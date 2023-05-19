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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 38. Стадион: .
Модена
2:1
Конец матча
Зюйдтироль
0'
9' Желтая карточка
Shady Oukhadda
1:0
10' Гол
Бонфанти Николас
2:0
23' Гол
Маньино Лука
37' Желтая карточка
Карретта Мирко
41' Желтая карточка
Мазиелло Андреа
2:1
54' Гол
Fabian Tait
65' Желтая карточка
Секулин Андреа
90'+6

Ход матча

9'
Shady Oukhadda
 
10'
Бонфанти Николас
(Фальчинелли Диего)
1:0
23'
Маньино Лука
2:0
37'
 
Карретта Мирко
41'
 
Мазиелло Андреа
46'
 
Ровер Маттео
Daniele Casiraghi
46'
 
Ларривей Хоакин
Маццокки Симоне
46'
 
Лунетта Габриэль
Карретта Мирко
54'
2:1
Fabian Tait
58'
Tomasso Silvestri
Antonio Pergreffi
 
58'
Дьяв Давиде
Бонфанти Николас
 
65'
Секулин Андреа
 
70'
Romeo Giovannini
Фальчинелли Диего
 
70'
Мости Никола
Ионице Артур
 
75'
Копполаро Мауро
Edoardo Duca
 
81'
 
Фьордилино Лука
Лунетта Габриэль
84'
 
Сиссе Мустафа
Де Коль Филиппо

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 9
  • 4 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 476 Количество передач 409
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
12
Секулин
Андреа
96
Shady
Oukhadda
4
Antonio
Pergreffi
28
Де
Майо
Себастьян
3
Понси
Фабио
6
Маньино
Лука
16
Джерли
Фабио
27
Ионице
Артур
11
Фальчинелли
Диего
7
Edoardo
Duca
9
Бонфанти
Николас
1
Полуцци
Джакомо
4
Marco
Curto
19
Giovanni
Zaro
55
Мазиелло
Андреа
26
Де
Коль
Филиппо
10
Карретта
Мирко
21
Fabian
Tait
16
Белардинелли
Лука
17
Daniele
Casiraghi
90
Raphael
Odogwu
9
Маццокки
Симоне
Модена
4-3-2-1
Зюйдтироль
4-4-2

История личных встреч

Модена
Зюйдтироль

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

СB
0:2
СCС
0:2
СC
2:0
СC
1:2
СC
1:0
СC
4:3
ЛП
1:0
ЛП
1:0
К
2:0

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.25
1.4

Среднее время на гол

72
64

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.4
0.5

Среднее время на гол

64
180

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьяв Давиде 10 (3) 0.26
Бонфанти Николас 7 0.18
Фальчинелли Диего 6 (2) 0.16
Стриццоло Лука 5 0.13
Тремолада Лука 4 (1) 0.11
Маньино Лука 4 0.11
Армеллино Марко 2 0.05
Джерли Фабио 2 0.05
Antonio Pergreffi 2 0.05
Romeo Giovannini 1 0.03
Марсура Давиде 1 (1) 0.03
Shady Oukhadda 0 0
Поли Андреа 0 0
Paulo Dentello 0 0
Панада Симоне 0 0
Понси Фабио 0 0
Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Raphael Odogwu 9 0.24
Ровер Маттео 5 (2) 0.13
Giovanni Zaro 5 0.13
Fabian Tait 3 0.08
Маццокки Симоне 3 0.08
Daniele Casiraghi 2 (2) 0.05
Белардинелли Лука 2 0.05
Сиссе Мустафа 2 0.05
Marco Curto 2 0.05
Николусси Кавилья Ханс 2 0.05
Де Коль Филиппо 1 0.03
Карретта Мирко 1 0.03
Ларривей Хоакин 1 (1) 0.03
Маркони Микеле 0 0
Мазиелло Андреа 0 0
Сьега Николас 0 0

