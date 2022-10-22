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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Зрители: 10037
Люцерн
3:1
Конец матча
Лугано
0'
48' Желтая карточка
Бурч Марко
52' Желтая карточка
Allan Arigoni
0:1
61' Гол
Uran Bislimi
62' Желтая карточка
Uran Bislimi
1:1
66' Пенальти
Майер Макс
2:1
69' Гол
Дрэгер Мохамед
74' Желтая карточка
Дапрела Фабио
3:1
82' Гол
Майер Макс
84' Желтая карточка
Валенсуэла Мильтон
90' Желтая карточка
Маю Хишам
90'+7

Ход матча

48'
Бурч Марко
 
52'
 
Allan Arigoni
57'
 
Маю Хишам
Эль-Амин Амура Мохамед
57'
 
Штеффен Ренато
Хайле-Селассие Марен
61'
0:1
Uran Bislimi
(Маю Хишам)
62'
 
Uran Bislimi
66'
Майер Макс
1:1
69'
Дрэгер Мохамед
(Яшари Ардон)
2:1
70'
 
Мацек Роман
Uran Bislimi
74'
 
Дапрела Фабио
75'
Соргич Деян
Ардаис Хоакин
 
75'
Шюрпф Паскаль
Абубакар-Анкра Асума
 
75'
 
Боттани Маттиа
Allan Arigoni
75'
 
Бабич Борис
Саббатини Хонатан
82'
Майер Макс
(Дорн Пиус)
3:1
83'
Гентнер Кристиан
Майер Макс
 
84'
 
Валенсуэла Мильтон
90'
Клиджэ Тибо
Шадер Софьян
 
90'
 
Маю Хишам

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 10 Удары в створ 4
  • 12 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
1
Мюллер
Мариус
2
Дрэгер
Мохамед
5
Симани
Денис
46
Бурч
Марко
20
Дорн
Пиус
18
Белоко
Стефан
6
Яшари
Ардон
7
Майер
Макс
69
Шадер
Софьян
21
Абубакар-Анкра
Асума
19
Ардаис
Хоакин
1
Саипи
Амир
34
Allan
Arigoni
15
Май
Ларс-Лукас
30
Дапрела
Фабио
17
Валенсуэла
Мильтон
14
Саббатини
Хонатан
20
Думбия
Усман
47
Эль-Амин
Амура
Мохамед
25
Uran
Bislimi
11
Хайле-Селассие
Марен
9
Целар
Жан
Люцерн
4-3-1-2
Лугано
4-2-3-1

История личных встреч

Люцерн
Лугано

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.4%
21.1%
31.5%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

89.5%
15.8%
17 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Второй тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 6 побед

35 матчей

42.9%
17.1%
40%
15 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

25.7%
31.4%
42.9%
9 побед 11 ничьих 15 побед

Второй тайм

48.6%
34.3%
17.1%
17 побед 12 ничьих 6 побед

История матчей

С
1:2
К
2:2
С
2:2
С
2:1
С
3:1
С
2:3
С
1:2
К
1:2
С
2:3
С
1:1
С
2:1
С
3:3
С
2:0
С
1:2
С
1:1
С
1:0
С
0:3
С
1:4
С
4:2
С
2:0
С
1:2
С
1:0
С
1:0
С
0:1
С
0:2
С
2:1
С
1:2
С
1:1
С
2:1
К
1:2
С
2:2
С
0:1
ТМК
3:1
ПО
5:0
ПО
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майер Макс 6 (2) 0.5
Дрэгер Мохамед 3 0.25
Бурч Марко 2 0.17
Соргич Деян 2 0.17
Дорн Пиус 1 0.08
Абубакар-Анкра Асума 1 0.08
Гентнер Кристиан 1 0.08
Белоко Стефан 1 0.08
Шадер Софьян 1 0.08
Шюрпф Паскаль 1 0.08
Кадак Якуб 1 0.08
Яшари Ардон 0 0
Фрыдек Мартин 0 0
Ташар Варол 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 5 (3) 0.38
Циглер Рето 2 0.15
Саббатини Хонатан 2 0.15
Бабич Борис 2 0.15
Боттани Маттиа 1 0.08
Штеффен Ренато 1 0.08
Маю Хишам 1 0.08
Хайле-Селассие Марен 1 0.08
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.08
Де Кейрос Ноа 1 0.08
Uran Bislimi 1 0.08
Махмуд Хадж 1 0.08
Думбия Усман 0 0
Валенсуэла Мильтон 0 0
Allan Arigoni 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симани Денис 3 1
Фрыдек Мартин 3 1
Дрэгер Мохамед 3 1
Белоко Стефан 4 0
Яшари Ардон 2 1
Мюллер Мариус 3 0
Бурч Марко 3 0
Майер Макс 2 0
Эмини Лорик 2 0
Шюрпф Паскаль 0 1
Гентнер Кристиан 1 0
Абубакар-Анкра Асума 1 0
Ташар Варол 1 0
Кадак Якуб 1 0
Бека Исмаил 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дапрела Фабио 4 1
Allan Arigoni 5 0
Валенсуэла Мильтон 3 0
Целар Жан 3 0
Думбия Усман 2 0
Маю Хишам 2 0
Саипи Амир 2 0
Uran Bislimi 2 0
Циглер Рето 1 0
Саббатини Хонатан 1 0
Хайле-Селассие Марен 1 0
Махмуд Хадж 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
11
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
20%
1
9%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
1
10%
6
55%
76-90

