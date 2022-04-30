Стадион: Теле2 Арена Зрители: 15779
1:0
27' ГолФиннделл Хампус
2:0
39' ГолХакшабанович Сеад
3:0
49' ГолРадетинац Харис
4:0
58' ГолЭдвардсен Виктор
86' Желтая карточкаAron Bjarnason I
Ход матча
27'
1:0
39'
49'
58'
4:0
86'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 6
-
4 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 12
-
43 Владение мячом, % 57
22
Корник
Лео
18
Хиен
Исак
34
Вайо
Томми
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Корник ЛеоЗащитник
-
18 Хиен ИсакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Асоро ЙоэльНападающий
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
- Основной состав
-
34 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сугита ЮкияПолузащитник
-
11 Олссон ФилипПолузащитник
-
21 Райт КевинПолузащитник
- Нападающий
-
30 August Ahlin
-
Главный тренер: Daniel Baeckstroem
История личных встреч
Юргорден
Сириус
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
17 матчей
52.9%
5.9%
41.2%
9 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Юргорден
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
АИК - Юргорден 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:1 Юргорден - Норрчёпинг 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:0
Юргорден - Дегерфорс 3:1 Юргорден - Хонка 0:2 Юргорден - Мальмё 0:1 Кальмар - Юргорден 0:2 Юргорден - Хальмстад 1:1 Броммапойкарна - Юргорден 0:3 Юргорден - Браге 1:0 Юргорден - Лиллестрём 1:0 Русенборг - Юргорден 1:2 Юргорден - Метта 3:1 Юргорден - Вестерос 3:0 Хеккен - Юргорден 0:1 Юргорден - Варберг БоИС 2:3 Норрчёпинг - Юргорден 1:1 Юргорден - Хальмстад 1:0 Эребру - Юргорден 0:1
Сириус
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сириус - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Хельсинборг 1:0 Вернаму - Сириус 0:0
Сириус - Сундсвалль 2:1 Сириус - Браге 3:3 Сундсвалль - Сириус 1:4 Сириус - Мариехамн 3:0 Кальмар - Сириус 2:0 Сириус - Треллеборг 2:2 Сильвия - Сириус 0:3 Сириус - Флора Таллин 4:1 Сарпсборг-08 - Сириус 1:1 Сириус - Хаммарбю 1:3 Сириус - Эребру 2:1 АИК - Сириус 4:2 Сириус - Хеккен 3:0 Сириус - Гётеборг 3:3 Мьельбю - Сириус 2:3 Сириус - Мальмё 2:3