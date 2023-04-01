Тур: 31. Стадион: Чино э Лилло Дель Дука.
0'
0:1
19' ГолЛистковски Марчин
24' Желтая карточкаФаласко Никола
32' Желтая карточкаШимич Лоренцо
1:1
42' ГолМендеш Педру
2:1
47' ГолФорте Франческо
53' Желтая карточкаКоллоколо Микеле
57' Желтая карточкаПапетти Андреа
63' Вторая желтая карточкаШимич Лоренцо
2:2
65' ПенальтиАйе Флориан
70' Желтая карточкаАдорни Давиде
87' Желтая карточкаВан Де Лои Томми
3:2
90' ПенальтиКалигара Фабрицио
4:2
90' ГолМарсура Давиде
4:3
90' ГолБизоли Димитри
90'+10
Ход матча
19'
24'
32'
42'
1:1
47'
53'
57'
63'
65'
2:2
70'
87'
90'
90'
90'
4:3
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
8 Удары в створ 7
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
339 Количество передач 363
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.72 Обе забьют (нет)
-
90
Мендеш
Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Мендеш ПедруНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
44 Тавчар АляжЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Гондо СедрикНападающий
-
-
Главный тренер: Бреда Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Айе ФлорианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Daniele Gastaldello
История личных встреч
Асколи
Брешия
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед
23 матча
34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
26.1%
60.9%
13%
6 побед 14 ничьих 3 победы
Второй тайм
17.4%
52.2%
30.4%
4 победы 12 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
1.18
1.17
Среднее время на гол
76
77
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
1.25
0.64
Среднее время на гол
72
141
Всего голов
28
21
Голов в среднем за матч
1.22
0.91
Тотал матчей
2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
73
98
Бомбардиры внутри турнира
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гондо Седрик
|6 (2)
|0.19
|Коллоколо Микеле
|4
|0.13
|Дионизи Федерико
|4 (1)
|0.13
|Мендеш Педру
|3
|0.1
|Боттегин Эрик
|3
|0.1
|Форте Франческо
|3
|0.1
|Калигара Фабрицио
|2 (1)
|0.06
|Чичиретти Амато
|2
|0.06
|Шимич Лоренцо
|2
|0.06
|Лунгой Кристофер
|1
|0.03
|Марсура Давиде
|1
|0.03
|Адьяпонг Клод
|1
|0.03
|Донати Франческо
|1
|0.03
|Фаласко Никола
|0
|0
|Бюхель Марсель
|0
|0
|Бидуи Софьян
|0
|0
|Джоване Самуэль
|0
|0
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айе Флориан
|6 (1)
|0.19
|Бьянки Флавио
|4 (1)
|0.13
|Галацци Николас
|2
|0.06
|Ндой Эмануэле
|2
|0.06
|Бизоли Димитри
|2
|0.06
|Морео Стефано
|2
|0.06
|Олзер Джакомо
|2
|0.06
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.03
|Родригес Пабло
|1
|0.03
|Кистана Андреа
|1
|0.03
|Листковски Марчин
|1
|0.03
|Мангравити Массимилиано
|1
|0.03
|Ван Де Лои Томми
|1
|0.03
|Карачич Фран
|0
|0
|Бьёркенгрен Йон
|0
|0
Карточки
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаласко Никола
|10
|2
|Гондо Седрик
|8
|2
|Беллучи Джузеппе
|7
|1
|Шимич Лоренцо
|6
|1
|Джоване Самуэль
|6
|1
|Калигара Фабрицио
|5
|1
|Бюхель Марсель
|5
|0
|Боттегин Эрик
|4
|0
|Дионизи Федерико
|4
|0
|Эрамо Мирко
|4
|0
|Кваранта Данило
|4
|0
|Коллоколо Микеле
|2
|1
|Сальви Алессандро
|3
|0
|Чичиретти Амато
|3
|0
|Адьяпонг Клод
|3
|0
|Лунгой Кристофер
|3
|0
|Леали Никола
|2
|0
|Марсура Давиде
|2
|0
|Донати Франческо
|2
|0
|Фальцерано Марчелло
|1
|0
|Проя Федерико
|1
|0
|Тавчар Аляж
|1
|0
|Alessio Re
|1
|0
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карачич Фран
|8
|1
|Адорни Давиде
|7
|1
|Папетти Андреа
|6
|1
|Ндой Эмануэле
|7
|0
|Мангравити Массимилиано
|5
|1
|Бенали Ахмед
|5
|0
|Ван Де Лои Томми
|5
|0
|Уар Матье
|4
|0
|Бизоли Димитри
|3
|0
|Бьёркенгрен Йон
|3
|0
|Олзер Джакомо
|3
|0
|Вивиани Федерико
|2
|0
|Морео Стефано
|2
|0
|Кистана Андреа
|2
|0
|Лабойко Якуб
|2
|0
|Бертаньоли Массимо
|2
|0
|Галацци Николас
|2
|0
|Леццерини Лука
|0
|1
|Родригес Пабло
|1
|0
|Листковски Марчин
|1
|0
|Гарофало Винченцо
|1
|0
|Яллоу Александр
|1
|0
|Бьянки Флавио
|1
|0
Результаты матчей
Асколи
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Брешия
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
6
9
Асколи
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Брешия
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
11
14
Волевые поражения
17
12
Асколи
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (7)
48% (15)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)
Брешия
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (6)
42% (13)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
39% (12)
26% (8)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
8
8
Волевые победы
16
15
Волевые поражения
23
21
Голы по времени матча
Забито
15
13
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 2
22 Не забивали 23
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
5
33%
7
54%
76-90
Пропущено
21
28
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 12
3
14%
4
14%
1-15
5
24%
4
14%
16-30
1
5%
5
18%
31-45
1
5%
7
25%
46-60
4
19%
3
11%
61-75
7
33%
5
18%
76-90
Забито
18
13
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 9
20 Не забивали 21
2
11%
3
23%
1-15
3
17%
2
15%
16-30
2
11%
3
23%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
4
22%
1
8%
61-75
6
33%
2
15%
76-90
Пропущено
19
20
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
0
0%
2
10%
1-15
3
16%
2
10%
16-30
3
16%
4
20%
31-45
4
21%
2
10%
46-60
2
11%
3
15%
61-75
7
37%
7
35%
76-90
Забито
33
26
13 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 11
11 Не забивали 13
3
9%
3
12%
1-15
5
15%
4
15%
16-30
5
15%
4
15%
31-45
3
9%
2
8%
46-60
6
18%
4
15%
61-75
11
33%
9
35%
76-90
Пропущено
40
48
15 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 27
14 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 25
3
8%
6
13%
1-15
8
20%
6
13%
16-30
4
10%
9
19%
31-45
5
13%
9
19%
46-60
6
15%
6
13%
61-75
14
35%
12
25%
76-90
Результаты последних матчей
Асколи
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Асколи - Венеция 0:1 Кальяри - Асколи 4:1 Асколи - Бари 0:1 Модена - Асколи 0:1
Асколи - Беневенто 0:0 Парма - Асколи 0:1 Асколи - Перуджа 1:0 Читтаделла - Асколи 3:0 Асколи - Палермо 1:2 СПАЛ - Асколи 1:1 Тернана - Асколи 1:0 Асколи - Реджина 0:1 Козенца - Асколи 1:3 Асколи - Дженоа 0:0 Пиза - Асколи 2:0 Асколи - Комо 3:3 Зюйдтироль - Асколи 2:2 Асколи - Фрозиноне 0:1 Брешия - Асколи 1:1 Венеция - Асколи 0:2
Брешия
(20 матчей)
5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 поражений
Брешия - Дженоа 0:3 Венеция - Брешия 1:1 Брешия - Кальяри 1:1 Читтаделла - Брешия 0:0
Брешия - Бари 0:2 Беневенто - Брешия 1:0 Брешия - Модена 0:1 Перуджа - Брешия 4:0 Брешия - Комо 0:1 Брешия - Фрозиноне 1:3 Зюйдтироль - Брешия 1:0 Брешия - Палермо 1:1 Пиза - Брешия 3:0 Брешия - Парма 0:2 Козенца - Брешия 1:1 Брешия - Реджина 0:2 Брешия - СПАЛ 2:0 Тернана - Брешия 0:0 Брешия - Асколи 1:1 Дженоа - Брешия 1:1
Результаты матчей
Асколи
Брешия
Точный счет
0:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
0:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
3 раза 19%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
Точный счет
0:1
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
8 раз 26%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 35%
1
11 раз 35%
2
5 раз 16%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
0
13 раз 42%
1
12 раз 39%
2
4 раза 13%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Асколи
Брешия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
106
412
313
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
87
510
312
213
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2011
Больше Меньше
1813
922
625
427
229
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|31
|19
|6
|6
|48 - 19
|63
|2.
|31
|17
|9
|5
|40 - 19
|60
|3.
|31
|13
|13
|5
|35 - 29
|52
|4.
|0:0
|31
|13
|12
|6
|45 - 28
|51
|5.
|31
|11
|13
|7
|39 - 30
|46
|6.
|31
|11
|12
|8
|42 - 30
|45
|7.
|31
|12
|8
|11
|37 - 34
|44
|8.
|30
|13
|3
|14
|39 - 36
|42
|9.
|31
|10
|12
|9
|39 - 39
|42
|10.
|31
|10
|10
|11
|30 - 37
|40
|11.
|31
|9
|12
|10
|37 - 39
|39
|12.
|31
|10
|9
|12
|34 - 39
|39
|13.
|30
|11
|5
|14
|41 - 43
|38
|14.
|31
|9
|9
|13
|34 - 41
|36
|15.
|31
|9
|8
|14
|26 - 47
|35
|16.
|30
|8
|11
|11
|28 - 39
|35
|17.
|0:0
|30
|9
|7
|14
|32 - 34
|34
|18.
|0:0
|31
|6
|12
|13
|23 - 33
|30
|19.
|31
|6
|11
|14
|32 - 43
|29
|20.
|31
|6
|10
|15
|26 - 48
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|11
|2
|2
|27 - 8
|35
|2.
|16
|9
|6
|1
|21 - 6
|33
|3.
|16
|9
|5
|2
|24 - 15
|32
|4.
|15
|7
|5
|3
|20 - 13
|26
|5.
|16
|8
|2
|6
|20 - 14
|26
|6.
|15
|7
|5
|3
|16 - 12
|26
|7.
|16
|7
|5
|4
|18 - 15
|26
|8.
|16
|6
|8
|2
|20 - 16
|26
|9.
|15
|7
|4
|4
|24 - 14
|25
|10.
|15
|7
|4
|4
|21 - 15
|25
|11.
|0:0
|16
|5
|8
|3
|24 - 16
|23
|12.
|15
|7
|2
|6
|23 - 19
|23
|13.
|14
|6
|4
|4
|22 - 15
|22
|14.
|0:0
|14
|5
|5
|4
|17 - 14
|20
|15.
|15
|4
|7
|4
|16 - 19
|19
|16.
|16
|4
|5
|7
|22 - 23
|17
|17.
|16
|4
|5
|7
|16 - 20
|17
|18.
|16
|4
|5
|7
|18 - 23
|17
|19.
|16
|4
|5
|7
|13 - 20
|17
|20.
|0:0
|15
|3
|4
|8
|10 - 18
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|8
|4
|3
|21 - 12
|28
|2.
|0:0
|16
|8
|4
|4
|21 - 11
|28
|3.
|15
|8
|3
|4
|19 - 13
|27
|4.
|15
|7
|5
|3
|15 - 13
|26
|5.
|15
|6
|4
|5
|18 - 19
|22
|6.
|16
|4
|8
|4
|18 - 16
|20
|7.
|15
|6
|1
|8
|16 - 17
|19
|8.
|15
|5
|4
|6
|16 - 18
|19
|9.
|15
|4
|6
|5
|17 - 20
|18
|10.
|0:0
|16
|3
|8
|5
|13 - 15
|17
|11.
|16
|3
|7
|6
|19 - 26
|16
|12.
|16
|5
|1
|10
|19 - 28
|16
|13.
|15
|4
|4
|7
|12 - 20
|16
|14.
|15
|2
|8
|5
|15 - 15
|14
|15.
|0:0
|16
|4
|2
|10
|15 - 20
|14
|16.
|16
|3
|5
|8
|14 - 25
|14
|17.
|16
|2
|8
|6
|16 - 24
|14
|18.
|15
|2
|6
|7
|10 - 20
|12
|19.
|15
|2
|5
|8
|13 - 28
|11
|20.
|15
|2
|3
|10
|8 - 32
|9
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|16 (3)
|Бари
|Хеддира Валид
|15 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|14 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|11 (6)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|10 (4)
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Пиза
|Марин Мариус
|1 11
|Бари
|Майта Маттиа
|12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 8
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 8