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  3. Швеция: Аллсвенскан

Стадион: Зрители: 15779
Юргорден
4:0
Конец матча
Сириус
0'
1:0
27' Гол
Финнделл Хампус
2:0
39' Гол
Хакшабанович Сеад
3:0
49' Гол
Радетинац Харис
4:0
58' Гол
Эдвардсен Виктор
86' Желтая карточка
Aron Bjarnason I
90'+4
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
22
Корник
Лео
18
Хиен
Исак
3
Экдаль
Хьяльмар
19
Бенгтссон
Пьер
8
Андерссон
Элиас
13
Финнделл
Хампус
7
Эрикссон
Магнус
9
Радетинац
Харис
16
Эдвардсен
Виктор
99
Хакшабанович
Сеад
34
Вайо
Томми
8
Бьоркстрем
Тим
26
Ссеванкамбо
Исак
6
Матисен
Маркус
14
Aron
Bjarnason
I
23
Зейдан
Мустафа
7
Рогич
Филип
5
Роше
Джейми
18
Шабани
Лаорент
17
Карлссон-Лагемюр
Патрик
29
Силисуфай
Эди
Юргорден
4-3-3
Сириус
3-5-2

История личных встреч

Юргорден
Сириус

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

17 матчей

52.9%
5.9%
41.2%
9 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед

История матчей

А
1:0
А
5:1
ТМК
2:6
А
4:0
А
0:2
А
4:0
ТМК
1:2
А
0:2
А
1:0
А
1:5
А
2:0
А
0:2
КШ
2:1
ТМС
1:2
ТМС
1:1
ШК
4:2
ТМС
2:1

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
АИК - Юргорден 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:1 Юргорден - Норрчёпинг 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:0
Юргорден - Дегерфорс 3:1 Юргорден - Хонка 0:2 Юргорден - Мальмё 0:1 Кальмар - Юргорден 0:2 Юргорден - Хальмстад 1:1 Броммапойкарна - Юргорден 0:3 Юргорден - Браге 1:0 Юргорден - Лиллестрём 1:0 Русенборг - Юргорден 1:2 Юргорден - Метта 3:1 Юргорден - Вестерос 3:0 Хеккен - Юргорден 0:1 Юргорден - Варберг БоИС 2:3 Норрчёпинг - Юргорден 1:1 Юргорден - Хальмстад 1:0 Эребру - Юргорден 0:1
Сириус
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сириус - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Хельсинборг 1:0 Вернаму - Сириус 0:0
Сириус - Сундсвалль 2:1 Сириус - Браге 3:3 Сундсвалль - Сириус 1:4 Сириус - Мариехамн 3:0 Кальмар - Сириус 2:0 Сириус - Треллеборг 2:2 Сильвия - Сириус 0:3 Сириус - Флора Таллин 4:1 Сарпсборг-08 - Сириус 1:1 Сириус - Хаммарбю 1:3 Сириус - Эребру 2:1 АИК - Сириус 4:2 Сириус - Хеккен 3:0 Сириус - Гётеборг 3:3 Мьельбю - Сириус 2:3 Сириус - Мальмё 2:3
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      39'
      Г О О О О Л - Хакшабанович Сеад бьет в цель!
    • Описание гола
      27'
      Г О О О О Л - Финнделл Хампус бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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