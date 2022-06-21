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Аргентина: Лига професьональ

2022
Велес Сарсфилд
2:0
Конец матча
Росарио Сентраль
0'
1:0
6' Гол
Luca Orellano
49' Желтая карточка
Damian Fernandez
64' Желтая карточка
Lucas Emanuel Gamba
75' Желтая карточка
Maximo Perrone
76' Желтая карточка
Ортега Франсиско
2:0
84' Гол
Damian Fernandez
90' Желтая карточка
Fernando Torrent
90'+7
30
Lucas
Hoyos
29
Хара
Леонардо
34
Damian
Fernandez
31
Valentin
Gomez
5
Ортега
Франсиско
10
Luca
Orellano
36
Nicolas
Garayalde
16
Maximo
Perrone
11
Дженсон
Лукас
12
Пратто
Лукас
39
Abiel
Osorio
23
Gaspar
Servio
4
Damian
Alberto
Martinez
32
Facundo
Almada
6
Комар
Хуан
3
Lautaro
Blanco
8
Монтойя
Вальтер
22
Якоб
Клаудио
7
Marcelo
Benitez
II
11
Luciano
Ferreyra
28
Lucas
Emanuel
Gamba
24
Alejo
Veliz
Велес Сарсфилд
4-4-2
Росарио Сентраль
4-4-2

История личных встреч

Велес Сарсфилд
Росарио Сентраль

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.3%
15.4%
12 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

112.5%
0 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

21 матч

57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

23.8%
66.7%
9.5%
5 побед 14 ничьих 2 победы

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
1:0
CDAMCS
3:1
С
0:1
С
2:0
С
2:2
ТМК
0:2
ТМК
1:1
ТМК
1:2
П
2:0
П
2:3
П
0:0
П
0:0
П
4:1
П
2:3
ПА
0:0
ПА
1:2
ПА
1:1
ПА
2:1
ПА
2:1
ПА
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Damian Fernandez 1 0.25
Дженсон Лукас 1 0.25
Luca Orellano 1 0.25
Nicolas Garayalde 0 0
Valentin Gomez 0 0
Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gaspar Servio 1 (1) 0.25

