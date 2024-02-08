  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Барротт Сэмюэл
Тоттенхэм
 
Позже
Брайтон
Прогнозы 46
Тоттенхэм 93.5% (43)
X 4.3% (2)
Брайтон 2.2% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Брайтон
4.30
4.40
Реклама, betcity.ru
3.90
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Тоттенхэм
Брайтон

История личных встреч

Тоттенхэм
Брайтон

11 матчей

100%
11 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

120%
0 побед 6 ничьих 2 победы

16 матчей

68.8%
6.3%
24.9%
11 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
4:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
К
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
КЛ
2:0
ТМС
2:3

Голы

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.75
1.38

Среднее время на гол

51
65

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.63

Среднее время на гол

60
144

Всего голов

26
16

Голов в среднем за матч

1.63
1

Тотал матчей

2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

55
90

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хын Мин Сон 12 (1) 0.52
Ришарлисон 10 0.43
Кулушевски Деян 5 0.22
Мэддисон Джеймс 3 0.13
Ромеро Кристиан 3 0.13
Джонсон Бреннан 2 0.09
Удоги Дестини 2 0.09
Сарр Пап Матар 2 0.09
Ло Чельсо Джовани 2 0.09
Дэвис Бен 1 0.04
Бентанкур Родриго 1 0.04
Эмерсон Жуниор 1 0.04
Ван де Вен Микки 1 0.04
Велиз Алехо 1 0.04
Порро Педро 0 0
Вернер Тимо 0 0
Манор Соломон 0 0
Перишич Иван 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 8 (4) 0.35
Фергюсон Эван 6 0.26
Адингра Симон 4 0.17
Гросс Паскаль 3 0.13
Митома Каору 3 0.13
Марч Соломон 3 0.13
Хиншелвуд Джек 3 0.13
Эступиньян Первис 2 0.09
Уэлбек Данни 2 0.09
Буонанотте Факундо 2 0.09
Данк Льюис 2 0.09
Фати Ансу 2 0.09
Лемпти Тарик 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Энсисо Хулио 0 0
Лаллана Адам 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Дауд Махмуд 0 0
Гилмор Билли 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биссума Ив 6 2
Удоги Дестини 6 1
Кулушевски Деян 6 0
Ромеро Кристиан 4 1
Сарр Пап Матар 4 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 3 0
Ришарлисон 3 0
Эмерсон Жуниор 3 0
Порро Педро 3 0
Перишич Иван 2 0
Викарио Гульельмо 2 0
Мэддисон Джеймс 2 0
Бентанкур Родриго 2 0
Скипп Оливер 2 0
Анж Постекоглу 2 0
Хын Мин Сон 1 0
Дэвис Бен 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Манор Соломон 1 0
Джонсон Бреннан 1 0
Ван де Вен Микки 1 0
Велиз Алехо 1 0
Донли Джейми 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данк Льюис 5 1
Роша Игор II 4 0
Гилмор Билли 4 0
Митома Каору 4 0
Буонанотте Факундо 4 0
Балеба Карлос 4 0
Милнер Джеймс 3 0
Де Дзерби Роберто 3 0
Гросс Паскаль 3 0
Дауд Махмуд 1 1
Уэлбек Данни 2 0
Педро Жоао 2 0
Эступиньян Первис 2 0
Ван Хекке Ян-Поль 2 0
Лемпти Тарик 2 0
Адингра Симон 2 0
Лаллана Адам 1 0
Уэбстер Адам 1 0
Вельтман Йоел 1 0
Марч Соломон 1 0
Модер Якуб 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Фати Ансу 1 0
Вербрюгген Барт 1 0
Фергюсон Эван 1 0
Хиншелвуд Джек 1 0

Результаты матчей

Тоттенхэм
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
0% (0)
36% (4)
Брайтон
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

3
6
Тоттенхэм
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Брайтон
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

24
25
Тоттенхэм
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
13% (3)
48% (11)
Брайтон
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
26% (6)
22% (5)
52% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
26% (6)
39% (9)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

15
7

Упущенные победы

27
31

Голы по времени матча

Забито

21
16
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 2
12 Не забивали 16
4
19%
1
6%
1-15
3
14%
3
19%
16-30
3
14%
2
13%
31-45
6
29%
6
38%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
4
19%
2
13%
76-90

Пропущено

17
23
4 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
1
6%
6
26%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
3
18%
2
9%
31-45
1
6%
2
9%
46-60
5
29%
29%
4
17%
61-75
7
41%
5
22%
76-90

Забито

27
26
14 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 7
11 Не забивали 12
5
19%
3
12%
1-15
4
15%
4
15%
16-30
5
19%
4
15%
31-45
4
15%
2
8%
46-60
6
22%
6
23%
61-75
3
11%
7
27%
76-90

Пропущено

19
15
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
3
20%
16-30
3
16%
4
27%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
6
32%
4
27%
76-90

Забито

48
42
24 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 25
17 Забивали первыми 9
0 Не забивали 5
9
19%
4
10%
1-15
7
15%
7
17%
16-30
8
17%
6
14%
31-45
10
21%
8
19%
46-60
7
15%
8
19%
61-75
7
15%
9
21%
76-90

Пропущено

36
38
13 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 20
4
11%
6
16%
1-15
3
8%
7
18%
16-30
6
17%
6
16%
31-45
3
8%
3
8%
46-60
7
19%
7
18%
61-75
13
36%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2
Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Челси 1:4 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2
Брайтон
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0
Сток Сити - Брайтон 2:4 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 Брайтон - Марсель 1:0 Брайтон - Бёрнли 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:1 Челси - Брайтон 3:2 АЕК - Брайтон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Аякс - Брайтон 0:2 Эвертон - Брайтон 1:1 Брайтон - Фулхэм 1:1 Брайтон - Аякс 2:0

