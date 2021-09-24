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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Гурник Ленчна
0:4
Конец матча

Стадион:
Лехия Гданьск
0'
30' Желтая карточка
Вендрыховски Марцел
33' Желтая карточка
Гол Януш
35' Вторая желтая карточка
Гол Януш
0:1
41' Гол
Зволински Лукаш
0:2
44' Гол
Пайшау Флавиу
53' Желтая карточка
Налепа Михал
0:3
56' Гол
Kacper Sezonienko
57' Желтая карточка
Kacper Sezonienko
0:4
72' Гол
Пайшау Флавиу
90'+3
33
Гостомски
Мацей
4
Орловски
Мацей
25
Pawel
Baranowski
5
Kamil
Pajnowski
3
Leandro
VIII
6
Гол
Януш
8
Szymon
Drewniak
13
Вендрыховски
Марцел
77
Гаска
Дамиан
70
Jason
Eyenga-Lokilo2
28
Pawel
Wojciechowski
II
12
Куцяк
Душан
5
Копац
Бартош
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
20
Конрадо
6
Кубицки
Ярослав
7
Гаёс
Мацей
99
Дурмуш
Илкай
28
Пайшау
Флавиу
9
Зволински
Лукаш
79
Kacper
Sezonienko
Гурник Ленчна
4-2-3-1
Лехия Гданьск
4-1-2-1-2

История личных встреч

Гурник Ленчна
Лехия Гданьск

2 матча

50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
0%
-50%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

0%
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

7 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

Первый тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

История матчей

Э
3:0
Э
1:2
Э
3:1
Э
3:1
Э
2:0
Э
1:1
КП
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Ленчна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bartosz Spiaczka 4 (1) 0.44
Przemyslaw Banaszak 1 0.11
Вендрыховски Марцел 1 0.11
Мак Михал 0 0
Гаска Дамиан 0 0
Гарсия Алекс 0 0
Орловски Мацей 0 0
Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зволински Лукаш 4 0.44
Пайшау Флавиу 2 0.22
Гаёс Мацей 2 0.22
Жуковски Матеуш 2 0.22
Кубицки Ярослав 1 0.11
Дурмуш Илкай 1 0.11
Маковский Томаш 1 0.11
Kacper Sezonienko 1 0.11
Сисей Йозеф 0 0
Малоча Марио 0 0
Конрадо 0 0
Петшак Рафаль 0 0
Мусолитин Николай 0 0

Карточки

Гурник Ленчна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гол Януш 4 1
Рыманяк Бартош 3 0
Bartosz Spiaczka 3 0
Мак Михал 2 0
Szymon Drewniak 1 0
Калинковски Бартоломей 1 0
Гаска Дамиан 1 0
Kamil Pajnowski 1 0
Serhij Krykun 1 0
Вендрыховски Марцел 1 0
Щесняк Криспин 1 0
Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малоча Марио 3 0
Конрадо 3 0
Кубицки Ярослав 3 0
Kacper Sezonienko 3 0
Куцяк Душан 2 0
Налепа Михал 2 0
Жуковски Матеуш 2 0
Гаёс Мацей 1 0
Зволински Лукаш 1 0
Дурмуш Илкай 1 0
Кристерс Тоберс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гурник Ленчна 0 0 50% (3) 0 33.33% (2) 16.67% (1)
 Лехия Гданьск 14.29% (2) 14.29% (2) 28.57% (4) 14.29% (2) 7.14% (1) 21.43% (3)

