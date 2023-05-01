Тур: 35. Стадион: Пьерлуиджи Пенцо.
0'
1:0
32' ГолПохьянпало Йоэль
42' Желтая карточкаКарбони Андреа
2:0
54' ГолПохьянпало Йоэль
59' Желтая карточкаСвобода Михаэль
3:0
72' ГолПохьянпало Йоэль
75' Желтая карточкаТремолада Лука
4:0
79' ПенальтиПохьянпало Йоэль
5:0
82' ГолДзампано Франческо
87' Желтая карточкаПонси Фабио
90'+3
Ход матча
32'
42'
54'
59'
72'
75'
79'
4:0
82'
87'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 9
-
9 Удары в створ 1
-
8 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
16
Джерли
Фабио
27
Ионице
Артур
99
Дьяв
Давиде
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Нери ФилиппоВратарь
- Защитник
-
33 Сверко МаринЗащитник
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Джерли ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ионице АртурПолузащитник
-
99 Дьяв ДавидеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
История личных встреч
Венеция
Модена
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
67
Бомбардиры внутри турнира
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|17 (3)
|0.49
|Черышев Денис
|4
|0.11
|Йонсен Деннис
|3
|0.09
|Тессманн Таннер
|3
|0.09
|Чрнигой Домен
|3
|0.09
|Пьерини Николас
|3
|0.09
|Кандела Антонио
|2
|0.06
|Кюизанс Микаэль
|2
|0.06
|Карбони Андреа
|2
|0.06
|Дзампано Франческо
|1
|0.03
|Новакович Андрия
|1
|0.03
|Хапс Ридгесиано
|1
|0.03
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.03
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0.03
|Миланезе Томмазо
|1
|0.03
|Киерво Риккардо
|0
|0
|Ульманн Максимилиан
|0
|0
|Андерсен Магнус II
|0
|0
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьяв Давиде
|8 (2)
|0.23
|Фальчинелли Диего
|6 (2)
|0.17
|Бонфанти Николас
|6
|0.17
|Стриццоло Лука
|5
|0.14
|Тремолада Лука
|4 (1)
|0.11
|Маньино Лука
|3
|0.09
|Армеллино Марко
|2
|0.06
|Джерли Фабио
|2
|0.06
|Antonio Pergreffi
|2
|0.06
|Romeo Giovannini
|1
|0.03
|Марсура Давиде
|1 (1)
|0.03
|Shady Oukhadda
|0
|0
|Поли Андреа
|0
|0
|Paulo Dentello
|0
|0
|Панада Симоне
|0
|0
|Понси Фабио
|0
|0
Карточки
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хапс Ридгесиано
|7
|1
|Тессманн Таннер
|6
|1
|Дзампано Франческо
|6
|0
|Чеккарони Пьетро
|4
|1
|Христов Петко
|4
|1
|Висневски Пшемыслав
|5
|0
|Свобода Михаэль
|5
|0
|Йоронен Йессе
|3
|1
|Чеппители Лука
|4
|0
|Новакович Андрия
|4
|0
|Кандела Антонио
|4
|0
|Карбони Андреа
|4
|0
|Йонсен Деннис
|3
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|3
|0
|Похьянпало Йоэль
|2
|0
|Чрнигой Домен
|2
|0
|Фьордилино Лука
|2
|0
|Бузио Джанлука
|2
|0
|Яяло Мато
|1
|0
|Коннолли Аарон
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Модоло Марко
|1
|0
|Пьерини Николас
|1
|0
|Сверко Марин
|1
|0
|Андерсен Магнус II
|1
|0
|Миланезе Томмазо
|1
|0
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьяв Давиде
|8
|1
|Читтадини Джорджо
|8
|0
|Tomasso Silvestri
|7
|0
|Маньино Лука
|5
|0
|Shady Oukhadda
|3
|1
|Фальчинелли Диего
|4
|0
|Армеллино Марко
|4
|0
|Джерли Фабио
|4
|0
|Antonio Pergreffi
|4
|0
|Тремолада Лука
|3
|0
|Марсура Давиде
|3
|0
|Копполаро Мауро
|3
|0
|Панада Симоне
|3
|0
|Ренцетти Франческо
|2
|0
|Поли Андреа
|2
|0
|Де Майо Себастьян
|2
|0
|Riccardo Gagno
|2
|0
|Edoardo Duca
|2
|0
|Понси Фабио
|2
|0
|Стриццоло Лука
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
|Paulo Dentello
|1
|0
|Мости Никола
|1
|0
|Бонфанти Николас
|1
|0
|Romeo Giovannini
|1
|0
Результаты матчей
Венеция
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Модена
