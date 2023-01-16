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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Эшторил
2:0
Конец матча
Каса Пиа
0'
31' Желтая карточка
Варела Фернанду
1:0
32' Пенальти
Шику Жеральдес
41' Желтая карточка
Этеки Ян
46' Желтая карточка
Мешер Андре
55' Красная карточка
Афонсо Клейтон Мишель
64' Желтая карточка
Соарес Лукас
64' Желтая карточка
Шику Жеральдес
72' Желтая карточка
Кука
2:0
77' Гол
Говейя Тьягу
90' Желтая карточка
Мартинс Рафаэл
90'+7

Ход матча

16'
Ндиайе Мор
Гамбоа Жоау
 
31'
 
Варела Фернанду
32'
Шику Жеральдес
1:0
41'
 
Этеки Ян
46'
 
Годвин Савиур
Этеки Ян
46'
Мешер Андре
 
55'
 
Афонсо Клейтон Мишель
64'
 
Соарес Лукас
64'
Шику Жеральдес
 
66'
 
Кука
Тайра Альфонсу
71'
Алвару Педру
Мешер Андре
 
71'
Таварес Жилсон
Эрисон
 
72'
 
Кука
75'
 
Мартинс Рафаэл
Ромариу
75'
 
Антуан Карнеджи
Полони Дерик
77'
Говейя Тьягу
2:0
81'
Араужу Тьягу
Мартинш Родригу
 
81'
Руаи Мабрук
Шику Жеральдес
 
83'
 
Пинту Диогу
Кунимото Такахиро
90'
 
Мартинс Рафаэл
Прогнозы 120
Эшторил 35% (42)
X 25.8% (31)
Каса Пиа 39.2% (47)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
99
Фигейра
Даниэль
62
Сантос
Тиаго
3
Витал
Бернардо
34
Мешер
Андре
31
Жуанзинью
Карлуш
10
Шику
Жеральдес
5
Гамбоа
Жоау
20
Карвалью
Жоау
7
Мартинш
Родригу
79
Эрисон
21
Говейя
Тьягу
1
Жоао
Виктор
15
Варела
Фернанду
13
Фернандеш
Вашку
19
Золотич
Нермин
42
Соарес
Лукас
27
Тайра
Альфонсу
88
Этеки
Ян
6
Полони
Дерик
17
Ромариу
99
Афонсо
Клейтон
Мишель
14
Кунимото
Такахиро
Эшторил
4-3-3
Каса Пиа
3-4-3

История личных встреч

Эшторил
Каса Пиа

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПВЛ
1:1
ПВЛ
0:2
ПВЛ
4:1
ПВЛ
0:1

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Среднее время на гол

36
60

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
72

Бомбардиры внутри турнира

Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Говейя Тьягу 3 0.2
Силики Джеймс 3 0.2
Шику Жеральдес 2 (1) 0.13
Карлос Жоао III 2 0.13
Мартинш Родригу 2 0.13
Эрисон 2 0.13
Артур Гомес VIII 1 0.07
Sergio Andrade 1 0.07
Жуанзинью Карлуш 0 0
Сантос Тиаго 0 0
Розье Лорейнц 0 0
Таварес Жилсон 0 0
Каса Пиа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Годвин Савиур 3 0.19
Афонсо Клейтон Мишель 3 0.19
Нето Анжело 2 0.13
Мартинс Рафаэл VI 2 0.13
Leonardo Lelo 1 (1) 0.06
Кунимото Такахиро 1 0.06
Нунеш Жоау 1 0.06
Антуан Карнеджи 1 0.06
Болгадо Леонардо 1 0.06
Соарес Лукас 0 0
Тайра Альфонсу 0 0
Пинту Диогу 0 0
Ромариу 0 0

