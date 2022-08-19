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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига

2022-2023
Нефтехимик
 
Позже
Велес Москва
Прогнозы 39
Нефтехимик 71.8% (28)
X 25.6% (10)
Велес Москва 2.6% (1)
Все прогнозы

История личных встреч

Нефтехимик
Велес Москва

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Нефтехимик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Котов Павел 1 0.2
Денисов Роман 1 0.2
Лайкин Максим 1 0.2
Уридия Мераби 1 (1) 0.2
Велес Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Логуа Ираклий 2 0.4
Прищепа Дмитрий 1 0.2

Карточки

Нефтехимик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бердников Алексей 3 1
Хубаев Давид 2 0
Терехов Антон 2 0
Янушковский Роман 2 0
Котик Артём 0 1
Обухов Игорь 1 0
Котов Павел 1 0
Дворецков Филипп 1 0
Калугин Никита 1 0
Денисов Роман 1 0
Ширяев Максим 1 0
Школик Игорь 1 0
Велес Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дорохов Егор 4 0
Кабахидзе Владимир 2 0
Логуа Ираклий 1 0
Михайленко Дмитрий 1 0
Кертанов Константин 1 0
Муталиев Аслан 1 0
Кахидзе Александр 1 0
Бокоев Марат 1 0
Стаменкович Филип 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Пропущено

4
8
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
50%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Нефтехимик
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Алания - Нефтехимик 1:0 Нефтехимик - Рубин 2:2 Волга Ульяновск - Нефтехимик 0:2 Нефтехимик - ФК Кубань 0:0
Нефтехимик - КАМАЗ 0:1 Нефтехимик - Чертаново 5:1 Нефтехимик - Шинник 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 1:2 Олимп-Долгопрудный - Нефтехимик 2:4 Текстильщик - Нефтехимик 1:0 Нефтехимик - Алания 5:2 Спартак-2 - Нефтехимик 0:4 Нефтехимик - ФК Кубань 0:3 Енисей - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:1 Краснодар-2 - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - КАМАЗ 1:1 Ротор - Нефтехимик 2:1 Нефтехимик - Велес Москва 2:1 Нефтехимик - Акрон 0:0
Велес Москва
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Велес Москва - Уфа 0:2 Енисей - Велес Москва 2:1 Велес Москва - Родина Москва 0:2 Динамо Махачкала - Велес Москва 1:0
Велес Москва - Балтика 2:1 Химки - Велес Москва 0:0 Локомотив Москва - Велес Москва 2:1 ЦСКА Москва - Велес Москва 0:2 Енисей - Велес Москва 3:2 Велес Москва - Балтика 1:1 Торпедо Москва - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Металлург Липецк 1:2 Краснодар-2 - Велес Москва 0:0 Велес Москва - Волгарь 0:2 КАМАЗ - Велес Москва 1:3 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:2 Ротор - Велес Москва 0:3 Велес Москва - Олимп-Долгопрудный 1:0 Нефтехимик - Велес Москва 2:1 Велес Москва - Текстильщик 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КАМАЗ Заявка 5 4 1 0 8 - 3 13
2. Алания Заявка 5 3 2 0 8 - 3 11
3. Волгарь Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
4. Рубин Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
5. Балтика Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Динамо Махачкала Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
7. Арсенал Тула Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
8. Енисей Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
9. ФК Кубань Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
10. Уфа Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
11. Краснодар-2 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
12. Нефтехимик Заявка 5 1 2 2 4 - 4 5
13. Родина Москва Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
14. Шинник Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
15. СКА-Хабаровск Заявка 5 1 1 3 9 - 9 4
16. Акрон Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
17. Велес Москва Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
18. Волга Ульяновск Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волгарь Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Рубин Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
3. Балтика Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Динамо Махачкала Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Енисей Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
6. Арсенал Тула Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
7. Алания Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
8. КАМАЗ Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
9. СКА-Хабаровск Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
10. ФК Кубань Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Уфа Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12. Велес Москва Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
13. Нефтехимик Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
14. Шинник Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
15. Родина Москва Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Волга Ульяновск Заявка 4 0 1 3 2 - 9 1
17. Акрон Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Краснодар-2 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КАМАЗ Заявка 3 3 0 0 4 - 0 9
2. Краснодар-2 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Алания Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4. ФК Кубань Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
5. Родина Москва Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
6. Уфа Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
7. Акрон Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
8. Арсенал Тула Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
9. Нефтехимик Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
10. Шинник Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
11. Динамо Махачкала Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
12. Балтика Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
13. Енисей Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
14. Рубин Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
15. Волгарь Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Волга Ульяновск Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Велес Москва Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18. СКА-Хабаровск Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Нефтехимик - Велес Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 августа 2022, осталось 2 дня 9 часов 27 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Нефтехимик 71.8% (28)
    X 25.6% (10)
    Велес Москва 2.6% (1)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Нефтехимик - Велес Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Нефтехимик - Велес Москва

    Исход игры
    Нефтехимик
    71.8% (28)
    Ничья
    25.6% (10)
    Велес Москва
    2.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.43% (12)
    Меньше
    67.57% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    59.46% (22)
    Нет
    40.54% (15)
    Популярный счёт
    1:0 Нефтехимик
    30.8% (12)
    1:1 Ничья
    25.6% (10)
    2:1 Нефтехимик
    25.6% (10)
    2:0 Нефтехимик
    7.7% (3)
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    Нефтехимик
    Велес Москва
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