Тур: 16. Стадион: Антонио Коимбра де Мота.
0'
31' Желтая карточкаВарела Фернанду
1:0
32' ПенальтиШику Жеральдес
41' Желтая карточкаЭтеки Ян
46' Желтая карточкаМешер Андре
55' Красная карточкаАфонсо Клейтон Мишель
64' Желтая карточкаСоарес Лукас
64' Желтая карточкаШику Жеральдес
72' Желтая карточкаКука
2:0
77' ГолГовейя Тьягу
90' Желтая карточкаМартинс Рафаэл
90'+7
Ход матча
31'
32'
1:0
41'
46'
64'
64'
66'
71'
72'
77'
2:0
90'
Прогноз на матч от Liveresult
62
Сантос
Тиаго
34
Мешер
Андре
79
Эрисон
21
Говейя
Тьягу
42
Соарес
Лукас
88
Этеки
Ян
17
Ромариу
- Основной состав
- Вратарь
-
62 Сантос ТиагоЗащитник
- Защитник
-
34 Мешер АндреЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
79 ЭрисонНападающий
-
21 Говейя ТьягуНападающий
- Запасные игроки
-
13 Силва ПедруВратарь
-
22 Делос ШакилЗащитник
-
23 Алвару ПедруЗащитник
-
78 Араужу ТьягуЗащитник
-
25 Ндиайе МорПолузащитник
-
91 Руаи МабрукПолузащитник
- Нападающий
-
50 Карлос ЖоаоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вериссиму
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Соарес ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Этеки ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
17 РомариуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
68 Паэс ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 КукаПолузащитник
-
10 Пинту ДиогуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мартинс Филипе
История личных встреч
Эшторил
Каса Пиа
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
2.5
1.5
Среднее время на гол
36
60
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.25
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
72
Бомбардиры внутри турнира
Эшторил
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Говейя Тьягу
|3
|0.2
|Силики Джеймс
|3
|0.2
|Шику Жеральдес
|2 (1)
|0.13
|Карлос Жоао III
|2
|0.13
|Мартинш Родригу
|2
|0.13
|Эрисон
|2
|0.13
|Артур Гомес VIII
|1
|0.07
|Sergio Andrade
|1
|0.07
|Жуанзинью Карлуш
|0
|0
|Сантос Тиаго
|0
|0
|Розье Лорейнц
|0
|0
|Таварес Жилсон
|0
|0
Каса Пиа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Годвин Савиур
|3
|0.19
|Афонсо Клейтон Мишель
|3
|0.19
|Нето Анжело
|2
|0.13
|Мартинс Рафаэл VI
|2
|0.13
|Leonardo Lelo
|1 (1)
|0.06
|Кунимото Такахиро
|1
|0.06
|Нунеш Жоау
|1
|0.06
|Антуан Карнеджи
|1
|0.06
|Болгадо Леонардо
|1
|0.06
|Соарес Лукас
|0
|0
|Тайра Альфонсу
|0
|0
|Пинту Диогу
|0
|0
|Ромариу
|0
|0
Карточки
Эшторил
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндиайе Мор
|4
|1
|Силики Джеймс
|5
|0
|Алвару Педру
|5
|0
|Говейя Тьягу
|5
|0
|Шику Жеральдес
|4
|0
|Витал Бернардо
|4
|0
|Фигейра Даниэль
|2
|1
|Эштевеш Гонсалу
|2
|1
|Жуанзинью Карлуш
|3
|0
|Мешер Андре
|2
|0
|Карвалью Жоау
|2
|0
|Карлос Жоао III
|2
|0
|Сантос Тиаго
|1
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Розье Лорейнц
|1
|0
|Силва Педру VII
|1
|0
|Мартинш Родригу
|1
|0
|Бамиделе Юсуф
|1
|0
|Таварес Жилсон
|1
|0
|Sergio Andrade
|1
|0
Каса Пиа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тайра Альфонсу
|7
|0
|Афонсо Клейтон Мишель
|4
|1
|Соарес Лукас
|3
|1
|Этеки Ян
|4
|0
|Золотич Нермин
|2
|1
|Батишта Рикарду
|3
|0
|Фернандеш Вашку
|3
|0
|Годвин Савиур
|3
|0
|Кунимото Такахиро
|3
|0
|Нето Анжело
|3
|0
|Болгадо Леонардо
|3
|0
|Варела Фернанду
|2
|0
|Нунеш Жоау
|2
|0
|Кука
|2
|0
