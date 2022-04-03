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  3. Швеция: Аллсвенскан
Сириус
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 5187
Сундсвалль
0'
10' Желтая карточка
Хелльборг Адам
0:1
23' Гол
Энгблум Понтус
27' Желтая карточка
Рогич Филип
32' Желтая карточка
Олссон Филип
1:1
53' Гол
Aron Bjarnason I
2:1
84' Гол
Куаку Кристиан
90'+6
34
Вайо
Томми
26
Ссеванкамбо
Исак
4
Да
Грака
Кристофер
8
Бьоркстрем
Тим
14
Aron
Bjarnason
I
23
Зейдан
Мустафа
2
Хелльборг
Адам
11
Олссон
Филип
18
Шабани
Лаорент
9
Куаку
Кристиан
III
7
Рогич
Филип
1
Андерссон
Андреас
2
Эрикссон
Антон
4
Блумквист
Александр
3
Forrest
Lasso
5
Олссон
Деннис
8
Силфвер
Понтус
6
Стенссон
Даниэль
7
Андерссон
Эрик
11
Юлятупа
Саку
22
Линдквист
Расмус
21
Энгблум
Понтус
Сириус
3-5-2
Сундсвалль
4-2-3-1

История личных встреч

Сириус
Сундсвалль

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

16 матчей

43.8%
12.5%
43.7%
7 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед

История матчей

ТМК
1:4
ТМК
0:0
А
2:1
А
1:0
А
4:0
А
1:3
ТМК
0:4
А
0:1
А
1:2
ТМК
1:2
К
0:1
С
0:1
С
1:2
ТМС
1:1
С
2:0
С
1:0

Результаты последних матчей

Сириус
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сириус - Браге 3:3 Сундсвалль - Сириус 1:4 Сириус - Мариехамн 3:0 Кальмар - Сириус 2:0
Сириус - Треллеборг 2:2 Сильвия - Сириус 0:3 Сириус - Флора Таллин 4:1 Сарпсборг-08 - Сириус 1:1 Сириус - Хаммарбю 1:3 Сириус - Эребру 2:1 АИК - Сириус 4:2 Сириус - Хеккен 3:0 Сириус - Гётеборг 3:3 Мьельбю - Сириус 2:3 Сириус - Мальмё 2:3 Сириус - Хаммарбю 0:1 Эльфсборг - Сириус 3:0 Сириус - Варберг БоИС 2:1 Кальмар - Сириус 3:1 Хальмстад - Сириус 1:1
Сундсвалль
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Далкурд 2:0 Сундсвалль - Сириус 1:4 Сундсвалль - Скильебо 4:1
Дегерфорс - Сундсвалль 4:1 Эльфсборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Эстерсунд 1:1 АИК - Сундсвалль 3:0 ГАИС - Сундсвалль 2:1 Сундсвалль - Эстер 1:1 Норрбю - Сундсвалль 1:4 Сундсвалль - Фалькенберг 1:1 Браге - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Акрополис 3:0 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:1 Хельсинборг - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Треллеборг 2:0 Вестерос - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Ландскруна 1:0 Васалунд - Сундсвалль 1:2
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Filip Olsson получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Рогич Филип получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Энгблум Понтус бьет в цель!
  • Желтая карточка
    10'
    Хелльборг Адам получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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