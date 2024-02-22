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  2. Матчи
  3. Лига конференций 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Осмерс Харм
Легия
0:3
Конец матча
Молде
0'
0:1
2' Гол
Гульбрандсен Фредрик
0:2
20' Гол
Хестад Эйрик
26' Желтая карточка
Элитим Хуэрхен
28' Желтая карточка
Коса Маркус Андреас
47' Желтая карточка
Гульбрандсен Фредрик
56' Желтая карточка
Августиняк Рафал
0:3
67' Гол
Гульбрандсен Фредрик
71' Желтая карточка
Хауган Эйрик
74' Желтая карточка
Ловик Матиас
90'+5

Ход матча

2'
0:1
Гульбрандсен Фредрик
20'
0:2
Хестад Эйрик
(Эйкрем Магнус)
26'
Элитим Хуэрхен
 
28'
 
Коса Маркус Андреас
46'
Кун Патрик
Вшолек Павел
 
47'
 
Гульбрандсен Фредрик
56'
Августиняк Рафал
 
57'
 
Бериша Ветон
Эйкрем Магнус
62'
Августиняк Рафал
Пекхарт Томаш
 
62'
Крамер Блаж
Капустка Бартош
 
67'
0:3
Гульбрандсен Фредрик
(Коса Маркус Андреас)
70'
Диаш Жиль
Морисита Рёя
 
70'
Росолек Мацей
Гуаль Марк
 
71'
 
Хауган Эйрик
74'
 
Ловик Матиас
83'
 
Стеневик Халлдор
Ловик Матиас
83'
 
Китолано Эрик
Гульбрандсен Фредрик
83'
 
Эдегор Никлас
Хестад Эйрик
89'
 
Нихейм Густав
Коса Маркус Андреас

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 8 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 4
  • 7 Офсайды 5
  • 7 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 503 Количество передач 294
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 122
Легия 73.8% (90)
X 14.8% (18)
Молде 11.5% (14)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Тобиаш
Кацпер
12
Панков
Радован
3
Капюади
Стив
5
Рибейру
Юри
13
Вшолек
Павел
25
Морисита
Рёя
8
Августиняк
Рафал
22
Элитим
Хуэрхен
27
Жозуэ
Филипе
28
Гуаль
Марк
7
Пекхарт
Томаш
12
Петерсен
Оливер
19
Хауган
Эйрик
25
Хагельскьер
Андерс
28
Хёуген
Кристоффер
21
Линнес
Мартин
5
Хестад
Эйрик
17
Дели
Матс
Мёллер
15
Коса
Маркус
Андреас
31
Ловик
Матиас
7
Эйкрем
Магнус
8
Гульбрандсен
Фредрик
Легия
3-4-2-1
Молде
3-5-2

История личных встреч

Легия
Молде

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
3:2
ЛЧ
0:0
ЛЧ
1:1

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мучи Эрнест 5 0.36
Пекхарт Томаш 4 0.29
Крамер Блаж 4 0.29
Вшолек Павел 2 0.14
Гуаль Марк 2 0.14
Жозуэ Филипе 2 (1) 0.14
Рибейру Юри 2 0.14
Августиняк Рафал 2 0.14
Слиш Бартош 1 0.07
Элитим Хуэрхен 1 0.07
Росолек Мацей 1 0.07
Кун Патрик 0 0
Баку Макана 0 0
Молде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гульбрандсен Фредрик 4 2
Коса Маркус Андреас 1 0.5
Хестад Эйрик 1 0.5
Эйкрем Магнус 0 0
Линнес Мартин 0 0
Эриксен Кристиан I 0 0

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Слиш Бартош 4 0
Элитим Хуэрхен 4 0
Вшолек Павел 3 0
Енджейчик Артур 3 0
Жозуэ Филипе 3 0
Пекхарт Томаш 2 0
Кун Патрик 2 0
Рибейру Юри 2 0
Гуаль Марк 2 0
Мучи Эрнест 2 0
Тобиаш Кацпер 2 0
Хладун Доминик 1 0
Панков Радован 1 0
Крамер Блаж 1 0
Августиняк Рафал 1 0
Челхака Юрген 1 0
Молде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гульбрандсен Фредрик 1 0
Линнес Мартин 1 0
Хестад Эйрик 1 0
Эриксен Кристиан I 1 0
Хауган Эйрик 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Хагельскьер Андерс 1 0
Ловик Матиас 1 0
Эдегор Никлас 1 0

