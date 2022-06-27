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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Патронато Парана
3:1
Конец матча
Индепендьенте Авельянеда
0'
1:0
1' Гол
Axel Rodriguez
12' Желтая карточка
Sebastian Medina
16' Красная карточка
Jorge Valdez II
2:0
26' Гол
Jonas Acevedo
43' Желтая карточка
Виго Алекс
2:1
45' Гол
Lucas Daniel Romero
49' Желтая карточка
Axel Rodriguez
53' Желтая карточка
Juan Guasone
3:1
57' Гол
Axel Rodriguez
62' Желтая карточка
Бенегас Леандро
70' Желтая карточка
Инсаурральде Хуан
86' Желтая карточка
Raul Lozano
88' Желтая карточка
Rodrigo Marquez
90'+6
20
Facundo
Altamirano
22
Raul
Lozano
27
Juan
Guasone
17
Francisco
Alvarez1
28
Facundo
Cobos
8
Jonas
Acevedo
7
Nicolas
Castro1
10
Jorge
Valdez
II
21
Sebastian
Medina
29
Axel
Rodriguez
24
Marcelo
Estigarribia2
1
Соса
Себастьян
28
Виго
Алекс
24
Sergio
Barreto
33
Инсаурральде
Хуан
5
Lucas
Rodriguez
I
29
Lucas
Daniel
Romero
15
Поблет
Херонимо
9
Leandro
Miguel
Fernandez
14
Lucas
Gonzalez
36
Касарес
Хуан
18
Бенегас
Леандро
Патронато Парана
4-4-2
Индепендьенте Авельянеда
4-2-3-1

История личных встреч

Патронато Парана
Индепендьенте Авельянеда

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
300%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

8 матчей

12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

История матчей

ЛП
2:0
ЛП
0:1
С
1:0
К
0:1
С
1:2
С
1:1
П
0:5
П
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Патронато Парана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Axel Rodriguez 2 0.4
Facundo Cobos 1 0.2
Jonas Acevedo 1 0.2
Diego Garcia VI 1 0.2
Jonathan Herrera1 1 (1) 0.2
Nicolas Castro1 0 0
Sebastian Medina 0 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенегас Леандро 3 0.6
Lucas Daniel Romero 2 0.4
Leandro Miguel Fernandez 1 (1) 0.2
Инсаурральде Хуан 0 0
Lucas Gonzalez 0 0
Sergio Barreto 0 0
Виго Алекс 0 0

Карточки

Патронато Парана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мосевич Леонель 3 1
Jorge Valdez II 1 2
Diego Garcia VI 1 1
Axel Rodriguez 2 0
Raul Lozano 2 0
Nicolas Castro1 2 0
Carlos Quintana 1 0
Facundo Cobos 1 0
Tiago Banega 1 0
Juan Guasone 1 0
Alexander Sosa 1 0
Sebastian Medina 1 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leandro Miguel Fernandez 2 0
Lucas Rodriguez I 2 0
Виго Алекс 2 0
Инсаурральде Хуан 1 0
Бенегас Леандро 1 0
Поблет Херонимо 1 0
Joaquin Laso 1 0
Lucas Gonzalez 1 0
Sergio Barreto 1 0
Rodrigo Marquez 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
3
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Забито

