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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 34. Стадион: .
Парма
2:1
Конец матча
Кальяри
0'
10' Желтая карточка
Коббо Элиас
0:1
32' Гол
Лападула Джанлука
49' Желтая карточка
Лападула Джанлука
51' Желтая карточка
Ансальди Кристиан
53' Желтая карточка
Бенедычак Адриан
61' Желтая карточка
Paulo Dentello
1:1
62' Пенальти
Васкес Франко
2:1
77' Гол
Ман Деннис
78' Желтая карточка
Лувумбо Зито
84' Желтая карточка
Михэйлэ Валентин
2:1
90' Не забитый пенальти
Михэйлэ Валентин
90' Желтая карточка
Дзаппа Габриэле
90' Желтая карточка
Кулибали Войо
90'+8

Ход матча

10'
Коббо Элиас
 
32'
0:1
Лападула Джанлука
(Прелец Ник)
46'
Камара Дрисса
Юрич Станко
 
49'
 
Лападула Джанлука
51'
Ансальди Кристиан
 
53'
Бенедычак Адриан
 
61'
 
Paulo Dentello
62'
Васкес Франко
1:1
67'
Михэйлэ Валентин
Бенедычак Адриан
 
67'
Кулибали Войо
Ансальди Кристиан
 
67'
 
Лувумбо Зито
Прелец Ник
68'
 
Лелла Нунцио
Дейола Алессандро
72'
Ман Деннис
Болог Ботонд
 
77'
Ман Деннис
(Бернабе Адриан)
2:1
78'
 
Паволетти Леонардо
Фалько Филиппо
78'
 
Баррека Антонио
Paulo Dentello
78'
 
Лувумбо Зито
83'
 
Миллико Винченцо
Макумбу Антуан
84'
Михэйлэ Валентин
 
87'
Чиркати Алессандро
Васкес Франко
 
90'
Михэйлэ Валентин
2:1
90'
 
Дзаппа Габриэле
90'
Кулибали Войо
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 5
  • 15 Нарушения правил 20
  • 5 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 388 Количество передач 378
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
1
Буффон
Джанлуиджи
15
Дель
Прато
Энрико
4
Болог
Ботонд
25
Коббо
Элиас
14
Ансальди
Кристиан
8
Эстевес
Науэль
24
Юрич
Станко
17
Дзанимачча
Лука
16
Бернабе
Адриан
7
Бенедычак
Адриан
10
Васкес
Франко
1
Радунович
Борис
28
Дзаппа
Габриэле
4
Alberto
Dossena
33
Оберт
Адам
37
Paulo
Dentello
8
Нандес
Найтан
25
Фалько
Филиппо
29
Макумбу
Антуан
14
Дейола
Алессандро
20
Прелец
Ник
9
Лападула
Джанлука
Парма
4-2-3-1
Кальяри
4-3-1-2

История личных встреч

Парма
Кальяри

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
50%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

21 матч

23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.8%
47.6%
28.6%
5 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

СB
1:1
СA
4:3
СA
0:0
СA
2:2
СA
1:3
СA
2:1
СA
2:0
СA
4:0
К
2:1
СA
0:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
0:1
СA
4:1
СA
3:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
0:2
СA
1:1

Голы

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.3
0.91

Среднее время на гол

69
99

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

1.64
0.9

Среднее время на гол

55
100

Всего голов

31
19

Голов в среднем за матч

1.48
0.9

Тотал матчей

2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

60
99

Бомбардиры внутри турнира

Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Франко 9 (4) 0.26
Ман Деннис 5 (1) 0.15
Бенедычак Адриан 5 0.15
Инглезе Роберто 4 0.12
Камара Дрисса 3 0.09
Дель Прато Энрико 3 0.09
Михэйлэ Валентин 2 0.06
Тутино Дженнаро 2 (1) 0.06
Валенти Лаутаро 1 0.03
Ансальди Кристиан 1 0.03
Эстевес Науэль 1 0.03
Бернабе Адриан 1 0.03
Дзанимачча Лука 1 0.03
Кулибали Войо 1 0.03
Остерволде Джейден 1 0.03
Бонни Анж-Йоан 1 0.03
Зом Симон 0 0
Коббо Элиас 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лападула Джанлука 17 (3) 0.5
Паволетти Леонардо 6 0.18
Манкозу Марко 4 (1) 0.12
Лувумбо Зито 3 0.09
Дзаппа Габриэле 2 0.06
Перейро Гастон 1 0.03
Дейола Алессандро 1 0.03
Рог Марко 1 0.03
Paulo Dentello 1 0.03
Лелла Нунцио 1 0.03
Альтаре Джорджо 1 0.03
Макумбу Антуан 1 0.03
Виола Николас 1 (1) 0.03
Миллико Винченцо 0 0
Курфалидис Христос 0 0
Нандес Найтан 0 0
Капрадосси Элио 0 0
Прелец Ник 0 0
Карбони Франко 0 0
Оберт Адам 0 0

