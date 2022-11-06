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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Брага
0:1
Конец матча
Каса Пиа
0'
0:1
23' Гол
Мартинс Рафаэл
45' Желтая карточка
Медейруш Юри
59' Желтая карточка
Этеки Ян
72' Желтая карточка
Leonardo Bolgado
0:1
74' Не забитый пенальти
Орта Рикарду
83' Желтая карточка
Тормена Витор
90' Желтая карточка
Cuca
90'+10
1
Матеус
Лима
70
Сильва
Фабиано
3
Тормена
Витор
4
Ньякате
Сику
6
Секейра
Нуну
45
Медейруш
Юри
10
Орта
Андре
8
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
21
Орта
Рикарду
9
Руис
Абель
99
Оливейра
Витор
33
Батишта
Рикарду
15
Варела
Фернанду
13
Фернандеш
Вашку
19
Золотич
Нермин
42
Соарес
Лукас
8
Нето Анжело
88
Этеки
Ян
5
Leonardo
Lelo
10
Пинту
Диогу
11
Мартинс
Рафаэл
VI
7
Годвин
Савиур
Брага
4-4-2
Каса Пиа
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банза Симон 5 0.42
Орта Рикарду 4 (1) 0.33
Оливейра Витор 4 0.33
Медейруш Юри 3 0.25
Руис Абель 2 0.17
Али Мохамед Альмоатасембеллах 2 0.17
Лаинес Диего 1 0.08
Секейра Нуну 1 0.08
Каштру Андре 1 0.08
Ньякате Сику 1 0.08
Тормена Витор 1 0.08
Гомес Родриго II 1 0.08
Джало Альваро 0 0
Орта Андре 0 0
Каса Пиа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Годвин Савиур 3 0.25
Афонсо Клейтон Мишель 3 0.25
Мартинс Рафаэл VI 2 0.17
Leonardo Lelo 1 (1) 0.08
Кунимото Такахиро 1 0.08
Нето Анжело 1 0.08
Leonardo Bolgado 1 0.08
Тайра Альфонсу 0 0
Ромариу 0 0
Соарес Лукас 0 0

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильва Фабиано 5 0
Медейруш Юри 4 0
Матеус Лима 2 1
Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 0
Банза Симон 3 0
Лаинес Диего 3 0
Тормена Витор 3 0
Орта Рикарду 1 0
Секейра Нуну 1 0
Орта Андре 1 0
Руис Абель 1 0
Ньякате Сику 1 0
Рачич Урош 1 0
Магальяйнш Тьягу 1 0
Гомес Родриго II 1 0
Горби Жан-Батист 1 0
Джало Альваро 1 0
Каса Пиа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тайра Альфонсу 5 0
Золотич Нермин 2 1
Афонсо Клейтон Мишель 3 0
Фернандеш Вашку 3 0
Кунимото Такахиро 3 0
Этеки Ян 3 0
Нето Анжело 3 0
Оливейра Андерсон 2 0
Батишта Рикарду 2 0
Нунеш Жоау 2 0
Годвин Савиур 2 0
Leonardo Bolgado 2 0
Варела Фернанду 1 0
Вито 1 0
Cuca 1 0
Ромариу 1 0
Мартинс Рафаэл VI 1 0

Результаты матчей

Брага
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Каса Пиа
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

3
1
Брага
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Каса Пиа
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

15
4
Брага
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Каса Пиа
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

5
5

Волевые поражения

18
5

Голы по времени матча

Забито

11
8
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
2
18%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
1
9%
2
25%
61-75
5
45%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
40%
1
17%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Забито

15
4
10 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
5
33%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
20%
3
75%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

26
12
14 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
7
27%
1
8%
1-15
2
8%
2
17%
16-30
5
19%
1
8%
31-45
1
4%
3
25%
46-60
4
15%
5
42%
61-75
7
27%
0
0%
76-90

Пропущено

12
8
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
17%
1
13%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
3
38%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
4
33%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Брага - Мальмё 2:1 Жил Висенте - Брага 0:1 Унион Берлин - Брага 1:0 Эшторил - Брага 0:2
Фелгейраш 1932 - Брага 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Брага 3:3 Брага - Шавиш 0:1 Брага - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Порту - Брага 4:1 Брага - Визела 2:0 Брага - Унион Берлин 1:0 Риу Аве - Брага 2:3 Мальмё - Брага 0:2 Брага - Витория Гимарайнш 1:0 Арока - Брага 0:6 Брага - Маритиму 5:0 Фамаликан - Брага 0:3 Брага - Спортинг Л 3:3 Брага - Сельта 2:1 Портимоненсе - Брага 2:0
Каса Пиа
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Каса Пиа - Риу Аве 1:0 Спортинг Л - Каса Пиа 3:1 Мартинью - Каса Пиа 0:2 Каса Пиа - Визела 0:1
Маритиму - Каса Пиа 1:2 Каса Пиа - Фамаликан 1:0 Пасуш де Феррейра - Каса Пиа 2:3 Каса Пиа - Арока 0:0 Витория Гимарайнш - Каса Пиа 0:1 Каса Пиа - Боавишта 2:0 Каса Пиа - Бенфика 0:1 Санта-Клара - Каса Пиа 0:0 Каса Пиа - Маритиму 0:0 Каса Пиа - Шеффилд Юнайтед 1:2 Лейшоэш - Каса Пиа 1:5 Каса Пиа - Вилафранкенше 2:1 Риу Аве - Каса Пиа 1:0 Каса Пиа - Эштрела 3:0 Варзим - Каса Пиа 1:0 Каса Пиа - Фаренсе 1:0

