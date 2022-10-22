Тур: 10. Стадион: Жозе Алваладе.
3:1
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаГодвин Савиур
23' Желтая карточкаИнасиу Гонсалу
37' Желтая карточкаАфонсо Клейтон Мишель
0:1
43' ГолАфонсо Клейтон Мишель
45' Желтая карточкаКунимото Такахиро
46' Желтая карточкаПорро Педро
1:1
57' ГолПаулинью Жуан
2:1
59' ГолСантуш Нуну II
63' Желтая карточкаЭтеки Ян
3:1
65' ПенальтиПоте
90' Желтая карточкаВито
90'+4
Ход матча
23'
23'
43'
46'
46'
57'
1:1
59'
2:1
63'
65'
3:1
66'
72'
90'
63
Марса
Хосе
24
Порро
Педро
28
Поте
42
Соарес
Лукас
17
Ромариу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
63 Марса ХосеЗащитник
- Защитник
-
24 Порро ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 ПотеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
73 Ламба ШикуЗащитник
-
33 Артур ГомесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Соарес ЛукасПолузащитник
-
17 РомариуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
68 Паэс ЛукасВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Пинту ДиогуПолузащитник
-
18 ВитоПолузащитник
-
88 Этеки ЯнПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Filipe Martins
История личных встреч
Спортинг Л
Каса Пиа
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Поте
|5 (1)
|0.5
|Сантуш Нуну II
|4
|0.4
|Эдвардс Маркус
|3
|0.3
|Тринкан Франсишку
|2
|0.2
|Морита Хидемаса
|2
|0.2
|Рошинья Кошта
|1
|0.1
|Луис Матеус II
|1
|0.1
|Сен-Жюст Джеремая
|1
|0.1
|Паулинью Жуан
|1
|0.1
|Порро Педро
|0
|0
|Эсгаю Рикарду
|0
|0
Каса Пиа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афонсо Клейтон Мишель
|3
|0.3
|Годвин Савиур
|2
|0.2
|Кунимото Такахиро
|1
|0.1
|Leonardo Lelo
|1 (1)
|0.1
|Мартинс Рафаэл VI
|1
|0.1
|Нето Анжело
|1
|0.1
|Leonardo Bolgado
|1
|0.1
|Тайра Альфонсу
|0
|0
|Ромариу
|0
|0
|Соарес Лукас
|0
|0
Карточки
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поте
|4
|0
|Угарте Мануэль
|4
|0
|Порро Педро
|2
|1
|Сантуш Нуну II
|3
|0
|Адан Антонио
|2
|0
|Коатес Себастьян
|2
|0
|Эсгаю Рикарду
|2
|0
|Рошинья Кошта
|2
|0
|Эдвардс Маркус
|2
|0
|Матеус Рейс
|2
|0
|Морита Хидемаса
|2
|0
|Нету Луиш
|1
|0
|Паулинью Жуан
|1
|0
|Луис Матеус II
|1
|0
|Инасиу Гонсалу
|1
|0
|Иссахаку Абдул
|1
|0
Каса Пиа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тайра Альфонсу
|4
|0
|Золотич Нермин
|2
|1
|Афонсо Клейтон Мишель
|3
|0
|Фернандеш Вашку
|3
|0
|Кунимото Такахиро
|3
|0
|Нето Анжело
|3
|0
|Батишта Рикарду
|2
|0
|Нунеш Жоау
|2
|0
|Годвин Савиур
|2
|0
|Этеки Ян
|2
|0
|Оливейра Андерсон
|1
|0
|Вито
|1
|0
|Ромариу
|1
|0
|Мартинс Рафаэл VI
|1
|0
|Leonardo Bolgado
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
7
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
8%
1
14%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
2
17%
2
29%
46-60
3
25%
2
29%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Забито
8
3
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
9
2
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
5
56%
0
0%
76-90
Забито
20
10
10 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
3
15%
1
10%
1-15
5
25%
1
10%
16-30
2
10%
1
10%
31-45
3
15%
3
30%
46-60
3
15%
4
40%
61-75
4
20%
0
0%
76-90
Пропущено
14
8
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
1
7%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
1
7%
3
38%
46-60
2
14%
2
25%
61-75
6
43%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Л
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Варзим - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Марсель 0:2 Санта-Клара - Спортинг Л 1:2 Марсель - Спортинг Л 4:1
Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Боавишта - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Тоттенхэм 2:0 Спортинг Л - Портимоненсе 4:0 Айнтрахт Фр - Спортинг Л 0:3 Эшторил - Спортинг Л 0:2 Спортинг Л - Шавиш 0:2 Порту - Спортинг Л 3:0 Спортинг Л - Риу Аве 3:0 Брага - Спортинг Л 3:3 Спортинг Л - Вулверхэмптон 1:1 Спортинг Л - Портимоненсе 0:2 Спортинг Л - Рома 3:2 Спортинг Л - Санта-Клара 4:0 Портимоненсе - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Жил Висенте 4:1
Каса Пиа
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мартинью - Каса Пиа 0:2 Каса Пиа - Визела 0:1 Маритиму - Каса Пиа 1:2 Каса Пиа - Фамаликан 1:0
Пасуш де Феррейра - Каса Пиа 2:3 Каса Пиа - Арока 0:0 Витория Гимарайнш - Каса Пиа 0:1 Каса Пиа - Боавишта 2:0 Каса Пиа - Бенфика 0:1 Санта-Клара - Каса Пиа 0:0 Каса Пиа - Маритиму 0:0 Каса Пиа - Шеффилд Юнайтед 1:2 Лейшоэш - Каса Пиа 1:5 Каса Пиа - Вилафранкенше 2:1 Риу Аве - Каса Пиа 1:0 Каса Пиа - Эштрела 3:0 Варзим - Каса Пиа 1:0 Каса Пиа - Фаренсе 1:0 Академика - Каса Пиа 0:2 Каса Пиа - Фейренсе 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|10
|9
|1
|0
|24 - 5
|28
|2.
