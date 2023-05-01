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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 35. Стадион: .
Венеция
5:0
Конец матча
Модена
0'
1:0
32' Гол
Похьянпало Йоэль
42' Желтая карточка
Карбони Андреа
2:0
54' Гол
Похьянпало Йоэль
59' Желтая карточка
Свобода Михаэль
3:0
72' Гол
Похьянпало Йоэль
75' Желтая карточка
Тремолада Лука
4:0
79' Пенальти
Похьянпало Йоэль
5:0
82' Гол
Дзампано Франческо
87' Желтая карточка
Понси Фабио
90'+3
66
Йоронен
Йессе
55
Христов
Петко
30
Свобода
Михаэль
44
Карбони
Андреа
27
Кандела
Антонио
38
Андерсен
Магнус
II
8
Тессманн
Таннер
77
Эллертссон
Микаэль-Эгиль
7
Дзампано
Франческо
20
Похьянпало
Йоэль
17
Йонсен
Деннис
26
Riccardo
Gagno
96
Shady
Oukhadda
15
Tomasso
Silvestri
4
Antonio
Pergreffi
33
Ренцетти
Франческо
6
Маньино
Лука
16
Джерли
Фабио
21
Армеллино
Марко
32
Стриццоло
Лука
27
Ионице
Артур
99
Дьяв
Давиде
Венеция
3-5-2
Модена
4-3-2-1

История личных встреч

Венеция
Модена

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

СB
2:2
ЛП
1:0
ЛП
1:2

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
67

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 17 (3) 0.49
Черышев Денис 4 0.11
Йонсен Деннис 3 0.09
Тессманн Таннер 3 0.09
Чрнигой Домен 3 0.09
Пьерини Николас 3 0.09
Кандела Антонио 2 0.06
Кюизанс Микаэль 2 0.06
Карбони Андреа 2 0.06
Дзампано Франческо 1 0.03
Новакович Андрия 1 0.03
Хапс Ридгесиано 1 0.03
Чеккарони Пьетро 1 0.03
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0.03
Миланезе Томмазо 1 0.03
Киерво Риккардо 0 0
Ульманн Максимилиан 0 0
Андерсен Магнус II 0 0
Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьяв Давиде 8 (2) 0.23
Фальчинелли Диего 6 (2) 0.17
Бонфанти Николас 6 0.17
Стриццоло Лука 5 0.14
Тремолада Лука 4 (1) 0.11
Маньино Лука 3 0.09
Армеллино Марко 2 0.06
Джерли Фабио 2 0.06
Antonio Pergreffi 2 0.06
Romeo Giovannini 1 0.03
Марсура Давиде 1 (1) 0.03
Shady Oukhadda 0 0
Поли Андреа 0 0
Paulo Dentello 0 0
Панада Симоне 0 0
Понси Фабио 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хапс Ридгесиано 7 1
Тессманн Таннер 6 1
Дзампано Франческо 6 0
Чеккарони Пьетро 4 1
Христов Петко 4 1
Висневски Пшемыслав 5 0
Свобода Михаэль 5 0
Йоронен Йессе 3 1
Чеппители Лука 4 0
Новакович Андрия 4 0
Кандела Антонио 4 0
Карбони Андреа 4 0
Йонсен Деннис 3 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 3 0
Похьянпало Йоэль 2 0
Чрнигой Домен 2 0
Фьордилино Лука 2 0
Бузио Джанлука 2 0
Яяло Мато 1 0
Коннолли Аарон 1 0
Черышев Денис 1 0
Модоло Марко 1 0
Пьерини Николас 1 0
Сверко Марин 1 0
Андерсен Магнус II 1 0
Миланезе Томмазо 1 0
Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьяв Давиде 8 1
Читтадини Джорджо 8 0
Tomasso Silvestri 7 0
Маньино Лука 5 0
Shady Oukhadda 3 1
Фальчинелли Диего 4 0
Армеллино Марко 4 0
Джерли Фабио 4 0
Antonio Pergreffi 4 0
Тремолада Лука 3 0
Марсура Давиде 3 0
Копполаро Мауро 3 0
Панада Симоне 3 0
Ренцетти Франческо 2 0
Поли Андреа 2 0
Де Майо Себастьян 2 0
Riccardo Gagno 2 0
Edoardo Duca 2 0
Понси Фабио 2 0
Стриццоло Лука 1 0
Гарджуло Марио 1 0
Paulo Dentello 1 0
Мости Никола 1 0
Бонфанти Николас 1 0
Romeo Giovannini 1 0