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
6
5
Волевые поражения
9
10
Венеция
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)
Модена
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
10
7
Волевые поражения
18
20
Венеция
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
37% (13)
51% (18)
11% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
26% (9)
43% (15)
Модена
37%
63%
10 побед 17 поражений
Первый тайм
20% (7)
49% (17)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
37% (13)
40% (14)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
16
12
Волевые поражения
27
30
Голы по времени матча
Забито
26
20
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
21 Не забивали 22
3
12%
1
5%
1-15
3
12%
5
25%
16-30
6
23%
2
10%
31-45
4
15%
4
20%
46-60
7
27%
1
5%
61-75
3
12%
7
35%
76-90
Пропущено
25
33
7 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 14
2
8%
2
6%
1-15
0
0%
6
18%
16-30
5
20%
4
12%
31-45
5
20%
7
21%
46-60
3
12%
6
18%
61-75
10
40%
8
24%
76-90
Забито
20
21
6 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
23 Не забивали 23
2
10%
3
14%
1-15
2
10%
4
19%
16-30
2
10%
5
24%
31-45
2
10%
2
10%
46-60
5
25%
4
19%
61-75
7
35%
3
14%
76-90
Пропущено
20
18
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
3
15%
2
11%
1-15
1
5%
3
17%
16-30
4
20%
4
22%
31-45
4
20%
3
17%
46-60
4
20%
2
11%
61-75
4
20%
4
22%
76-90
Забито
46
41
18 В 1-м тайме 20
28 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 16
9 Не забивали 10
5
11%
4
10%
1-15
5
11%
9
22%
16-30
8
17%
7
17%
31-45
6
13%
6
15%
46-60
12
26%
5
12%
61-75
10
22%
10
24%
76-90
Пропущено
45
51
15 В 1-м тайме 21
30 Во 2-м тайме 30
19 Пропускали первыми 16
29 Не пропускали 25
5
11%
4
8%
1-15
1
2%
9
18%
16-30
9
20%
8
16%
31-45
9
20%
10
20%
46-60
7
16%
8
16%
61-75
14
31%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
Венеция
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тернана - Венеция 1:4 Венеция - Палермо 3:2 Реджина - Венеция 1:0 Венеция - Комо 3:2
Венеция - Эсте 4:1 Асколи - Венеция 0:1 Венеция - Брешия 1:1 Фрозиноне - Венеция 3:0 Бари - Венеция 1:0 Венеция - Кальяри 0:0 Пиза - Венеция 1:1 Венеция - СПАЛ 2:1 Беневенто - Венеция 1:2 Венеция - Читтаделла 1:1 Венеция - Зюйдтироль 0:1 Дженоа - Венеция 1:0 Байер Л - Венеция 2:1 Венеция - Парма 2:2 Перуджа - Венеция 2:1 Венеция - Козенца 2:0
Модена
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Модена - СПАЛ 0:0 Модена - Парма 1:1 Перуджа - Модена 0:1 Модена - Читтаделла 0:0
Палермо - Модена 5:2 Модена - Пиза 1:0 Комо - Модена 1:0 Модена - Асколи 0:1 Реджина - Модена 2:1 Модена - Дженоа 2:2 Брешия - Модена 0:1 Модена - Кальяри 2:0 Тернана - Модена 2:1 Модена - Козенца 2:0 Фрозиноне - Модена 2:1 Зюйдтироль - Модена 0:2 Модена - Беневенто 1:1 Бари - Модена 4:1 Модена - Венеция 2:2 СПАЛ - Модена 2:3
Результаты матчей
Венеция
Модена
Точный счет
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 17%
1:2
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 37%
0
10 раз 29%
2
7 раз 20%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
13 раз 37%
0
10 раз 29%
2
9 раз 26%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Венеция
Модена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
125
711
611
315
215
117
215
117
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
135
512
612
215
117
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2510
Больше Меньше
2510
1223
1223
530
332
332
233
134
134
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|35
|20
|9
|6
|51 - 20
|69
|2.