7
6
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
2
29%
3
50%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
1
14%
1-15
2
33%
2
29%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Патронато Парана
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Патронато Парана - Колон 1:1 Сармиенто - Патронато Парана 3:1 Патронато Парана - Альдосиви 1:0 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 2:0
Патронато Парана - Велес Сарсфилд 1:1 Патронато Парана - Депортиво Морон 2:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:6 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 1:2 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 2:3 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Банфилд 0:1 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 2:1 Альдосиви - Патронато Парана 3:1 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 1:2 Патронато Парана - Сармиенто 0:1 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Ривер Плейт - Патронато Парана 4:1 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:1
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0
Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Сеара 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Ла-Гуайра 4:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 3:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Индепендьенте Авельянеда 0:4 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Депортиво Ла-Гуайра - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 1:1 Сеара - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Норте Сальта 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 5 4 1 0 6 - 1 13
2. Химнасия Ла-Плата 5 3 2 0 8 - 3 11
3. Расинг Авельянеда 5 3 0 2 10 - 5 9
4. Бока Хуниорс 5 3 0 2 11 - 8 9
5. Атлетико Платенсе 5 2 3 0 4 - 2 9
6. Ривер Плейт 5 2 2 1 7 - 3 8
7. Уракан 5 2 2 1 4 - 3 8
8. Банфилд 5 2 2 1 5 - 4 8
9. Аргентинос Хуниорс 5 2 1 2 5 - 5 7
10. Сентраль Кордоба Росарио 5 2 1 2 5 - 5 7
11. Эстудиантес Ла Плата 5 2 1 2 5 - 6 7
12. Сармиенто 5 2 1 2 5 - 5 7
13. Патронато Парана 5 2 1 2 6 - 7 7
14. Индепендьенте Авельянеда 5 2 1 2 6 - 7 7
15. Сан-Лоренсо 5 1 4 0 7 - 5 7
16. Унион Санта-Фе 5 2 1 2 8 - 11 7
17. Годой Крус 4 2 0 2 5 - 4 6
18. Атлетико Тукуман 4 1 3 0 3 - 2 6
19. Ланус 5 1 2 2 4 - 5 5
20. Велес Сарсфилд 5 1 2 2 4 - 5 5
21. Колон 5 1 2 2 4 - 5 5
22. Тигре 5 1 2 2 7 - 9 5
23. Дефенса и Хустисия 5 0 4 1 4 - 5 4
24. Арсенал Саранди 5 0 4 1 6 - 7 4
25. Тальерес Кордоба 5 1 1 3 3 - 5 4
26. Росарио Сентраль 5 1 1 3 1 - 5 4
27. Барракас Централь 5 0 3 2 5 - 8 3
28. Альдосиви 5 0 1 4 1 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 3 3 0 0 9 - 0 9
2. Патронато Парана 3 2 1 0 5 - 2 7
3. Аргентинос Хуниорс 3 2 1 0 5 - 3 7
4. Химнасия Ла-Плата 2 2 0 0 5 - 1 6
5. Сармиенто 2 2 0 0 4 - 1 6
6. Годой Крус 2 2 0 0 4 - 1 6
7. Индепендьенте Авельянеда 2 2 0 0 3 - 1 6
8. Бока Хуниорс 3 2 0 1 8 - 6 6
9. Атлетико Платенсе 3 1 2 0 3 - 2 5
10. Уракан 2 1 1 0 2 - 0 4
11. Ривер Плейт 2 1 1 0 2 - 1 4
12. Атлетико Тукуман 2 1 1 0 3 - 2 4
13. Ланус 2 1 1 0 2 - 1 4
14. Ньюэллс Олд Бойз 2 1 1 0 1 - 0 4
15. Колон 3 1 1 1 3 - 3 4
16. Росарио Сентраль 3 1 1 1 1 - 1 4
17. Банфилд 3 1 1 1 4 - 4 4
18. Эстудиантес Ла Плата 3 1 1 1 3 - 4 4
19. Велес Сарсфилд 2 1 0 1 2 - 1 3
20. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 2 - 3 3
21. Сан-Лоренсо 3 0 3 0 5 - 5 3
22. Сентраль Кордоба Росарио 2 1 0 1 1 - 2 3
23. Дефенса и Хустисия 3 0 3 0 2 - 2 3
24. Арсенал Саранди 2 0 2 0 1 - 1 2
25. Тигре 2 0 1 1 1 - 2 1
26. Альдосиви 2 0 1 1 0 - 1 1
27. Барракас Централь 3 0 1 2 3 - 6 1
28. Унион Санта-Фе 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Унион Санта-Фе 3 2 1 0 6 - 4 7
3. Химнасия Ла-Плата 3 1 2 0 3 - 2 5
4. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Банфилд 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Атлетико Платенсе 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Ривер Плейт 3 1 1 1 5 - 2 4
8. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 1 1 4 - 3 4
9. Тигре 3 1 1 1 6 - 7 4
10. Уракан 3 1 1 1 2 - 3 4
11. Бока Хуниорс 2 1 0 1 3 - 2 3
12. Эстудиантес Ла Плата 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Атлетико Тукуман 2 0 2 0 0 - 0 2
14. Барракас Централь 2 0 2 0 2 - 2 2
15. Арсенал Саранди 3 0 2 1 5 - 6 2
16. Велес Сарсфилд 3 0 2 1 2 - 4 2
17. Тальерес Кордоба 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Колон 2 0 1 1 1 - 2 1
19. Дефенса и Хустисия 2 0 1 1 2 - 3 1
20. Ланус 3 0 1 2 2 - 4 1
21. Сармиенто 3 0 1 2 1 - 4 1
22. Индепендьенте Авельянеда 3 0 1 2 3 - 6 1
23. Годой Крус 2 0 0 2 1 - 3 0
24. Аргентинос Хуниорс 2 0 0 2 0 - 2 0
25. Расинг Авельянеда 2 0 0 2 1 - 5 0
26. Патронато Парана 2 0 0 2 1 - 5 0
27. Росарио Сентраль 2 0 0 2 0 - 4 0
28. Альдосиви 3 0 0 3 1 - 8 0
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      50'
      Г О О О О Л - Лукас Даниэль Ромеро бьет в цель!
    • Желтая карточка
      43'
      Виго Алекс получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      30'
      Г О О О О Л - Леандро Мигель Фернандес бьет в цель!
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Хонас Асеведо бьет в цель!
    • 20'
      Sebastian Medina уходит с поля. Франко Лейс выходит вместо него
    • 16'
      УДАЛЕНИЕ! - Jorge Valdez увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Желтая карточка
      12'
      Sebastian Medina получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      1'
      Г О О О О Л - Axel Rodriguez бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Патронато Парана 3:1 Индепендьенте Авельянеда онлайн

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