Результаты матчей

Легия
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Молде
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
0
Легия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Молде
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

11
3
Легия
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Молде
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

11
0

Упущенные победы

12
3

Голы по времени матча

Забито

12
3
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 1
2
17%
1
33%
1-15
3
25%
1
33%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
1
33%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

10
0
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 0
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

14
3
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
2
14%
2
67%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Пропущено

16
2
9 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 1
3
19%
0
0%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
2
13%
2
100%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Забито

26
6
11 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
2
8%
2
33%
1-15
5
19%
3
50%
16-30
4
15%
0
0%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
6
23%
1
17%
61-75
6
23%
0
0%
76-90

Пропущено

26
2
14 В 1-м тайме 0
12 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 0
12 Не пропускали 1
6
23%
0
0%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
3
12%
0
0%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
4
15%
2
100%
61-75
3
12%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Легия - Пуща Неполомице 1:1 Молде - Легия 3:2 Рух Хожув - Легия 0:1 Легия - Сталь Жешув 3:1
Легия - Динамо Киев 3:1 Рапид Вена - Легия 1:1 Легия - СК Рапид 1:1 Легия - Ордабасы 1:0 Легия - Олимпия Эльблонг 6:0 Краковия - Легия 2:0 Легия - Краковия 2:0 Легия - АЗ Алкмаар 2:0 ЛКС Лодзь - Легия 1:1 Корона Кельце - Легия 2:1 Заглембе Любин - Легия 0:3 Астон Вилла - Легия 2:1 Легия - Варта Познань 2:2 Легия - Лех 0:0 Легия - Зриньски 2:0 Радомяк Радом - Легия 0:1
Молде
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Молде - Легия 3:2 Копенгаген - Молде 3:1 Молде - Мидтьюлланн 2:1 Молде - ФК Кристиансунн 3:1
Байер Л - Молде 5:1 Будё-Глимт - Молде 0:1 Молде - Хам-Кам 1:1 Молде - Карабах 2:2 Сарпсборг-08 - Молде 1:3 Молде - Лиллестрём 4:0 Хеккен - Молде 1:3 Русенборг - Молде 3:1 Молде - Тромсё 1:4 Молде - Хеккен 5:1 Бранн - Молде 3:2 Молде - Будё-Глимт 1:3 Молде - Байер Л 1:2 Молде - Викинг 4:0 Хьельсос - Молде 0:1 Стрёмсгодсет - Молде 1:1

Результаты матчей

Легия
Молде

Точный счет

2:0
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
3:5
1 раз 14%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
3
1 раз 100%

Точный счет

3:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
0:3
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
5
1 раз 7%
3
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Легия
Молде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
1.5
2
5
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
9
5
1.5
4
10
2.5
1
13
3.5
1
13
4.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Молде заслуженно побеждает в отличном матче
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Легия: 62%, Молде: 38%.
  • 94'
    Легия совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Петерсен Оливер из команды Молде перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Молде совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Хауган Эйрик ослабляет давление, выбив мяч.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polish Army. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Легия 73.8% (90)
    X 14.8% (18)
    Молде 11.5% (14)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Легия 0:3 Молде онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Легия 0:3 Молде

    Исход игры
    Легия
    73.8% (90)
    Ничья
    14.8% (18)
    Молде
    11.5% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.96% (76)
    Меньше
    35.04% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    74.36% (87)
    Нет
    25.64% (30)
    Популярный счёт
    2:1 Легия
    45.1% (55)
    1:0 Легия
    13.9% (17)
    1:1 Ничья
    10.7% (13)
    1:2 Молде
    5.7% (7)
    2:0 Легия
    5.7% (7)
    3:1 Легия
    4.1% (5)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    0:1 Молде
    1.6% (2)
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