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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига

2022-2023
Енисей
 
Позже
Велес Москва
Прогнозы 38
Енисей 92.1% (35)
X 2.6% (1)
Велес Москва 5.3% (2)
Все прогнозы

История личных встреч

Енисей
Велес Москва

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бардыбахин Вячеслав 1 0.33
Глушков Никита Андреевич 1 0.33
Апушников Егор 1 0.33
Окладников Андрей 1 0.33
Велес Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Логуа Ираклий 1 0.33
Прищепа Дмитрий 1 0.33

Карточки

Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бардыбахин Вячеслав 1 1
Ланин Олег 1 0
Воронин Евгений 1 0
Самойлов Денис 1 0
Канаплин Александр 1 0
Велес Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дорохов Егор 2 0
Логуа Ираклий 1 0
Кертанов Константин 1 0
Кабахидзе Владимир 1 0
Муталиев Аслан 1 0
Стаменкович Филип 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Енисей
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Алания - Енисей 1:1 Енисей - Рубин 3:2 Волга Ульяновск - Енисей 1:1 Химки - Енисей 4:2
Текстильщик - Енисей 1:1 Волгарь - Енисей 1:2 Спартак Москва - Енисей 3:0 Балтика - Енисей 2:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Енисей - Велес Москва 3:2 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Спартак Москва - Енисей 3:0 Краснодар-2 - Енисей 4:0 Енисей - КАМАЗ 0:0 Ротор - Енисей 2:3 Енисей - Рубин 3:1 Енисей - Нефтехимик 2:0 Енисей - Акрон 3:2 Енисей - Оренбург 1:2 Томь - Енисей 0:1
Велес Москва
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Велес Москва - Родина Москва 0:2 Динамо Махачкала - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Балтика 2:1 Химки - Велес Москва 0:0
Локомотив Москва - Велес Москва 2:1 ЦСКА Москва - Велес Москва 0:2 Енисей - Велес Москва 3:2 Велес Москва - Балтика 1:1 Торпедо Москва - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Металлург Липецк 1:2 Краснодар-2 - Велес Москва 0:0 Велес Москва - Волгарь 0:2 КАМАЗ - Велес Москва 1:3 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:2 Ротор - Велес Москва 0:3 Велес Москва - Олимп-Долгопрудный 1:0 Нефтехимик - Велес Москва 2:1 Велес Москва - Текстильщик 3:2 Акрон - Велес Москва 1:1 Алания - Велес Москва 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КАМАЗ Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
2. Арсенал Тула Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Краснодар-2 Заявка 3 2 0 1 3 - 3 6
4. Волгарь Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
5. Енисей Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
6. Алания Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
7. ФК Кубань Заявка 3 1 1 1 2 - 1 4
8. Рубин Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
9. Балтика Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
10. Нефтехимик Заявка 3 1 1 1 2 - 1 4
11. Динамо Махачкала Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12. Уфа Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Шинник Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
14. Родина Москва Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Велес Москва Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
16. Акрон Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17. Волга Ульяновск Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
18. СКА-Хабаровск Заявка 3 0 0 3 4 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волгарь Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Рубин Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Арсенал Тула Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
4. КАМАЗ Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Енисей Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Велес Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
7. Балтика Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
8. ФК Кубань Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
9. Уфа Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Динамо Махачкала Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Алания Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Нефтехимик Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Волга Ульяновск Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Шинник Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Акрон Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Родина Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Краснодар-2 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18. СКА-Хабаровск Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар-2 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. КАМАЗ Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Арсенал Тула Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Алания Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Нефтехимик Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Шинник Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Родина Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Енисей Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9. ФК Кубань Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Динамо Махачкала Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Балтика Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Акрон Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Уфа Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14. Велес Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Рубин Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Волга Ульяновск Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Волгарь Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18. СКА-Хабаровск Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Енисей - Велес Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 августа 2022, осталось 2 дня 4 часа 3 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Енисей 92.1% (35)
    X 2.6% (1)
    Велес Москва 5.3% (2)
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    Где смотреть матч Енисей - Велес Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Енисей - Велес Москва

    Исход игры
    Енисей
    92.1% (35)
    Ничья
    2.6% (1)
    Велес Москва
    5.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (19)
    Меньше
    50% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    52.63% (20)
    Нет
    47.37% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Енисей
    39.5% (15)
    1:0 Енисей
    28.9% (11)
    2:0 Енисей
    15.8% (6)
    3:2 Енисей
    5.3% (2)
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    Енисей
    Велес Москва
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