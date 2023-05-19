Тур: 38. Стадион: Альберто Бралья.
2:1
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаShady Oukhadda
1:0
10' ГолБонфанти Николас
2:0
23' ГолМаньино Лука
37' Желтая карточкаКарретта Мирко
41' Желтая карточкаМазиелло Андреа
2:1
54' ГолFabian Tait
65' Желтая карточкаСекулин Андреа
90'+6
Ход матча
10'
23'
2:0
37'
41'
54'
2:1
65'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 9
-
4 Удары в створ 5
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
476 Количество передач 409
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
16
Джерли
Фабио
27
Ионице
Артур
21
Fabian
Tait
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Джерли ФабиоПолузащитник
-
27 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Дьяв ДавидеНападающий
-
-
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Fabian TaitПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Simone Davi
-
-
20 Shaka Mawuli
-
18 Ровер Маттео
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
История личных встреч
Модена
Зюйдтироль
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.25
1.4
Среднее время на гол
72
64
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.4
0.5
Среднее время на гол
64
180
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьяв Давиде
|10 (3)
|0.26
|Бонфанти Николас
|7
|0.18
|Фальчинелли Диего
|6 (2)
|0.16
|Стриццоло Лука
|5
|0.13
|Тремолада Лука
|4 (1)
|0.11
|Маньино Лука
|4
|0.11
|Армеллино Марко
|2
|0.05
|Джерли Фабио
|2
|0.05
|Antonio Pergreffi
|2
|0.05
|Romeo Giovannini
|1
|0.03
|Марсура Давиде
|1 (1)
|0.03
|Shady Oukhadda
|0
|0
|Поли Андреа
|0
|0
|Paulo Dentello
|0
|0
|Панада Симоне
|0
|0
|Понси Фабио
|0
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Raphael Odogwu
|9
|0.24
|Ровер Маттео
|5 (2)
|0.13
|Giovanni Zaro
|5
|0.13
|Fabian Tait
|3
|0.08
|Маццокки Симоне
|3
|0.08
|Daniele Casiraghi
|2 (2)
|0.05
|Белардинелли Лука
|2
|0.05
|Сиссе Мустафа
|2
|0.05
|Marco Curto
|2
|0.05
|Николусси Кавилья Ханс
|2
|0.05
|Де Коль Филиппо
|1
|0.03
|Карретта Мирко
|1
|0.03
|Ларривей Хоакин
|1 (1)
|0.03
|Маркони Микеле
|0
|0
|Мазиелло Андреа
|0
|0
|Сьега Николас
|0
|0
Карточки
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Читтадини Джорджо
|10
|0
|Дьяв Давиде
|8
|1
|Tomasso Silvestri
|7
|0
|Shady Oukhadda
|4
|1
|Маньино Лука
|5
|0
|Фальчинелли Диего
|4
|0
|Армеллино Марко
|4
|0
|Джерли Фабио
|4
|0
|Antonio Pergreffi
|4
|0
|Тремолада Лука
|3
|0
|Копполаро Мауро
|3
|0
|Панада Симоне
|3
|0
|Понси Фабио
|3
|0
|Ренцетти Франческо
|2
|0
|Поли Андреа
|2
|0
|Де Майо Себастьян
|2
|0
|Марсура Давиде
|2
|0
|Стриццоло Лука
|2
|0
|Paulo Dentello
|2
|0
|Riccardo Gagno
|2
|0
|Мости Никола
|2
|0
|Edoardo Duca
|2
|0
|Секулин Андреа
|1
|0
|Ионице Артур
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
|Бонфанти Николас
|1
|0
|Romeo Giovannini
|1
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marco Curto
|6
|2
|Мазиелло Андреа
|8
|0
|Giovanni Zaro
|6
|0
|Белардинелли Лука
|6
|0
|Помпетти Марко
|4
|1
|Daniele Casiraghi
|5
|0
|Fabian Tait
|5
|0
|Берра Филиппо
|4
|0
|Карретта Мирко
|4
|0
|Маццокки Симоне
|4
|0
|Фьордилино Лука
|4
|0
|Ровер Маттео
|4
|0
|Лунетта Габриэль
|2
|1
|Де Коль Филиппо
|3
|0
|Полуцци Джакомо
|3
|0
|Челли Алессандро III
|3
|0
|Сиссе Мустафа
|2
|0
|Raphael Odogwu
|2
|0
|Сьега Николас
|2
|0
|Д'Орацио Томмазо
|2
|0
|Крочата Джованни
|2
|0
|Ларривей Хоакин
|1
|0
|Маркони Микеле
|1
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|1
|0
|Simone Davi
|1
|0
Результаты матчей
Модена
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Зюйдтироль
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
8
5
Модена
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
Зюйдтироль
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
30
4
Волевые поражения
10
20
Модена
65.5%
34.5%
19 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (13)
45% (17)
21% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (15)
37% (14)
24% (9)
Зюйдтироль
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (10)
45% (17)
29% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
39% (15)
