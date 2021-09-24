Польша: Экстракласса 2021-2022
Гурник Ленчна
0:4
Конец матча
Стадион: Горник
Лехия Гданьск
30' Желтая карточкаВендрыховски Марцел
33' Желтая карточкаГол Януш
35' Вторая желтая карточкаГол Януш
0:1
41' ГолЗволински Лукаш
0:2
44' ГолПайшау Флавиу
53' Желтая карточкаНалепа Михал
0:3
56' ГолKacper Sezonienko
57' Желтая карточкаKacper Sezonienko
0:4
72' ГолПайшау Флавиу
6
Гол
Януш
77
Гаска
Дамиан
12
Куцяк
Душан
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
20
Конрадо
99
Дурмуш
Илкай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Гол ЯнушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Гаска ДамианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
88 Гарсия АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Мак МихалПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kieres
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
-
20 КонрадоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Дурмуш ИлкайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Tomasz Kaczmarek
Ход матча
33'
35'
41'
0:1
44'
0:2
53'
56'
62'
72'
0:4
История личных встреч
Гурник Ленчна
Лехия Гданьск
2 матча
50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
0%
-50%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед
5 матчей
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
0%
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
7 матчей
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
Первый тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гурник Ленчна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bartosz Spiaczka
|4 (1)
|0.44
|Przemyslaw Banaszak
|1
|0.11
|Вендрыховски Марцел
|1
|0.11
|Мак Михал
|0
|0
|Гаска Дамиан
|0
|0
|Гарсия Алекс
|0
|0
|Орловски Мацей
|0
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зволински Лукаш
|4
|0.44
|Пайшау Флавиу
|2
|0.22
|Гаёс Мацей
|2
|0.22
|Жуковски Матеуш
|2
|0.22
|Кубицки Ярослав
|1
|0.11
|Дурмуш Илкай
|1
|0.11
|Маковский Томаш
|1
|0.11
|Kacper Sezonienko
|1
|0.11
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Малоча Марио
|0
|0
|Конрадо
|0
|0
|Петшак Рафаль
|0
|0
|Мусолитин Николай
|0
|0
Карточки
Гурник Ленчна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гол Януш
|4
|1
|Рыманяк Бартош
|3
|0
|Bartosz Spiaczka
|3
|0
|Мак Михал
|2
|0
|Szymon Drewniak
|1
|0
|Калинковски Бартоломей
|1
|0
|Гаска Дамиан
|1
|0
|Kamil Pajnowski
|1
|0
|Serhij Krykun
|1
|0
|Вендрыховски Марцел
|1
|0
|Щесняк Криспин
|1
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малоча Марио
|3
|0
|Конрадо
|3
|0
|Кубицки Ярослав
|3
|0
|Kacper Sezonienko
|3
|0
|Куцяк Душан
|2
|0
|Налепа Михал
|2
|0
|Жуковски Матеуш
|2
|0
|Гаёс Мацей
|1
|0
|Зволински Лукаш
|1
|0
|Дурмуш Илкай
|1
|0
|Кристерс Тоберс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гурник Ленчна
|0
|0
|50% (3)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|Лехия Гданьск
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
Предыдущие игры
Гурник Ленчна Последние 20 матчей: +5 =7 -8Легия 3:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 3:2 Висла Плоцк Сталь Мелец 2:0 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 1:3 Висла Краков
Шлёнск 0:0 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 0:4 Варта Познань Заглембе Любин 3:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 1:1 Краковия ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Ленчна Тыхы 1:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 3:0 Сандецья Заглембе Сосновец 0:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 1:1 Стомиль Ольштын ЛКС Лодзь 3:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 1:1 Одра Ополе Тыхы 3:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 3:3 Брук-Бет Термалица Медзь 1:0 Гурник Ленчна Видзев Лодзь 0:0 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 0:0 Пуща Неполомице
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +7 =8 -5Лехия Гданьск 1:0 Пяст Висла Краков 2:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:2 Радомьяк Радом Лех 2:0 Лехия Гданьск
Лехия Гданьск 3:0 Краковия Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Висла Плоцк Ягеллония 1:1 Лехия Гданьск Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Краковия Висла Плоцк 1:3 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Легия Лех 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:2 Пяст Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:1 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Висла Краков Подбескидзе 2:2 Лехия Гданьск Сталь Мелец 0:1 Лехия Гданьск
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|0:0
|9
|5
|4
|0
|18 - 5
|19
|2.
|Лехия Гданьск
|9
|4
|4
|1
|15 - 8
|16
|3.
|Шлёнск
|8
|3
|5
|0
|11 - 7
|14
|4.
|Погонь Щецин
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|5.
|Заглембе Любин
|7
|4
|0
|3
|9 - 12
|12
|6.
|Ракув
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|7.
|Висла Краков
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|8.
|Пяст
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|9.
|Гурник Забже
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|10.
|Висла Плоцк
|8
|3
|1
|4
|14 - 10
|10
|11.
|Радомьяк Радом
|7
|2
|4
|1
|8 - 6
|10
|12.
|Ягеллония
|0:0
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|13.
|Легия
|6
|3
|0
|3
|7 - 6
|9
|14.
|Краковия
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|15.
|Сталь Мелец
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|16.
|Варта Познань
|8
|1
|4
|3
|8 - 8
|7
|17.
|Гурник Ленчна
|9
|1
|2
|6
|7 - 22
|5
|18.
|Брук-Бет Термалица
|7
|0
|3
|4
|6 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|0:0
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|2.
|Лехия Гданьск
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|Висла Плоцк
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|4.
|Погонь Щецин
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|5.
|Заглембе Любин
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|6.
|Ягеллония
|0:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|7.
|Радомьяк Радом
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|8.
|Висла Краков
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|9.
|Гурник Забже
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|10.
|Сталь Мелец
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|11.
|Шлёнск
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|12.
|Легия
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|13.
|Краковия
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|14.
|Пяст
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|15.
|Гурник Ленчна
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|16.
|Варта Познань
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|17.
|Брук-Бет Термалица
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|18.
|Ракув
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|2.
|Лех
|0:0
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|3.
|Шлёнск
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|4.
|Лехия Гданьск
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|5.
|Пяст
|4
|2
|0
|2
|3 - 2
|6
|6.
|Краковия
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|7.
|Гурник Забже
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|8.
|Варта Познань
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|9.
|Висла Краков
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|10.
|Заглембе Любин
|3
|1
|0
|2
|1 - 7
|3
|11.
|Легия
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|12.
|Погонь Щецин
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|13.
|Радомьяк Радом
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|Сталь Мелец
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|15.
|Ягеллония
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|16.
|Брук-Бет Термалица
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|Гурник Ленчна
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|18.
|Висла Плоцк
|4
|0
|0
|4
|5 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лех
|Исхак Микаэль
|6
|1
|1
|2.
|Шлёнск
|Экспозито Эрик
|5
|0
|0
|3.
|Гурник Забже
|Хименес Хесус
|5
|1
|0
|4.
|Лехия Гданьск
|Зволински Лукаш
|4
|0
|0
|5.
|Висла Плоцк
|Damian Warchol
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гурник Ленчна
|Гол Януш
|4
|1
|2.
|Шлёнск
|Левкот Шимон
|4
|0
|3.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|2
|1
|4.
|Сталь Мелец
|Жиро Матеуш
|2
|1
|5.
|Висла Краков
|Шота Серафин
|2
|1