Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

86' Легия совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Капустка Бартош навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Кун Патрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Легия совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Удар от ворот произведет Молде

82' Легия совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Легия совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Удар от ворот произведет Легия

80' Хорошую попытку сделал Жозуэ Филипе . Удар в створ, но вратарь начеку

78' Молде совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Хестад Эйрик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Хестад Эйрик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Гульбрандсен Фредрик пробует нанести удар издали, но Kacper Tobiasz держит все под контролем

75' Молде совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Матч возобновлен

74' Судье надоело, что Ловик Матиас тянет время и он наказал его горчичником

74' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

73' Молде совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Матч возобновлен

71' Хауган Эйрик - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Тактическая замена. Гуаль Марк уходит с поля и его заменяет Maciej Rosolek

70' Тактическая замена. Рётаро Исида уходит с поля и его заменяет Диаш Жиль

70' Матч возобновлен

69' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

67' Г О О О О Л - Гульбрандсен Фредрик первый на мяче и посылает его в ворота правой ногой!

67' Коса Маркус Андреас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Удар от ворот произведет Молде

64' Легия совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Удар от ворот произведет Молде

63' Рётаро Исида из команды Легия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

63' Легия совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Удар от ворот произведет Легия

61' Коса Маркус Андреас не смог попасть в створ ударом издали

61' Коса Маркус Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Легия совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Матч возобновлен

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Легия идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Рётаро Исида выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Легия совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Легия совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Легия совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

56' Августиняк Рафал получил желтую карточку от судьи

56' Хауган Эйрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Пекхарт Томаш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Легия совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Удар от ворот произведет Легия

54' Петерсен Оливер взял и забрал мяч на выходе

53' Легия совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Молде совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Рётаро Исида выиграл воздушное противоборство у Хёуген Кристоффер

51' Удар от ворот произведет Молде

51' Оооо... вот это был удар! Пекхарт Томаш должен был забить с этой позиции.

51' Рётаро Исида из команды Легия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Жозуэ Филипе пробил со штрафного прямо в стенку

49' Рётаро Исида из команды Легия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Дели Матс Мёллер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Глупую желтую получил Гульбрандсен Фредрик за то, что отбил ногой мяч после свистка

46' Удар от ворот произведет Молде

46' ШТАНГА! Пробил головой Гуаль Марк прямо в каркас ворот!

46' Рётаро Исида из команды Легия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.