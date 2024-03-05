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Рома
 
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Брайтон
Прогнозы 50
Рома 88% (44)
X 10% (5)
Брайтон 2% (1)
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Рома
Ничья
Брайтон
3.55
3.80
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3.35
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 6 0.75
Белотти Андреа 3 0.38
Пеллегрини Лоренцо 2 0.25
Паредес Леандро 1 0.13
Бове Эдоардо 1 0.13
Писилли Никколо 1 0.13
Эль-Шаарави Стефан 0 0
Челик Зеки 0 0
Залевски Никола 0 0
Кристанте Бриан 0 0
Спинаццола Леонардо 0 0
Льоренте Диего 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 6 (4) 1
Фати Ансу 2 0.33
Адингра Симон 1 0.17
Гросс Паскаль 1 0.17
Митома Каору 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'Дика Эван 4 0
Бове Эдоардо 3 0
Кристанте Бриан 2 0
Паредес Леандро 2 0
Белотти Андреа 1 0
Спинаццола Леонардо 1 0
Льоренте Диего 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Хекке Ян-Поль 3 0
Педро Жоао 2 0
Вельтман Йоел 2 0
Митома Каору 2 0
Лаллана Адам 1 0
Уэлбек Данни 1 0
Стил Джейсон 1 0
Гросс Паскаль 1 0
Роша Игор II 1 0
Данк Льюис 1 0
Эступиньян Первис 1 0
Фергюсон Эван 1 0

Результаты матчей

Рома
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Брайтон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Рома
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Брайтон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

4
3
Рома
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Брайтон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

10
5
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
3
30%
1
20%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
1
20%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

14
10
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
3
21%
1
10%
1-15
3
21%
1
10%
16-30
2
14%
1
10%
31-45
3
21%
4
40%
46-60
2
14%
1
10%
61-75
1
7%
2
20%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Монца - Рома 1:4 Рома - Торино 3:2 Рома - Фейеноорд 1:1 Фрозиноне - Рома 0:3
Фейеноорд - Рома 1:1 Рома - Интер Милан 2:4 Рома - Кальяри 4:0 Салернитана - Рома 1:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Рома 1:2 Рома - Верона 2:1 Милан - Рома 3:1 Лацио - Рома 1:0 Рома - Аталанта 1:1 Рома - Кремонезе 2:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Наполи 2:0 Болонья - Рома 2:0 Рома - Шериф 3:0 Рома - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Рома 1:2
Брайтон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Фулхэм - Брайтон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Брайтон - Эвертон 1:1 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5
Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Сток Сити - Брайтон 2:4 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 Брайтон - Марсель 1:0 Брайтон - Бёрнли 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:1 Челси - Брайтон 3:2 АЕК - Брайтон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3

Результаты матчей

Рома
Брайтон

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Рома
Брайтон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2
2
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
4
2
2
6
2.5
1
7
3.5

Топ бомбардиров
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 7 (1)
Рома Лукаку Ромелу 6 (1)
Брайтон Педро Жоао 6
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
Карабах Ромао Жулио 6
АЕК Гачинович Мийат 1 3
ЛАСК Жуль Роберт 4
Рома Н'Дика Эван 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Брайтон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 марта 2024, осталось 2 дня 10 часов 1 минуту.



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    • Прогнозы 50
    Рома 88% (44)
    X 10% (5)
    Брайтон 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Брайтон
    3.55
    3.80
    Реклама, betcity.ru
    3.35
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Рома - Брайтон

    Исход игры
    Рома
    88.7% (47)
    Ничья
    9.4% (5)
    Брайтон
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.31% (32)
    Меньше
    34.69% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    73.47% (36)
    Нет
    26.53% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Рома
    50.9% (27)
    2:0 Рома
    18.9% (10)
    3:1 Рома
    7.5% (4)
    1:1 Ничья
    7.5% (4)
    1:0 Рома
    3.8% (2)
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