Результаты матчей

Венеция
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Модена
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

6
5

Волевые поражения

9
10
Венеция
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)
Модена
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
7

Волевые поражения

18
20
Венеция
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
37% (13)
51% (18)
11% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
26% (9)
43% (15)
Модена
37%
63%
10 побед 17 поражений
Первый тайм
20% (7)
49% (17)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
37% (13)
40% (14)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

16
12

Волевые поражения

27
30

Голы по времени матча

Забито

26
20
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
21 Не забивали 22
3
12%
1
5%
1-15
3
12%
5
25%
16-30
6
23%
2
10%
31-45
4
15%
4
20%
46-60
7
27%
1
5%
61-75
3
12%
7
35%
76-90

Пропущено

25
33
7 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 14
2
8%
2
6%
1-15
0
0%
6
18%
16-30
5
20%
4
12%
31-45
5
20%
7
21%
46-60
3
12%
6
18%
61-75
10
40%
8
24%
76-90

Забито

20
21
6 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
23 Не забивали 23
2
10%
3
14%
1-15
2
10%
4
19%
16-30
2
10%
5
24%
31-45
2
10%
2
10%
46-60
5
25%
4
19%
61-75
7
35%
3
14%
76-90

Пропущено

20
18
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
3
15%
2
11%
1-15
1
5%
3
17%
16-30
4
20%
4
22%
31-45
4
20%
3
17%
46-60
4
20%
2
11%
61-75
4
20%
4
22%
76-90

Забито

46
41
18 В 1-м тайме 20
28 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 16
9 Не забивали 10
5
11%
4
10%
1-15
5
11%
9
22%
16-30
8
17%
7
17%
31-45
6
13%
6
15%
46-60
12
26%
5
12%
61-75
10
22%
10
24%
76-90

Пропущено

45
51
15 В 1-м тайме 21
30 Во 2-м тайме 30
19 Пропускали первыми 16
29 Не пропускали 25
5
11%
4
8%
1-15
1
2%
9
18%
16-30
9
20%
8
16%
31-45
9
20%
10
20%
46-60
7
16%
8
16%
61-75
14
31%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тернана - Венеция 1:4 Венеция - Палермо 3:2 Реджина - Венеция 1:0 Венеция - Комо 3:2
Венеция - Эсте 4:1 Асколи - Венеция 0:1 Венеция - Брешия 1:1 Фрозиноне - Венеция 3:0 Бари - Венеция 1:0 Венеция - Кальяри 0:0 Пиза - Венеция 1:1 Венеция - СПАЛ 2:1 Беневенто - Венеция 1:2 Венеция - Читтаделла 1:1 Венеция - Зюйдтироль 0:1 Дженоа - Венеция 1:0 Байер Л - Венеция 2:1 Венеция - Парма 2:2 Перуджа - Венеция 2:1 Венеция - Козенца 2:0
Модена
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Модена - СПАЛ 0:0 Модена - Парма 1:1 Перуджа - Модена 0:1 Модена - Читтаделла 0:0
Палермо - Модена 5:2 Модена - Пиза 1:0 Комо - Модена 1:0 Модена - Асколи 0:1 Реджина - Модена 2:1 Модена - Дженоа 2:2 Брешия - Модена 0:1 Модена - Кальяри 2:0 Тернана - Модена 2:1 Модена - Козенца 2:0 Фрозиноне - Модена 2:1 Зюйдтироль - Модена 0:2 Модена - Беневенто 1:1 Бари - Модена 4:1 Модена - Венеция 2:2 СПАЛ - Модена 2:3

Результаты матчей

Венеция
Модена

Точный счет

1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 17%
1:2
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 37%
0
10 раз 29%
2
7 раз 20%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
13 раз 37%
0
10 раз 29%
2
9 раз 26%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Венеция
Модена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
12
5
7
11
1.5
6
11
3
15
2.5
2
15
1
17
3.5
2
15
1
17
4.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
13
5
5
12
1.5
6
12
2
15
2.5
1
17
2
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
10
0.5
Больше Меньше
25
10
12
23
1.5
12
23
5
30
2.5
3
32
3
32
3.5
2
33
1
34
4.5
1
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 0:0 35 20 9 6 51 - 20 69
2.
Дженоа
 35 19 11 5 45 - 21 67
3.
Бари
 35 16 13 6 53 - 32 61
4.
Зюйдтироль
 35 13 15 7 35 - 31 54
5.
Парма
 35 14 10 11 43 - 38 52
6.
Кальяри
 35 12 15 8 42 - 33 51
7.
Реджина
 0:0 35 15 5 15 45 - 40 47
8.
Пиза
 35 11 13 11 45 - 36 46
9.
Асколи
 35 12 10 13 38 - 43 46
10.
Венеция
 35 12 9 14 46 - 45 45
11.
Палермо
 35 10 15 10 43 - 44 45
12.
Модена
 35 12 8 15 43 - 49 44
13.
Комо
 35 9 16 10 43 - 45 43
14.
Тернана
 35 11 10 14 34 - 45 43
15.
Читтаделла
 35 8 14 13 30 - 43 38
16.
Брешия
 35 9 11 15 33 - 52 38
17.
Козенца
 35 9 11 15 28 - 50 38
18.
Перуджа
 35 9 9 17 35 - 42 36
19.
СПАЛ
 35 7 14 14 38 - 47 35
20.
Беневенто
 35 6 14 15 28 - 42 32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 0:0 18 12 4 2 29 - 8 40
2.
Кальяри
 18 10 6 2 26 - 16 36
3.
Дженоа
 17 10 6 1 23 - 6 35
4.
Тернана
 17 8 5 4 19 - 17 29
5.
Парма
 17 9 2 6 22 - 15 29
6.
Палермо
 17 7 7 3 21 - 14 28
7.
Комо
 18 7 7 4 25 - 19 28
8.
Бари
 18 6 9 3 29 - 19 27
9.
Козенца
 17 7 6 4 19 - 16 27
10.
Зюйдтироль
 18 6 9 3 20 - 17 27
11.
Пиза
 17 7 5 5 25 - 16 26
12.
Реджина
 0:0 17 8 2 7 25 - 21 26
13.
Модена
 17 6 7 4 23 - 16 25
14.
Асколи
 18 6 5 7 19 - 21 23
15.
Венеция
 18 6 5 7 26 - 25 23
16.
Брешия
 18 6 5 7 16 - 21 23
17.
Перуджа
 17 5 6 6 19 - 19 21
18.
СПАЛ
 18 4 7 7 25 - 26 19
19.
Читтаделла
 17 4 7 6 16 - 21 19
20.
Беневенто
 18 3 6 9 14 - 24 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 17 10 4 3 24 - 13 34
2.
Дженоа
 18 9 5 4 22 - 15 32
3.
Фрозиноне
 0:0 17 8 5 4 22 - 12 29
4.
Зюйдтироль
 17 7 6 4 15 - 14 27
5.
Парма
 18 5 8 5 21 - 23 23
6.
Асколи
 17 6 5 6 19 - 22 23
7.
Венеция
 17 6 4 7 20 - 20 22
8.
Реджина
 0:0 18 7 3 8 20 - 19 21
9.
Пиза
 18 4 8 6 20 - 20 20
10.
Модена
 18 6 1 11 20 - 33 19
11.
Читтаделла
 18 4 7 7 14 - 22 19
12.
Палермо
 18 3 8 7 22 - 30 17
13.
Беневенто
 17 3 8 6 14 - 18 17
14.
СПАЛ
 17 3 7 7 13 - 21 16
15.
Кальяри
 17 2 9 6 16 - 17 15
16.
Комо
 17 2 9 6 18 - 26 15
17.
Перуджа
 18 4 3 11 16 - 23 15
18.
Брешия
 17 3 6 8 17 - 31 15
19.
Тернана
 18 3 5 10 15 - 28 14
20.
Козенца
 18 2 5 11 9 - 34 11
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 17 (6)
Кальяри Лападула Джанлука 17 (3)
Бари Хеддира Валид 16 (5)
Палермо Брунори Маттео 15 (3)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Марин Мариус 1 13
Читтаделла Бранка Симоне 2 10
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Майта Маттиа 13
СПАЛ Меккарьелло Бьяджо 1 10
Весь список
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    • Первый тайм
    • 45'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      42'
      Андреа Карбони получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Кандела Антонио сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      32'
      Г О О О О Л - Похьянпало Йоэль бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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