|8
|4
|10
|34 - 39
|28
|10.
|Панетоликос
|23
|7
|4
|12
|24 - 38
|25
|11.
|Ионикос
|22
|5
|6
|11
|20 - 31
|21
|12.
|Ламия
|22
|4
|6
|12
|18 - 30
|18
|13.
|Атромитос
|21
|3
|5
|13
|21 - 41
|14
|14.
|Аполлон Смирнис
|22
|1
|7
|14
|7 - 38
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|11
|9
|2
|0
|17 - 4
|29
|2.
|ПАОК
|12
|8
|2
|2
|24 - 12
|26
|3.
|Панатинаикос
|12
|8
|2
|2
|24 - 6
|26
|4.
|Астерас
|12
|7
|1
|4
|16 - 10
|22
|5.
|ПАС Янина
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|6.
|АЕК
|10
|6
|0
|4
|18 - 10
|18
|7.
|Арис Салоники
|10
|5
|3
|2
|10 - 9
|18
|8.
|ОФИ
|12
|4
|5
|3
|18 - 19
|17
|9.
|Волос
|11
|5
|1
|5
|15 - 17
|16
|10.
|Ионикос
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|11.
|Панетоликос
|11
|3
|2
|6
|10 - 15
|11
|12.
|Атромитос
|10
|3
|2
|5
|14 - 17
|11
|13.
|Ламия
|10
|2
|3
|5
|12 - 17
|9
|14.
|Аполлон Смирнис
|12
|1
|6
|5
|4 - 14
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|11
|8
|3
|0
|21 - 7
|27
|2.
|ПАОК
|10
|7
|0
|3
|22 - 10
|21
|3.
|АЕК
|12
|6
|3
|3
|19 - 13
|21
|4.
|Арис Салоники
|12
|5
|2
|5
|11 - 11
|17
|5.
|ОФИ
|11
|4
|4
|3
|13 - 11
|16
|6.
|ПАС Янина
|11
|4
|3
|4
|10 - 9
|15
|7.
|Панетоликос
|12
|4
|2
|6
|14 - 23
|14
|8.
|Волос
|11
|3
|3
|5
|19 - 22
|12
|9.
|Астерас
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|10.
|Панатинаикос
|11
|3
|1
|7
|12 - 14
|10
|11.
|Ламия
|12
|2
|3
|7
|6 - 13
|9
|12.
|Ионикос
|12
|2
|3
|7
|11 - 19
|9
|13.
|Атромитос
|11
|0
|3
|8
|7 - 24
|3
|14.
|Аполлон Смирнис
|10
|0
|1
|9
|3 - 24
|1