Карточки

Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстевес Науэль 7 1
Валенти Лаутаро 6 1
Юрич Станко 7 0
Остерволде Джейден 5 1
Васкес Франко 6 0
Дель Прато Энрико 6 0
Кулибали Войо 6 0
Зом Симон 5 0
Эно Антони 3 1
Бернабе Адриан 4 0
Бонни Анж-Йоан 4 0
Камара Дрисса 2 1
Ансальди Кристиан 3 0
Осорио Йордан 3 0
Болог Ботонд 3 0
Загаритис Василиос 3 0
Чиркати Алессандро 1 1
Чичисола Леандро 2 0
Михэйлэ Валентин 2 0
Бенедычак Адриан 2 0
Инглезе Роберто 1 0
Тутино Дженнаро 1 0
Коббо Элиас 1 0
Дзанимачча Лука 1 0
Ман Деннис 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нандес Найтан 9 0
Рог Марко 5 1
Альтаре Джорджо 5 1
Лападула Джанлука 4 1
Гольданига Эдоардо 5 0
Дзаппа Габриэле 5 0
Миллико Винченцо 5 0
Макумбу Антуан 5 0
Paulo Dentello 4 0
Alberto Dossena 4 0
Лувумбо Зито 4 0
Паволетти Леонардо 3 0
Дейола Алессандро 3 0
Карбони Франко 3 0
Ди Пардо Алессандро 1 1
Оберт Адам 1 1
Капрадосси Элио 2 0
Виола Николас 1 0
Манкозу Марко 1 0
Фалько Филиппо 1 0
Баррека Антонио 1 0
Радунович Борис 1 0
Дезогус Якопо 1 0
Курфалидис Христос 1 0

Результаты матчей

Парма
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Кальяри
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

5
10
Парма
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Кальяри
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
5

Волевые поражения

19
23
Парма
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (11)
38% (13)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
47% (16)
15% (5)
Кальяри
21.1%
78.9%
4 победы 15 поражений
Первый тайм
18% (6)
47% (16)
35% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
50% (17)
29% (10)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

12
5

Волевые поражения

24
33

Голы по времени матча

Забито

22
16
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 6
22 Не забивали 24
2
9%
3
19%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
6
27%
3
19%
31-45
5
23%
1
6%
46-60
5
23%
3
19%
61-75
2
9%
6
38%
76-90

Пропущено

15
17
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
1
7%
2
12%
1-15
4
27%
2
12%
16-30
3
20%
4
24%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
3
20%
2
12%
61-75
3
20%
6
35%
76-90

Забито

20
24
14 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 10
23 Не забивали 20
3
15%
3
13%
1-15
6
30%
5
21%
16-30
5
25%
2
8%
31-45
1
5%
3
13%
46-60
3
15%
4
17%
61-75
2
10%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

20
15
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
5
25%
0
0%
1-15
3
15%
4
27%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
5
25%
3
20%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
3
15%
4
27%
76-90

Забито

42
40
24 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 24
18 Забивали первыми 16
11 Не забивали 10
5
12%
6
15%
1-15
8
19%
5
13%
16-30
11
26%
5
13%
31-45
6
14%
4
10%
46-60
8
19%
7
18%
61-75
4
10%
13
33%
76-90

Пропущено

35
32
18 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 22
6
17%
2
6%
1-15
7
20%
6
19%
16-30
5
14%
6
19%
31-45
6
17%
4
13%
46-60
5
14%
4
13%
61-75
6
17%
10
31%
76-90

Результаты последних матчей

Парма
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Модена - Парма 1:1 Читтаделла - Парма 0:1 Парма - Палермо 2:1 Комо - Парма 2:0
Парма - Зюйдтироль 0:0 Реджина - Парма 0:1 Парма - Пиза 0:1 Фрозиноне - Парма 3:4 Парма - Асколи 0:1 Тернана - Парма 1:1 Парма - Дженоа 2:0 Козенца - Парма 1:0 Парма - Перуджа 2:0 Бари - Парма 4:0 Интер Милан - Парма 2:1 Венеция - Парма 2:2 Парма - СПАЛ 0:1 Брешия - Парма 0:2 Парма - Беневенто 0:1 Кальяри - Парма 1:1
Кальяри
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Кальяри - Фрозиноне 0:0 Пиза - Кальяри 0:0 Кальяри - Зюйдтироль 1:1 Реджина - Кальяри 0:4
Кальяри - Асколи 4:1 Брешия - Кальяри 1:1 Кальяри - Дженоа 0:0 Венеция - Кальяри 0:0 Бари - Кальяри 1:1 Кальяри - Беневенто 1:0 Модена - Кальяри 2:0 Кальяри - СПАЛ 2:1 Читтаделла - Кальяри 0:0 Кальяри - Комо 2:0 Кальяри - Козенца 2:0 Палермо - Кальяри 2:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Тернана - Кальяри 1:0 Кальяри - Парма 1:1 Фрозиноне - Кальяри 2:2

