Тур: 34. Стадион: Stadio P.C. Tombolato.
0:1
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаБранка Симоне
28' Желтая карточкаFederico Giraudo
38' Желтая карточкаВита Алессио
39' Желтая карточкаПертиконе Романо
42' Вторая желтая карточкаFederico Giraudo
47' Желтая карточкаIgnacio Lores
56' Желтая карточкаКода Массимо
67' Желтая карточкаДрагус Денис
70' Желтая карточкаДоннарумма Даниэле
0:1
70' ГолГудмундссон Альберт
73' Желтая карточкаКрочата Джованни
77' Желтая карточкаБадель Милан
90'+6
Ход матча
25'
28'
38'
39'
42'
47'
56'
67'
70'
73'
77'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 10
-
2 Удары в створ 3
-
5 Угловые 5
-
3 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 19
-
8 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
302 Количество передач 564
-
35 Владение мячом, % 65
Прогноз на матч от Liveresult
16
Вита
Алессио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
-
72 Данци АндреаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
-
77 Драгус ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Араму МаттиаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Экубан КалебНападающий
-
-
35 Липани Лука
-
Главный тренер: Джилардино Альберто
История личных встреч
Читтаделла
Дженоа
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонуччи Мирко
|10 (3)
|0.29
|Крочата Джованни
|6
|0.18
|Беретта Джакомо
|2
|0.06
|Асенсио Рауль
|2 (1)
|0.06
|Маистрелло Томми
|2
|0.06
|Бальдини Энрико
|2 (1)
|0.06
|Andrea Magrassi
|1
|0.03
|Мастрантонио Валерио
|1
|0.03
|Амброзино Джузеппе
|1 (1)
|0.03
|Каррьеро Джузеппе
|1
|0.03
|Вита Алессио
|0
|0
|Бранка Симоне
|0
|0
|Ignacio Lores
|0
|0
|Тункара Мамаду
|0
|0
|Federico Giraudo
|0
|0
|Данци Андреа
|0
|0
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|10 (4)
|0.29
|Гудмундссон Альберт
|9
|0.26
|Ягелло Филип
|4
|0.12
|Пушкаш Георге
|4
|0.12
|Дрэгушин Раду
|4
|0.12
|Араму Маттиа
|2
|0.06
|Стротман Кевин
|2
|0.06
|Сальседо Эдди
|2
|0.06
|Morten Frendrup
|2
|0.06
|Бани Маттиа
|1
|0.03
|Экубан Калеб
|1
|0.03
|Бадель Милан
|1
|0.03
|Йебоа Келвин
|1
|0.03
|Портанова Маноло
|1
|0.03
|Хефти Сильван
|1
|0.03
|Сабелли Стефано
|0
|0
|Стураро Стефано
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
|Ялчын Гювен
|0
|0
|Липани Лука
|0
|0
Карточки
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|10
|2
|Пертиконе Романо
|8
|1
|Каррьеро Джузеппе
|7
|0
|Сальви Алессандро
|5
|1
|Данци Андреа
|3
|2
|Паван Никола
|6
|0
|Мастрантонио Валерио
|6
|0
|Висентин Сантьяго
|6
|0
|Federico Giraudo
|4
|1
|Ignacio Lores
|5
|0
|Антонуччи Мирко
|5
|0
|Фраре Доменико
|5
|0
|Кассандро Томмазо
|5
|0
|Доннарумма Даниэле
|4
|0
|Тункара Мамаду
|4
|0
|Вита Алессио
|4
|0
|Крочата Джованни
|4
|0
|Дель Фабро Дарио
|2
|1
|Асенсио Рауль
|2
|1
|Andrea Magrassi
|3
|0
|Кастари Элхан
|3
|0
|Беретта Джакомо
|2
|0
|Маттиоли Алессандро
|2
|0
|Амброзино Джузеппе
|2
|0
|Маньеро Лука
|1
|0
|Эмбало Карлос
|1
|0
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бани Маттиа
|7
|1
|Сабелли Стефано
|8
|0
|Бадель Милан
|5
|1
|Гудмундссон Альберт
|5
|1
|Стураро Стефано
|4
|1
|Хефти Сильван
|5
|0
|Фольякко Алессандро
|5
|0
|Стротман Кевин
|4
|0
|Араму Маттиа
|4
|0
|Кода Массимо
|3
|0
|Паяч Марко
|3
|0
|Мартинес Хосеп
|3
|0
|Morten Frendrup
|3
|0
|Дрэгушин Раду
|3
|0
|Ильзанкер Штефан
|2
|0
|Пушкаш Георге
|2
|0
|Сальседо Эдди
|2
|0
|Ялчын Гювен
|2
|0
|Портанова Маноло
|2
|0
|Гальдамес Пабло
|1
|0
|Ягелло Филип
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
|Йебоа Келвин
|1
|0
Результаты матчей
Читтаделла
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Дженоа
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
47% (8)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
6
10
Волевые победы
6
5
Волевые поражения
5
6
Читтаделла
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Дженоа
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
16
1
Волевые поражения
10
23
Читтаделла
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (10)
