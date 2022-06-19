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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Сармиенто
3:1
Конец матча
Патронато Парана
0'
1:0
27' Гол
Franco Quinteros
30' Желтая карточка
Carlos Quintana
31' Желтая карточка
Мосевич Леонель
1:1
43' Гол
Diego Garcia VI
45' Желтая карточка
Manuel Guanini
1:1
45' Не забитый пенальти
Jonathan Herrera1
2:1
53' Гол в свои ворота
Raul Lozano
54' Желтая карточка
Emiliano Mendez
64' Вторая желтая карточка
Мосевич Леонель
87' Желтая карточка
Facundo Cobos
3:1
90' Гол
Javier Fabian Toledo
90' Желтая карточка
Franco Quinteros
90' Красная карточка
Diego Garcia VI
90'+7
24
Sebastian
Meza
25
Gonzalo
Bettini
22
Manuel
Guanini
2
Гастон
Сауро
23
Federico
Rasmussen
3
Franco
Quinteros
19
Кастро
Лукас
52
Emiliano
Mendez
26
Yair
Arismendi
7
Лисандро
Лопес
III
9
Jonathan
Torres
20
Facundo
Altamirano
22
Raul
Lozano
5
Мосевич
Леонель
2
Carlos
Quintana
28
Facundo
Cobos
50
Diego
Garcia
VI
32
Franco
Leys
7
Nicolas
Castro1
21
Sebastian
Medina
29
Axel
Rodriguez
9
Jonathan
Herrera1
Сармиенто
5-3-2
Патронато Парана
4-4-2

История личных встреч

Сармиенто
Патронато Парана

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ЛП
0:1
ЛП
2:0
ЛП
1:0
П
1:3
П
2:2
П
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Сармиенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonathan Torres 1 0.25
Javier Fabian Toledo 1 0.25
Лисандро Лопес III 1 0.25
Franco Quinteros 1 0.25
Патронато Парана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Facundo Cobos 1 0.25
Diego Garcia VI 1 0.25
Jonathan Herrera1 1 (1) 0.25
Sebastian Medina 0 0