Карточки

Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндиайе Мор 4 1
Силики Джеймс 5 0
Алвару Педру 5 0
Говейя Тьягу 5 0
Шику Жеральдес 4 0
Витал Бернардо 4 0
Фигейра Даниэль 2 1
Эштевеш Гонсалу 2 1
Жуанзинью Карлуш 3 0
Мешер Андре 2 0
Карвалью Жоау 2 0
Карлос Жоао III 2 0
Сантос Тиаго 1 0
Артур Гомес VIII 1 0
Розье Лорейнц 1 0
Силва Педру VII 1 0
Мартинш Родригу 1 0
Бамиделе Юсуф 1 0
Таварес Жилсон 1 0
Sergio Andrade 1 0
Каса Пиа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тайра Альфонсу 7 0
Афонсо Клейтон Мишель 4 1
Соарес Лукас 3 1
Этеки Ян 4 0
Золотич Нермин 2 1
Батишта Рикарду 3 0
Фернандеш Вашку 3 0
Годвин Савиур 3 0
Кунимото Такахиро 3 0
Нето Анжело 3 0
Болгадо Леонардо 3 0
Варела Фернанду 2 0
Нунеш Жоау 2 0
Кука 2 0
Мартинс Рафаэл VI 2 0
Оливейра Андерсон 1 0
Вито 1 0
Ромариу 1 0
Leonardo Lelo 1 0

Результаты матчей

Эшторил
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Каса Пиа
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

4
1
Эшторил
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Каса Пиа
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

7
4
Эшторил
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
53% (8)
7% (1)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Каса Пиа
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

6
8

Волевые поражения

11
5

Голы по времени матча

Забито

8
10
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
13%
1
10%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
3
38%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
38%
1
10%
76-90

Пропущено

12
9
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
17%
1
11%
1-15
3
25%
1
11%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
3
25%
1
11%
61-75
2
17%
2
22%
76-90

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
4
50%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
13%
3
60%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

8
4
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
1
13%
2
50%
76-90

Забито

16
15
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
4 Не забивали 6
1
6%
1
7%
1-15
5
31%
3
20%
16-30
4
25%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
6%
5
33%
61-75
5
31%
1
7%
76-90

Пропущено

20
13
12 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
10%
1
8%
1-15
6
30%
1
8%
16-30
4
20%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
5
25%
2
15%
61-75
3
15%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Эшторил
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Арока - Эшторил 2:0 Эшторил - Фамаликан 0:1 Эшторил - Торренше 2:2 Академику Визеу - Эшторил 3:2
Тондела - Эшторил 0:0 Санта-Клара - Эшторил 3:1 Эшторил - Бенфика 0:1 Эшторил - Бенфика 1:5 Портимоненсе - Эшторил 1:1 Эшторил - Брага 0:2 Амора - Эшторил 2:3 Жил Висенте - Эшторил 0:1 Шавиш - Эшторил 1:1 Эшторил - Порту 1:1 Визела - Эшторил 0:1 Эшторил - Спортинг Л 0:2 Пасуш де Феррейра - Эшторил 0:3 Эшторил - Риу Аве 2:2 Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Эшторил - Фамаликан 2:0
Каса Пиа
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Витория Сетубал - Каса Пиа 0:1 Каса Пиа - Порту 0:0 Портимоненсе - Каса Пиа 1:2 Рома - Каса Пиа 1:0
Каса Пиа - Трофенсе 1:0 Каса Пиа - Брага 0:1 Пасуш де Феррейра - Каса Пиа 1:1 Каса Пиа - Шавиш 1:2 Каса Пиа - Валадарис Гайя 2:0 Брага - Каса Пиа 0:1 Каса Пиа - Риу Аве 1:0 Спортинг Л - Каса Пиа 3:1 Мартинью - Каса Пиа 0:2 Каса Пиа - Визела 0:1 Маритиму - Каса Пиа 1:2 Каса Пиа - Фамаликан 1:0 Пасуш де Феррейра - Каса Пиа 2:3 Каса Пиа - Арока 0:0 Витория Гимарайнш - Каса Пиа 0:1 Каса Пиа - Боавишта 2:0

