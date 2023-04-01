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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 31. Стадион: .
Венеция
3:2
Конец матча
Комо
0'
0:1
8' Гол
Да Кунья Лукас
1:1
45' Гол
Кандела Антонио
2:1
48' Гол
Миланезе Томмазо
3:1
50' Гол
Похьянпало Йоэль
77' Желтая карточка
Новакович Андрия
3:2
90' Гол
Габриеллони Алессандро
90' Желтая карточка
Скалья Филиппо
90' Желтая карточка
Беллемо Алессандро
90' Вторая желтая карточка
Скалья Филиппо
90'+7
66
Йоронен
Йессе
30
Свобода
Михаэль
23
Чеппители
Лука
44
Карбони
Андреа
27
Кандела
Антонио
62
Миланезе
Томмазо
8
Тессманн
Таннер
77
Эллертссон
Микаэль-Эгиль
7
Дзампано
Франческо
20
Похьянпало
Йоэль
17
Йонсен
Деннис
32
Гомис
Альфред
2
Бинкс
Луис
26
Одентал
Кас
23
Скалья
Филиппо
28
Виньяли
Лука
44
Иоанну
Николас
33
Да
Кунья
Лукас
14
Беллемо
Алессандро
63
Кутроне
Патрик
27
Черри
Альберто
8
Фараго
Паоло
Венеция
3-5-2
Комо
3-4-1-2

История личных встреч

Венеция
Комо

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

СB
1:0
ЛП
0:0
ЛП
0:0
ЛП
3:0
ППД
2:2
ППД
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

0.67
0

Среднее время на гол

135
0

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.33

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
270

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 11 (1) 0.35
Черышев Денис 3 0.1
Чрнигой Домен 3 0.1
Пьерини Николас 3 0.1
Йонсен Деннис 2 0.06
Кандела Антонио 2 0.06
Кюизанс Микаэль 2 0.06
Тессманн Таннер 2 0.06
Новакович Андрия 1 0.03
Карбони Андреа 1 0.03
Хапс Ридгесиано 1 0.03
Чеккарони Пьетро 1 0.03
Миланезе Томмазо 1 0.03
Дзампано Франческо 0 0
Ульманн Максимилиан 0 0
Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черри Альберто 7 (2) 0.23
Кутроне Патрик 6 (1) 0.19
Манкузо Леонардо 5 0.16
Габриеллони Алессандро 4 0.13
Арригони Томмазо 3 0.1
Иоанну Николас 2 0.06
Бланко Алехандро 2 0.06
Беллемо Алессандро 1 0.03
Виньяли Лука 1 0.03
Базелли Даниэле 1 0.03
Да Кунья Лукас 1 0.03
Liam Kerrigan2 1 0.03
Да Рива Якопо 1 0.03
Амброзино Джузеппе 1 0.03
Фабрегас Сеск 0 0
Чаджиа Мутир 0 0
Париджини Витторио 0 0
Каньяно Андреа 0 0
Одентал Кас 0 0
Бинкс Луис 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хапс Ридгесиано 7 1
Тессманн Таннер 6 1
Дзампано Франческо 6 0
Чеккарони Пьетро 4 1
Висневски Пшемыслав 5 0
Христов Петко 3 1
Чеппители Лука 4 0
Новакович Андрия 4 0
Кандела Антонио 4 0
Свобода Михаэль 4 0
Йоронен Йессе 2 1
Эллертссон Микаэль-Эгиль 3 0
Карбони Андреа 3 0
Похьянпало Йоэль 2 0
Чрнигой Домен 2 0
Фьордилино Лука 2 0
Йонсен Деннис 2 0
Бузио Джанлука 2 0
Яяло Мато 1 0
Коннолли Аарон 1 0
Черышев Денис 1 0
Модоло Марко 1 0
Пьерини Николас 1 0
Андерсен Магнус II 1 0
Миланезе Томмазо 1 0
Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Одентал Кас 7 0
Бинкс Луис 5 1
Беллемо Алессандро 6 0
Виньяли Лука 6 0
Арригони Томмазо 4 1
Фабрегас Сеск 5 0
Черри Альберто 5 0
Иоанну Николас 5 0
Скалья Филиппо 3 1
Манкузо Леонардо 4 0
Базелли Даниэле 4 0
Париджини Витторио 4 0
Каньяно Андреа 4 0
Да Рива Якопо 2 1
Фараго Паоло 3 0
Иовин Алессио 3 0
Бланко Алехандро 3 0
Габриеллони Алессандро 3 0
Кутроне Патрик 2 0
Чаджиа Мутир 2 0
Солини Маттео 1 0
Гидотти Симоне 1 0
Целехин Энрико 1 0
Да Кунья Лукас 1 0
Пьероцци Эдоардо 1 0

