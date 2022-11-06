  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Эшторил
1:5
Конец матча
Бенфика
0'
0:1
25' Гол
Муса Петар
0:2
30' Гол
Силва Антониу
0:3
40' Гол
Силва Антониу
0:4
67' Гол
Мариу Жоау
0:5
89' Гол
Ристич Михайло
1:5
90' Гол
Sergio Andrade
90'+6

Ход матча

25'
0:1
Муса Петар
(Гримальдо Алехандро)
30'
0:2
Силва Антониу
(Шикинью Франциску)
40'
0:3
Силва Антониу
(Флорентину)
63'
Делос Шакил
Rodrigo Martins2
 
63'
Араужу Тьягу
Erison
 
64'
Карлос Жоао
Силики Джеймс
 
65'
 
Араухо Перейра
Муса Петар
66'
 
Нерес Давид
Шикинью Франциску
66'
 
Гонсалвеш Диогу
Силва Рафа
67'
0:4
Мариу Жоау
(Нерес Давид)
75'
Sergio Andrade
Африко Лукас
 
76'
Таварес Жилсон
Tiago Santos
 
85'
 
Ристич Михайло
Гримальдо Алехандро
89'
0:5
Ристич Михайло
(Флорентину)
90'
 
Жилберто Жуниор
Бах Александр
90'
Sergio Andrade
(Таварес Жилсон)
1:5
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 128
Эшторил 0.8% (1)
X 1.6% (2)
Бенфика 97.7% (125)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Силва
Педру
VII
62
Tiago
Santos
4
Африко
Лукас
3
Витал
Бернардо
31
Жуанзинью
Карлуш
25
Mor
Ndiaye
32
Розье
Лорейнц
95
Силики
Джеймс
10
Шику
Жеральдес
7
Rodrigo
Martins2
79
Erison
99
Влаходимос
Одиссеас
6
Бах
Александр
66
Силва
Антониу
30
Отаменди
Николас
3
Гримальдо
Алехандро
61
Флорентину
13
Зидан
Энцо
22
Шикинью
Франциску
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
33
Муса
Петар
Эшторил
4-2-3-1
Бенфика
4-2-3-1

История личных встреч

Эшторил
Бенфика

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
300%
2 победы 3 ничьи 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 9 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

5.3%
31.6%
63.1%
1 победа 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

10.5%
42.1%
47.4%
2 победы 8 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
К
2:0
К
1:3
ТМК
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
К
3:3
К
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
6:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1
0.9

Среднее время на гол

90
100

Всего голов

28
19

Голов в среднем за матч

2.8
2.11

Среднее время на гол

32
42

Всего голов

37
28

Голов в среднем за матч

1.95
1.47

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

46
61

Бомбардиры внутри турнира

Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Говейя Тьягу 2 0.17
Силики Джеймс 2 0.17
Карлос Жоао III 2 0.17
Rodrigo Martins2 2 0.17
Erison 2 0.17
Шику Жеральдес 1 0.08
Артур Гомес VIII 1 0.08
Sergio Andrade 1 0.08
Жуанзинью Карлуш 0 0
Tiago Santos 0 0
Розье Лорейнц 0 0
Таварес Жилсон 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамуш Гонсалу 7 0.58
Силва Рафа 6 0.5
Мариу Жоау 5 (3) 0.42
Нерес Давид 4 0.33
Муса Петар 3 0.25
Силва Антониу 2 0.17
Гримальдо Алехандро 1 0.08
Зидан Энцо 1 0.08
Ристич Михайло 1 0.08
Родригес Фелипе II 1 0.08
Дракслер Юлиан 1 0.08
Жилберто Жуниор 1 0.08
Бах Александр 0 0
Флорентину 0 0
Эурснес Фредрик 0 0
Шикинью Франциску 0 0

