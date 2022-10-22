  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Спортинг Л
3:1
Конец матча
Каса Пиа
0'
23' Желтая карточка
Годвин Савиур
23' Желтая карточка
Инасиу Гонсалу
37' Желтая карточка
Афонсо Клейтон Мишель
0:1
43' Гол
Афонсо Клейтон Мишель
45' Желтая карточка
Кунимото Такахиро
46' Желтая карточка
Порро Педро
1:1
57' Гол
Паулинью Жуан
2:1
59' Гол
Сантуш Нуну II
63' Желтая карточка
Этеки Ян
3:1
65' Пенальти
Поте
90' Желтая карточка
Вито
90'+4

Ход матча

23'
 
Годвин Савиур
23'
Инасиу Гонсалу
 
37'
 
Афонсо Клейтон Мишель
43'
0:1
Афонсо Клейтон Мишель
(Годвин Савиур)
45'
 
Кунимото Такахиро
46'
Порро Педро
 
46'
 
Нето Анжело
Кунимото Такахиро
46'
Ламба Шику
Марса Хосе
 
54'
Паулинью Жуан
Тринкан Франсишку
 
55'
 
Этеки Ян
Ромариу
57'
Паулинью Жуан
1:1
59'
Сантуш Нуну II
(Порро Педро)
2:1
63'
 
Этеки Ян
65'
Поте
3:1
66'
 
Мартинс Рафаэл
Афонсо Клейтон Мишель
66'
 
Вито
Тайра Альфонсу
72'
Артур Гомес
Поте
 
78'
Назиньо Флавио
Порро Педро
 
78'
Mateus Fernandes
Угарте Мануэль
 
83'
 
Leonardo Bolgado
Нунеш Жоау
90'
 
Вито
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Спортинг Л 97.5% (119)
X 0.8% (1)
Каса Пиа 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Адан
Антонио
25
Инасиу
Гонсалу
63
Марса
Хосе
2
Матеус
Рейс
24
Порро
Педро
15
Угарте
Мануэль
5
Морита
Хидемаса
11
Сантуш
Нуну
II
17
Тринкан
Франсишку
10
Эдвардс
Маркус
28
Поте
33
Батишта
Рикарду
15
Варела
Фернанду
13
Фернандеш
Вашку
3
Нунеш
Жоау
42
Соарес
Лукас
17
Ромариу
27
Тайра
Альфонсу
5
Leonardo
Lelo
14
Кунимото
Такахиро
99
Афонсо
Клейтон
Мишель
7
Годвин
Савиур
Спортинг Л
3-4-3
Каса Пиа
3-4-3

История личных встреч

Спортинг Л
Каса Пиа

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поте 5 (1) 0.5
Сантуш Нуну II 4 0.4
Эдвардс Маркус 3 0.3
Тринкан Франсишку 2 0.2
Морита Хидемаса 2 0.2
Рошинья Кошта 1 0.1
Луис Матеус II 1 0.1
Сен-Жюст Джеремая 1 0.1
Паулинью Жуан 1 0.1
Порро Педро 0 0
Эсгаю Рикарду 0 0
Каса Пиа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афонсо Клейтон Мишель 3 0.3
Годвин Савиур 2 0.2
Кунимото Такахиро 1 0.1
Leonardo Lelo 1 (1) 0.1
Мартинс Рафаэл VI 1 0.1
Нето Анжело 1 0.1
Leonardo Bolgado 1 0.1
Тайра Альфонсу 0 0
Ромариу 0 0
Соарес Лукас 0 0

Карточки

Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поте 4 0
Угарте Мануэль 4 0
Порро Педро 2 1
Сантуш Нуну II 3 0
Адан Антонио 2 0
Коатес Себастьян 2 0
Эсгаю Рикарду 2 0
Рошинья Кошта 2 0
Эдвардс Маркус 2 0
Матеус Рейс 2 0
Морита Хидемаса 2 0
Нету Луиш 1 0
Паулинью Жуан 1 0
Луис Матеус II 1 0
Инасиу Гонсалу 1 0
Иссахаку Абдул 1 0
Каса Пиа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тайра Альфонсу 4 0
Золотич Нермин 2 1
Афонсо Клейтон Мишель 3 0
Фернандеш Вашку 3 0
Кунимото Такахиро 3 0
Нето Анжело 3 0
Батишта Рикарду 2 0
Нунеш Жоау 2 0
Годвин Савиур 2 0
Этеки Ян 2 0
Оливейра Андерсон 1 0
Вито 1 0
Ромариу 1 0
Мартинс Рафаэл VI 1 0
Leonardo Bolgado 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
7
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
8%
1
14%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
2
17%
2
29%
46-60
3
25%
2
29%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Забито

8
3
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

9
2
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
5
56%
0
0%
76-90

Забито

20
10
10 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
3
15%
1
10%
1-15
5
25%
1
10%
16-30
2
10%
1
10%
31-45
3
15%
3
30%
46-60
3
15%
4
40%
61-75
4
20%
0
0%
76-90