Карточки

Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Читтадини Джорджо 10 0
Дьяв Давиде 8 1
Tomasso Silvestri 7 0
Shady Oukhadda 4 1
Маньино Лука 5 0
Фальчинелли Диего 4 0
Армеллино Марко 4 0
Джерли Фабио 4 0
Antonio Pergreffi 4 0
Тремолада Лука 3 0
Копполаро Мауро 3 0
Панада Симоне 3 0
Понси Фабио 3 0
Ренцетти Франческо 2 0
Поли Андреа 2 0
Де Майо Себастьян 2 0
Марсура Давиде 2 0
Стриццоло Лука 2 0
Paulo Dentello 2 0
Riccardo Gagno 2 0
Мости Никола 2 0
Edoardo Duca 2 0
Секулин Андреа 1 0
Ионице Артур 1 0
Гарджуло Марио 1 0
Бонфанти Николас 1 0
Romeo Giovannini 1 0
Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marco Curto 6 2
Мазиелло Андреа 8 0
Giovanni Zaro 6 0
Белардинелли Лука 6 0
Помпетти Марко 4 1
Daniele Casiraghi 5 0
Fabian Tait 5 0
Берра Филиппо 4 0
Карретта Мирко 4 0
Маццокки Симоне 4 0
Фьордилино Лука 4 0
Ровер Маттео 4 0
Лунетта Габриэль 2 1
Де Коль Филиппо 3 0
Полуцци Джакомо 3 0
Челли Алессандро III 3 0
Сиссе Мустафа 2 0
Raphael Odogwu 2 0
Сьега Николас 2 0
Д'Орацио Томмазо 2 0
Крочата Джованни 2 0
Ларривей Хоакин 1 0
Маркони Микеле 1 0
Николусси Кавилья Ханс 1 0
Simone Davi 1 0

Результаты матчей

Модена
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Зюйдтироль
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

8
5
Модена
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
Зюйдтироль
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

30
4

Волевые поражения

10
20
Модена
65.5%
34.5%
19 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (13)
45% (17)
21% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (15)
37% (14)
24% (9)
Зюйдтироль
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (10)
45% (17)
29% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
39% (15)
29% (11)

Сухие победы

8
9

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

34
5

Волевые поражения

18
25

Голы по времени матча

Забито

24
17
14 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 9
24 Не забивали 26
4
17%
3
18%
1-15
5
21%
3
18%
16-30
5
21%
3
18%
31-45
2
8%
3
18%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
4
17%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

20
16
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 9
2
10%
2
13%
1-15
3
15%
2
13%
16-30
5
25%
4
25%
31-45
4
20%
1
6%
46-60
2
10%
5
31%
61-75
4
20%
2
13%
76-90

Забито

21
22
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 11
24 Не забивали 23
1
5%
2
9%
1-15
6
29%
6
27%
16-30
2
10%
2
9%
31-45
4
19%
2
9%
46-60
1
5%
5
23%
61-75
7
33%
5
23%
76-90

Пропущено

35
17
14 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 14
2
6%
1
6%
1-15
7
20%
2
12%
16-30
5
14%
4
24%
31-45
7
20%
2
12%
46-60
6
17%
2
12%
61-75
8
23%
6
35%
76-90

Забито

45
39
23 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 20
18 Забивали первыми 20
10 Не забивали 11
5
11%
5
13%
1-15
11
24%
9
23%
16-30
7
16%
5
13%
31-45
6
13%
5
13%
46-60
5
11%
5
13%
61-75
11
24%
10
26%
76-90

Пропущено

55
33
24 В 1-м тайме 15
31 Во 2-м тайме 18
17 Пропускали первыми 13
28 Не пропускали 23
4
7%
3
9%
1-15
10
18%
4
12%
16-30
10
18%
8
24%
31-45
11
20%
3
9%
46-60
8
15%
7
21%
61-75
12
22%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Модена
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Беневенто - Модена 2:1 Модена - Бари 1:1 Венеция - Модена 5:0 Модена - СПАЛ 0:0
Модена - Парма 1:1 Перуджа - Модена 0:1 Модена - Читтаделла 0:0 Палермо - Модена 5:2 Модена - Пиза 1:0 Комо - Модена 1:0 Модена - Асколи 0:1 Реджина - Модена 2:1 Модена - Дженоа 2:2 Брешия - Модена 0:1 Модена - Кальяри 2:0 Тернана - Модена 2:1 Модена - Козенца 2:0 Фрозиноне - Модена 2:1 Зюйдтироль - Модена 0:2 Модена - Беневенто 1:1
Зюйдтироль
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Зюйдтироль - Читтаделла 1:1 Тернана - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Дженоа 0:0 Фрозиноне - Зюйдтироль 0:0
Асколи - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 0:1 Кальяри - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - СПАЛ 2:0 Парма - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Перуджа 2:1 Беневенто - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Палермо 1:1 Козенца - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Комо 1:1 Пиза - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Реджина 2:1 Венеция - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Брешия 1:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Читтаделла - Зюйдтироль 0:2

Результаты матчей

Модена
Зюйдтироль

Точный счет

1:1
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
6 раз 32%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
9 раз 47%
2
6 раз 32%
0
4 раза 21%

Точный счет

2:1
5 раз 26%
1:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
0:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
0:2
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
1 раз 5%
0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
2
5 раз 26%

