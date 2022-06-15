1:0
Конец матча
0'
1' Желтая карточкаRufino Lucero
6' Желтая карточкаRaul Lozano
19' Желтая карточкаМосевич Леонель
1:0
23' ГолFacundo Cobos
60' Желтая карточкаAxel Rodriguez
67' Желтая карточкаNicolas Castro1
79' Желтая карточкаFacundo De La Vega
87' Желтая карточкаСерро Франсиско
89' Красная карточкаSantiago Laquidain
90' Желтая карточкаAlexander Sosa
90'+5
Ход матча
6'
19'
23'
60'
67'
87'
90'
22
Raul
Lozano
32
Franco
Leys
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Raul LozanoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Franco LeysПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
-
27 Juan Guasone
-
-
26 Tiago Banega
-
-
Главный тренер: Facundo Sava
- Основной состав
-
25 Девекки ХосеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мели СесарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Миерс МаркосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Риос АндресНападающий
-
38 Торрес ДавидНападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Villar
История личных встреч
Патронато Парана
Альдосиви
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
10 матчей
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Патронато Парана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Facundo Cobos
|1
|0.33
|Jonathan Herrera1
|1 (1)
|0.33
|Sebastian Medina
|0
|0
Альдосиви
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каутеруссио Мартин
|1 (1)
|0.33
Карточки
Патронато Парана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jorge Valdez II
|1
|1
|Мосевич Леонель
|2
|0
|Nicolas Castro1
|2
|0
|Axel Rodriguez
|1
|0
|Diego Garcia VI
|1
|0
|Raul Lozano
|1
|0
|Tiago Banega
|1
|0
|Alexander Sosa
|1
|0
Альдосиви
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Valentini
|2
|1
|Santiago Laquidain
|1
|1
|Rufino Lucero
|2
|0
|Серро Франсиско
|1
|0
|Девекки Хосе
|1
|0
|Mario Lopez
|1
|0
|Emanuel Iniguez
|1
|0
|Facundo De La Vega
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Патронато Парана
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 2:0 Патронато Парана - Велес Сарсфилд 1:1 Патронато Парана - Депортиво Морон 2:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 1:0
Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:6 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 1:2 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 2:3 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Банфилд 0:1 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 2:1 Альдосиви - Патронато Парана 3:1 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 1:2 Патронато Парана - Сармиенто 0:1 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Ривер Плейт - Патронато Парана 4:1 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:1 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд - Патронато Парана 0:0 Патронато Парана - Годой Крус 0:3
Альдосиви
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Альдосиви - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Аргентинос Хуниорс - Альдосиви 2:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 1:2
Альдосиви - Колегиалес 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:1 Альдосиви - Уракан 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1 Альдосиви - Росарио Сентраль 1:0 Ланус - Альдосиви 1:2 Колон - Альдосиви 1:3 Альдосиви - Патронато Парана 3:1 Альдосиви - Тигре 1:0 Барракас Централь - Альдосиви 2:1 Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Годой Крус - Альдосиви 0:2 Альдосиви - Бока Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Альдосиви 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:3 Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|Атлетико Платенсе
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Дефенса и Хустисия
|1:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Тигре
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Сентраль Кордоба Росарио
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Сармиенто
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|10.
|Патронато Парана
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|Годой Крус
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Бока Хуниорс
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|15.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|16.
|Уракан
|0:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|17.
|Сан-Лоренсо
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|18.
|Ланус
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|19.
|Ривер Плейт
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|20.
|Колон
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|21.
|Атлетико Тукуман
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|22.
|Барракас Централь
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|23.
|Арсенал Саранди
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|24.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|25.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|26.
|Банфилд
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|27.
|Росарио Сентраль
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|28.
|Альдосиви
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дефенса и Хустисия
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|Патронато Парана
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Годой Крус
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Расинг Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Уракан
|0:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|10.
|Сармиенто
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|12.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|Бока Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|14.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|Сан-Лоренсо
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|16.
|Тигре
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|18.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|19.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|20.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|22.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|23.
|Росарио Сентраль
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|24.
|Ланус
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|25.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|26.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|27.
|Банфилд
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|Альдосиви
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Тигре
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Ланус
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Банфилд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|Дефенса и Хустисия
|1:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|19.
|Сармиенто
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|20.
|Тальерес Кордоба
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|22.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|Бока Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|24.
|Расинг Авельянеда
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|25.
|Уракан
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|26.
|Росарио Сентраль
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|27.
|Патронато Парана
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|28.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0