Пропущено

14
8
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
1
7%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
1
7%
3
38%
46-60
2
14%
2
25%
61-75
6
43%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Л
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Варзим - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Марсель 0:2 Санта-Клара - Спортинг Л 1:2 Марсель - Спортинг Л 4:1
Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Боавишта - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Тоттенхэм 2:0 Спортинг Л - Портимоненсе 4:0 Айнтрахт Фр - Спортинг Л 0:3 Эшторил - Спортинг Л 0:2 Спортинг Л - Шавиш 0:2 Порту - Спортинг Л 3:0 Спортинг Л - Риу Аве 3:0 Брага - Спортинг Л 3:3 Спортинг Л - Вулверхэмптон 1:1 Спортинг Л - Портимоненсе 0:2 Спортинг Л - Рома 3:2 Спортинг Л - Санта-Клара 4:0 Портимоненсе - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Жил Висенте 4:1
Каса Пиа
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мартинью - Каса Пиа 0:2 Каса Пиа - Визела 0:1 Маритиму - Каса Пиа 1:2 Каса Пиа - Фамаликан 1:0
Пасуш де Феррейра - Каса Пиа 2:3 Каса Пиа - Арока 0:0 Витория Гимарайнш - Каса Пиа 0:1 Каса Пиа - Боавишта 2:0 Каса Пиа - Бенфика 0:1 Санта-Клара - Каса Пиа 0:0 Каса Пиа - Маритиму 0:0 Каса Пиа - Шеффилд Юнайтед 1:2 Лейшоэш - Каса Пиа 1:5 Каса Пиа - Вилафранкенше 2:1 Риу Аве - Каса Пиа 1:0 Каса Пиа - Эштрела 3:0 Варзим - Каса Пиа 1:0 Каса Пиа - Фаренсе 1:0 Академика - Каса Пиа 0:2 Каса Пиа - Фейренсе 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 10 9 1 0 24 - 5 28
2. Порту 10 7 1 2 22 - 7 22
3. Брага 10 7 1 2 26 - 10 22
4. Спортинг Л 10 6 1 3 21 - 13 19
5. Каса Пиа 10 5 2 3 10 - 8 17
6. Боавишта 9 5 1 3 9 - 13 16
7. Эшторил 10 4 3 3 11 - 9 15
8. Портимоненсе 9 5 0 4 8 - 9 15
9. Витория Гимарайнш 9 4 2 3 7 - 6 14
10. Шавиш 9 3 3 3 8 - 9 12
11. Арока 9 3 3 3 11 - 17 12
12. Визела 9 3 2 4 7 - 9 11
13. Фамаликан 10 3 1 6 8 - 13 10
14. Риу Аве 9 2 3 4 13 - 17 9
15. Жил Висенте 9 2 3 4 8 - 12 9
16. Санта-Клара 9 1 2 6 6 - 11 5
17. Пасуш де Феррейра 10 0 2 8 7 - 19 2
18. Маритиму 9 0 1 8 6 - 25 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 5 5 0 0 18 - 5 15
2. Порту 5 4 0 1 15 - 3 12
3. Спортинг Л 5 4 0 1 13 - 4 12
4. Брага 5 3 1 1 11 - 4 10
5. Боавишта 5 3 1 1 6 - 6 10
6. Портимоненсе 5 3 0 2 4 - 4 9
7. Фамаликан 5 3 0 2 7 - 5 9
8. Каса Пиа 5 2 1 2 3 - 2 7
9. Витория Гимарайнш 4 2 1 1 2 - 1 7
10. Арока 5 2 1 2 8 - 11 7
11. Риу Аве 4 2 0 2 6 - 5 6
12. Санта-Клара 5 1 2 2 5 - 6 5
13. Эшторил 5 1 2 2 5 - 7 5
14. Жил Висенте 5 1 2 2 3 - 5 5
15. Визела 4 1 1 2 3 - 4 4
16. Шавиш 4 0 3 1 3 - 4 3
17. Пасуш де Феррейра 5 0 1 4 3 - 11 1
18. Маритиму 4 0 0 4 3 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 5 4 1 0 6 - 0 13
2. Брага 5 4 0 1 15 - 6 12
3. Порту 5 3 1 1 7 - 4 10
4. Эшторил 5 3 1 1 6 - 2 10
5. Каса Пиа 5 3 1 1 7 - 6 10
6. Шавиш 5 3 0 2 5 - 5 9
7. Витория Гимарайнш 5 2 1 2 5 - 5 7
8. Визела 5 2 1 2 4 - 5 7
9. Спортинг Л 5 2 1 2 8 - 9 7
10. Боавишта 4 2 0 2 3 - 7 6
11. Портимоненсе 4 2 0 2 4 - 5 6
12. Арока 4 1 2 1 3 - 6 5
13. Жил Висенте 4 1 1 2 5 - 7 4
14. Риу Аве 5 0 3 2 7 - 12 3
15. Фамаликан 5 0 1 4 1 - 8 1
16. Пасуш де Феррейра 5 0 1 4 4 - 8 1
17. Маритиму 5 0 1 4 3 - 18 1
18. Санта-Клара 4 0 0 4 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Рамуш Гонсалу 6 (1)
Порту Тареми Мехди 6 (4)
Риу Аве Якубу Абдул-Азиз 5 (3)
Спортинг Л Поте 6 (3)
Бенфика Силва Рафа 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 5
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 5
Пасуш де Феррейра Антунеш Виторину 1 4
Эшторил Mor Ndiaye 1 4
Брага Сильва Фабиано 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      46'
      Порро Педро получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Жозе Марса уходит с поля. Чико Ламба выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      45'
      Кунимото Такахиро получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      43'
      Г О О О О Л - Clayton бьет в цель!
    • Желтая карточка
      37'
      Clayton получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      23'
      Инасиу Гонсалу получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      23'
      Годвин Савиур получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 122
    Спортинг Л 97.5% (119)
    X 0.8% (1)
    Каса Пиа 1.6% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Спортинг Л 3:1 Каса Пиа онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Спортинг Л 3:1 Каса Пиа

    Исход игры
    Спортинг Л
    97.5% (119)
    Ничья
    0.8% (1)
    Каса Пиа
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.17% (59)
    Меньше
    50.83% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    35.83% (43)
    Нет
    64.17% (77)
    Популярный счёт
    2:0 Спортинг Л
    38.5% (47)
    2:1 Спортинг Л
    25.4% (31)
    3:0 Спортинг Л
    12.3% (15)
    1:0 Спортинг Л
    9.8% (12)
    3:1 Спортинг Л
    5.7% (7)
    4:0 Спортинг Л
    1.6% (2)
    4:1 Спортинг Л
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     