Карточки

Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mor Ndiaye 4 1
Алвару Педру 5 0
Говейя Тьягу 5 0
Витал Бернардо 4 0
Фигейра Даниэль 2 1
Эштевеш Гонсалу 2 1
Шику Жеральдес 3 0
Жуанзинью Карлуш 3 0
Силики Джеймс 3 0
Карвалью Жоау 2 0
Карлос Жоао III 2 0
Tiago Santos 1 0
Мешер Андре 1 0
Артур Гомес VIII 1 0
Розье Лорейнц 1 0
Силва Педру VII 1 0
Rodrigo Martins2 1 0
Бамиделе Юсуф 1 0
Таварес Жилсон 1 0
Sergio Andrade 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 3 1
Силва Рафа 4 0
Мариу Жоау 2 1
Эурснес Фредрик 3 0
Гримальдо Алехандро 3 0
Зидан Энцо 3 0
Рамуш Гонсалу 1 1
Флорентину 2 0
Жилберто Жуниор 1 0
Вайгль Юлиан 1 0
Муса Петар 1 0
Бах Александр 1 0
Нерес Давид 1 0
Силва Антониу 1 0

Результаты матчей

Эшторил
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Бенфика
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

4
0
Эшторил
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Бенфика
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

7
22
Эшторил
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Бенфика
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

11
22

Голы по времени матча

Забито

6
11
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
3
27%
16-30
2
33%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
2
33%
2
18%
76-90

Пропущено

12
1
7 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
1
100%
76-90

Забито

7
22
4 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
4
18%
1-15
3
43%
1
5%
16-30
1
14%
6
27%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
1
14%
2
9%
61-75
2
29%
7
32%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Забито

13
33
8 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
1
8%
4
12%
1-15
4
31%
4
12%
16-30
3
23%
7
21%
31-45
0
0%
3
9%
46-60
1
8%
6
18%
61-75
4
31%
9
27%
76-90

Пропущено

15
7
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
2
13%
1
14%
1-15
4
27%
2
29%
16-30
3
20%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Эшторил
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Портимоненсе - Эшторил 1:1 Эшторил - Брага 0:2 Амора - Эшторил 2:3 Жил Висенте - Эшторил 0:1
Шавиш - Эшторил 1:1 Эшторил - Порту 1:1 Визела - Эшторил 0:1 Эшторил - Спортинг Л 0:2 Пасуш де Феррейра - Эшторил 0:3 Эшторил - Риу Аве 2:2 Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Эшторил - Фамаликан 2:0 Эшторил - Фулхэм 1:3 Эшторил - Брайтон 1:4 Эшторил - Мафра 1:0 Порту - Эшторил 2:0 Эшторил - Морейренсе 1:0 Фамаликан - Эшторил 3:1 Эшторил - Белененсеш 2:2 Эшторил - Брага 0:0
Бенфика
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Маккаби Хайфа - Бенфика 1:6 Бенфика - Шавиш 5:0 Бенфика - Ювентус 4:3 Порту - Бенфика 0:1
Кальдаш - Бенфика 1:1 ПСЖ - Бенфика 1:1 Бенфика - Риу Аве 4:2 Бенфика - ПСЖ 1:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 0:0 Monte Carlo - Бенфика 2:0 Бенфика - Маритиму 5:0 Ювентус - Бенфика 1:2 Фамаликан - Бенфика 0:1 Бенфика - Маккаби Хайфа 2:0 Бенфика - Визела 2:1 Бенфика - Пасуш де Феррейра 3:2 Боавишта - Бенфика 0:3 Бенфика - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Бенфика 0:2 Каса Пиа - Бенфика 0:1

