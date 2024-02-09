  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Сильвестшак Дамиан
Рух Хожув
0:1
Конец матча
Легия
0'
1' Желтая карточка
Августиняк Рафал
28' Желтая карточка
Michal Feliks
0:1
56' Гол
Гуаль Марк
90'+5
36
Стипица
Данте
59
Стемпиньски
Мариуш
20
Szymon
Szymanski
21
Садлок
Мацей
96
Дадок
Роберт
13
Lukasz
Moneta
7
Летневски
Юлиуш
8
Patryk
Sikora
70
Козак
Милош
88
Влканова
Адам
19
Michal
Feliks
1
Тобиаш
Кацпер
12
Панков
Радован
3
Капюади
Стив
5
Рибейру
Юри
13
Вшолек
Павел
33
Кун
Патрик
8
Августиняк
Рафал
22
Элитим
Хуэрхен
27
Жозуэ
Филипе
28
Гуаль
Марк
9
Крамер
Блаж
Рух Хожув
3-4-2-1
Легия
3-4-2-1

История личных встреч

Рух Хожув
Легия

15 матчей

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
60%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 0 побед

17 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 17 побед

Первый тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 15 побед

32 матча

28.1%
18.8%
53.1%
9 побед 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

18.8%
37.5%
43.7%
6 побед 12 ничьих 14 побед

Второй тайм

15.6%
37.5%
46.9%
5 побед 12 ничьих 15 побед

История матчей

Э
3:0
ТМК
2:1
Э
1:3
Э
0:2
ЭГА
0:0
Э
2:0
Э
1:4
Э
0:0
Э
2:1
Э
1:2
Э
2:0
Э
2:1
Э
0:0
КП
2:1
КП
0:0
Э
3:0
Э
0:1
Э
2:3
К
2:0
К
1:1
Э
1:0
Э
1:0
К
2:1
К
1:0
Э
2:0
Э
4:1
К
1:0
К
0:1
OE
0:1
OE
0:0
КЛ
0:1
OE
2:0

Голы

Всего голов

8
14

Голов в среднем за матч

0.5
0.88

Среднее время на гол

180
102

Всего голов

32
11

Голов в среднем за матч

2
0.69

Среднее время на гол

45
130

Всего голов

40
25

Голов в среднем за матч

1.25
0.78

Тотал матчей

2.5
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
29

Среднее время на гол

72
115

Бомбардиры внутри турнира

Рух Хожув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Щепан Даниэль 7 (4) 0.35
Tomasz Swedrowski 4 0.2
Michal Feliks 3 0.15
Бартолевски Матеуш 2 0.1
Подставски Томаш 1 0.05
Przemyslaw Szur 1 0.05
Михальский Кацпер 1 0.05
Летневски Юлиуш 1 0.05
Tomasz Wojtowicz 1 0.05
Козак Милош 0 0
Стажиньски Филип 0 0
Lukasz Moneta 0 0
Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пекхарт Томаш 6 0.3
Жозуэ Филипе 6 (4) 0.3
Мучи Эрнест 4 0.2
Вшолек Павел 3 0.15
Гуаль Марк 2 0.1
Крамер Блаж 2 (1) 0.1
Кун Патрик 1 0.05
Панков Радован 1 0.05
Элитим Хуэрхен 1 0.05
Баку Макана 1 0.05
Августиняк Рафал 1 0.05
Капюади Стив 1 0.05
Стржалек Игорь 1 0.05
Росолек Мацей 0 0
Капустка Бартош 0 0
Рибейру Юри 0 0
Слиш Бартош 0 0
Тобиаш Кацпер 0 0