|Мартинс Рафаэл VI
|2
|0
|Оливейра Андерсон
|1
|0
|Вито
|1
|0
|Ромариу
|1
|0
|Leonardo Lelo
|1
|0
Результаты матчей
Эшторил
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Каса Пиа
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
4
1
Эшторил
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Каса Пиа
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
7
4
Эшторил
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
53% (8)
7% (1)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Каса Пиа
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
6
8
Волевые поражения
11
5
Голы по времени матча
Забито
8
10
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
13%
1
10%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
3
38%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
38%
1
10%
76-90
Пропущено
12
9
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
17%
1
11%
1-15
3
25%
1
11%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
3
25%
1
11%
61-75
2
17%
2
22%
76-90
Забито
8
5
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
4
50%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
13%
3
60%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
8
4
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
1
13%
2
50%
76-90
Забито
16
15
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
4 Не забивали 6
1
6%
1
7%
1-15
5
31%
3
20%
16-30
4
25%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
6%
5
33%
61-75
5
31%
1
7%
76-90
Пропущено
20
13
12 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
10%
1
8%
1-15
6
30%
1
8%
16-30
4
20%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
5
25%
2
15%
61-75
3
15%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Эшторил
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Арока - Эшторил 2:0 Эшторил - Фамаликан 0:1 Эшторил - Торренше 2:2 Академику Визеу - Эшторил 3:2
Тондела - Эшторил 0:0 Санта-Клара - Эшторил 3:1 Эшторил - Бенфика 0:1 Эшторил - Бенфика 1:5 Портимоненсе - Эшторил 1:1 Эшторил - Брага 0:2 Амора - Эшторил 2:3 Жил Висенте - Эшторил 0:1 Шавиш - Эшторил 1:1 Эшторил - Порту 1:1 Визела - Эшторил 0:1 Эшторил - Спортинг Л 0:2 Пасуш де Феррейра - Эшторил 0:3 Эшторил - Риу Аве 2:2 Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Эшторил - Фамаликан 2:0
Каса Пиа
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Витория Сетубал - Каса Пиа 0:1 Каса Пиа - Порту 0:0 Портимоненсе - Каса Пиа 1:2 Рома - Каса Пиа 1:0
Каса Пиа - Трофенсе 1:0 Каса Пиа - Брага 0:1 Пасуш де Феррейра - Каса Пиа 1:1 Каса Пиа - Шавиш 1:2 Каса Пиа - Валадарис Гайя 2:0 Брага - Каса Пиа 0:1 Каса Пиа - Риу Аве 1:0 Спортинг Л - Каса Пиа 3:1 Мартинью - Каса Пиа 0:2 Каса Пиа - Визела 0:1 Маритиму - Каса Пиа 1:2 Каса Пиа - Фамаликан 1:0 Пасуш де Феррейра - Каса Пиа 2:3 Каса Пиа - Арока 0:0 Витория Гимарайнш - Каса Пиа 0:1 Каса Пиа - Боавишта 2:0
Результаты матчей
Эшторил
Каса Пиа
Точный счет
0:2
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Эшторил
Каса Пиа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
44
34
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
17
35
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
106
411
412
114
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|13
|2
|1
|40 - 12
|41
|2.
|16
|12
|1
|3
|37 - 12
|37
|3.
|16
|11
|3
|2
|40 - 11
|36
|4.
