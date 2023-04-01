  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 31. Стадион: .
Асколи
4:3
Конец матча
Брешия
0'
0:1
19' Гол
Листковски Марчин
24' Желтая карточка
Фаласко Никола
32' Желтая карточка
Шимич Лоренцо
1:1
42' Гол
Мендеш Педру
2:1
47' Гол
Форте Франческо
53' Желтая карточка
Коллоколо Микеле
57' Желтая карточка
Папетти Андреа
63' Вторая желтая карточка
Шимич Лоренцо
2:2
65' Пенальти
Айе Флориан
70' Желтая карточка
Адорни Давиде
87' Желтая карточка
Ван Де Лои Томми
3:2
90' Пенальти
Калигара Фабрицио
4:2
90' Гол
Марсура Давиде
4:3
90' Гол
Бизоли Димитри
90'+10

Ход матча

19'
0:1
Листковски Марчин
(Галацци Николас)
24'
Фаласко Никола
 
32'
Шимич Лоренцо
 
39'
 
Родригес Пабло
Галацци Николас
42'
Мендеш Педру
(Форте Франческо)
1:1
46'
Simone Giordano
Фаласко Никола
 
46'
 
Мангравити Массимилиано
Уар Матье
47'
Форте Франческо
(Коллоколо Микеле)
2:1
53'
Коллоколо Микеле
 
57'
 
Папетти Андреа
63'
Шимич Лоренцо
 
65'
2:2
Айе Флориан
65'
Кваранта Данило
Дионизи Федерико
 
70'
 
Адорни Давиде
75'
 
Бьянки Флавио
Айе Флориан
78'
Лунгой Кристофер
Бюхель Марсель
 
86'
Гондо Седрик
Мендеш Педру
 
86'
Марсура Давиде
Форте Франческо
 
87'
 
Нимейер Рёвен
Листковски Марчин
87'
 
Ван Де Лои Томми
90'
Калигара Фабрицио
3:2
90'
Марсура Давиде
(Коллоколо Микеле)
4:2
90'
4:3
Бизоли Димитри

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 7
  • 8 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 339 Количество передач 363
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Леали
Никола
20
Донати
Франческо
33
Боттегин
Эрик
4
Шимич
Лоренцо
54
Фаласко
Никола
18
Коллоколо
Микеле
77
Бюхель
Марсель
8
Калигара
Фабрицио
9
Дионизи
Федерико
11
Форте
Франческо
90
Мендеш
Педру
1
Андреаччи
Лоренцо
18
Яллоу
Александр
32
Папетти
Андреа
4
Адорни
Давиде
3
Уар
Матье
25
Бизоли
Димитри
5
Ван
Де
Лои
Томми
23
Бьёркенгрен
Йон
6
Галацци
Николас
29
Листковски
Марчин
11
Айе
Флориан
Асколи
4-3-1-2
Брешия
4-3-2-1

История личных встреч

Асколи
Брешия

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед

23 матча

34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

26.1%
60.9%
13%
6 побед 14 ничьих 3 победы

Второй тайм

17.4%
52.2%
30.4%
4 победы 12 ничьих 7 побед

История матчей

СB
1:1
СB
2:0
СB
2:3
СB
2:1
СB
1:1
СB
1:0
СB
1:1
СB
0:0
СB
0:1
СB
0:0
СB
1:0
СB
2:2
СB
0:0
СB
3:2
СB
2:0
СB
3:1
СB
0:1
СB
2:1
СB
2:0
СB
1:0
СB
2:1
СB
0:4
СB
0:1

Голы

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

1.18
1.17

Среднее время на гол

76
77

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.25
0.64

Среднее время на гол

72
141

Всего голов

28
21

Голов в среднем за матч

1.22
0.91

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

73
98

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гондо Седрик 6 (2) 0.19
Коллоколо Микеле 4 0.13
Дионизи Федерико 4 (1) 0.13
Мендеш Педру 3 0.1
Боттегин Эрик 3 0.1
Форте Франческо 3 0.1
Калигара Фабрицио 2 (1) 0.06
Чичиретти Амато 2 0.06
Шимич Лоренцо 2 0.06
Лунгой Кристофер 1 0.03
Марсура Давиде 1 0.03
Адьяпонг Клод 1 0.03
Донати Франческо 1 0.03
Фаласко Никола 0 0
Бюхель Марсель 0 0
Бидуи Софьян 0 0
Джоване Самуэль 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айе Флориан 6 (1) 0.19
Бьянки Флавио 4 (1) 0.13
Галацци Николас 2 0.06
Ндой Эмануэле 2 0.06
Бизоли Димитри 2 0.06
Морео Стефано 2 0.06
Олзер Джакомо 2 0.06
Бертаньоли Массимо 1 0.03
Родригес Пабло 1 0.03
Кистана Андреа 1 0.03
Листковски Марчин 1 0.03
Мангравити Массимилиано 1 0.03
Ван Де Лои Томми 1 0.03
Карачич Фран 0 0
Бьёркенгрен Йон 0 0

Карточки

Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаласко Никола 10 2
Гондо Седрик 8 2
Беллучи Джузеппе 7 1
Шимич Лоренцо 6 1
Джоване Самуэль 6 1
Калигара Фабрицио 5 1
Бюхель Марсель 5 0
Боттегин Эрик 4 0
Дионизи Федерико 4 0
Эрамо Мирко 4 0
Кваранта Данило 4 0
Коллоколо Микеле 2 1
Сальви Алессандро 3 0
Чичиретти Амато 3 0
Адьяпонг Клод 3 0
Лунгой Кристофер 3 0
Леали Никола 2 0
Марсура Давиде 2 0
Донати Франческо 2 0
Фальцерано Марчелло 1 0
Проя Федерико 1 0
Тавчар Аляж 1 0
Alessio Re 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карачич Фран 8 1
Адорни Давиде 7 1
Папетти Андреа 6 1
Ндой Эмануэле 7 0
Мангравити Массимилиано 5 1
Бенали Ахмед 5 0
Ван Де Лои Томми 5 0
Уар Матье 4 0
Бизоли Димитри 3 0
Бьёркенгрен Йон 3 0
Олзер Джакомо 3 0
Вивиани Федерико 2 0
Морео Стефано 2 0
Кистана Андреа 2 0
Лабойко Якуб 2 0
Бертаньоли Массимо 2 0
Галацци Николас 2 0
Леццерини Лука 0 1
Родригес Пабло 1 0
Листковски Марчин 1 0
Гарофало Винченцо 1 0
Яллоу Александр 1 0
Бьянки Флавио 1 0

Результаты матчей

Асколи
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Брешия
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

6
9
Асколи
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Брешия
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

11
14

Волевые поражения

17
12
Асколи
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (7)
48% (15)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)
Брешия
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (6)
42% (13)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
39% (12)
26% (8)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

8
8

Волевые победы

16
15

Волевые поражения

23
21

Голы по времени матча

Забито

15
13
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 2
22 Не забивали 23
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
5
33%
7
54%
76-90

Пропущено

21
28
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 12
3
14%
4
14%
1-15
5
24%
4
14%
16-30
1
5%
5
18%
31-45
1
5%
7
25%
46-60
4
19%
3
11%
61-75
7
33%
5
18%
76-90

Забито

18
13
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 9
20 Не забивали 21
2
11%
3
23%
1-15
3
17%
2
15%
16-30
2
11%
3
23%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
4
22%
1
8%
61-75
6
33%
2
15%
76-90

Пропущено

19
20
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
0
0%
2
10%
1-15
3
16%
2
10%
16-30
3
16%
4
20%
31-45
4
21%
2
10%
46-60
2
11%
3
15%
61-75
7
37%
7
35%
76-90

Забито

33
26
13 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 11
11 Не забивали 13
3
9%
3
12%
1-15
5
15%
4
15%
16-30
5
15%
4
15%
31-45
3
9%
2
8%
46-60
6
18%
4
15%
61-75
11
33%
9
35%
76-90

Пропущено

40
48
15 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 27
14 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 25
3
8%
6
13%
1-15
8
20%
6
13%
16-30
4
10%
9
19%
31-45
5
13%
9
19%
46-60
6
15%
6
13%
61-75
14
35%
12
25%
76-90

Результаты последних матчей

Асколи
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Асколи - Венеция 0:1 Кальяри - Асколи 4:1 Асколи - Бари 0:1 Модена - Асколи 0:1
Асколи - Беневенто 0:0 Парма - Асколи 0:1 Асколи - Перуджа 1:0 Читтаделла - Асколи 3:0 Асколи - Палермо 1:2 СПАЛ - Асколи 1:1 Тернана - Асколи 1:0 Асколи - Реджина 0:1 Козенца - Асколи 1:3 Асколи - Дженоа 0:0 Пиза - Асколи 2:0 Асколи - Комо 3:3 Зюйдтироль - Асколи 2:2 Асколи - Фрозиноне 0:1 Брешия - Асколи 1:1 Венеция - Асколи 0:2
Брешия
(20 матчей)
5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 поражений
Брешия - Дженоа 0:3 Венеция - Брешия 1:1 Брешия - Кальяри 1:1 Читтаделла - Брешия 0:0
Брешия - Бари 0:2 Беневенто - Брешия 1:0 Брешия - Модена 0:1 Перуджа - Брешия 4:0 Брешия - Комо 0:1 Брешия - Фрозиноне 1:3 Зюйдтироль - Брешия 1:0 Брешия - Палермо 1:1 Пиза - Брешия 3:0 Брешия - Парма 0:2 Козенца - Брешия 1:1 Брешия - Реджина 0:2 Брешия - СПАЛ 2:0 Тернана - Брешия 0:0 Брешия - Асколи 1:1 Дженоа - Брешия 1:1

Результаты матчей

Асколи
Брешия

Точный счет

0:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
0:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
3 раза 19%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%

Точный счет

0:1
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
8 раз 26%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 35%
1
11 раз 35%
2
5 раз 16%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
0
13 раз 42%
1
12 раз 39%
2
4 раза 13%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Асколи
Брешия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
10
6
4
12
1.5
3
13
2
14
2.5
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
8
7
5
10
1.5
3
12
2
13
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
11
0.5
Больше Меньше
18
13
9
22
1.5
6
25
4
27
2.5
2
29
1
30
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 0:0 31 19 6 6 48 - 19 63
2.
Дженоа
 31 17 9 5 40 - 19 60
3.
Зюйдтироль
 31 13 13 5 35 - 29 52
4.
Бари
 0:0 31 13 12 6 45 - 28 51
5.
Кальяри
 31 11 13 7 39 - 30 46
6.
Пиза
 31 11 12 8 42 - 30 45
7.
Парма
 31 12 8 11 37 - 34 44
8.
Реджина
 30 13 3 14 39 - 36 42
9.
Палермо
 31 10 12 9 39 - 39 42
10.
Тернана
 31 10 10 11 30 - 37 40
11.
Комо
 31 9 12 10 37 - 39 39
12.
Асколи
 31 10 9 12 34 - 39 39
13.
Модена
 30 11 5 14 41 - 43 38
14.
Венеция
 31 9 9 13 34 - 41 36
15.
Козенца
 31 9 8 14 26 - 47 35
16.
Читтаделла
 30 8 11 11 28 - 39 35
17.
Перуджа
 0:0 30 9 7 14 32 - 34 34
18.
Беневенто
 0:0 31 6 12 13 23 - 33 30
19.
СПАЛ
 31 6 11 14 32 - 43 29
20.
Брешия
 31 6 10 15 26 - 48 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 0:0 15 11 2 2 27 - 8 35
2.
Дженоа
 16 9 6 1 21 - 6 33
3.
Кальяри
 16 9 5 2 24 - 15 32
4.
Палермо
 15 7 5 3 20 - 13 26
5.
Парма
 16 8 2 6 20 - 14 26
6.
Тернана
 15 7 5 3 16 - 12 26
7.
Козенца
 16 7 5 4 18 - 15 26
8.
Зюйдтироль
 16 6 8 2 20 - 16 26
9.
Пиза
 15 7 4 4 24 - 14 25
10.
Комо
 15 7 4 4 21 - 15 25
11.
Бари
 0:0 16 5 8 3 24 - 16 23
12.
Реджина
 15 7 2 6 23 - 19 23
13.
Модена
 14 6 4 4 22 - 15 22
14.
Перуджа
 0:0 14 5 5 4 17 - 14 20
15.
Читтаделла
 15 4 7 4 16 - 19 19
16.
СПАЛ
 16 4 5 7 22 - 23 17
17.
Асколи
 16 4 5 7 16 - 20 17
18.
Венеция
 16 4 5 7 18 - 23 17
19.
Брешия
 16 4 5 7 13 - 20 17
20.
Беневенто
 0:0 15 3 4 8 10 - 18 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 0:0 15 8 4 3 21 - 12 28
2.
Фрозиноне
 0:0 16 8 4 4 21 - 11 28
3.
Дженоа
 15 8 3 4 19 - 13 27
4.
Зюйдтироль
 15 7 5 3 15 - 13 26
5.
Асколи
 15 6 4 5 18 - 19 22
6.
Пиза
 16 4 8 4 18 - 16 20
7.
Реджина
 15 6 1 8 16 - 17 19
8.
Венеция
 15 5 4 6 16 - 18 19
9.
Парма
 15 4 6 5 17 - 20 18
10.
Беневенто
 0:0 16 3 8 5 13 - 15 17
11.
Палермо
 16 3 7 6 19 - 26 16
12.
Модена
 16 5 1 10 19 - 28 16
13.
Читтаделла
 15 4 4 7 12 - 20 16
14.
Кальяри
 15 2 8 5 15 - 15 14
15.
Перуджа
 0:0 16 4 2 10 15 - 20 14
16.
Тернана
 16 3 5 8 14 - 25 14
17.
Комо
 16 2 8 6 16 - 24 14
18.
СПАЛ
 15 2 6 7 10 - 20 12
19.
Брешия
 15 2 5 8 13 - 28 11
20.
Козенца
 15 2 3 10 8 - 32 9
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 16 (3)
Бари Хеддира Валид 15 (5)
Палермо Брунори Маттео 14 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 11 (6)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Фаласко Никола 2 10
Пиза Марин Мариус 1 11
Бари Майта Маттиа 12
Читтаделла Бранка Симоне 2 8
Асколи Гондо Седрик 2 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Форте Франческо сделал результативную передачу.
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Асколи 4:3 Брешия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     