Карточки

Рух Хожув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садлок Мацей 8 0
Щепан Даниэль 4 1
Подставски Томаш 4 0
Szymon Szymanski 2 1
Konrad Kasolik 0 2
Tomasz Swedrowski 3 0
Козак Милош 3 0
Михальский Кацпер 3 0
Летневски Юлиуш 3 0
Бартолевски Матеуш 3 0
Tomasz Foszmanczyk 2 0
Przemyslaw Szur 2 0
Remigiusz Szywacz 2 0
Michal Feliks 2 0
Tomasz Wojtowicz 2 0
Барановски Павел 1 0
Стечик Доминик 1 0
Patryk Sikora 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жозуэ Филипе 7 1
Енджейчик Артур 4 2
Капюади Стив 5 0
Челхака Юрген 5 0
Рибейру Юри 4 0
Слиш Бартош 4 0
Крамер Блаж 4 0
Элитим Хуэрхен 4 0
Пекхарт Томаш 3 0
Вшолек Павел 3 0
Панков Радован 3 0
Бурч Марко 1 1
Августиняк Рафал 2 0
Гуаль Марк 1 0
Росолек Мацей 1 0
Мучи Эрнест 1 0
Kosta Runjaic 1 0

Результаты матчей

Рух Хожув
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Легия
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

10
3
Рух Хожув
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Легия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

9
16
Рух Хожув
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
25% (5)
30% (6)
Легия
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

19
19

Голы по времени матча

Забито

12
12
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
2
17%
2
17%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
3
25%
3
25%
61-75
4
33%
2
17%
76-90

Пропущено

15
14
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
2
13%
1
7%
1-15
3
20%
4
29%
16-30
3
20%
2
14%
31-45
3
20%
3
21%
46-60
1
7%
3
21%
61-75
3
20%
1
7%
76-90

Забито

10
19
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 6
15 Не забивали 11
0
0%
2
11%
1-15
2
20%
3
16%
16-30
2
20%
3
16%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
20%
5
26%
61-75
4
40%
4
21%
76-90

Пропущено

20
8
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
4
20%
1
13%
16-30
6
30%
3
38%
31-45
4
20%
1
13%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
4
20%
1
13%
76-90

Забито

22
31
8 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 9
8 Не забивали 4
2
9%
4
13%
1-15
4
18%
4
13%
16-30
2
9%
5
16%
31-45
1
5%
4
13%
46-60
5
23%
8
26%
61-75
8
36%
6
19%
76-90

Пропущено

35
22
18 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 9
13 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 12
2
6%
3
14%
1-15
7
20%
5
23%
16-30
9
26%
5
23%
31-45
7
20%
4
18%
46-60
3
9%
3
14%
61-75
7
20%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Рух Хожув
(20 матчей)
5%
55%
40%
1 победа 11 ничьих 8 поражений
Шкупи - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Брера Струмица 2:1 Рух Хожув - Дрита 0:1 Рух Хожув - Кечкемет 1:1
Полония Бытом - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Заглембе Любин 2:2 Краковия - Рух Хожув 4:4 Рух Хожув - Корона Кельце 1:1 Видзев Лодзь - Рух Хожув 2:1 Рух Хожув - Радомяк Радом 0:0 Лех - Рух Хожув 2:0 Рух Хожув - Шленск Вроцлав 2:2 Рух Хожув - Погонь Щецин 0:3 Пуща Неполомице - Рух Хожув 2:2 Легия Варшава II - Рух Хожув 3:2 Рух Хожув - Ракув 3:5 Гурник Забже - Рух Хожув 1:0 Рух Хожув - Пяст 0:3 Рух Хожув - Сталь Мелец 1:1
Легия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Легия - Сталь Жешув 3:1 Легия - Динамо Киев 3:1 Рапид Вена - Легия 1:1 Легия - СК Рапид 1:1
Легия - Ордабасы 1:0 Легия - Олимпия Эльблонг 6:0 Краковия - Легия 2:0 Легия - Краковия 2:0 Легия - АЗ Алкмаар 2:0 ЛКС Лодзь - Легия 1:1 Корона Кельце - Легия 2:1 Заглембе Любин - Легия 0:3 Астон Вилла - Легия 2:1 Легия - Варта Познань 2:2 Легия - Лех 0:0 Легия - Зриньски 2:0 Радомяк Радом - Легия 0:1 Тыхы - Легия 0:3 Легия - Сталь Мелец 1:3 Зриньски - Легия 1:2

Результаты матчей

Рух Хожув
Легия

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:5
1 раз 10%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%