Результаты матчей

Венеция
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Комо
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

9
13
Венеция
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
7% (1)
53% (8)
Комо
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
6

Волевые поражения

14
20
Венеция
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
35% (11)
55% (17)
10% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
23% (7)
48% (15)
Комо
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
13% (4)
45% (14)
42% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
42% (13)
35% (11)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

14
6

Волевые поражения

23
33

Голы по времени матча

Забито

18
17
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
19 Не забивали 21
3
17%
4
24%
1-15
2
11%
2
12%
16-30
5
28%
2
12%
31-45
3
17%
1
6%
46-60
4
22%
1
6%
61-75
1
6%
7
41%
76-90

Пропущено

23
23
6 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 11
1
4%
2
9%
1-15
0
0%
5
22%
16-30
5
22%
5
22%
31-45
5
22%
4
17%
46-60
3
13%
4
17%
61-75
9
39%
3
13%
76-90

Забито

15
20
2 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 10
21 Не забивали 20
1
7%
6
30%
1-15
1
7%
2
10%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
2
13%
3
15%
46-60
4
27%
4
20%
61-75
7
47%
2
10%
76-90

Пропущено

19
16
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
3
16%
3
19%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
4
21%
2
13%
31-45
4
21%
2
13%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
3
16%
7
44%
76-90

Забито

33
37
12 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 15
9 Не забивали 10
4
12%
10
27%
1-15
3
9%
4
11%
16-30
5
15%
5
14%
31-45
5
15%
4
11%
46-60
8
24%
5
14%
61-75
8
24%
9
24%
76-90

Пропущено

42
39
14 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 20
18 Пропускали первыми 13
27 Не пропускали 21
4
10%
5
13%
1-15
1
2%
7
18%
16-30
9
21%
7
18%
31-45
9
21%
6
15%
46-60
7
17%
4
10%
61-75
12
29%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Венеция - Эсте 4:1 Асколи - Венеция 0:1 Венеция - Брешия 1:1 Фрозиноне - Венеция 3:0
Бари - Венеция 1:0 Венеция - Кальяри 0:0 Пиза - Венеция 1:1 Венеция - СПАЛ 2:1 Беневенто - Венеция 1:2 Венеция - Читтаделла 1:1 Венеция - Зюйдтироль 0:1 Дженоа - Венеция 1:0 Байер Л - Венеция 2:1 Венеция - Парма 2:2 Перуджа - Венеция 2:1 Венеция - Козенца 2:0 Модена - Венеция 2:2 Венеция - Тернана 2:1 Палермо - Венеция 0:1 Венеция - Реджина 1:2
Комо
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Комо - Лугано 2:2 Комо - Парма 2:0 Беневенто - Комо 0:0 Комо - Модена 1:0
Перуджа - Комо 0:0 Комо - Козенца 5:1 СПАЛ - Комо 1:1 Зюйдтироль - Комо 1:1 Комо - Фрозиноне 0:2 Брешия - Комо 0:1 Комо - Пиза 2:2 Кальяри - Комо 2:0 Комо - Tritium 4:0 Комо - Читтаделла 2:0 Тернана - Комо 0:3 Комо - Реджина 0:1 Палермо - Комо 0:0 Асколи - Комо 3:3 Комо - Бари 1:1 Дженоа - Комо 1:1