Карточки

Сармиенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Federico Andueza 1 1
Emiliano Mendez 2 0
Кастро Лукас 2 0
Manuel Guanini 2 0
Harrinson Mancilla 2 0
Julian Brea 2 0
Javier Fabian Toledo 1 0
Jonathan Torres 1 0
Гарсия Мануэль 1 0
Guido Mainero 1 0
Franco Quinteros 1 0
Патронато Парана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мосевич Леонель 3 1
Jorge Valdez II 1 1
Diego Garcia VI 1 1
Nicolas Castro1 2 0
Carlos Quintana 1 0
Facundo Cobos 1 0
Axel Rodriguez 1 0
Raul Lozano 1 0
Tiago Banega 1 0
Alexander Sosa 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Сармиенто
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0
Сармиенто - Фландрия 0:2 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Барракас Централь - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Патронато Парана - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Банфилд 2:2 Сармиенто - Атлетико Тукуман 1:0 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Тальерес Кордоба 1:2
Патронато Парана
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Патронато Парана - Альдосиви 1:0 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 2:0 Патронато Парана - Велес Сарсфилд 1:1 Патронато Парана - Депортиво Морон 2:0
Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:6 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 1:2 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 2:3 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Банфилд 0:1 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 2:1 Альдосиви - Патронато Парана 3:1 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 1:2 Патронато Парана - Сармиенто 0:1 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Ривер Плейт - Патронато Парана 4:1 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:1 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд - Патронато Парана 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Атлетико Платенсе 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Бока Хуниорс 3 2 0 1 7 - 5 6
5. Расинг Авельянеда 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Сармиенто 4 2 0 2 5 - 5 6
7. Аргентинос Хуниорс 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Химнасия Ла-Плата 3 1 2 0 4 - 2 5
9. Колон 3 1 2 0 4 - 3 5
10. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 3 - 2 5
11. Унион Санта-Фе 3 1 1 1 5 - 5 4
12. Уракан 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Банфилд 3 1 1 1 3 - 3 4
14. Индепендьенте Авельянеда 3 1 1 1 3 - 3 4
15. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 1 1 3 - 3 4
16. Тигре 3 1 1 1 6 - 7 4
17. Росарио Сентраль 3 1 1 1 1 - 2 4
18. Тальерес Кордоба 4 1 1 2 3 - 3 4
19. Патронато Парана 4 1 1 2 3 - 6 4
20. Годой Крус 3 1 0 2 3 - 3 3
21. Дефенса и Хустисия 3 0 3 0 2 - 2 3
22. Арсенал Саранди 4 0 3 1 5 - 6 3
23. Сан-Лоренсо 3 0 3 0 4 - 4 3
24. Ланус 3 0 2 1 2 - 3 2
25. Ривер Плейт 3 0 2 1 0 - 1 2
26. Барракас Централь 3 0 2 1 3 - 4 2
27. Велес Сарсфилд 3 0 1 2 1 - 4 1
28. Альдосиви 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Бока Хуниорс 2 2 0 0 7 - 4 6
3. Сармиенто 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Аргентинос Хуниорс 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Эстудиантес Ла Плата 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Атлетико Платенсе 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Колон 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Патронато Парана 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Атлетико Тукуман 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Росарио Сентраль 2 1 1 0 1 - 0 4
11. Химнасия Ла-Плата 1 1 0 0 2 - 0 3
12. Годой Крус 1 1 0 0 2 - 0 3
13. Уракан 1 1 0 0 2 - 0 3
14. Индепендьенте Авельянеда 1 1 0 0 1 - 0 3
15. Банфилд 2 1 0 1 3 - 3 3
16. Сентраль Кордоба Росарио 1 1 0 0 1 - 0 3
17. Тальерес Кордоба 2 1 0 1 2 - 1 3
18. Дефенса и Хустисия 2 0 2 0 1 - 1 2
19. Арсенал Саранди 2 0 2 0 1 - 1 2
20. Сан-Лоренсо 2 0 2 0 4 - 4 2
21. Тигре 1 0 1 0 1 - 1 1
22. Ланус 1 0 1 0 1 - 1 1
23. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
24. Ньюэллс Олд Бойз 1 0 1 0 0 - 0 1
25. Барракас Централь 2 0 1 1 2 - 3 1
26. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 2 0
27. Велес Сарсфилд 1 0 0 1 0 - 1 0
28. Альдосиви 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Унион Санта-Фе 2 1 1 0 4 - 3 4
3. Эстудиантес Ла Плата 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Тигре 2 1 0 1 5 - 6 3
6. Химнасия Ла-Плата 2 0 2 0 2 - 2 2
7. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Дефенса и Хустисия 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Банфилд 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Индепендьенте Авельянеда 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Сентраль Кордоба Росарио 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Тальерес Кордоба 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Арсенал Саранди 2 0 1 1 4 - 5 1
17. Ланус 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Ривер Плейт 2 0 1 1 0 - 1 1
19. Уракан 2 0 1 1 1 - 3 1
20. Велес Сарсфилд 2 0 1 1 1 - 3 1
21. Аргентинос Хуниорс 1 0 0 1 0 - 1 0
22. Бока Хуниорс 1 0 0 1 0 - 1 0
23. Годой Крус 2 0 0 2 1 - 3 0
24. Расинг Авельянеда 1 0 0 1 0 - 2 0
25. Росарио Сентраль 1 0 0 1 0 - 2 0
26. Альдосиви 2 0 0 2 1 - 3 0
27. Сармиенто 2 0 0 2 1 - 4 0
28. Патронато Парана 2 0 0 2 1 - 5 0
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      50'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Хонатан Эррера пробил пенальти, но не смог забить!
    • Желтая карточка
      49'
      Manuel Guanini получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      43'
      Г О О О О Л - Диего Гарсия бьет в цель!
    • Желтая карточка
      31'
      Мосевич Леонель получил желтую карточку от судьи
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