|16
|9
|2
|5
|31 - 18
|29
|5.
|16
|8
|3
|5
|15 - 13
|27
|6.
|1:1
|16
|7
|4
|5
|15 - 17
|25
|7.
|16
|6
|5
|5
|18 - 25
|23
|8.
|16
|6
|3
|7
|18 - 15
|21
|9.
|16
|5
|6
|5
|15 - 20
|21
|10.
|16
|5
|5
|6
|17 - 20
|20
|11.
|15
|6
|2
|7
|15 - 24
|20
|12.
|16
|6
|2
|8
|13 - 17
|20
|13.
|15
|5
|4
|6
|16 - 20
|19
|14.
|16
|5
|2
|9
|16 - 23
|17
|15.
|16
|3
|5
|8
|11 - 18
|14
|16.
|1:1
|16
|3
|4
|9
|13 - 23
|13
|17.
|16
|2
|4
|10
|10 - 31
|10
|18.
|16
|1
|3
|12
|9 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|29 - 8
|25
|2.
|8
|7
|0
|1
|28 - 5
|21
|3.
|7
|6
|0
|1
|19 - 4
|18
|4.
|1:1
|8
|5
|2
|1
|9 - 5
|17
|5.
|8
|5
|1
|2
|15 - 5
|16
|6.
|8
|4
|2
|2
|10 - 12
|14
|7.
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|8.
|8
|4
|1
|3
|11 - 12
|13
|9.
|7
|4
|0
|3
|10 - 8
|12
|10.
|8
|3
|2
|3
|5 - 4
|11
|11.
|9
|3
|2
|4
|7 - 9
|11
|12.
|8
|3
|1
|4
|9 - 6
|10
|13.
|1:1
|9
|2
|3
|4
|6 - 9
|9
|14.
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|15.
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|16.
|8
|1
|5
|2
|7 - 8
|8
|17.
|7
|1
|2
|4
|5 - 8
|5
|18.
|8
|0
|2
|6
|4 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|22 - 7
|21
|2.
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|3.
|8
|5
|1
|2
|10 - 9
|16
|4.
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|5.
|8
|4
|1
|3
|8 - 12
|13
|6.
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|7.
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|8.
|9
|3
|2
|4
|12 - 14
|11
|9.
|8
|2
|4
|2
|7 - 13
|10
|10.
|7
|3
|0
|4
|6 - 8
|9
|11.
|1:1
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|12.
|8
|1
|4
|3
|8 - 13
|7
|13.
|7
|2
|0
|5
|5 - 12
|6
|14.
|9
|1
|2
|6
|6 - 15
|5
|15.
|8
|1
|2
|5
|2 - 6
|5
|16.
|9
|1
|2
|6
|5 - 23
|5
|17.
|1:1
|7
|1
|1
|5
|7 - 14
|4
|18.
|8
|1
|1
|6
|5 - 15
|4
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|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|11 (1)
|Порту
|Тареми Мехди
|10 (5)
|Брага
|Орта Рикарду
|8 (5)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|8 (1)
|Спортинг Л
|Поте
|7 (3)
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 9
|Визела
|Гуззу Рафаэл
|1 7
|Боавишта
|Кэннон Реджи
|2 5
|Пасуш де Феррейра
|Антунеш Виторину
|1 6
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эшторил 2:0 Каса Пиа
Исход игры
Эшторил
35% (42)
Ничья
25.8% (31)
Каса Пиа
39.2% (47)
Тотал 2.5
Больше
29.73% (33)
Меньше
70.27% (78)
Обе команды забьют
Да
54.05% (60)
Нет
45.95% (51)
Популярный счёт
0:1 Каса Пиа
23.3% (28)
1:1 Ничья
22.5% (27)
2:1 Эшторил
14.2% (17)
1:0 Эшторил
13.3% (16)
1:2 Каса Пиа
10.8% (13)
2:0 Эшторил
3.3% (4)
0:2 Каса Пиа
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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