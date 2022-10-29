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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Зрители: 5842
Серветт
2:2
Конец матча
Лугано
0'
1:0
3' Гол
Руй Стив
23' Желтая карточка
Хайдари Альбиан
2:0
26' Гол
Стеванович Мирослав
2:1
41' Гол
Целар Жан
44' Красная карточка
Руй Стив
51' Желтая карточка
Валенсуэла Мильтон
61' Желтая карточка
Саббатини Хонатан
68' Желтая карточка
Монтейро Диого
2:2
82' Гол
Думбия Усман
88' Вторая желтая карточка
Валенсуэла Мильтон
90'+4
32
Фрик
Джереми
2
Диалло
Мусса
33
Вуйоз
Николя
4
Руй
Стив
3
Клиши
Гаэль
8
Конья
Тимоте
28
Дулин
Давид
7
Флюке
Патрик
9
Стеванович
Мирослав
11
Фофана
Бубакар
II
17
Кутеса
Дерек
1
Саипи
Амир
34
Allan
Arigoni
15
Май
Ларс-Лукас
5
Хайдари
Альбиан
17
Валенсуэла
Мильтон
14
Саббатини
Хонатан
20
Думбия
Усман
22
Штеффен
Ренато
10
Боттани
Маттиа
18
Маю
Хишам
9
Целар
Жан
Серветт
4-3-3
Лугано
4-2-3-1

История личных встреч

Серветт
Лугано

15 матчей

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

30 матчей

30%
26.7%
43.3%
9 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

23.3%
43.3%
33.4%
7 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
26.7%
40%
10 побед 8 ничьих 12 побед

История матчей

С
1:0
С
2:2
С
2:0
С
2:1
С
0:2
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
3:1
С
1:1
С
1:0
С
0:0
ТМК
4:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
1:1
ЧЛ
1:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
0:2
ЧЛ
4:1
ЧЛ
0:6
ЧЛ
0:2
ЧЛ
2:0
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
1:4
ЧЛ
1:1
ЧЛ
6:1

Голы

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.57
0.94

Среднее время на гол

57
96

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

1.44
1.14

Среднее время на гол

62
78

Всего голов

45
31

Голов в среднем за матч

1.5
1.03

Тотал матчей

0.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

60
87

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Бубакар II 3 (1) 0.21
Конья Тимоте 2 0.14
Стеванович Мирослав 2 0.14
Кутеса Дерек 2 0.14
Флюке Патрик 2 (1) 0.14
Роделен Ронни 1 0.07
Валь Тео 1 0.07
Бауэр Мориц 1 0.07
Дулин Давид 1 0.07
Кривелли Энцо 1 0.07
Руй Стив 1 0.07
Антунес Алексис 1 0.07
Фрик Джереми 0 0
Бедья Крис 0 0
Samba Diba 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 6 (3) 0.43
Циглер Рето 2 0.14
Саббатини Хонатан 2 0.14
Бабич Борис 2 0.14
Боттани Маттиа 1 0.07
Штеффен Ренато 1 0.07
Думбия Усман 1 0.07
Маю Хишам 1 0.07
Хайле-Селассие Марен 1 0.07
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.07
Де Кейрос Ноа 1 0.07
Uran Bislimi 1 0.07
Махмуд Хадж 1 0.07
Валенсуэла Мильтон 0 0
Май Ларс-Лукас 0 0
Allan Arigoni 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дулин Давид 7 0
Конья Тимоте 4 0
Клиши Гаэль 3 0
Руй Стив 1 1
Валь Тео 2 0
Диалло Мусса 2 0
Вуйоз Николя 2 0
Роделен Ронни 1 0
Бауэр Мориц 1 0
Фрик Джереми 1 0
Сеспедес Борис 1 0
Бедья Крис 1 0
Кривелли Энцо 1 0
Оберлин Димитри 1 0
Флюке Патрик 1 0
Севрен Йоан 1 0
Антунес Алексис 1 0
Монтейро Диого 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дапрела Фабио 4 1
Валенсуэла Мильтон 4 1
Allan Arigoni 5 0
Целар Жан 3 0
Саббатини Хонатан 2 0
Думбия Усман 2 0
Маю Хишам 2 0
Саипи Амир 2 0
Uran Bislimi 2 0
Циглер Рето 1 0
Хайле-Селассие Марен 1 0
Хайдари Альбиан 1 0
Махмуд Хадж 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
13
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
3
25%
1
8%
1-15
3
25%
2
15%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
33%
7
54%
76-90

