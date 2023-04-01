Тур: 31. Стадион: Пьерлуиджи Пенцо.
0'
0:1
8' ГолДа Кунья Лукас
1:1
45' ГолКандела Антонио
2:1
48' ГолМиланезе Томмазо
3:1
50' ГолПохьянпало Йоэль
77' Желтая карточкаНовакович Андрия
3:2
90' ГолГабриеллони Алессандро
90' Желтая карточкаСкалья Филиппо
90' Желтая карточкаБеллемо Алессандро
90' Вторая желтая карточкаСкалья Филиппо
90'+7
Ход матча
8'
0:1
45'
48'
50'
77'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 3
-
6 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
424 Количество передач 416
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
26
Одентал
Кас
28
Виньяли
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Нери ФилиппоВратарь
- Вратарь
-
33 Сверко МаринЗащитник
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
-
28 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лонго Морено
История личных встреч
Венеция
Комо
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
0.67
0
Среднее время на гол
135
0
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
2
0.67
Среднее время на гол
45
135
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.33
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
270
Бомбардиры внутри турнира
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|11 (1)
|0.35
|Черышев Денис
|3
|0.1
|Чрнигой Домен
|3
|0.1
|Пьерини Николас
|3
|0.1
|Йонсен Деннис
|2
|0.06
|Кандела Антонио
|2
|0.06
|Кюизанс Микаэль
|2
|0.06
|Тессманн Таннер
|2
|0.06
|Новакович Андрия
|1
|0.03
|Карбони Андреа
|1
|0.03
|Хапс Ридгесиано
|1
|0.03
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.03
|Миланезе Томмазо
|1
|0.03
|Дзампано Франческо
|0
|0
|Ульманн Максимилиан
|0
|0
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черри Альберто
|7 (2)
|0.23
|Кутроне Патрик
|6 (1)
|0.19
|Манкузо Леонардо
|5
|0.16
|Габриеллони Алессандро
|4
|0.13
|Арригони Томмазо
|3
|0.1
|Иоанну Николас
|2
|0.06
|Бланко Алехандро
|2
|0.06
|Беллемо Алессандро
|1
|0.03
|Виньяли Лука
|1
|0.03
|Базелли Даниэле
|1
|0.03
|Да Кунья Лукас
|1
|0.03
|Liam Kerrigan2
|1
|0.03
|Да Рива Якопо
|1
|0.03
|Амброзино Джузеппе
|1
|0.03
|Фабрегас Сеск
|0
|0
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Париджини Витторио
|0
|0
|Каньяно Андреа
|0
|0
|Одентал Кас
|0
|0
|Бинкс Луис
|0
|0
Карточки
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хапс Ридгесиано
|7
|1
|Тессманн Таннер
|6
|1
|Дзампано Франческо
|6
|0
|Чеккарони Пьетро
|4
|1
|Висневски Пшемыслав
|5
|0
|Христов Петко
|3
|1
|Чеппители Лука
|4
|0
|Новакович Андрия
|4
|0
|Кандела Антонио
|4
|0
|Свобода Михаэль
|4
|0
|Йоронен Йессе
|2
|1
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|3
|0
|Карбони Андреа
|3
|0
|Похьянпало Йоэль
|2
|0
|Чрнигой Домен
|2
|0
|Фьордилино Лука
|2
|0
|Йонсен Деннис
|2
|0
|Бузио Джанлука
|2
|0
|Яяло Мато
|1
|0
|Коннолли Аарон
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Модоло Марко
|1
|0
|Пьерини Николас
|1
|0
|Андерсен Магнус II
|1
|0
|Миланезе Томмазо
|1
|0
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Одентал Кас
|7
|0
|Бинкс Луис
|5
|1
|Беллемо Алессандро
|6
|0
|Виньяли Лука
|6
|0
|Арригони Томмазо
|4
|1
|Фабрегас Сеск
|5
|0
|Черри Альберто
|5
|0
|Иоанну Николас
|5
|0
|Скалья Филиппо
|3
|1
|Манкузо Леонардо
|4
|0
|Базелли Даниэле
|4
|0
|Париджини Витторио
|4
|0
|Каньяно Андреа
|4
|0
|Да Рива Якопо
|2
|1
|Фараго Паоло
|3
|0
|Иовин Алессио
|3
|0
|Бланко Алехандро
|3
|0
|Габриеллони Алессандро
|3
|0
|Кутроне Патрик
|2
|0
|Чаджиа Мутир
|2
|0
|Солини Маттео
|1
|0
|Гидотти Симоне
|1
|0
|Целехин Энрико
|1
|0
|Да Кунья Лукас
|1
|0
|Пьероцци Эдоардо
|1
|0
Результаты матчей
Венеция
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Комо
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
9
13
Венеция
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
7% (1)
53% (8)
Комо
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
6
Волевые поражения
14
20
Венеция
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
35% (11)
55% (17)
10% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
23% (7)
48% (15)
Комо
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
13% (4)
45% (14)
42% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
42% (13)
35% (11)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
14
6
Волевые поражения
23
33
Голы по времени матча
Забито
18
17
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
19 Не забивали 21
3
17%
4
24%
1-15
2
11%
2
12%
16-30
5
28%
2
12%
31-45
3
17%
1
6%
46-60
4
22%
1
6%
61-75
1
6%
7
41%
76-90
Пропущено
23
23
6 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 11
1
4%
2
9%
1-15
0
0%
5
22%
16-30
5
22%
5
22%
31-45
5
22%
4
17%
46-60
3
13%
4
17%
61-75
9
39%
3
13%
76-90
Забито
15
20
2 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 10
21 Не забивали 20
1
7%
6
30%
1-15
1
7%
2
10%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
2
13%
3
15%
46-60
4
27%
4
20%
61-75
7
47%
2
10%
76-90
Пропущено
19
16
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
3
16%
3
19%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
4
21%
2
13%
31-45
4
21%
2
13%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
3
16%
7
44%
76-90
Забито
33
37
12 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 15
9 Не забивали 10
4
12%
10
27%
1-15
3
9%
4
11%
16-30
5
15%
5
14%
31-45
5
15%
4
11%
46-60
8
24%
5
14%
61-75
8
24%
9
24%
76-90
Пропущено
42
39
14 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 20
18 Пропускали первыми 13
27 Не пропускали 21
4
10%
5
13%
1-15
1
2%
7
18%
16-30
9
21%
7
18%
31-45
9
21%
6
15%
46-60
7
17%
4
10%
61-75
12
29%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Венеция
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Венеция - Эсте 4:1 Асколи - Венеция 0:1 Венеция - Брешия 1:1 Фрозиноне - Венеция 3:0
Бари - Венеция 1:0 Венеция - Кальяри 0:0 Пиза - Венеция 1:1 Венеция - СПАЛ 2:1 Беневенто - Венеция 1:2 Венеция - Читтаделла 1:1 Венеция - Зюйдтироль 0:1 Дженоа - Венеция 1:0 Байер Л - Венеция 2:1 Венеция - Парма 2:2 Перуджа - Венеция 2:1 Венеция - Козенца 2:0 Модена - Венеция 2:2 Венеция - Тернана 2:1 Палермо - Венеция 0:1 Венеция - Реджина 1:2
Комо
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Комо - Лугано 2:2 Комо - Парма 2:0 Беневенто - Комо 0:0 Комо - Модена 1:0
Перуджа - Комо 0:0 Комо - Козенца 5:1 СПАЛ - Комо 1:1 Зюйдтироль - Комо 1:1 Комо - Фрозиноне 0:2 Брешия - Комо 0:1 Комо - Пиза 2:2 Кальяри - Комо 2:0 Комо - Tritium 4:0 Комо - Читтаделла 2:0 Тернана - Комо 0:3 Комо - Реджина 0:1 Палермо - Комо 0:0 Асколи - Комо 3:3 Комо - Бари 1:1 Дженоа - Комо 1:1
Результаты матчей
Венеция
Комо
Точный счет
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
6 раз 19%
1:2
5 раз 16%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 42%
0
9 раз 29%
2
7 раз 23%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
11 раз 35%
0
10 раз 32%
2
6 раз 19%
3
3 раза 10%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Венеция
Комо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
114
511
69
115
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
106
411
412
114
214
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
229
Больше Меньше
2110
922
1021
229
427
130
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|31
|19
|6
|6
|48 - 19
|63
|2.
