Тур: 14. Стадион: Стад де Женев. Зрители: 5842
0'
1:0
3' ГолРуй Стив
23' Желтая карточкаХайдари Альбиан
2:0
26' ГолСтеванович Мирослав
2:1
41' ГолЦелар Жан
44' Красная карточкаРуй Стив
51' Желтая карточкаВаленсуэла Мильтон
61' Желтая карточкаСаббатини Хонатан
68' Желтая карточкаМонтейро Диого
2:2
82' ГолДумбия Усман
88' Вторая желтая карточкаВаленсуэла Мильтон
90'+4
Ход матча
3'
1:0
23'
26'
41'
2:1
44'
45'
68'
82'
85'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 14
-
3 Удары в створ 8
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 1
-
35 Владение мячом, % 65
32
Фрик
Джереми
33
Вуйоз
Николя
4
Руй
Стив
28
Дулин
Давид
17
Кутеса
Дерек
20
Думбия
Усман
18
Маю
Хишам
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
-
4 Руй СтивЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Кутеса ДерекНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Бауэр МорицЗащитник
- Защитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Гейгер Ален
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Маю ХишамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Мацек РоманПолузащитник
-
27 Бабич БорисНападающий
- Нападающий
-
-
25 Uran Bislimi
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
История личных встреч
Серветт
Лугано
15 матчей
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
30 матчей
30%
26.7%
43.3%
9 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
23.3%
43.3%
33.4%
7 побед 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
26.7%
40%
10 побед 8 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.57
0.94
Среднее время на гол
57
96
Всего голов
23
16
Голов в среднем за матч
1.44
1.14
Среднее время на гол
62
78
Всего голов
45
31
Голов в среднем за матч
1.5
1.03
Тотал матчей
0.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
60
87
Бомбардиры внутри турнира
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фофана Бубакар II
|3 (1)
|0.21
|Конья Тимоте
|2
|0.14
|Стеванович Мирослав
|2
|0.14
|Кутеса Дерек
|2
|0.14
|Флюке Патрик
|2 (1)
|0.14
|Роделен Ронни
|1
|0.07
|Валь Тео
|1
|0.07
|Бауэр Мориц
|1
|0.07
|Дулин Давид
|1
|0.07
|Кривелли Энцо
|1
|0.07
|Руй Стив
|1
|0.07
|Антунес Алексис
|1
|0.07
|Фрик Джереми
|0
|0
|Бедья Крис
|0
|0
|Samba Diba
|0
|0
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|6 (3)
|0.43
|Циглер Рето
|2
|0.14
|Саббатини Хонатан
|2
|0.14
|Бабич Борис
|2
|0.14
|Боттани Маттиа
|1
|0.07
|Штеффен Ренато
|1
|0.07
|Думбия Усман
|1
|0.07
|Маю Хишам
|1
|0.07
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.07
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0.07
|Де Кейрос Ноа
|1
|0.07
|Uran Bislimi
|1
|0.07
|Махмуд Хадж
|1
|0.07
|Валенсуэла Мильтон
|0
|0
|Май Ларс-Лукас
|0
|0
|Allan Arigoni
|0
|0
Карточки
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дулин Давид
|7
|0
|Конья Тимоте
|4
|0
|Клиши Гаэль
|3
|0
|Руй Стив
|1
|1
|Валь Тео
|2
|0
|Диалло Мусса
|2
|0
|Вуйоз Николя
|2
|0
|Роделен Ронни
|1
|0
|Бауэр Мориц
|1
|0
|Фрик Джереми
|1
|0
|Сеспедес Борис
|1
|0
|Бедья Крис
|1
|0
|Кривелли Энцо
|1
|0
|Оберлин Димитри
|1
|0
|Флюке Патрик
|1
|0
|Севрен Йоан
|1
|0
|Антунес Алексис
|1
|0
|Монтейро Диого
|1
|0
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дапрела Фабио
|4
|1
|Валенсуэла Мильтон
|4
|1
|Allan Arigoni
|5
|0
|Целар Жан
|3
|0
|Саббатини Хонатан
|2
|0
|Думбия Усман
|2
|0
|Маю Хишам
|2
|0
|Саипи Амир
|2
|0
|Uran Bislimi
|2
|0
|Циглер Рето
|1
|0
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0
|Хайдари Альбиан
|1
|0
|Махмуд Хадж
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
13
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
3
25%
1
8%
1-15
3
25%
2
15%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
33%
7
54%
76-90
Пропущено
5
13
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
0
0%
5
38%
1-15
1
20%
2
15%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
2