Пропущено

5
13
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
0
0%
5
38%
1-15
1
20%
2
15%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
2
40%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
20%
1
8%
76-90

Забито

7
9
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
3
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
3
43%
1
11%
76-90

Пропущено

8
11
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
2
25%
2
18%
46-60
2
25%
1
9%
61-75
1
13%
4
36%
76-90

Забито

19
22
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
4 Не забивали 1
3
16%
2
9%
1-15
4
21%
3
14%
16-30
3
16%
5
23%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
7
37%
8
36%
76-90

Пропущено

13
24
5 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
0
0%
5
21%
1-15
2
15%
4
17%
16-30
3
23%
3
13%
31-45
4
31%
3
13%
46-60
2
15%
4
17%
61-75
2
15%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Грасcхоппер - Серветт 2:3 Серветт - Базель 0:0 Серветт - Люцерн 1:1
Лугано - Серветт 1:0 ФК Ла-Шо-де-Фон - Серветт 0:2 Серветт - Цюрих 3:2 Люцерн - Серветт 0:2 Серветт - Грасcхоппер 3:1 Стад де Ньон - Серветт 1:4 Янг Бойз - Серветт 3:0 Серветт - Винтертур 1:0 Сьон - Серветт 0:0 Базель - Серветт 1:1 Серветт - Санкт-Галлен 1:0 Серветт - Вест Хэм 0:2 Анси - Серветт 1:0 Нёвшатель Ксамакс - Серветт 1:5 Лозанна Уши - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 1:2
Лугано
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Люцерн - Лугано 3:1 Лугано - Янг Бойз 1:4 Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Лугано - Базель 1:0
Лугано - Серветт 1:0 Брайтенрайн - Лугано 0:4 Янг Бойз - Лугано 3:0 Цюрих - Лугано 1:2 Лугано - Санкт-Галлен 2:3 Линт - Лугано 1:5 Базель - Лугано 0:2 Хапоэль Беэр-Шева - Лугано 3:1 Лугано - Люцерн 1:2 Лугано - Хапоэль Беэр-Шева 0:2 Винтертур - Лугано 1:4 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Лугано - Сьон 2:3 Лугано - Интер Милан 1:4 Лугано - Рапперсвиль-Йона 2:0 Лугано - Ингольштадт 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 13 8 4 1 29 - 8 28
2. Серветт 14 6 6 2 18 - 14 24
3. Люцерн 13 5 4 4 23 - 18 19
4. Сьон 13 5 4 4 20 - 20 19
5. Санкт-Галлен 13 5 3 5 24 - 20 18
6. Лугано 14 5 2 7 21 - 25 17
7. Базель 12 4 5 3 18 - 13 17
8. Грасcхоппер 14 4 5 5 26 - 28 17
9. Винтертур 13 3 3 7 10 - 27 12
10. Цюрих 13 0 6 7 8 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Серветт 7 4 3 0 11 - 6 15
2. Янг Бойз 6 4 2 0 14 - 3 14
3. Санкт-Галлен 7 4 2 1 13 - 6 14
4. Базель 7 3 3 1 12 - 7 12
5. Грасcхоппер 7 3 2 2 16 - 14 11
6. Люцерн 6 2 2 2 10 - 9 8
7. Сьон 6 2 2 2 7 - 9 8
8. Винтертур 7 2 2 3 6 - 17 8
9. Лугано 6 2 0 4 8 - 12 6
10. Цюрих 7 0 3 4 4 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 7 4 2 1 15 - 5 14
2. Люцерн 7 3 2 2 13 - 9 11
3. Сьон 7 3 2 2 13 - 11 11
4. Лугано 8 3 2 3 13 - 13 11
5. Серветт 7 2 3 2 7 - 8 9
6. Грасcхоппер 7 1 3 3 10 - 14 6
7. Базель 5 1 2 2 6 - 6 5
8. Санкт-Галлен 6 1 1 4 11 - 14 4
9. Винтертур 6 1 1 4 4 - 10 4
10. Цюрих 6 0 3 3 4 - 11 3
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (2)
Янг Бойз Иттен Седрик 7 (5)
Грасcхоппер Кавабэ Хаяо 6 (4)
Лугано Целар Жан 9 (2)
Люцерн Майер Макс 8
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 7
Винтертур Samir Ramizi 1 5
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 5
Лугано Дапрела Фабио 1 4
Люцерн Симани Денис 1 4
Весь список
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