47% (16)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
44% (15)
26% (9)
Дженоа
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (7)
47% (16)
32% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
44% (15)
32% (11)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
8
13
Волевые победы
22
6
Волевые поражения
15
29
Голы по времени матча
Забито
15
23
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 10
27 Не забивали 22
1
7%
3
13%
1-15
3
20%
3
13%
16-30
1
7%
5
22%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
4
27%
2
9%
61-75
4
27%
7
30%
76-90
Пропущено
22
14
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
1
5%
1
7%
1-15
5
23%
0
0%
16-30
5
23%
5
36%
31-45
2
9%
4
29%
46-60
4
18%
3
21%
61-75
5
23%
1
7%
76-90
Забито
13
23
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 13
24 Не забивали 21
2
15%
1
4%
1-15
2
15%
4
17%
16-30
2
15%
6
26%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
4
31%
2
9%
61-75
3
23%
7
30%
76-90
Пропущено
21
6
10 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 4
2
10%
0
0%
1-15
6
29%
1
17%
16-30
2
10%
1
17%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
4
19%
2
33%
61-75
3
14%
2
33%
76-90
Забито
28
46
11 В 1-м тайме 22
17 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 23
17 Не забивали 9
3
11%
4
9%
1-15
5
18%
7
15%
16-30
3
11%
11
24%
31-45
2
7%
6
13%
46-60
8
29%
4
9%
61-75
7
25%
14
30%
76-90
Пропущено
43
20
21 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 12
18 Пропускали первыми 6
23 Не пропускали 15
3
7%
1
5%
1-15
11
26%
1
5%
16-30
7
16%
6
30%
31-45
6
14%
4
20%
46-60
8
19%
5
25%
61-75
8
19%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Читтаделла
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Козенца - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Парма 0:1 Модена - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Перуджа 0:2
Читтаделла - Палермо 3:3 СПАЛ - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Брешия 0:0 Тернана - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Реджина 3:2 Фрозиноне - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Асколи 3:0 Венеция - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Кальяри 0:0 Пиза - Читтаделла 1:2 Комо - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Зюйдтироль 0:2 Беневенто - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Бари 0:3 Дженоа - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Козенца 1:1
Дженоа
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Дженоа - Перуджа 2:0 Комо - Дженоа 2:2 Дженоа - Реджина 1:0 Брешия - Дженоа 0:3
Дженоа - Тернана 1:0 Дженоа - Козенца 4:0 Кальяри - Дженоа 0:0 Дженоа - СПАЛ 3:0 Модена - Дженоа 2:2 Дженоа - Палермо 2:0 Парма - Дженоа 2:0 Дженоа - Пиза 0:0 Беневенто - Дженоа 1:2 Дженоа - Венеция 1:0 Рома - Дженоа 1:0 Бари - Дженоа 1:2 Дженоа - Фрозиноне 1:0 Асколи - Дженоа 0:0 Дженоа - Зюйдтироль 2:0 Дженоа - Читтаделла 0:1
Результаты матчей
Читтаделла
Дженоа
Точный счет
0:0
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
0:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
10 раз 59%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:2
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
3 раза 18%
2
8 раз 47%
0
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
7 раз 21%
1:1
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
7 раз 21%
0:0
5 раз 15%
1:2
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
17 раз 50%
1
10 раз 29%
2
3 раза 9%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
2
11 раз 32%
1
10 раз 29%
0
9 раз 26%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Читтаделла
Дженоа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
710
Больше Меньше
134
413
611
413
314
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
125
314
98
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1717
Больше Меньше
259
727
1519
430
430
133
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|34
|20
|8
|6
|51 - 20
|68
|2.