|35
|19
|11
|5
|45 - 21
|67
|3.
|35
|16
|13
|6
|53 - 32
|61
|4.
|35
|13
|15
|7
|35 - 31
|54
|5.
|35
|14
|10
|11
|43 - 38
|52
|6.
|35
|12
|15
|8
|42 - 33
|51
|7.
|0:0
|35
|15
|5
|15
|45 - 40
|47
|8.
|35
|11
|13
|11
|45 - 36
|46
|9.
|35
|12
|10
|13
|38 - 43
|46
|10.
|35
|12
|9
|14
|46 - 45
|45
|11.
|35
|10
|15
|10
|43 - 44
|45
|12.
|35
|12
|8
|15
|43 - 49
|44
|13.
|35
|9
|16
|10
|43 - 45
|43
|14.
|35
|11
|10
|14
|34 - 45
|43
|15.
|35
|8
|14
|13
|30 - 43
|38
|16.
|35
|9
|11
|15
|33 - 52
|38
|17.
|35
|9
|11
|15
|28 - 50
|38
|18.
|35
|9
|9
|17
|35 - 42
|36
|19.
|35
|7
|14
|14
|38 - 47
|35
|20.
|35
|6
|14
|15
|28 - 42
|32
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|18
|12
|4
|2
|29 - 8
|40
|2.
|18
|10
|6
|2
|26 - 16
|36
|3.
|17
|10
|6
|1
|23 - 6
|35
|4.
|17
|8
|5
|4
|19 - 17
|29
|5.
|17
|9
|2
|6
|22 - 15
|29
|6.
|17
|7
|7
|3
|21 - 14
|28
|7.
|18
|7
|7
|4
|25 - 19
|28
|8.
|18
|6
|9
|3
|29 - 19
|27
|9.
|17
|7
|6
|4
|19 - 16
|27
|10.
|18
|6
|9
|3
|20 - 17
|27
|11.
|17
|7
|5
|5
|25 - 16
|26
|12.
|0:0
|17
|8
|2
|7
|25 - 21
|26
|13.
|17
|6
|7
|4
|23 - 16
|25
|14.
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|15.
|18
|6
|5
|7
|26 - 25
|23
|16.
|18
|6
|5
|7
|16 - 21
|23
|17.
|17
|5
|6
|6
|19 - 19
|21
|18.
|18
|4
|7
|7
|25 - 26
|19
|19.
|17
|4
|7
|6
|16 - 21
|19
|20.
|18
|3
|6
|9
|14 - 24
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|10
|4
|3
|24 - 13
|34
|2.
|18
|9
|5
|4
|22 - 15
|32
|3.
|0:0
|17
|8
|5
|4
|22 - 12
|29
|4.
|17
|7
|6
|4
|15 - 14
|27
|5.
|18
|5
|8
|5
|21 - 23
|23
|6.
|17
|6
|5
|6
|19 - 22
|23
|7.
|17
|6
|4
|7
|20 - 20
|22
|8.
|0:0
|18
|7
|3
|8
|20 - 19
|21
|9.
|18
|4
|8
|6
|20 - 20
|20
|10.
|18
|6
|1
|11
|20 - 33
|19
|11.
|18
|4
|7
|7
|14 - 22
|19
|12.
|18
|3
|8
|7
|22 - 30
|17
|13.
|17
|3
|8
|6
|14 - 18
|17
|14.
|17
|3
|7
|7
|13 - 21
|16
|15.
|17
|2
|9
|6
|16 - 17
|15
|16.
|17
|2
|9
|6
|18 - 26
|15
|17.
|18
|4
|3
|11
|16 - 23
|15
|18.
|17
|3
|6
|8
|17 - 31
|15
|19.
|18
|3
|5
|10
|15 - 28
|14
|20.
|18
|2
|5
|11
|9 - 34
|11
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|17 (6)
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|17 (3)
|Бари
|Хеддира Валид
|16 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (3)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Пиза
|Марин Мариус
|1 13
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 10
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Майта Маттиа
|13
|СПАЛ
|Меккарьелло Бьяджо
|1 10