Результаты матчей

Эшторил
Каса Пиа

Точный счет

0:2
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Эшторил
Каса Пиа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
4
3
4
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
1
7
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
6
4
11
1.5
4
12
1
14
2.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 16 13 2 1 40 - 12 41
2.
Брага
 16 12 1 3 37 - 12 37
3.
Порту
 16 11 3 2 40 - 11 36
4.
Спортинг Л
 16 9 2 5 31 - 18 29
5.
Каса Пиа
 16 8 3 5 15 - 13 27
6.
Витория Гимарайнш
 1:1 16 7 4 5 15 - 17 25
7.
Арока
 16 6 5 5 18 - 25 23
8.
Визела
 16 6 3 7 18 - 15 21
9.
Шавиш
 16 5 6 5 15 - 20 21
10.
Риу Аве
 16 5 5 6 17 - 20 20
11.
Боавишта
 15 6 2 7 15 - 24 20
12.
Портимоненсе
 16 6 2 8 13 - 17 20
13.
Эшторил
 15 5 4 6 16 - 20 19
14.
Фамаликан
 16 5 2 9 16 - 23 17
15.
Санта-Клара
 16 3 5 8 11 - 18 14
16.
Жил Висенте
 1:1 16 3 4 9 13 - 23 13
17.
Маритиму
 16 2 4 10 10 - 31 10
18.
Пасуш де Феррейра
 16 1 3 12 9 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 9 8 1 0 29 - 8 25
2.
Порту
 8 7 0 1 28 - 5 21
3.
Спортинг Л
 7 6 0 1 19 - 4 18
4.
Витория Гимарайнш
 1:1 8 5 2 1 9 - 5 17
5.
Брага
 8 5 1 2 15 - 5 16
6.
Боавишта
 8 4 2 2 10 - 12 14
7.
Риу Аве
 8 4 1 3 9 - 7 13
8.
Арока
 8 4 1 3 11 - 12 13
9.
Фамаликан
 7 4 0 3 10 - 8 12
10.
Каса Пиа
 8 3 2 3 5 - 4 11
11.
Портимоненсе
 9 3 2 4 7 - 9 11
12.
Визела
 8 3 1 4 9 - 6 10
13.
Жил Висенте
 1:1 9 2 3 4 6 - 9 9
14.
Санта-Клара
 8 2 3 3 9 - 12 9
15.
Эшторил
 7 2 2 3 8 - 12 8
16.
Шавиш
 8 1 5 2 7 - 8 8
17.
Маритиму
 7 1 2 4 5 - 8 5
18.
Пасуш де Феррейра
 8 0 2 6 4 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брага
 8 7 0 1 22 - 7 21
2.
Бенфика
 7 5 1 1 11 - 4 16
3.
Каса Пиа
 8 5 1 2 10 - 9 16
4.
Порту
 8 4 3 1 12 - 6 15
5.
Шавиш
 8 4 1 3 8 - 12 13
6.
Эшторил
 8 3 2 3 8 - 8 11
7.
Визела
 8 3 2 3 9 - 9 11
8.
Спортинг Л
 9 3 2 4 12 - 14 11
9.
Арока
 8 2 4 2 7 - 13 10
10.
Портимоненсе
 7 3 0 4 6 - 8 9
11.
Витория Гимарайнш
 1:1 8 2 2 4 6 - 12 8
12.
Риу Аве
 8 1 4 3 8 - 13 7
13.
Боавишта
 7 2 0 5 5 - 12 6
14.
Фамаликан
 9 1 2 6 6 - 15 5
15.
Санта-Клара
 8 1 2 5 2 - 6 5
16.
Маритиму
 9 1 2 6 5 - 23 5
17.
Жил Висенте
 1:1 7 1 1 5 7 - 14 4
18.
Пасуш де Феррейра
 8 1 1 6 5 - 15 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Рамуш Гонсалу 11 (1)
Порту Тареми Мехди 10 (5)
Брага Орта Рикарду 8 (5)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 8 (1)
Спортинг Л Поте 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 9
Визела Гуззу Рафаэл 1 7
Боавишта Кэннон Реджи 2 5
Пасуш де Феррейра Антунеш Виторину 1 6
Бенфика Отаменди Николас 1 6
Весь список
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    • Желтая карточка
      46'
      Мешер Андре получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Этеки Ян уходит с поля. Годвин Савиур выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогнозы 120
    Эшторил 35% (42)
    X 25.8% (31)
    Каса Пиа 39.2% (47)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эшторил 2:0 Каса Пиа

    Исход игры
    Эшторил
    35% (42)
    Ничья
    25.8% (31)
    Каса Пиа
    39.2% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.73% (33)
    Меньше
    70.27% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    54.05% (60)
    Нет
    45.95% (51)
    Популярный счёт
    0:1 Каса Пиа
    23.3% (28)
    1:1 Ничья
    22.5% (27)
    2:1 Эшторил
    14.2% (17)
    1:0 Эшторил
    13.3% (16)
    1:2 Каса Пиа
    10.8% (13)
    2:0 Эшторил
    3.3% (4)
    0:2 Каса Пиа
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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