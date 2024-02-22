Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского. Главный судья: Осмерс Харм
0'
0:1
2' ГолГульбрандсен Фредрик
0:2
20' ГолХестад Эйрик
26' Желтая карточкаЭлитим Хуэрхен
28' Желтая карточкаКоса Маркус Андреас
47' Желтая карточкаГульбрандсен Фредрик
56' Желтая карточкаАвгустиняк Рафал
0:3
67' ГолГульбрандсен Фредрик
71' Желтая карточкаХауган Эйрик
74' Желтая карточкаЛовик Матиас
90'+5
Ход матча
2'
20'
0:2
26'
56'
67'
71'
74'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
8 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 4
-
7 Угловые 4
-
7 Офсайды 5
-
7 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
503 Количество передач 294
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Вшолек
Павел
25
Морисита
Рёя
27
Жозуэ
Филипе
28
Гуаль
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелЗащитник
-
25 Морисита РёяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
-
28 Гуаль МаркПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Диаш ЖильЗащитник
-
33 Кун ПатрикЗащитник
- Защитник
-
11 Зюба ЧендримПолузащитник
-
26 Рейчик ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Руньяич Коста
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Легия
Молде
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мучи Эрнест
|5
|0.36
|Пекхарт Томаш
|4
|0.29
|Крамер Блаж
|4
|0.29
|Вшолек Павел
|2
|0.14
|Гуаль Марк
|2
|0.14
|Жозуэ Филипе
|2 (1)
|0.14
|Рибейру Юри
|2
|0.14
|Августиняк Рафал
|2
|0.14
|Слиш Бартош
|1
|0.07
|Элитим Хуэрхен
|1
|0.07
|Росолек Мацей
|1
|0.07
|Кун Патрик
|0
|0
|Баку Макана
|0
|0
Молде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гульбрандсен Фредрик
|4
|2
|Коса Маркус Андреас
|1
|0.5
|Хестад Эйрик
|1
|0.5
|Эйкрем Магнус
|0
|0
|Линнес Мартин
|0
|0
|Эриксен Кристиан I
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Слиш Бартош
|4
|0
|Элитим Хуэрхен
|4
|0
|Вшолек Павел
|3
|0
|Енджейчик Артур
|3
|0
|Жозуэ Филипе
|3
|0
|Пекхарт Томаш
|2
|0
|Кун Патрик
|2
|0
|Рибейру Юри
|2
|0
|Гуаль Марк
|2
|0
|Мучи Эрнест
|2
|0
|Тобиаш Кацпер
|2
|0
|Хладун Доминик
|1
|0
|Панков Радован
|1
|0
|Крамер Блаж
|1
|0
|Августиняк Рафал
|1
|0
|Челхака Юрген
|1
|0
Молде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гульбрандсен Фредрик
|1
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Хестад Эйрик
|1
|0
|Эриксен Кристиан I
|1
|0
|Хауган Эйрик
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
|Хагельскьер Андерс
|1
|0
|Ловик Матиас
|1
|0
|Эдегор Никлас
|1
|0
Результаты матчей
Легия
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Молде
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
1
0
Легия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Молде
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
11
3
Легия
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Молде
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
11
0
Упущенные победы
12
3
Голы по времени матча
Забито
12
3
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 1
2
17%
1
33%
1-15
3
25%
1
33%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
1
33%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
10
0
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 0
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
14
3
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
2
14%
2
67%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Пропущено
16
2
9 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 1
3
19%
0
0%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
2
13%
2
100%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Забито
26
6
11 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
2
8%
2
33%
1-15
5
19%
3
50%
16-30
4
15%
0
0%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
6
23%
1
17%
61-75
6
23%
0
0%
76-90
Пропущено
26
2
14 В 1-м тайме 0
12 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 0
12 Не пропускали 1
6
23%
0
0%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
3
12%
0
0%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
4
15%
2
100%
61-75
3
12%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Легия - Пуща Неполомице 1:1 Молде - Легия 3:2 Рух Хожув - Легия 0:1 Легия - Сталь Жешув 3:1
Легия - Динамо Киев 3:1 Рапид Вена - Легия 1:1 Легия - СК Рапид 1:1 Легия - Ордабасы 1:0 Легия - Олимпия Эльблонг 6:0 Краковия - Легия 2:0 Легия - Краковия 2:0 Легия - АЗ Алкмаар 2:0 ЛКС Лодзь - Легия 1:1 Корона Кельце - Легия 2:1 Заглембе Любин - Легия 0:3 Астон Вилла - Легия 2:1 Легия - Варта Познань 2:2 Легия - Лех 0:0 Легия - Зриньски 2:0 Радомяк Радом - Легия 0:1
Молде
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Молде - Легия 3:2 Копенгаген - Молде 3:1 Молде - Мидтьюлланн 2:1 Молде - ФК Кристиансунн 3:1
Байер Л - Молде 5:1 Будё-Глимт - Молде 0:1 Молде - Хам-Кам 1:1 Молде - Карабах 2:2 Сарпсборг-08 - Молде 1:3 Молде - Лиллестрём 4:0 Хеккен - Молде 1:3 Русенборг - Молде 3:1 Молде - Тромсё 1:4 Молде - Хеккен 5:1 Бранн - Молде 3:2 Молде - Будё-Глимт 1:3 Молде - Байер Л 1:2 Молде - Викинг 4:0 Хьельсос - Молде 0:1 Стрёмсгодсет - Молде 1:1
Результаты матчей
Легия
Молде
Точный счет
2:0
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
3:5
1 раз 14%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
3
1 раз 100%
Точный счет
3:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
0:3
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
5
1 раз 7%
3
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Легия
Молде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
95
410
113
113
Будет доступно позже.
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|10 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Легия 0:3 Молде
Исход игры
Легия
73.8% (90)
Ничья
14.8% (18)
Молде
11.5% (14)
Тотал 2.5
Больше
64.96% (76)
Меньше
35.04% (41)
Обе команды забьют
Да
74.36% (87)
Нет
25.64% (30)
Популярный счёт
2:1 Легия
45.1% (55)
1:0 Легия
13.9% (17)
1:1 Ничья
10.7% (13)
1:2 Молде
5.7% (7)
2:0 Легия
5.7% (7)
3:1 Легия
4.1% (5)
2:2 Ничья
3.3% (4)
0:1 Молде
1.6% (2)
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