Карточки

Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Maximo Perrone 4 0
Damian Fernandez 2 0
Valentin Gomez 2 0
Matias De los Santos II 0 1
Ортега Франсиско 1 0
Abiel Osorio 1 0
Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Damian Alberto Martinez 2 0
Facundo Almada 2 0
Marcelo Benitez II 0 1
Lucas Emanuel Gamba 1 0
Gaspar Servio 1 0
Комар Хуан 1 0
Fernando Torrent 1 0
Lautaro Blanco 1 0
Mateo Tanlongo 1 0
Alejo Veliz 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Сарсфилд
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Патронато Парана - Велес Сарсфилд 1:1
Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0 Насьональ Монтевидео - Велес Сарсфилд 2:3 Колон - Велес Сарсфилд 1:2 Ред Булл Брагантино - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Тигре 3:2 Велес Сарсфилд - Насьональ Монтевидео 1:2 Барракас Централь - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Годой Крус - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Ред Булл Брагантино 2:2 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 4:1 Велес Сарсфилд - Ланус 3:1 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 1:1
Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 0:0 Росарио Сентраль - Сол де Мэйо 1:1
Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Уракан - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Ланус - Росарио Сентраль 3:1 Альдосиви - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Колон 2:2 Тигре - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 1:3 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 0:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Уракан 1:4 Ланус - Росарио Сентраль 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 1:0 4 3 1 0 4 - 1 10
2. Бока Хуниорс 4 3 0 1 10 - 6 9
3. Химнасия Ла-Плата 4 2 2 0 7 - 3 8
4. Эстудиантес Ла Плата 0:0 4 2 2 0 4 - 2 8
5. Атлетико Платенсе 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Банфилд 4 2 1 1 4 - 3 7
7. Годой Крус 4 2 0 2 5 - 4 6
8. Атлетико Тукуман 4 1 3 0 3 - 2 6
9. Сармиенто 4 2 0 2 5 - 5 6
10. Аргентинос Хуниорс 0:1 4 2 0 2 4 - 4 6
11. Расинг Авельянеда 4 2 0 2 5 - 5 6
12. Ривер Плейт 4 1 2 1 5 - 2 5
13. Ланус 4 1 2 1 3 - 3 5
14. Уракан 4 1 2 1 3 - 3 5
15. Индепендьенте Авельянеда 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
16. Колон 4 1 2 1 4 - 4 5
17. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 1 1 3 - 3 4
18. Тальерес Кордоба 4 1 1 2 3 - 3 4
19. Велес Сарсфилд 4 1 1 2 3 - 4 4
20. Тигре 4 1 1 2 6 - 8 4
21. Росарио Сентраль 4 1 1 2 1 - 4 4
22. Патронато Парана 4 1 1 2 3 - 6 4
23. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 6 - 10 4
24. Сан-Лоренсо 3 0 3 0 4 - 4 3
25. Дефенса и Хустисия 4 0 3 1 3 - 4 3
26. Арсенал Саранди 4 0 3 1 5 - 6 3
27. Барракас Централь 4 0 2 2 4 - 7 2
28. Альдосиви 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Расинг Авельянеда 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Годой Крус 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Сармиенто 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Бока Хуниорс 2 2 0 0 7 - 4 6
6. Аргентинос Хуниорс 0:1 2 2 0 0 4 - 2 6
7. Уракан 2 1 1 0 2 - 0 4
8. Индепендьенте Авельянеда 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
9. Эстудиантес Ла Плата 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Атлетико Платенсе 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Ланус 2 1 1 0 2 - 1 4
12. Колон 2 1 1 0 3 - 2 4
13. Атлетико Тукуман 2 1 1 0 3 - 2 4
14. Ньюэллс Олд Бойз 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
15. Росарио Сентраль 2 1 1 0 1 - 0 4
16. Патронато Парана 2 1 1 0 2 - 1 4
17. Сентраль Кордоба Росарио 1 1 0 0 1 - 0 3
18. Тальерес Кордоба 2 1 0 1 2 - 1 3
19. Велес Сарсфилд 2 1 0 1 2 - 1 3
20. Банфилд 2 1 0 1 3 - 3 3
21. Сан-Лоренсо 2 0 2 0 4 - 4 2
22. Дефенса и Хустисия 2 0 2 0 1 - 1 2
23. Арсенал Саранди 2 0 2 0 1 - 1 2
24. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
25. Барракас Централь 3 0 1 2 3 - 6 1
26. Тигре 2 0 1 1 1 - 2 1
27. Альдосиви 1 0 0 1 0 - 1 0
28. Унион Санта-Фе 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Ривер Плейт 3 1 1 1 5 - 2 4
3. Эстудиантес Ла Плата 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
4. Унион Санта-Фе 2 1 1 0 4 - 3 4
5. Банфилд 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Бока Хуниорс 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Тигре 2 1 0 1 5 - 6 3
9. Химнасия Ла-Плата 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Атлетико Тукуман 2 0 2 0 0 - 0 2
11. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Ланус 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Индепендьенте Авельянеда 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Сентраль Кордоба Росарио 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Тальерес Кордоба 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Дефенса и Хустисия 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Арсенал Саранди 2 0 1 1 4 - 5 1
19. Колон 2 0 1 1 1 - 2 1
20. Уракан 2 0 1 1 1 - 3 1
21. Велес Сарсфилд 2 0 1 1 1 - 3 1
22. Аргентинос Хуниорс 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
23. Альдосиви 2 0 0 2 1 - 3 0
24. Расинг Авельянеда 2 0 0 2 1 - 5 0
25. Росарио Сентраль 2 0 0 2 0 - 4 0
26. Годой Крус 2 0 0 2 1 - 3 0
27. Сармиенто 2 0 0 2 1 - 4 0
28. Патронато Парана 2 0 0 2 1 - 5 0
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    • Описание гола
      6'
      Г О О О О Л - Лука Орельяно бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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