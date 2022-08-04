Позже
История личных встреч
Енисей
Велес Москва
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Енисей
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бардыбахин Вячеслав
|1
|0.33
|Глушков Никита Андреевич
|1
|0.33
|Апушников Егор
|1
|0.33
|Окладников Андрей
|1
|0.33
Велес Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Логуа Ираклий
|1
|0.33
|Прищепа Дмитрий
|1
|0.33
Карточки
Енисей
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бардыбахин Вячеслав
|1
|1
|Ланин Олег
|1
|0
|Воронин Евгений
|1
|0
|Самойлов Денис
|1
|0
|Канаплин Александр
|1
|0
Велес Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дорохов Егор
|2
|0
|Логуа Ираклий
|1
|0
|Кертанов Константин
|1
|0
|Кабахидзе Владимир
|1
|0
|Муталиев Аслан
|1
|0
|Стаменкович Филип
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Енисей
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Алания - Енисей 1:1 Енисей - Рубин 3:2 Волга Ульяновск - Енисей 1:1 Химки - Енисей 4:2
Текстильщик - Енисей 1:1 Волгарь - Енисей 1:2 Спартак Москва - Енисей 3:0 Балтика - Енисей 2:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Енисей - Велес Москва 3:2 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Спартак Москва - Енисей 3:0 Краснодар-2 - Енисей 4:0 Енисей - КАМАЗ 0:0 Ротор - Енисей 2:3 Енисей - Рубин 3:1 Енисей - Нефтехимик 2:0 Енисей - Акрон 3:2 Енисей - Оренбург 1:2 Томь - Енисей 0:1
Велес Москва
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Велес Москва - Родина Москва 0:2 Динамо Махачкала - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Балтика 2:1 Химки - Велес Москва 0:0
Локомотив Москва - Велес Москва 2:1 ЦСКА Москва - Велес Москва 0:2 Енисей - Велес Москва 3:2 Велес Москва - Балтика 1:1 Торпедо Москва - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Металлург Липецк 1:2 Краснодар-2 - Велес Москва 0:0 Велес Москва - Волгарь 0:2 КАМАЗ - Велес Москва 1:3 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:2 Ротор - Велес Москва 0:3 Велес Москва - Олимп-Долгопрудный 1:0 Нефтехимик - Велес Москва 2:1 Велес Москва - Текстильщик 3:2 Акрон - Велес Москва 1:1 Алания - Велес Москва 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КАМАЗ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|2.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Краснодар-2
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|4.
|Волгарь
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|5.
|Енисей
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|6.
|Алания
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|ФК Кубань
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|8.
|Рубин
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|Балтика
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|11.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Уфа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|Шинник
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|14.
|Родина Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Велес Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|16.
|Акрон
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волгарь
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Рубин
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|КАМАЗ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Енисей
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Велес Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|7.
|Балтика
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|ФК Кубань
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|Уфа
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Алания
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Нефтехимик
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Шинник
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Акрон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Родина Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Краснодар-2
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар-2
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|КАМАЗ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Алания
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Нефтехимик
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Шинник
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Родина Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Енисей
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|ФК Кубань
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Балтика
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Акрон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Уфа
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Велес Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Рубин
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Волгарь
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
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Прогнозы на матч Енисей - Велес Москва
Исход игры
Енисей
92.1% (35)
Ничья
2.6% (1)
Велес Москва
5.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
50% (19)
Меньше
50% (19)
Обе команды забьют
Да
52.63% (20)
Нет
47.37% (18)
Популярный счёт
2:1 Енисей
39.5% (15)
1:0 Енисей
28.9% (11)
2:0 Енисей
15.8% (6)
3:2 Енисей
5.3% (2)
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