Пропущено

9
11
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
22%
4
36%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
11%
3
27%
61-75
3
33%
1
9%
76-90

Забито

11
9
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
9%
1
11%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
2
18%
3
33%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
18%
1
11%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
1
14%
4
36%
76-90

Забито

21
20
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
3
14%
2
10%
1-15
4
19%
3
15%
16-30
4
19%
4
20%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
2
10%
4
20%
61-75
3
14%
7
35%
76-90

Пропущено

16
22
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
19%
4
18%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
3
19%
3
14%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
3
19%
4
18%
61-75
4
25%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Люцерн - Санкт-Галлен 3:3 Сьон - Люцерн 2:0 Серветт - Люцерн 1:1 Люцерн - Янг Бойз 1:2
Люцерн - Арау 6:0 Беллинцона - Люцерн 0:1 Винтертур - Люцерн 0:6 Люцерн - Серветт 0:2 Люцерн - Сьон 2:0 Шёц - Люцерн 0:4 Санкт-Галлен - Люцерн 4:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Лугано - Люцерн 1:2 Цюрих - Люцерн 0:0 Люцерн - Динамо Киев 1:2 Люцерн - Вадуц 4:1 Альтах - Люцерн 0:1 Люцерн - Винтертур 2:1 Люцерн - Шаффхаузен 2:0 Шаффхаузен - Люцерн 2:2
Лугано
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Лугано - Янг Бойз 1:4 Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Лугано - Базель 1:0 Лугано - Серветт 1:0
Брайтенрайн - Лугано 0:4 Янг Бойз - Лугано 3:0 Цюрих - Лугано 1:2 Лугано - Санкт-Галлен 2:3 Линт - Лугано 1:5 Базель - Лугано 0:2 Хапоэль Беэр-Шева - Лугано 3:1 Лугано - Люцерн 1:2 Лугано - Хапоэль Беэр-Шева 0:2 Винтертур - Лугано 1:4 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Лугано - Сьон 2:3 Лугано - Интер Милан 1:4 Лугано - Рапперсвиль-Йона 2:0 Лугано - Ингольштадт 0:1 Кайзерслаутерн - Лугано 3:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 13 8 4 1 29 - 8 28
2. Серветт 12 6 4 2 15 - 11 22
3. Сьон 13 5 4 4 20 - 20 19
4. Санкт-Галлен 12 5 2 5 23 - 19 17
5. Люцерн 12 4 4 4 20 - 17 16
6. Лугано 13 5 1 7 19 - 23 16
7. Базель 11 3 5 3 15 - 12 14
8. Грасcхоппер 12 3 5 4 21 - 24 14
9. Винтертур 12 3 3 6 9 - 24 12
10. Цюрих 12 0 6 6 7 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 6 4 2 0 14 - 3 14
2. Серветт 6 4 2 0 9 - 4 14
3. Санкт-Галлен 6 4 1 1 12 - 5 13
4. Грасcхоппер 6 3 2 1 15 - 11 11
5. Базель 6 2 3 1 9 - 6 9
6. Люцерн 6 2 2 2 10 - 9 8
7. Сьон 6 2 2 2 7 - 9 8
8. Винтертур 7 2 2 3 6 - 17 8
9. Лугано 6 2 0 4 8 - 12 6
10. Цюрих 6 0 3 3 3 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 7 4 2 1 15 - 5 14
2. Сьон 7 3 2 2 13 - 11 11
3. Лугано 7 3 1 3 11 - 11 10
4. Серветт 6 2 2 2 6 - 7 8
5. Люцерн 6 2 2 2 10 - 8 8
6. Базель 5 1 2 2 6 - 6 5
7. Санкт-Галлен 6 1 1 4 11 - 14 4
8. Винтертур 5 1 1 3 3 - 7 4
9. Цюрих 6 0 3 3 4 - 11 3
10. Грасcхоппер 6 0 3 3 6 - 13 3
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (2)
Янг Бойз Иттен Седрик 7 (5)
Грасcхоппер Кавабэ Хаяо 6 (2)
Люцерн Майер Макс 8
Сьон Стожилкович Филип 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 5
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 5
Серветт Дулин Давид 6
Лугано Дапрела Фабио 1 4
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 4
Весь список
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      32'
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