Точный счет

2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

2:2
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
1:1
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 40%
1
5 раз 25%
2
5 раз 25%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
8 раз 40%
0
4 раза 20%
3
4 раза 20%
2
3 раза 15%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Рух Хожув
Легия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
9
1
4
6
1.5
6
4
1
9
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
3
3
7
1.5
2
8
1
9
2.5
2
8
1
9
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
8
0.5
Больше Меньше
16
4
7
13
1.5
8
12
2
18
2.5
5
15
1
19
3.5
1
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 19 12 5 2 31 - 15 41
2.
Ягеллония Белосток
 19 11 5 3 45 - 27 38
3.
Легия
 20 10 5 5 30 - 23 35
4.
Лех
 19 9 6 4 32 - 25 33
5.
Ракув
 18 9 5 4 35 - 22 32
6.
Погонь Щецин
 19 9 3 7 34 - 23 30
7.
Гурник Забже
 19 7 5 7 22 - 21 26
8.
Сталь Мелец
 19 7 4 8 27 - 30 25
9.
Заглембе Любин
 19 7 4 8 22 - 31 25
10.
Пяст
 18 4 12 2 18 - 14 24
11.
Радомяк Радом
 19 6 6 7 24 - 23 24
12.
Видзев Лодзь
 19 6 4 9 22 - 27 22
13.
Краковия
 19 4 9 6 22 - 28 21
14.
Пуща Неполомице
 19 5 5 9 25 - 36 20
15.
Варта Познань
 19 4 7 8 20 - 26 19
16.
Корона Кельце
 18 3 9 6 19 - 21 18
17.
Рух Хожув
 20 1 10 9 22 - 35 13
18.
ЛКС Лодзь
 18 2 4 12 13 - 36 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 9 8 1 0 26 - 7 25
2.
Ракув
 10 7 3 0 21 - 4 24
3.
Лех
 10 6 2 2 22 - 12 20
4.
Легия
 10 6 2 2 18 - 9 20
5.
Шленск Вроцлав
 9 5 3 1 15 - 7 18
6.
Сталь Мелец
 9 5 2 2 17 - 11 17
7.
Гурник Забже
 9 5 2 2 9 - 6 17
8.
Пуща Неполомице
 10 4 4 2 14 - 14 16
9.
Видзев Лодзь
 9 5 0 4 10 - 11 15
10.
Заглембе Любин
 10 4 3 3 11 - 12 15
11.
Погонь Щецин
 10 4 2 4 21 - 18 14
12.
Пяст
 8 3 4 1 10 - 6 13
13.
Радомяк Радом
 10 2 5 3 12 - 11 11
14.
Краковия
 10 2 5 3 15 - 19 11
15.
Корона Кельце
 8 2 4 2 12 - 10 10
16.
ЛКС Лодзь
 10 2 4 4 10 - 19 10
17.
Рух Хожув
 10 1 5 4 11 - 16 8
18.
Варта Познань
 9 1 3 5 6 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 10 7 2 1 16 - 8 23
2.
Погонь Щецин
 9 5 1 3 13 - 5 16
3.
Легия
 10 4 3 3 12 - 14 15
4.
Радомяк Радом
 9 4 1 4 12 - 12 13
5.
Лех
 9 3 4 2 10 - 13 13
6.
Варта Познань
 10 3 4 3 14 - 15 13
7.
Ягеллония Белосток
 10 3 4 3 19 - 20 13
8.
Пяст
 10 1 8 1 8 - 8 11
9.
Заглембе Любин
 9 3 1 5 11 - 19 10
10.
Краковия
 9 2 4 3 7 - 9 10
11.
Гурник Забже
 10 2 3 5 13 - 15 9
12.
Ракув
 8 2 2 4 14 - 18 8
13.
Сталь Мелец
 10 2 2 6 10 - 19 8
14.
Корона Кельце
 10 1 5 4 7 - 11 8
15.
Видзев Лодзь
 10 1 4 5 12 - 16 7
16.
Рух Хожув
 10 0 5 5 11 - 19 5
17.
Пуща Неполомице
 9 1 1 7 11 - 22 4
18.
ЛКС Лодзь
 8 0 0 8 3 - 17 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 9 (5)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Погонь Щецин Гросицки Камил 8 (5)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Лех Муравски Радослав 1 7
Легия Жозуэ Филипе 1 7
Рух Хожув Садлок Мацей 8
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 28'
    Michal Feliks получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Рух Хожув 0:1 Легия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный