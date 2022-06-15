  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Патронато Парана
1:0
Конец матча
Альдосиви
0'
1' Желтая карточка
Rufino Lucero
6' Желтая карточка
Raul Lozano
19' Желтая карточка
Мосевич Леонель
1:0
23' Гол
Facundo Cobos
60' Желтая карточка
Axel Rodriguez
67' Желтая карточка
Nicolas Castro1
79' Желтая карточка
Facundo De La Vega
87' Желтая карточка
Серро Франсиско
89' Красная карточка
Santiago Laquidain
90' Желтая карточка
Alexander Sosa
90'+5
20
Facundo
Altamirano
22
Raul
Lozano
5
Мосевич
Леонель
2
Carlos
Quintana
28
Facundo
Cobos
50
Diego
Garcia
VI
32
Franco
Leys
7
Nicolas
Castro1
21
Sebastian
Medina
9
Jonathan
Herrera1
29
Axel
Rodriguez
25
Девекки
Хосе
4
Rufino
Lucero
2
Mario
Lopez
26
Patricio
Boolsen
43
Santiago
Laquidain
17
Мели
Сесар
18
Серро
Франсиско
5
Мартинес
Томас
10
Matias
Pisano
9
Martin
Santiago
Silva
I
29
Braian
Martinez
Патронато Парана
4-4-2
Альдосиви
4-3-3

История личных встреч

Патронато Парана
Альдосиви

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

10 матчей

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

ЛП
3:1
ЛП
0:2
ЛП
2:0
КДМЭП
0:1
С
1:1
С
0:0
П
1:1
НБ
1:0
НБ
3:0
НБ
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Патронато Парана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Facundo Cobos 1 0.33
Jonathan Herrera1 1 (1) 0.33
Sebastian Medina 0 0
Альдосиви
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каутеруссио Мартин 1 (1) 0.33

Карточки

Патронато Парана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jorge Valdez II 1 1
Мосевич Леонель 2 0
Nicolas Castro1 2 0
Axel Rodriguez 1 0
Diego Garcia VI 1 0
Raul Lozano 1 0
Tiago Banega 1 0
Alexander Sosa 1 0
Альдосиви
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Valentini 2 1
Santiago Laquidain 1 1
Rufino Lucero 2 0
Серро Франсиско 1 0
Девекки Хосе 1 0
Mario Lopez 1 0
Emanuel Iniguez 1 0
Facundo De La Vega 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Патронато Парана
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 2:0 Патронато Парана - Велес Сарсфилд 1:1 Патронато Парана - Депортиво Морон 2:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 1:0
Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:6 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 1:2 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 2:3 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Банфилд 0:1 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 2:1 Альдосиви - Патронато Парана 3:1 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 1:2 Патронато Парана - Сармиенто 0:1 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Ривер Плейт - Патронато Парана 4:1 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:1 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд - Патронато Парана 0:0 Патронато Парана - Годой Крус 0:3
Альдосиви
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Альдосиви - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Аргентинос Хуниорс - Альдосиви 2:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 1:2
Альдосиви - Колегиалес 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:1 Альдосиви - Уракан 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1 Альдосиви - Росарио Сентраль 1:0 Ланус - Альдосиви 1:2 Колон - Альдосиви 1:3 Альдосиви - Патронато Парана 3:1 Альдосиви - Тигре 1:0 Барракас Централь - Альдосиви 2:1 Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Годой Крус - Альдосиви 0:2 Альдосиви - Бока Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Альдосиви 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:3 Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 1 0 3 - 1 7
2. Атлетико Платенсе 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Дефенса и Хустисия 1:0 3 1 2 0 2 - 1 5
4. Эстудиантес Ла Плата 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
5. Химнасия Ла-Плата 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Тигре 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Индепендьенте Авельянеда 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Сентраль Кордоба Росарио 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Сармиенто 0:0 3 1 1 1 1 - 2 4
10. Патронато Парана 3 1 1 1 2 - 3 4
11. Годой Крус 2 1 0 1 3 - 2 3
12. Аргентинос Хуниорс 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Бока Хуниорс 2 1 0 1 2 - 2 3
14. Расинг Авельянеда 2 1 0 1 2 - 2 3
15. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 2 - 2 3
16. Уракан 0:1 3 1 0 2 2 - 3 3
17. Сан-Лоренсо 3 0 3 0 4 - 4 3
18. Ланус 2 0 2 0 1 - 1 2
19. Ривер Плейт 2 0 2 0 0 - 0 2
20. Колон 2 0 2 0 3 - 3 2
21. Атлетико Тукуман 2 0 2 0 1 - 1 2
22. Барракас Централь 2 0 2 0 2 - 2 2
23. Арсенал Саранди 3 0 2 1 4 - 5 2
24. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 3 - 4 1
25. Велес Сарсфилд 2 0 1 1 1 - 2 1
26. Банфилд 2 0 1 1 1 - 2 1
27. Росарио Сентраль 2 0 1 1 0 - 2 1
28. Альдосиви 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дефенса и Хустисия 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
2. Патронато Парана 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Химнасия Ла-Плата 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Годой Крус 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Расинг Авельянеда 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Уракан 0:1 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Индепендьенте Авельянеда 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Сентраль Кордоба Росарио 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Тальерес Кордоба 2 1 0 1 2 - 1 3
10. Сармиенто 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Аргентинос Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
12. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
13. Бока Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
14. Эстудиантес Ла Плата 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
15. Сан-Лоренсо 2 0 2 0 4 - 4 2
16. Тигре 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Ньюэллс Олд Бойз 1 0 1 0 0 - 0 1
18. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
19. Колон 1 0 1 0 2 - 2 1
20. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
21. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
22. Арсенал Саранди 1 0 1 0 0 - 0 1
23. Росарио Сентраль 1 0 1 0 0 - 0 1
24. Ланус 1 0 1 0 1 - 1 1
25. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 2 0
26. Велес Сарсфилд 1 0 0 1 0 - 1 0
27. Банфилд 1 0 0 1 1 - 2 0
28. Альдосиви 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Тигре 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Эстудиантес Ла Плата 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Индепендьенте Авельянеда 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Ланус 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Унион Санта-Фе 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Банфилд 1 0 1 0 0 - 0 1
16. Дефенса и Хустисия 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
18. Арсенал Саранди 2 0 1 1 4 - 5 1
19. Сармиенто 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
20. Тальерес Кордоба 1 0 0 1 0 - 1 0
21. Годой Крус 1 0 0 1 1 - 2 0
22. Аргентинос Хуниорс 1 0 0 1 0 - 1 0
23. Бока Хуниорс 1 0 0 1 0 - 1 0
24. Расинг Авельянеда 1 0 0 1 0 - 2 0
25. Уракан 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
26. Росарио Сентраль 1 0 0 1 0 - 2 0
27. Патронато Парана 1 0 0 1 0 - 2 0
28. Альдосиви 2 0 0 2 1 - 3 0
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      23'
      Г О О О О Л - Факундо Кобос бьет в цель!
    • Желтая карточка
      19'
      Мосевич Леонель получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      6'
      Рауль Лосано получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      1'
      Руфино Лучеро получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Патронато Парана 1:0 Альдосиви онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     