Результаты матчей

Венеция
Комо

Точный счет

1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
6 раз 19%
1:2
5 раз 16%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 42%
0
9 раз 29%
2
7 раз 23%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
11 раз 35%
0
10 раз 32%
2
6 раз 19%
3
3 раза 10%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Венеция
Комо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
11
4
5
11
1.5
6
9
1
15
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
10
6
4
11
1.5
4
12
1
14
2.5
2
14
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
9
0.5
Больше Меньше
21
10
9
22
1.5
10
21
2
29
2.5
4
27
1
30
3.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 0:0 31 19 6 6 48 - 19 63
2.
Дженоа
 31 17 9 5 40 - 19 60
3.
Зюйдтироль
 31 13 13 5 35 - 29 52
4.
Бари
 0:0 31 13 12 6 45 - 28 51
5.
Кальяри
 31 11 13 7 39 - 30 46
6.
Пиза
 31 11 12 8 42 - 30 45
7.
Парма
 31 12 8 11 37 - 34 44
8.
Реджина
 30 13 3 14 39 - 36 42
9.
Палермо
 31 10 12 9 39 - 39 42
10.
Тернана
 31 10 10 11 30 - 37 40
11.
Комо
 31 9 12 10 37 - 39 39
12.
Асколи
 31 10 9 12 34 - 39 39
13.
Модена
 30 11 5 14 41 - 43 38
14.
Венеция
 31 9 9 13 34 - 41 36
15.
Козенца
 31 9 8 14 26 - 47 35
16.
Читтаделла
 30 8 11 11 28 - 39 35
17.
Перуджа
 0:0 30 9 7 14 32 - 34 34
18.
Беневенто
 0:0 31 6 12 13 23 - 33 30
19.
СПАЛ
 31 6 11 14 32 - 43 29
20.
Брешия
 31 6 10 15 26 - 48 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 0:0 15 11 2 2 27 - 8 35
2.
Дженоа
 16 9 6 1 21 - 6 33
3.
Кальяри
 16 9 5 2 24 - 15 32
4.
Палермо
 15 7 5 3 20 - 13 26
5.
Парма
 16 8 2 6 20 - 14 26
6.
Тернана
 15 7 5 3 16 - 12 26
7.
Козенца
 16 7 5 4 18 - 15 26
8.
Зюйдтироль
 16 6 8 2 20 - 16 26
9.
Пиза
 15 7 4 4 24 - 14 25
10.
Комо
 15 7 4 4 21 - 15 25
11.
Бари
 0:0 16 5 8 3 24 - 16 23
12.
Реджина
 15 7 2 6 23 - 19 23
13.
Модена
 14 6 4 4 22 - 15 22
14.
Перуджа
 0:0 14 5 5 4 17 - 14 20
15.
Читтаделла
 15 4 7 4 16 - 19 19
16.
СПАЛ
 16 4 5 7 22 - 23 17
17.
Асколи
 16 4 5 7 16 - 20 17
18.
Венеция
 16 4 5 7 18 - 23 17
19.
Брешия
 16 4 5 7 13 - 20 17
20.
Беневенто
 0:0 15 3 4 8 10 - 18 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 0:0 15 8 4 3 21 - 12 28
2.
Фрозиноне
 0:0 16 8 4 4 21 - 11 28
3.
Дженоа
 15 8 3 4 19 - 13 27
4.
Зюйдтироль
 15 7 5 3 15 - 13 26
5.
Асколи
 15 6 4 5 18 - 19 22
6.
Пиза
 16 4 8 4 18 - 16 20
7.
Реджина
 15 6 1 8 16 - 17 19
8.
Венеция
 15 5 4 6 16 - 18 19
9.
Парма
 15 4 6 5 17 - 20 18
10.
Беневенто
 0:0 16 3 8 5 13 - 15 17
11.
Палермо
 16 3 7 6 19 - 26 16
12.
Модена
 16 5 1 10 19 - 28 16
13.
Читтаделла
 15 4 4 7 12 - 20 16
14.
Кальяри
 15 2 8 5 15 - 15 14
15.
Перуджа
 0:0 16 4 2 10 15 - 20 14
16.
Тернана
 16 3 5 8 14 - 25 14
17.
Комо
 16 2 8 6 16 - 24 14
18.
СПАЛ
 15 2 6 7 10 - 20 12
19.
Брешия
 15 2 5 8 13 - 28 11
20.
Козенца
 15 2 3 10 8 - 32 9
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 16 (3)
Бари Хеддира Валид 15 (5)
Палермо Брунори Маттео 14 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 11 (6)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Фаласко Никола 2 10
Пиза Марин Мариус 1 11
Бари Майта Маттиа 12
Читтаделла Бранка Симоне 2 8
Асколи Гондо Седрик 2 8
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    96'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 95'
    Скалья Филиппо получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    94'
    Беллемо Алессандро получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    94'
    Скалья Филиппо получил желтую карточку от судьи
  • 90'
    Да Кунья Лукас сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    90'
    Г О О О О Л - Alessandro Gabrielloni бьет в цель!
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Андреа Карбони сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      45'
      Г О О О О Л - Кандела Антонио бьет в цель!
    • Описание гола
      8'
      Г О О О О Л - Да Кунья Лукас бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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