Предыдущие игры

Гурник Ленчна Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Легия 3:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 3:2 Висла Плоцк Сталь Мелец 2:0 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 1:3 Висла Краков
Шлёнск 0:0 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 0:4 Варта Познань Заглембе Любин 3:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 1:1 Краковия ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Ленчна Тыхы 1:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 3:0 Сандецья Заглембе Сосновец 0:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 1:1 Стомиль Ольштын ЛКС Лодзь 3:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 1:1 Одра Ополе Тыхы 3:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 3:3 Брук-Бет Термалица Медзь 1:0 Гурник Ленчна Видзев Лодзь 0:0 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 0:0 Пуща Неполомице
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Лехия Гданьск 1:0 Пяст Висла Краков 2:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:2 Радомьяк Радом Лех 2:0 Лехия Гданьск
Лехия Гданьск 3:0 Краковия Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Висла Плоцк Ягеллония 1:1 Лехия Гданьск Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Краковия Висла Плоцк 1:3 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Легия Лех 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:2 Пяст Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:1 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Висла Краков Подбескидзе 2:2 Лехия Гданьск Сталь Мелец 0:1 Лехия Гданьск
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 0:0 9 5 4 0 18 - 5 19
2. Лехия Гданьск 9 4 4 1 15 - 8 16
3. Шлёнск 8 3 5 0 11 - 7 14
4. Погонь Щецин 8 3 4 1 11 - 7 13
5. Заглембе Любин 7 4 0 3 9 - 12 12
6. Ракув 6 3 2 1 11 - 9 11
7. Висла Краков 8 3 2 3 13 - 14 11
8. Пяст 8 3 1 4 10 - 10 10
9. Гурник Забже 7 3 1 3 8 - 9 10
10. Висла Плоцк 8 3 1 4 14 - 10 10
11. Радомьяк Радом 7 2 4 1 8 - 6 10
12. Ягеллония 0:0 9 2 4 3 9 - 11 10
13. Легия 6 3 0 3 7 - 6 9
14. Краковия 8 2 3 3 9 - 13 9
15. Сталь Мелец 8 2 2 4 7 - 13 8
16. Варта Познань 8 1 4 3 8 - 8 7
17. Гурник Ленчна 9 1 2 6 7 - 22 5
18. Брук-Бет Термалица 7 0 3 4 6 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 0:0 5 3 2 0 10 - 1 11
2. Лехия Гданьск 4 3 1 0 7 - 2 10
3. Висла Плоцк 4 3 1 0 9 - 1 10
4. Погонь Щецин 4 3 1 0 8 - 2 10
5. Заглембе Любин 4 3 0 1 8 - 5 9
6. Ягеллония 0:0 6 2 3 1 7 - 5 9
7. Радомьяк Радом 4 2 2 0 6 - 3 8
8. Висла Краков 4 2 1 1 7 - 4 7
9. Гурник Забже 4 2 0 2 3 - 4 6
10. Сталь Мелец 4 2 0 2 4 - 6 6
11. Шлёнск 4 1 3 0 4 - 3 6
12. Легия 2 2 0 0 4 - 1 6
13. Краковия 3 1 1 1 5 - 5 4
14. Пяст 4 1 1 2 7 - 8 4
15. Гурник Ленчна 5 1 1 3 5 - 14 4
16. Варта Познань 4 0 3 1 2 - 4 3
17. Брук-Бет Термалица 4 0 2 2 5 - 8 2
18. Ракув 1 0 1 0 2 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 5 3 1 1 9 - 7 10
2. Лех 0:0 4 2 2 0 8 - 4 8
3. Шлёнск 4 2 2 0 7 - 4 8
4. Лехия Гданьск 5 1 3 1 8 - 6 6
5. Пяст 4 2 0 2 3 - 2 6
6. Краковия 5 1 2 2 4 - 8 5
7. Гурник Забже 3 1 1 1 5 - 5 4
8. Варта Познань 4 1 1 2 6 - 4 4
9. Висла Краков 4 1 1 2 6 - 10 4
10. Заглембе Любин 3 1 0 2 1 - 7 3
11. Легия 4 1 0 3 3 - 5 3
12. Погонь Щецин 4 0 3 1 3 - 5 3
13. Радомьяк Радом 3 0 2 1 2 - 3 2
14. Сталь Мелец 4 0 2 2 3 - 7 2
15. Ягеллония 0:0 3 0 1 2 2 - 6 1
16. Брук-Бет Термалица 3 0 1 2 1 - 3 1
17. Гурник Ленчна 4 0 1 3 2 - 8 1
18. Висла Плоцк 4 0 0 4 5 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лех Исхак Микаэль 6 1 1
2. Шлёнск Экспозито Эрик 5 0 0
3. Гурник Забже Хименес Хесус 5 1 0
4. Лехия Гданьск Зволински Лукаш 4 0 0
5. Висла Плоцк Damian Warchol 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гурник Ленчна Гол Януш 4 1
2. Шлёнск Левкот Шимон 4 0
3. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 2 1
4. Сталь Мелец Жиро Матеуш 2 1
5. Висла Краков Шота Серафин 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Пайшау Флавиу бьет в цель!
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Зволински Лукаш бьет в цель!
  • 35'
    Гол Януш получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    33'
    Гол Януш получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Вендрыховски Марцел получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Гурник Ленчна 0:4 Лехия Гданьск онлайн




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