|31
|17
|9
|5
|40 - 19
|60
|3.
|31
|13
|13
|5
|35 - 29
|52
|4.
|0:0
|31
|13
|12
|6
|45 - 28
|51
|5.
|31
|11
|13
|7
|39 - 30
|46
|6.
|31
|11
|12
|8
|42 - 30
|45
|7.
|31
|12
|8
|11
|37 - 34
|44
|8.
|30
|13
|3
|14
|39 - 36
|42
|9.
|31
|10
|12
|9
|39 - 39
|42
|10.
|31
|10
|10
|11
|30 - 37
|40
|11.
|31
|9
|12
|10
|37 - 39
|39
|12.
|31
|10
|9
|12
|34 - 39
|39
|13.
|30
|11
|5
|14
|41 - 43
|38
|14.
|31
|9
|9
|13
|34 - 41
|36
|15.
|31
|9
|8
|14
|26 - 47
|35
|16.
|30
|8
|11
|11
|28 - 39
|35
|17.
|0:0
|30
|9
|7
|14
|32 - 34
|34
|18.
|0:0
|31
|6
|12
|13
|23 - 33
|30
|19.
|31
|6
|11
|14
|32 - 43
|29
|20.
|31
|6
|10
|15
|26 - 48
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|11
|2
|2
|27 - 8
|35
|2.
|16
|9
|6
|1
|21 - 6
|33
|3.
|16
|9
|5
|2
|24 - 15
|32
|4.
|15
|7
|5
|3
|20 - 13
|26
|5.
|16
|8
|2
|6
|20 - 14
|26
|6.
|15
|7
|5
|3
|16 - 12
|26
|7.
|16
|7
|5
|4
|18 - 15
|26
|8.
|16
|6
|8
|2
|20 - 16
|26
|9.
|15
|7
|4
|4
|24 - 14
|25
|10.
|15
|7
|4
|4
|21 - 15
|25
|11.
|0:0
|16
|5
|8
|3
|24 - 16
|23
|12.
|15
|7
|2
|6
|23 - 19
|23
|13.
|14
|6
|4
|4
|22 - 15
|22
|14.
|0:0
|14
|5
|5
|4
|17 - 14
|20
|15.
|15
|4
|7
|4
|16 - 19
|19
|16.
|16
|4
|5
|7
|22 - 23
|17
|17.
|16
|4
|5
|7
|16 - 20
|17
|18.
|16
|4
|5
|7
|18 - 23
|17
|19.
|16
|4
|5
|7
|13 - 20
|17
|20.
|0:0
|15
|3
|4
|8
|10 - 18
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|8
|4
|3
|21 - 12
|28
|2.
|0:0
|16
|8
|4
|4
|21 - 11
|28
|3.
|15
|8
|3
|4
|19 - 13
|27
|4.
|15
|7
|5
|3
|15 - 13
|26
|5.
|15
|6
|4
|5
|18 - 19
|22
|6.
|16
|4
|8
|4
|18 - 16
|20
|7.
|15
|6
|1
|8
|16 - 17
|19
|8.
|15
|5
|4
|6
|16 - 18
|19
|9.
|15
|4
|6
|5
|17 - 20
|18
|10.
|0:0
|16
|3
|8
|5
|13 - 15
|17
|11.
|16
|3
|7
|6
|19 - 26
|16
|12.
|16
|5
|1
|10
|19 - 28
|16
|13.
|15
|4
|4
|7
|12 - 20
|16
|14.
|15
|2
|8
|5
|15 - 15
|14
|15.
|0:0
|16
|4
|2
|10
|15 - 20
|14
|16.
|16
|3
|5
|8
|14 - 25
|14
|17.
|16
|2
|8
|6
|16 - 24
|14
|18.
|15
|2
|6
|7
|10 - 20
|12
|19.
|15
|2
|5
|8
|13 - 28
|11
|20.
|15
|2
|3
|10
|8 - 32
|9
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|16 (3)
|Бари
|Хеддира Валид
|15 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|14 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|11 (6)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|10 (4)
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Пиза
|Марин Мариус
|1 11
|Бари
|Майта Маттиа
|12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 8
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 8