Точный счет

2:1
6 раз 16%
1:0
5 раз 13%
0:1
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
8 раз 21%
0:0
5 раз 13%
0:1
5 раз 13%
0:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 39%
0
10 раз 26%
2
10 раз 26%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
16 раз 42%
0
11 раз 29%
2
11 раз 29%

Тоталы голов в матче

Модена
Зюйдтироль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
15
4
7
12
1.5
6
13
2
17
2.5
2
17
3.5
1
18
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
12
7
6
13
1.5
5
14
1
18
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
10
0.5
Больше Меньше
27
11
13
25
1.5
11
27
3
35
2.5
2
36
3.5
1
37
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 38 24 8 6 63 - 26 80
2.
Дженоа
 38 21 11 6 53 - 28 73
3.
Бари
 38 17 14 7 58 - 37 65
4.
Парма
 38 17 10 11 48 - 39 61
5.
Кальяри
 38 15 15 8 50 - 34 60
6.
Зюйдтироль
 38 14 16 8 38 - 34 58
7.
Реджина
 38 17 4 17 49 - 45 52
8.
Венеция
 38 13 10 15 51 - 50 49
9.
Палермо
 38 11 16 11 48 - 49 49
10.
Модена
 38 13 9 16 47 - 53 48
11.
Пиза
 38 11 14 13 48 - 42 47
12.
Комо
 38 10 17 11 47 - 48 47
13.
Асколи
 38 12 11 15 40 - 47 47
14.
Тернана
 38 11 10 17 37 - 52 43
15.
Читтаделла
 38 9 16 13 34 - 45 43
16.
Брешия
 38 9 13 16 36 - 57 40
17.
Козенца
 38 9 13 16 30 - 53 40
18.
Перуджа
 38 10 9 19 40 - 52 39
19.
СПАЛ
 38 8 14 16 41 - 51 38
20.
Беневенто
 38 7 14 17 33 - 49 35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 19 14 3 2 35 - 11 45
2.
Дженоа
 19 12 6 1 29 - 10 41
3.
Кальяри
 19 11 6 2 28 - 17 39
4.
Парма
 19 11 2 6 26 - 16 35
5.
Реджина
 19 10 2 7 28 - 22 32
6.
Палермо
 19 8 8 3 25 - 17 32
7.
Комо
 19 8 7 4 28 - 20 31
8.
Бари
 19 7 9 3 30 - 19 30
9.
Модена
 19 7 8 4 26 - 18 29
10.
Тернана
 19 8 5 6 21 - 21 29
11.
Козенца
 19 7 7 5 20 - 18 28
12.
Зюйдтироль
 19 6 10 3 21 - 18 28
13.
Пиза
 19 7 5 7 27 - 21 26
14.
Венеция
 19 7 5 7 29 - 27 26
15.
Асколи
 19 6 6 7 20 - 22 24
16.
Перуджа
 19 6 6 7 22 - 26 24
17.
Брешия
 19 6 6 7 17 - 22 24
18.
Читтаделла
 19 5 8 6 19 - 22 23
19.
СПАЛ
 19 4 7 8 25 - 27 19
20.
Беневенто
 19 4 6 9 16 - 25 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 19 10 5 4 28 - 15 35
2.
Бари
 19 10 5 4 28 - 18 35
3.
Дженоа
 19 9 5 5 24 - 18 32
4.
Зюйдтироль
 19 8 6 5 17 - 16 30
5.
Парма
 19 6 8 5 22 - 23 26
6.
Асколи
 19 6 5 8 20 - 25 23
7.
Венеция
 19 6 5 8 22 - 23 23
8.
Пиза
 19 4 9 6 21 - 21 21
9.
Кальяри
 19 4 9 6 22 - 17 21
10.
Реджина
 19 7 2 10 21 - 23 20
11.
Читтаделла
 19 4 8 7 15 - 23 20
12.
Модена
 19 6 1 12 21 - 35 19
13.
СПАЛ
 19 4 7 8 16 - 24 19
14.
Палермо
 19 3 8 8 23 - 32 17
15.
Беневенто
 19 3 8 8 17 - 24 17
16.
Брешия
 19 3 7 9 19 - 35 16
17.
Комо
 19 2 10 7 19 - 28 16
18.
Перуджа
 19 4 3 12 18 - 26 15
19.
Тернана
 19 3 5 11 16 - 31 14
20.
Козенца
 19 2 6 11 10 - 35 12
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 21 (4)
Венеция Похьянпало Йоэль 19 (7)
Бари Хеддира Валид 17 (5)
Палермо Брунори Маттео 17 (4)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Марин Мариус 1 14
Бари Майта Маттиа 14
Читтаделла Бранка Симоне 2 10
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Ди Чезаре Валерио 13
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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