40%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
20%
1
8%
76-90
Забито
7
9
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
3
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
3
43%
1
11%
76-90
Пропущено
8
11
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
2
25%
2
18%
46-60
2
25%
1
9%
61-75
1
13%
4
36%
76-90
Забито
19
22
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
4 Не забивали 1
3
16%
2
9%
1-15
4
21%
3
14%
16-30
3
16%
5
23%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
7
37%
8
36%
76-90
Пропущено
13
24
5 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
0
0%
5
21%
1-15
2
15%
4
17%
16-30
3
23%
3
13%
31-45
4
31%
3
13%
46-60
2
15%
4
17%
61-75
2
15%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Серветт
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Грасcхоппер - Серветт 2:3 Серветт - Базель 0:0 Серветт - Люцерн 1:1
Лугано - Серветт 1:0 ФК Ла-Шо-де-Фон - Серветт 0:2 Серветт - Цюрих 3:2 Люцерн - Серветт 0:2 Серветт - Грасcхоппер 3:1 Стад де Ньон - Серветт 1:4 Янг Бойз - Серветт 3:0 Серветт - Винтертур 1:0 Сьон - Серветт 0:0 Базель - Серветт 1:1 Серветт - Санкт-Галлен 1:0 Серветт - Вест Хэм 0:2 Анси - Серветт 1:0 Нёвшатель Ксамакс - Серветт 1:5 Лозанна Уши - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 1:2
Лугано
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Люцерн - Лугано 3:1 Лугано - Янг Бойз 1:4 Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Лугано - Базель 1:0
Лугано - Серветт 1:0 Брайтенрайн - Лугано 0:4 Янг Бойз - Лугано 3:0 Цюрих - Лугано 1:2 Лугано - Санкт-Галлен 2:3 Линт - Лугано 1:5 Базель - Лугано 0:2 Хапоэль Беэр-Шева - Лугано 3:1 Лугано - Люцерн 1:2 Лугано - Хапоэль Беэр-Шева 0:2 Винтертур - Лугано 1:4 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Лугано - Сьон 2:3 Лугано - Интер Милан 1:4 Лугано - Рапперсвиль-Йона 2:0 Лугано - Ингольштадт 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|13
|8
|4
|1
|29 - 8
|28
|2.
|Серветт
|14
|6
|6
|2
|18 - 14
|24
|3.
|Люцерн
|13
|5
|4
|4
|23 - 18
|19
|4.
|Сьон
|13
|5
|4
|4
|20 - 20
|19
|5.
|Санкт-Галлен
|13
|5
|3
|5
|24 - 20
|18
|6.
|Лугано
|14
|5
|2
|7
|21 - 25
|17
|7.
|Базель
|12
|4
|5
|3
|18 - 13
|17
|8.
|Грасcхоппер
|14
|4
|5
|5
|26 - 28
|17
|9.
|Винтертур
|13
|3
|3
|7
|10 - 27
|12
|10.
|Цюрих
|13
|0
|6
|7
|8 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Серветт
|7
|4
|3
|0
|11 - 6
|15
|2.
|Янг Бойз
|6
|4
|2
|0
|14 - 3
|14
|3.
|Санкт-Галлен
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|4.
|Базель
|7
|3
|3
|1
|12 - 7
|12
|5.
|Грасcхоппер
|7
|3
|2
|2
|16 - 14
|11
|6.
|Люцерн
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|7.
|Сьон
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|8.
|Винтертур
|7
|2
|2
|3
|6 - 17
|8
|9.
|Лугано
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|10.
|Цюрих
|7
|0
|3
|4
|4 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|7
|4
|2
|1
|15 - 5
|14
|2.
|Люцерн
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|3.
|Сьон
|7
|3
|2
|2
|13 - 11
|11
|4.
|Лугано
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|5.
|Серветт
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|6.
|Грасcхоппер
|7
|1
|3
|3
|10 - 14
|6
|7.
|Базель
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|8.
|Санкт-Галлен
|6
|1
|1
|4
|11 - 14
|4
|9.
|Винтертур
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|10.
|Цюрих
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
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- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (2)
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|7 (5)
|Грасcхоппер
|Кавабэ Хаяо
|6 (4)
|Лугано
|Целар Жан
|9 (2)
|Люцерн
|Майер Макс
|8
|Серветт
|Дулин Давид
|7
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 5
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 5
|Лугано
|Дапрела Фабио
|1 4
|Люцерн
|Симани Денис
|1 4