Результаты матчей

Парма
Кальяри

Точный счет

0:1
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 47%
0
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
0:0
6 раз 18%
2:1
6 раз 18%
1:0
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 35%
2
10 раз 29%
1
8 раз 24%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
13 раз 38%
0
10 раз 29%
2
8 раз 24%
4
2 раза 6%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Парма
Кальяри

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
14
3
9
8
1.5
7
10
1
16
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
10
7
5
12
1.5
4
13
3
14
2.5
1
16
1
16
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
12
0.5
Больше Меньше
24
10
14
20
1.5
11
23
4
30
2.5
3
31
1
33
3.5
2
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 34 20 8 6 51 - 20 68
2.
Дженоа
 34 19 10 5 45 - 21 66
3.
Бари
 33 15 12 6 50 - 30 57
4.
Зюйдтироль
 34 13 14 7 35 - 31 53
5.
Парма
 34 14 9 11 41 - 36 51
6.
Кальяри
 34 11 15 8 40 - 32 48
7.
Реджина
 34 15 4 15 45 - 40 46
8.
Пиза
 33 11 13 9 43 - 32 46
9.
Модена
 34 12 8 14 43 - 44 44
10.
Палермо
 1:1 34 10 14 10 42 - 43 44
11.
Асколи
 34 11 10 13 36 - 42 43
12.
Тернана
 33 11 10 12 32 - 39 43
13.
Комо
 34 9 15 10 42 - 44 42
14.
Венеция
 33 10 9 14 37 - 44 39
15.
Козенца
 34 9 11 14 27 - 48 38
16.
Читтаделла
 34 8 13 13 29 - 42 37
17.
Перуджа
 34 9 8 17 34 - 41 35
18.
Брешия
 34 8 11 15 31 - 51 35
19.
СПАЛ
 34 7 13 14 37 - 46 34
20.
Беневенто
 1:1 34 6 13 15 26 - 40 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 17 12 3 2 29 - 8 39
2.
Дженоа
 17 10 6 1 23 - 6 35
3.
Кальяри
 17 9 6 2 24 - 15 33
4.
Парма
 17 9 2 6 22 - 15 29
5.
Тернана
 16 8 5 3 18 - 13 29
6.
Палермо
 1:1 17 7 7 3 21 - 14 28
7.
Комо
 17 7 6 4 24 - 18 27
8.
Козенца
 17 7 6 4 19 - 16 27
9.
Реджина
 17 8 2 7 25 - 21 26
10.
Пиза
 16 7 5 4 24 - 14 26
11.
Бари
 17 6 8 3 28 - 18 26
12.
Зюйдтироль
 17 6 8 3 20 - 17 26
13.
Модена
 17 6 7 4 23 - 16 25
14.
Перуджа
 17 5 6 6 19 - 19 21
15.
Асколи
 17 5 5 7 17 - 20 20
16.
Венеция
 17 5 5 7 21 - 25 20
17.
Брешия
 17 5 5 7 14 - 20 20
18.
Читтаделла
 17 4 7 6 16 - 21 19
19.
СПАЛ
 17 4 6 7 24 - 25 18
20.
Беневенто
 1:1 17 3 5 9 12 - 22 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 16 9 4 3 22 - 12 31
2.
Дженоа
 17 9 4 4 22 - 15 31
3.
Фрозиноне
 17 8 5 4 22 - 12 29
4.
Зюйдтироль
 17 7 6 4 15 - 14 27
5.
Асколи
 17 6 5 6 19 - 22 23
6.
Парма
 17 5 7 5 19 - 21 22
7.
Реджина
 17 7 2 8 20 - 19 20
8.
Пиза
 17 4 8 5 19 - 18 20
9.
Модена
 17 6 1 10 20 - 28 19
10.
Венеция
 16 5 4 7 16 - 19 19
11.
Читтаделла
 17 4 6 7 13 - 21 18
12.
Беневенто
 1:1 17 3 8 6 14 - 18 17
13.
Палермо
 1:1 17 3 7 7 21 - 29 16
14.
СПАЛ
 17 3 7 7 13 - 21 16
15.
Брешия
 17 3 6 8 17 - 31 15
16.
Кальяри
 17 2 9 6 16 - 17 15
17.
Комо
 17 2 9 6 18 - 26 15
18.
Перуджа
 17 4 2 11 15 - 22 14
19.
Тернана
 17 3 5 9 14 - 26 14
20.
Козенца
 17 2 5 10 8 - 32 11
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 17 (3)
Бари Хеддира Валид 16 (5)
Палермо Брунори Маттео 15 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 12 (6)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Читтаделла Бранка Симоне 2 10
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Майта Маттиа 13
Пиза Марин Мариус 1 11
СПАЛ Меккарьелло Бьяджо 1 10
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 32'
      Ник Прелец сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      32'
      Г О О О О Л - Лападула Джанлука бьет в цель!
    • Желтая карточка
      10'
      Коббо Элиас получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Парма 2:1 Кальяри онлайн

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