3:1
Конец матча
0'
1:0
1' ГолAxel Rodriguez
12' Желтая карточкаSebastian Medina
16' Красная карточкаJorge Valdez II
2:0
26' ГолJonas Acevedo
43' Желтая карточкаВиго Алекс
2:1
45' ГолLucas Daniel Romero
49' Желтая карточкаAxel Rodriguez
53' Желтая карточкаJuan Guasone
3:1
57' ГолAxel Rodriguez
62' Желтая карточкаБенегас Леандро
70' Желтая карточкаИнсаурральде Хуан
86' Желтая карточкаRaul Lozano
88' Желтая карточкаRodrigo Marquez
90'+6
Ход матча
1'
12'
16'
26'
2:0
43'
45'
49'
53'
57'
3:1
62'
86'
88'
22
Raul
Lozano
27
Juan
Guasone
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Raul LozanoЗащитник
-
27 Juan GuasoneЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Охеда СерхиоЗащитник
-
32 Franco LeysПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Facundo Sava
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Виго АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Касарес ХуанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Баккья РенсоВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Нападающий
-
-
11 Gaston Togni
-
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
История личных встреч
Патронато Парана
Индепендьенте Авельянеда
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
300%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
8 матчей
12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Патронато Парана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Axel Rodriguez
|2
|0.4
|Facundo Cobos
|1
|0.2
|Jonas Acevedo
|1
|0.2
|Diego Garcia VI
|1
|0.2
|Jonathan Herrera1
|1 (1)
|0.2
|Nicolas Castro1
|0
|0
|Sebastian Medina
|0
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенегас Леандро
|3
|0.6
|Lucas Daniel Romero
|2
|0.4
|Leandro Miguel Fernandez
|1 (1)
|0.2
|Инсаурральде Хуан
|0
|0
|Lucas Gonzalez
|0
|0
|Sergio Barreto
|0
|0
|Виго Алекс
|0
|0
Карточки
Патронато Парана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мосевич Леонель
|3
|1
|Jorge Valdez II
|1
|2
|Diego Garcia VI
|1
|1
|Axel Rodriguez
|2
|0
|Raul Lozano
|2
|0
|Nicolas Castro1
|2
|0
|Carlos Quintana
|1
|0
|Facundo Cobos
|1
|0
|Tiago Banega
|1
|0
|Juan Guasone
|1
|0
|Alexander Sosa
|1
|0
|Sebastian Medina
|1
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leandro Miguel Fernandez
|2
|0
|Lucas Rodriguez I
|2
|0
|Виго Алекс
|2
|0
|Инсаурральде Хуан
|1
|0
|Бенегас Леандро
|1
|0
|Поблет Херонимо
|1
|0
|Joaquin Laso
|1
|0
|Lucas Gonzalez
|1
|0
|Sergio Barreto
|1
|0
|Rodrigo Marquez
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
3
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
3
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Забито
7
6
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
2
29%
3
50%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
1
14%
1-15
2
33%
2
29%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Патронато Парана
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Патронато Парана - Колон 1:1 Сармиенто - Патронато Парана 3:1 Патронато Парана - Альдосиви 1:0 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 2:0
Патронато Парана - Велес Сарсфилд 1:1 Патронато Парана - Депортиво Морон 2:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:6 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 1:2 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 2:3 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Банфилд 0:1 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 2:1 Альдосиви - Патронато Парана 3:1 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 1:2 Патронато Парана - Сармиенто 0:1 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Ривер Плейт - Патронато Парана 4:1 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:1
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0
Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Сеара 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Ла-Гуайра 4:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 3:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Индепендьенте Авельянеда 0:4 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Депортиво Ла-Гуайра - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 1:1 Сеара - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Норте Сальта 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|4
|1
|0
|6 - 1
|13
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|3.
|Расинг Авельянеда
|5
|3
|0
|2
|10 - 5
|9
|4.
|Бока Хуниорс
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|5.
|Атлетико Платенсе
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|6.
|Ривер Плейт
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|7.
|Уракан
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|8.
|Банфилд
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|10.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|11.
|Эстудиантес Ла Плата
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|12.
|Сармиенто
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|13.
|Патронато Парана
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|15.
|Сан-Лоренсо
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|7
|16.
|Унион Санта-Фе
|5
|2
|1
|2
|8 - 11
|7
|17.
|Годой Крус
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|18.
|Атлетико Тукуман
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|19.
|Ланус
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|20.
|Велес Сарсфилд
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|21.
|Колон
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|22.
|Тигре
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|23.
|Дефенса и Хустисия
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|24.
|Арсенал Саранди
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|25.
|Тальерес Кордоба
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|26.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|1 - 5
|4
|27.
|Барракас Централь
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|28.
|Альдосиви
|5
|0
|1
|4
|1 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|3
|3
|0
|0
|9 - 0
|9
|2.
|Патронато Парана
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|Сармиенто
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|Годой Крус
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|8.
|Бока Хуниорс
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|9.
|Атлетико Платенсе
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|10.
|Уракан
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|11.
|Ривер Плейт
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|12.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|13.
|Ланус
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|14.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|15.
|Колон
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|16.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|17.
|Банфилд
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|19.
|Велес Сарсфилд
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|20.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|21.
|Сан-Лоренсо
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|23.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|24.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|25.
|Тигре
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|26.
|Альдосиви
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|27.
|Барракас Централь
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|28.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Унион Санта-Фе
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Банфилд
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Атлетико Платенсе
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|8.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|Тигре
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|10.
|Уракан
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|Бока Хуниорс
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|12.
|Эстудиантес Ла Плата
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Атлетико Тукуман
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|14.
|Барракас Централь
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|Арсенал Саранди
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|16.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|17.
|Тальерес Кордоба
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Колон
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|19.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|20.
|Ланус
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|21.
|Сармиенто
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|22.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|23.
|Годой Крус
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|24.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|25.
|Расинг Авельянеда
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|26.
|Патронато Парана
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|27.
|Росарио Сентраль
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|28.
|Альдосиви
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес