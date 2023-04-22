  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 34. Стадион: .
Читтаделла
0:1
Конец матча
Дженоа
0'
25' Желтая карточка
Бранка Симоне
28' Желтая карточка
Federico Giraudo
38' Желтая карточка
Вита Алессио
39' Желтая карточка
Пертиконе Романо
42' Вторая желтая карточка
Federico Giraudo
47' Желтая карточка
Ignacio Lores
56' Желтая карточка
Кода Массимо
67' Желтая карточка
Драгус Денис
70' Желтая карточка
Доннарумма Даниэле
0:1
70' Гол
Гудмундссон Альберт
73' Желтая карточка
Крочата Джованни
77' Желтая карточка
Бадель Милан
90'+6

Ход матча

25'
Бранка Симоне
 
28'
Federico Giraudo
 
38'
Вита Алессио
 
39'
Пертиконе Романо
 
42'
Federico Giraudo
 
46'
Ignacio Lores
Каррьеро Джузеппе
 
46'
Доннарумма Даниэле
Амброзино Джузеппе
 
47'
Ignacio Lores
 
56'
 
Кода Массимо
64'
 
Пушкаш Георге
Стротман Кевин
64'
 
Драгус Денис
Кришито Доменико
67'
 
Драгус Денис
69'
Дель Фабро Дарио
Бранка Симоне
 
70'
Доннарумма Даниэле
 
70'
0:1
Гудмундссон Альберт
(Кода Массимо)
73'
Крочата Джованни
 
77'
 
Бадель Милан
77'
Маистрелло Томми
Антонуччи Мирко
 
78'
Andrea Magrassi
Фраре Доменико
 
84'
 
Стураро Стефано
Кода Массимо
85'
 
Араму Маттиа
Гудмундссон Альберт

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 10
  • 2 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 5
  • 3 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 19
  • 8 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 302 Количество передач 564
  • 35 Владение мячом, % 65
Прогноз на матч от Liveresult
36
Кастари
Элхан
14
Сальви
Алессандро
2
Пертиконе
Романо
15
Фраре
Доменико
98
Federico
Giraudo
16
Вита
Алессио
23
Бранка
Симоне
20
Каррьеро
Джузеппе
21
Крочата
Джованни
10
Антонуччи
Мирко
70
Амброзино
Джузеппе
22
Мартинес
Хосеп
13
Бани
Маттиа
14
Фольякко
Алессандро
5
Дрэгушин
Раду
2
Сабелли
Стефано
32
Morten
Frendrup
47
Бадель
Милан
8
Стротман
Кевин
4
Кришито
Доменико
9
Кода
Массимо
11
Гудмундссон
Альберт
Читтаделла
4-3-1-2
Дженоа
3-5-2

История личных встреч

Читтаделла
Дженоа

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

СB
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонуччи Мирко 10 (3) 0.29
Крочата Джованни 6 0.18
Беретта Джакомо 2 0.06
Асенсио Рауль 2 (1) 0.06
Маистрелло Томми 2 0.06
Бальдини Энрико 2 (1) 0.06
Andrea Magrassi 1 0.03
Мастрантонио Валерио 1 0.03
Амброзино Джузеппе 1 (1) 0.03
Каррьеро Джузеппе 1 0.03
Вита Алессио 0 0
Бранка Симоне 0 0
Ignacio Lores 0 0
Тункара Мамаду 0 0
Federico Giraudo 0 0
Данци Андреа 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 10 (4) 0.29
Гудмундссон Альберт 9 0.26
Ягелло Филип 4 0.12
Пушкаш Георге 4 0.12
Дрэгушин Раду 4 0.12
Араму Маттиа 2 0.06
Стротман Кевин 2 0.06
Сальседо Эдди 2 0.06
Morten Frendrup 2 0.06
Бани Маттиа 1 0.03
Экубан Калеб 1 0.03
Бадель Милан 1 0.03
Йебоа Келвин 1 0.03
Портанова Маноло 1 0.03
Хефти Сильван 1 0.03
Сабелли Стефано 0 0
Стураро Стефано 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Ялчын Гювен 0 0
Липани Лука 0 0

Карточки

Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 10 2
Пертиконе Романо 8 1
Каррьеро Джузеппе 7 0
Сальви Алессандро 5 1
Данци Андреа 3 2
Паван Никола 6 0
Мастрантонио Валерио 6 0
Висентин Сантьяго 6 0
Federico Giraudo 4 1
Ignacio Lores 5 0
Антонуччи Мирко 5 0
Фраре Доменико 5 0
Кассандро Томмазо 5 0
Доннарумма Даниэле 4 0
Тункара Мамаду 4 0
Вита Алессио 4 0
Крочата Джованни 4 0
Дель Фабро Дарио 2 1
Асенсио Рауль 2 1
Andrea Magrassi 3 0
Кастари Элхан 3 0
Беретта Джакомо 2 0
Маттиоли Алессандро 2 0
Амброзино Джузеппе 2 0
Маньеро Лука 1 0
Эмбало Карлос 1 0
Феличоли Джанфилиппо 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бани Маттиа 7 1
Сабелли Стефано 8 0
Бадель Милан 5 1
Гудмундссон Альберт 5 1
Стураро Стефано 4 1
Хефти Сильван 5 0
Фольякко Алессандро 5 0
Стротман Кевин 4 0
Араму Маттиа 4 0
Кода Массимо 3 0
Паяч Марко 3 0
Мартинес Хосеп 3 0
Morten Frendrup 3 0
Дрэгушин Раду 3 0
Ильзанкер Штефан 2 0
Пушкаш Георге 2 0
Сальседо Эдди 2 0
Ялчын Гювен 2 0
Портанова Маноло 2 0
Гальдамес Пабло 1 0
Ягелло Филип 1 0
Драгус Денис 1 0
Йебоа Келвин 1 0

Результаты матчей

Читтаделла
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Дженоа
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
47% (8)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

6
10

Волевые победы

6
5

Волевые поражения

5
6
Читтаделла
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Дженоа
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

16
1

Волевые поражения

10
23
Читтаделла
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (10)
47% (16)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
44% (15)
26% (9)
Дженоа
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (7)
47% (16)
32% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
44% (15)
32% (11)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

8
13

Волевые победы

22
6

Волевые поражения

15
29

Голы по времени матча

Забито

15
23
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 10
27 Не забивали 22
1
7%
3
13%
1-15
3
20%
3
13%
16-30
1
7%
5
22%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
4
27%
2
9%
61-75
4
27%
7
30%
76-90

Пропущено

22
14
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
1
5%
1
7%
1-15
5
23%
0
0%
16-30
5
23%
5
36%
31-45
2
9%
4
29%
46-60
4
18%
3
21%
61-75
5
23%
1
7%
76-90

Забито

13
23
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 13
24 Не забивали 21
2
15%
1
4%
1-15
2
15%
4
17%
16-30
2
15%
6
26%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
4
31%
2
9%
61-75
3
23%
7
30%
76-90

Пропущено

21
6
10 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 4
2
10%
0
0%
1-15
6
29%
1
17%
16-30
2
10%
1
17%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
4
19%
2
33%
61-75
3
14%
2
33%
76-90

Забито

28
46
11 В 1-м тайме 22
17 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 23
17 Не забивали 9
3
11%
4
9%
1-15
5
18%
7
15%
16-30
3
11%
11
24%
31-45
2
7%
6
13%
46-60
8
29%
4
9%
61-75
7
25%
14
30%
76-90

Пропущено

43
20
21 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 12
18 Пропускали первыми 6
23 Не пропускали 15
3
7%
1
5%
1-15
11
26%
1
5%
16-30
7
16%
6
30%
31-45
6
14%
4
20%
46-60
8
19%
5
25%
61-75
8
19%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Читтаделла
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Козенца - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Парма 0:1 Модена - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Перуджа 0:2
Читтаделла - Палермо 3:3 СПАЛ - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Брешия 0:0 Тернана - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Реджина 3:2 Фрозиноне - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Асколи 3:0 Венеция - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Кальяри 0:0 Пиза - Читтаделла 1:2 Комо - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Зюйдтироль 0:2 Беневенто - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Бари 0:3 Дженоа - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Козенца 1:1
Дженоа
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Дженоа - Перуджа 2:0 Комо - Дженоа 2:2 Дженоа - Реджина 1:0 Брешия - Дженоа 0:3
Дженоа - Тернана 1:0 Дженоа - Козенца 4:0 Кальяри - Дженоа 0:0 Дженоа - СПАЛ 3:0 Модена - Дженоа 2:2 Дженоа - Палермо 2:0 Парма - Дженоа 2:0 Дженоа - Пиза 0:0 Беневенто - Дженоа 1:2 Дженоа - Венеция 1:0 Рома - Дженоа 1:0 Бари - Дженоа 1:2 Дженоа - Фрозиноне 1:0 Асколи - Дженоа 0:0 Дженоа - Зюйдтироль 2:0 Дженоа - Читтаделла 0:1

Результаты матчей

Читтаделла
Дженоа

Точный счет

0:0
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
0:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 59%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:2
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
3 раза 18%
2
8 раз 47%
0
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
7 раз 21%
1:1
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
7 раз 21%
0:0
5 раз 15%
1:2
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
17 раз 50%
1
10 раз 29%
2
3 раза 9%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
2
11 раз 32%
1
10 раз 29%
0
9 раз 26%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Читтаделла
Дженоа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
10
0.5
Больше Меньше
13
4
4
13
1.5
6
11
4
13
2.5
3
14
1
16
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
12
5
3
14
1.5
9
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
17
0.5
Больше Меньше
25
9
7
27
1.5
15
19
4
30
2.5
4
30
1
33
3.5
1
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 34 20 8 6 51 - 20 68
2.
Дженоа
 34 19 10 5 45 - 21 66
3.
Бари
 33 15 12 6 50 - 30 57
4.
Зюйдтироль
 34 13 14 7 35 - 31 53
5.
Парма
 34 14 9 11 41 - 36 51
6.
Кальяри
 34 11 15 8 40 - 32 48
7.
Реджина
 34 15 4 15 45 - 40 46
8.
Пиза
 33 11 13 9 43 - 32 46
9.
Модена
 34 12 8 14 43 - 44 44
10.
Палермо
 1:1 34 10 14 10 42 - 43 44
11.
Асколи
 34 11 10 13 36 - 42 43
12.
Тернана
 33 11 10 12 32 - 39 43
13.
Комо
 34 9 15 10 42 - 44 42
14.
Венеция
 33 10 9 14 37 - 44 39
15.
Козенца
 34 9 11 14 27 - 48 38
16.
Читтаделла
 34 8 13 13 29 - 42 37
17.
Перуджа
 34 9 8 17 34 - 41 35
18.
Брешия
 34 8 11 15 31 - 51 35
19.
СПАЛ
 34 7 13 14 37 - 46 34
20.
Беневенто
 1:1 34 6 13 15 26 - 40 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 17 12 3 2 29 - 8 39
2.
Дженоа
 17 10 6 1 23 - 6 35
3.
Кальяри
 17 9 6 2 24 - 15 33
4.
Парма
 17 9 2 6 22 - 15 29
5.
Тернана
 16 8 5 3 18 - 13 29
6.
Палермо
 1:1 17 7 7 3 21 - 14 28
7.
Комо
 17 7 6 4 24 - 18 27
8.
Козенца
 17 7 6 4 19 - 16 27
9.
Реджина
 17 8 2 7 25 - 21 26
10.
Пиза
 16 7 5 4 24 - 14 26
11.
Бари
 17 6 8 3 28 - 18 26
12.
Зюйдтироль
 17 6 8 3 20 - 17 26
13.
Модена
 17 6 7 4 23 - 16 25
14.
Перуджа
 17 5 6 6 19 - 19 21
15.
Асколи
 17 5 5 7 17 - 20 20
16.
Венеция
 17 5 5 7 21 - 25 20
17.
Брешия
 17 5 5 7 14 - 20 20
18.
Читтаделла
 17 4 7 6 16 - 21 19
19.
СПАЛ
 17 4 6 7 24 - 25 18
20.
Беневенто
 1:1 17 3 5 9 12 - 22 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 16 9 4 3 22 - 12 31
2.
Дженоа
 17 9 4 4 22 - 15 31
3.
Фрозиноне
 17 8 5 4 22 - 12 29
4.
Зюйдтироль
 17 7 6 4 15 - 14 27
5.
Асколи
 17 6 5 6 19 - 22 23
6.
Парма
 17 5 7 5 19 - 21 22
7.
Реджина
 17 7 2 8 20 - 19 20
8.
Пиза
 17 4 8 5 19 - 18 20
9.
Модена
 17 6 1 10 20 - 28 19
10.
Венеция
 16 5 4 7 16 - 19 19
11.
Читтаделла
 17 4 6 7 13 - 21 18
12.
Беневенто
 1:1 17 3 8 6 14 - 18 17
13.
Палермо
 1:1 17 3 7 7 21 - 29 16
14.
СПАЛ
 17 3 7 7 13 - 21 16
15.
Брешия
 17 3 6 8 17 - 31 15
16.
Кальяри
 17 2 9 6 16 - 17 15
17.
Комо
 17 2 9 6 18 - 26 15
18.
Перуджа
 17 4 2 11 15 - 22 14
19.
Тернана
 17 3 5 9 14 - 26 14
20.
Козенца
 17 2 5 10 8 - 32 11
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 17 (3)
Бари Хеддира Валид 16 (5)
Палермо Брунори Маттео 15 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 12 (6)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Читтаделла Бранка Симоне 2 10
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Майта Маттиа 13
Пиза Марин Мариус 1 11
СПАЛ Меккарьелло Бьяджо 1 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      44'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      Federico Giraudo получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • Желтая карточка
      39'
      Пертиконе Романо получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      38'
      Вита Алессио получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      28'
      Federico Giraudo получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      25'
      Бранка Симоне получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Читтаделла 0:1 Дженоа онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     