|Порту
|10
|7
|1
|2
|22 - 7
|22
|3.
|Брага
|10
|7
|1
|2
|26 - 10
|22
|4.
|Спортинг Л
|10
|6
|1
|3
|21 - 13
|19
|5.
|Каса Пиа
|10
|5
|2
|3
|10 - 8
|17
|6.
|Боавишта
|9
|5
|1
|3
|9 - 13
|16
|7.
|Эшторил
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|8.
|Портимоненсе
|9
|5
|0
|4
|8 - 9
|15
|9.
|Витория Гимарайнш
|9
|4
|2
|3
|7 - 6
|14
|10.
|Шавиш
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|11.
|Арока
|9
|3
|3
|3
|11 - 17
|12
|12.
|Визела
|9
|3
|2
|4
|7 - 9
|11
|13.
|Фамаликан
|10
|3
|1
|6
|8 - 13
|10
|14.
|Риу Аве
|9
|2
|3
|4
|13 - 17
|9
|15.
|Жил Висенте
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|16.
|Санта-Клара
|9
|1
|2
|6
|6 - 11
|5
|17.
|Пасуш де Феррейра
|10
|0
|2
|8
|7 - 19
|2
|18.
|Маритиму
|9
|0
|1
|8
|6 - 25
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|5
|5
|0
|0
|18 - 5
|15
|2.
|Порту
|5
|4
|0
|1
|15 - 3
|12
|3.
|Спортинг Л
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|4.
|Брага
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|5.
|Боавишта
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|6.
|Портимоненсе
|5
|3
|0
|2
|4 - 4
|9
|7.
|Фамаликан
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|8.
|Каса Пиа
|5
|2
|1
|2
|3 - 2
|7
|9.
|Витория Гимарайнш
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|10.
|Арока
|5
|2
|1
|2
|8 - 11
|7
|11.
|Риу Аве
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|12.
|Санта-Клара
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|13.
|Эшторил
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|14.
|Жил Висенте
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|15.
|Визела
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|16.
|Шавиш
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|Пасуш де Феррейра
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|18.
|Маритиму
|4
|0
|0
|4
|3 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|5
|4
|1
|0
|6 - 0
|13
|2.
|Брага
|5
|4
|0
|1
|15 - 6
|12
|3.
|Порту
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|4.
|Эшторил
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|5.
|Каса Пиа
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|6.
|Шавиш
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|7.
|Витория Гимарайнш
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|8.
|Визела
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|9.
|Спортинг Л
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|10.
|Боавишта
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|11.
|Портимоненсе
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|12.
|Арока
|4
|1
|2
|1
|3 - 6
|5
|13.
|Жил Висенте
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|14.
|Риу Аве
|5
|0
|3
|2
|7 - 12
|3
|15.
|Фамаликан
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
|16.
|Пасуш де Феррейра
|5
|0
|1
|4
|4 - 8
|1
|17.
|Маритиму
|5
|0
|1
|4
|3 - 18
|1
|18.
|Санта-Клара
|4
|0
|0
|4
|1 - 5
|0
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|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|6 (1)
|Порту
|Тареми Мехди
|6 (4)
|Риу Аве
|Якубу Абдул-Азиз
|5 (3)
|Спортинг Л
|Поте
|6 (3)
|Бенфика
|Силва Рафа
|5 (2)
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 5
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 5
|Пасуш де Феррейра
|Антунеш Виторину
|1 4
|Эшторил
|Mor Ndiaye
|1 4
|Брага
|Сильва Фабиано
|5
Прогнозы на матч Спортинг Л 3:1 Каса Пиа
Исход игры
Спортинг Л
97.5% (119)
Ничья
0.8% (1)
Каса Пиа
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
49.17% (59)
Меньше
50.83% (61)
Обе команды забьют
Да
35.83% (43)
Нет
64.17% (77)
Популярный счёт
2:0 Спортинг Л
38.5% (47)
2:1 Спортинг Л
25.4% (31)
3:0 Спортинг Л
12.3% (15)
1:0 Спортинг Л
9.8% (12)
3:1 Спортинг Л
5.7% (7)
4:0 Спортинг Л
1.6% (2)
4:1 Спортинг Л
1.6% (2)
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