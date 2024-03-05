Стадион: Стадио Олимпико.
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукаку Ромелу
|6
|0.75
|Белотти Андреа
|3
|0.38
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0.25
|Паредес Леандро
|1
|0.13
|Бове Эдоардо
|1
|0.13
|Писилли Никколо
|1
|0.13
|Эль-Шаарави Стефан
|0
|0
|Челик Зеки
|0
|0
|Залевски Никола
|0
|0
|Кристанте Бриан
|0
|0
|Спинаццола Леонардо
|0
|0
|Льоренте Диего
|0
|0
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Жоао
|6 (4)
|1
|Фати Ансу
|2
|0.33
|Адингра Симон
|1
|0.17
|Гросс Паскаль
|1
|0.17
|Митома Каору
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Н'Дика Эван
|4
|0
|Бове Эдоардо
|3
|0
|Кристанте Бриан
|2
|0
|Паредес Леандро
|2
|0
|Белотти Андреа
|1
|0
|Спинаццола Леонардо
|1
|0
|Льоренте Диего
|1
|0
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Хекке Ян-Поль
|3
|0
|Педро Жоао
|2
|0
|Вельтман Йоел
|2
|0
|Митома Каору
|2
|0
|Лаллана Адам
|1
|0
|Уэлбек Данни
|1
|0
|Стил Джейсон
|1
|0
|Гросс Паскаль
|1
|0
|Роша Игор II
|1
|0
|Данк Льюис
|1
|0
|Эступиньян Первис
|1
|0
|Фергюсон Эван
|1
|0
Результаты матчей
Рома
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Брайтон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Рома
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Брайтон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
4
3
Рома
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Брайтон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
10
5
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
3
30%
1
20%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
1
20%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
14
10
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
3
21%
1
10%
1-15
3
21%
1
10%
16-30
2
14%
1
10%
31-45
3
21%
4
40%
46-60
2
14%
1
10%
61-75
1
7%
2
20%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Монца - Рома 1:4 Рома - Торино 3:2 Рома - Фейеноорд 1:1 Фрозиноне - Рома 0:3
Фейеноорд - Рома 1:1 Рома - Интер Милан 2:4 Рома - Кальяри 4:0 Салернитана - Рома 1:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Рома 1:2 Рома - Верона 2:1 Милан - Рома 3:1 Лацио - Рома 1:0 Рома - Аталанта 1:1 Рома - Кремонезе 2:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Наполи 2:0 Болонья - Рома 2:0 Рома - Шериф 3:0 Рома - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Рома 1:2
Брайтон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Фулхэм - Брайтон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Брайтон - Эвертон 1:1 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5
Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Сток Сити - Брайтон 2:4 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 Брайтон - Марсель 1:0 Брайтон - Бёрнли 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:1 Челси - Брайтон 3:2 АЕК - Брайтон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3
Результаты матчей
Рома
Брайтон
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Рома
Брайтон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
42
26
17
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|7 (1)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|6 (1)
|Брайтон
|Педро Жоао
|6
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|5 (1)
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|Карабах
|Ромао Жулио
|6
|АЕК
|Гачинович Мийат
|1 3
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|4
|Рома
|Н'Дика Эван
|4
Прогнозы на матч Рома - Брайтон
Исход игры
Рома
88.7% (47)
Ничья
9.4% (5)
Брайтон
1.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
65.31% (32)
Меньше
34.69% (17)
Обе команды забьют
Да
73.47% (36)
Нет
26.53% (13)
Популярный счёт
2:1 Рома
50.9% (27)
2:0 Рома
18.9% (10)
3:1 Рома
7.5% (4)
1:1 Ничья
7.5% (4)
1:0 Рома
3.8% (2)
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