29% (11)
Сухие победы
8
9
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
34
5
Волевые поражения
18
25
Голы по времени матча
Забито
24
17
14 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 9
24 Не забивали 26
4
17%
3
18%
1-15
5
21%
3
18%
16-30
5
21%
3
18%
31-45
2
8%
3
18%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
4
17%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
20
16
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 9
2
10%
2
13%
1-15
3
15%
2
13%
16-30
5
25%
4
25%
31-45
4
20%
1
6%
46-60
2
10%
5
31%
61-75
4
20%
2
13%
76-90
Забито
21
22
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 11
24 Не забивали 23
1
5%
2
9%
1-15
6
29%
6
27%
16-30
2
10%
2
9%
31-45
4
19%
2
9%
46-60
1
5%
5
23%
61-75
7
33%
5
23%
76-90
Пропущено
35
17
14 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 14
2
6%
1
6%
1-15
7
20%
2
12%
16-30
5
14%
4
24%
31-45
7
20%
2
12%
46-60
6
17%
2
12%
61-75
8
23%
6
35%
76-90
Забито
45
39
23 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 20
18 Забивали первыми 20
10 Не забивали 11
5
11%
5
13%
1-15
11
24%
9
23%
16-30
7
16%
5
13%
31-45
6
13%
5
13%
46-60
5
11%
5
13%
61-75
11
24%
10
26%
76-90
Пропущено
55
33
24 В 1-м тайме 15
31 Во 2-м тайме 18
17 Пропускали первыми 13
28 Не пропускали 23
4
7%
3
9%
1-15
10
18%
4
12%
16-30
10
18%
8
24%
31-45
11
20%
3
9%
46-60
8
15%
7
21%
61-75
12
22%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Модена
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Беневенто - Модена 2:1 Модена - Бари 1:1 Венеция - Модена 5:0 Модена - СПАЛ 0:0
Модена - Парма 1:1 Перуджа - Модена 0:1 Модена - Читтаделла 0:0 Палермо - Модена 5:2 Модена - Пиза 1:0 Комо - Модена 1:0 Модена - Асколи 0:1 Реджина - Модена 2:1 Модена - Дженоа 2:2 Брешия - Модена 0:1 Модена - Кальяри 2:0 Тернана - Модена 2:1 Модена - Козенца 2:0 Фрозиноне - Модена 2:1 Зюйдтироль - Модена 0:2 Модена - Беневенто 1:1
Зюйдтироль
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Зюйдтироль - Читтаделла 1:1 Тернана - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Дженоа 0:0 Фрозиноне - Зюйдтироль 0:0
Асколи - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 0:1 Кальяри - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - СПАЛ 2:0 Парма - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Перуджа 2:1 Беневенто - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Палермо 1:1 Козенца - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Комо 1:1 Пиза - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Реджина 2:1 Венеция - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Брешия 1:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Читтаделла - Зюйдтироль 0:2
Результаты матчей
Модена
Зюйдтироль
Точный счет
1:1
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
6 раз 32%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
9 раз 47%
2
6 раз 32%
0
4 раза 21%
Точный счет
2:1
5 раз 26%
1:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
0:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
0:2
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
1 раз 5%
0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
2
5 раз 26%
Точный счет
2:1
6 раз 16%
1:0
5 раз 13%
0:1
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
8 раз 21%
0:0
5 раз 13%
0:1
5 раз 13%
0:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 39%
0
10 раз 26%
2
10 раз 26%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
16 раз 42%
0
11 раз 29%
2
11 раз 29%
Тоталы голов в матче
Модена
Зюйдтироль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
154
712
613
217
217
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
127
613
514
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2810
Больше Меньше
2711
1325
1127
335
236
137
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|21 (4)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|19 (7)
|Бари
|Хеддира Валид
|17 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|17 (4)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Пиза
|Марин Мариус
|1 14
|Бари
|Майта Маттиа
|14
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 10
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|13