Результаты матчей

Брага
Каса Пиа

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:6
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
6
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:1
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Брага
Каса Пиа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
3
3
1.5
1
5
2
4
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
2
4
3
3
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
4
7
5
1.5
3
9
5
7
2.5
1
11
2
10
3.5
2
10
4.5
1
11
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 3:0 12 11 1 0 32 - 5 34
2. Порту 12 8 2 2 27 - 8 26
3. Брага 12 8 1 3 27 - 11 25
4. Каса Пиа 12 7 2 3 12 - 8 23
5. Спортинг Л 12 7 1 4 24 - 14 22
6. Витория Гимарайнш 12 6 2 4 13 - 13 20
7. Портимоненсе 12 6 1 5 11 - 12 19
8. Арока 12 5 4 3 14 - 18 19
9. Боавишта 12 5 2 5 13 - 19 17
10. Эшторил 0:3 12 4 4 4 12 - 13 16
11. Риу Аве 12 4 3 5 15 - 18 15
12. Шавиш 11 4 3 4 11 - 15 15
13. Визела 12 3 3 6 9 - 13 12
14. Фамаликан 12 3 2 7 10 - 16 11
15. Санта-Клара 11 2 3 6 8 - 12 9
16. Жил Висенте 12 2 3 7 10 - 18 9
17. Маритиму 12 1 3 8 8 - 26 6
18. Пасуш де Феррейра 12 0 2 10 7 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 3:0 6 6 0 0 23 - 5 18
2. Порту 6 5 0 1 19 - 3 15
3. Спортинг Л 6 5 0 1 16 - 4 15
4. Витория Гимарайнш 6 4 1 1 8 - 5 13
5. Риу Аве 6 4 0 2 8 - 5 12
6. Боавишта 6 3 2 1 8 - 8 11
7. Каса Пиа 6 3 1 2 4 - 2 10
8. Брага 6 3 1 2 11 - 5 10
9. Портимоненсе 6 3 1 2 5 - 5 10
10. Арока 6 3 1 2 9 - 11 10
11. Фамаликан 5 3 0 2 7 - 5 9
12. Шавиш 5 1 3 1 6 - 5 6
13. Санта-Клара 6 1 3 2 6 - 7 6
14. Эшторил 0:3 6 1 2 3 5 - 10 5
15. Жил Висенте 7 1 2 4 4 - 8 5
16. Визела 6 1 1 4 3 - 6 4
17. Маритиму 6 0 2 4 4 - 8 2
18. Пасуш де Феррейра 6 0 1 5 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 3:0 6 5 1 0 9 - 0 16
2. Брага 6 5 0 1 16 - 6 15
3. Каса Пиа 6 4 1 1 8 - 6 13
4. Порту 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Эшторил 0:3 6 3 2 1 7 - 3 11
6. Портимоненсе 6 3 0 3 6 - 7 9
7. Арока 6 2 3 1 5 - 7 9
8. Шавиш 6 3 0 3 5 - 10 9
9. Визела 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Спортинг Л 6 2 1 3 8 - 10 7
11. Витория Гимарайнш 6 2 1 3 5 - 8 7
12. Боавишта 6 2 0 4 5 - 11 6
13. Жил Висенте 5 1 1 3 6 - 10 4
14. Маритиму 6 1 1 4 4 - 18 4
15. Риу Аве 6 0 3 3 7 - 13 3
16. Санта-Клара 5 1 0 4 2 - 5 3
17. Фамаликан 7 0 2 5 3 - 11 2
18. Пасуш де Феррейра 6 0 1 5 4 - 12 1
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Топ бомбардиров
Бенфика Рамуш Гонсалу 7 (1)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 7
Порту Тареми Мехди 6 (4)
Бенфика Силва Рафа 6 (2)
Порту Эванилсон 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 7
Визела Гуззу Рафаэл 1 6
Санта-Клара Гонсалес Кристиан 1 5
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 5
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      53'
      Медейруш Юри получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Варела Фернанду уходит с поля. Leonardo Bolgado выходит вместо него
    • Описание гола
      23'
      Г О О О О Л - Мартинс Рафаэл VI бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 127
    Брага 98.4% (125)
    X 0.8% (1)
    Каса Пиа 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Брага 0:1 Каса Пиа онлайн

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    Прогнозы на матч Брага 0:1 Каса Пиа

    Исход игры
    Брага
    98.4% (125)
    Ничья
    0.8% (1)
    Каса Пиа
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.41% (61)
    Меньше
    49.59% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    45.45% (55)
    Нет
    54.55% (66)
    Популярный счёт
    2:1 Брага
    37.8% (48)
    2:0 Брага
    24.4% (31)
    1:0 Брага
    22% (28)
    3:0 Брага
    4.7% (6)
    3:1 Брага
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