Результаты матчей

Эшторил
Бенфика

Точный счет

0:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
5
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
0:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
5:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
3 раза 25%
5
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Эшторил
Бенфика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
2
4
1
5
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
11
1
3
9
1.5
8
4
1
11
2.5
7
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 12 11 1 0 34 - 6 34
2. Порту 12 8 2 2 27 - 8 26
3. Брага 12 8 1 3 27 - 11 25
4. Каса Пиа 12 7 2 3 12 - 8 23
5. Спортинг Л 12 7 1 4 24 - 14 22
6. Витория Гимарайнш 12 6 2 4 13 - 13 20
7. Портимоненсе 12 6 1 5 11 - 12 19
8. Арока 12 5 4 3 14 - 18 19
9. Боавишта 12 5 2 5 13 - 19 17
10. Эшторил 12 4 4 4 13 - 15 16
11. Риу Аве 12 4 3 5 15 - 18 15
12. Шавиш 11 4 3 4 11 - 15 15
13. Визела 12 3 3 6 9 - 13 12
14. Фамаликан 12 3 2 7 10 - 16 11
15. Санта-Клара 11 2 3 6 8 - 12 9
16. Жил Висенте 12 2 3 7 10 - 18 9
17. Маритиму 12 1 3 8 8 - 26 6
18. Пасуш де Феррейра 12 0 2 10 7 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 6 6 0 0 23 - 5 18
2. Порту 6 5 0 1 19 - 3 15
3. Спортинг Л 6 5 0 1 16 - 4 15
4. Витория Гимарайнш 6 4 1 1 8 - 5 13
5. Риу Аве 6 4 0 2 8 - 5 12
6. Боавишта 6 3 2 1 8 - 8 11
7. Каса Пиа 6 3 1 2 4 - 2 10
8. Брага 6 3 1 2 11 - 5 10
9. Портимоненсе 6 3 1 2 5 - 5 10
10. Арока 6 3 1 2 9 - 11 10
11. Фамаликан 5 3 0 2 7 - 5 9
12. Шавиш 5 1 3 1 6 - 5 6
13. Санта-Клара 6 1 3 2 6 - 7 6
14. Эшторил 6 1 2 3 6 - 12 5
15. Жил Висенте 7 1 2 4 4 - 8 5
16. Визела 6 1 1 4 3 - 6 4
17. Маритиму 6 0 2 4 4 - 8 2
18. Пасуш де Феррейра 6 0 1 5 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 6 5 1 0 11 - 1 16
2. Брага 6 5 0 1 16 - 6 15
3. Каса Пиа 6 4 1 1 8 - 6 13
4. Порту 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Эшторил 6 3 2 1 7 - 3 11
6. Портимоненсе 6 3 0 3 6 - 7 9
7. Арока 6 2 3 1 5 - 7 9
8. Шавиш 6 3 0 3 5 - 10 9
9. Визела 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Спортинг Л 6 2 1 3 8 - 10 7
11. Витория Гимарайнш 6 2 1 3 5 - 8 7
12. Боавишта 6 2 0 4 5 - 11 6
13. Жил Висенте 5 1 1 3 6 - 10 4
14. Маритиму 6 1 1 4 4 - 18 4
15. Риу Аве 6 0 3 3 7 - 13 3
16. Санта-Клара 5 1 0 4 2 - 5 3
17. Фамаликан 7 0 2 5 3 - 11 2
18. Пасуш де Феррейра 6 0 1 5 4 - 12 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Рамуш Гонсалу 7 (1)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 7
Порту Тареми Мехди 6 (4)
Бенфика Силва Рафа 6 (2)
Порту Эванилсон 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 7
Визела Гуззу Рафаэл 1 6
Санта-Клара Гонсалес Кристиан 1 5
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 5
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - Силва Антониу бьет в цель!
    • Описание гола
      30'
      Г О О О О Л - Силва Антониу бьет в цель!
    • Описание гола
      25'
      Г О О О О Л - Муса Петар бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 128
    Эшторил 0.8% (1)
    X 1.6% (2)
    Бенфика 97.7% (125)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Эшторил 1:5 Бенфика онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогнозы на матч Эшторил 1:5 Бенфика

    Исход игры
    Эшторил
    0.8% (1)
    Ничья
    1.6% (2)
    Бенфика
    97.7% (125)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.18% (60)
    Меньше
    50.82% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    44.26% (54)
    Нет
    55.74% (68)
    Популярный счёт
    0:2 Бенфика
    36.7% (47)
    1:2 Бенфика
    27.3% (35)
    1:3 Бенфика
    10.9% (14)
    0:1 Бенфика
    9.4% (12)
    0:3 Бенфика
    5.5% (7)
    1:4 Бенфика
    1.6% (2)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     