|34
|19
|10
|5
|45 - 21
|66
|3.
|33
|15
|12
|6
|50 - 30
|57
|4.
|34
|13
|14
|7
|35 - 31
|53
|5.
|34
|14
|9
|11
|41 - 36
|51
|6.
|34
|11
|15
|8
|40 - 32
|48
|7.
|34
|15
|4
|15
|45 - 40
|46
|8.
|33
|11
|13
|9
|43 - 32
|46
|9.
|34
|12
|8
|14
|43 - 44
|44
|10.
|1:1
|34
|10
|14
|10
|42 - 43
|44
|11.
|34
|11
|10
|13
|36 - 42
|43
|12.
|33
|11
|10
|12
|32 - 39
|43
|13.
|34
|9
|15
|10
|42 - 44
|42
|14.
|33
|10
|9
|14
|37 - 44
|39
|15.
|34
|9
|11
|14
|27 - 48
|38
|16.
|34
|8
|13
|13
|29 - 42
|37
|17.
|34
|9
|8
|17
|34 - 41
|35
|18.
|34
|8
|11
|15
|31 - 51
|35
|19.
|34
|7
|13
|14
|37 - 46
|34
|20.
|1:1
|34
|6
|13
|15
|26 - 40
|31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|29 - 8
|39
|2.
|17
|10
|6
|1
|23 - 6
|35
|3.
|17
|9
|6
|2
|24 - 15
|33
|4.
|17
|9
|2
|6
|22 - 15
|29
|5.
|16
|8
|5
|3
|18 - 13
|29
|6.
|1:1
|17
|7
|7
|3
|21 - 14
|28
|7.
|17
|7
|6
|4
|24 - 18
|27
|8.
|17
|7
|6
|4
|19 - 16
|27
|9.
|17
|8
|2
|7
|25 - 21
|26
|10.
|16
|7
|5
|4
|24 - 14
|26
|11.
|17
|6
|8
|3
|28 - 18
|26
|12.
|17
|6
|8
|3
|20 - 17
|26
|13.
|17
|6
|7
|4
|23 - 16
|25
|14.
|17
|5
|6
|6
|19 - 19
|21
|15.
|17
|5
|5
|7
|17 - 20
|20
|16.
|17
|5
|5
|7
|21 - 25
|20
|17.
|17
|5
|5
|7
|14 - 20
|20
|18.
|17
|4
|7
|6
|16 - 21
|19
|19.
|17
|4
|6
|7
|24 - 25
|18
|20.
|1:1
|17
|3
|5
|9
|12 - 22
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|4
|3
|22 - 12
|31
|2.
|17
|9
|4
|4
|22 - 15
|31
|3.
|17
|8
|5
|4
|22 - 12
|29
|4.
|17
|7
|6
|4
|15 - 14
|27
|5.
|17
|6
|5
|6
|19 - 22
|23
|6.
|17
|5
|7
|5
|19 - 21
|22
|7.
|17
|7
|2
|8
|20 - 19
|20
|8.
|17
|4
|8
|5
|19 - 18
|20
|9.
|17
|6
|1
|10
|20 - 28
|19
|10.
|16
|5
|4
|7
|16 - 19
|19
|11.
|17
|4
|6
|7
|13 - 21
|18
|12.
|1:1
|17
|3
|8
|6
|14 - 18
|17
|13.
|1:1
|17
|3
|7
|7
|21 - 29
|16
|14.
|17
|3
|7
|7
|13 - 21
|16
|15.
|17
|3
|6
|8
|17 - 31
|15
|16.
|17
|2
|9
|6
|16 - 17
|15
|17.
|17
|2
|9
|6
|18 - 26
|15
|18.
|17
|4
|2
|11
|15 - 22
|14
|19.
|17
|3
|5
|9
|14 - 26
|14
|20.
|17
|2
|5
|10
|8 - 32
|11
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|17 (3)
|Бари
|Хеддира Валид
|16 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|12 (6)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 10
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Майта Маттиа
|13
|Пиза
|Марин Мариус
|1 11
|СПАЛ
|Меккарьелло Бьяджо
|1 10