Результаты матчей

Тоттенхэм
Брайтон

Точный счет

2:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
4 раза 33%
4
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Точный счет

2:2
4 раза 33%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
8 раз 67%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:2
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
0:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
13 раз 57%
1
5 раз 22%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
8 раз 35%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
4 раза 17%
2
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Тоттенхэм
Брайтон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
1.5
Больше Меньше
7
5
3
8
2.5
5
7
1
10
3.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
1.5
Больше Меньше
4
7
2
10
2.5
3
8
1
11
3.5
1
10
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
5
1.5
Больше Меньше
11
12
5
18
2.5
8
15
2
21
3.5
4
19
1
22
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 23 15 6 2 52 - 22 51
2.
Манчестер Сити
 Заявка 22 15 4 3 54 - 25 49
3.
Арсенал
 Заявка 23 15 4 4 47 - 22 49
4.
Астон Вилла
 Заявка 23 14 4 5 49 - 30 46
5.
Тоттенхэм
 Заявка 23 13 5 5 49 - 35 44
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 23 12 2 9 31 - 32 38
7.
Вест Хэм
 Заявка 23 10 6 7 36 - 36 36
8.
Брайтон
 Заявка 23 9 8 6 42 - 38 35
9.
Ньюкасл
 Заявка 23 10 3 10 48 - 37 33
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 23 9 5 9 37 - 37 32
11.
Челси
 Заявка 23 9 4 10 38 - 39 31
12.
Борнмут
 Заявка 22 7 6 9 31 - 42 27
13.
Фулхэм
 Заявка 23 7 5 11 30 - 38 26
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 23 6 6 11 26 - 40 24
15.
Брентфорд
 Заявка 22 6 4 12 32 - 39 22
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 23 5 6 12 28 - 41 21
17.
Лутон Таун
 Заявка 22 5 5 12 33 - 43 20
18.
Эвертон
 Заявка 23 8 5 10 26 - 30 19
19.
Бёрнли
 Заявка 23 3 4 16 24 - 47 13
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 23 2 4 17 19 - 59 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 11 9 2 0 30 - 9 29
2.
Арсенал
 Заявка 12 9 2 1 30 - 11 29
3.
Астон Вилла
 Заявка 11 9 1 1 30 - 11 28
4.
Ньюкасл
 Заявка 12 8 1 3 29 - 14 25
5.
Манчестер Сити
 Заявка 10 7 3 0 27 - 10 24
6.
Тоттенхэм
 Заявка 11 8 0 3 23 - 15 24
7.
Брайтон
 Заявка 12 6 5 1 26 - 15 23
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 7 1 4 18 - 18 22
9.
Фулхэм
 Заявка 11 6 1 4 19 - 12 19
10.
Вест Хэм
 Заявка 11 5 4 2 18 - 11 19
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 11 5 3 3 19 - 18 18
12.
Челси
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
13.
Брентфорд
 Заявка 12 4 3 5 21 - 23 15
14.
Борнмут
 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 11 3 3 5 14 - 16 12
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 11 3 3 5 15 - 17 12
17.
Эвертон
 Заявка 12 3 3 6 13 - 14 12
18.
Лутон Таун
 Заявка 11 3 2 6 17 - 17 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 12 2 2 8 12 - 31 8
20.
Бёрнли
 Заявка 12 1 2 9 13 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 12 8 1 3 27 - 15 25
2.
Ливерпуль
 Заявка 12 6 4 2 22 - 13 22
3.
Арсенал
 Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
4.
Тоттенхэм
 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
5.
Астон Вилла
 Заявка 12 5 3 4 19 - 19 18
6.
Вест Хэм
 Заявка 12 5 2 5 18 - 25 17
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 5 1 5 13 - 14 16
8.
Борнмут
 Заявка 11 4 2 5 18 - 24 14
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 4 2 6 18 - 19 14
10.
Челси
 Заявка 11 4 1 6 18 - 21 13
11.
Брайтон
 Заявка 11 3 3 5 16 - 23 12
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 3 3 6 12 - 24 12
13.
Лутон Таун
 Заявка 11 2 3 6 16 - 26 9
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 12 2 3 7 13 - 24 9
15.
Ньюкасл
 Заявка 11 2 2 7 19 - 23 8
16.
Бёрнли
 Заявка 11 2 2 7 11 - 20 8
17.
Брентфорд
 Заявка 10 2 1 7 11 - 16 7
18.
Эвертон
 Заявка 11 5 2 4 13 - 16 7
19.
Фулхэм
 Заявка 12 1 4 7 11 - 26 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 11 0 2 9 7 - 28 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Ливерпуль Салах Мохамед 14 (8)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (5)
Борнмут Соланке Доминик 14 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 11 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 9
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 7
Астон Вилла Камара Бубакар I 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Брайтон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 февраля 2024, осталось 2 дня 9 часов 14 минут.

    Главный судья: Барротт Сэмюэл

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 27 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 46
    Тоттенхэм 93.5% (43)
    X 4.3% (2)
    Брайтон 2.2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Брайтон
    4.30
    4.40
    Реклама, betcity.ru
    3.90
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Тоттенхэм - Брайтон онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Брайтон

    Исход игры
    Тоттенхэм
    93.5% (43)
    Ничья
    4.3% (2)
    Брайтон
    2.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.29% (27)
    Меньше
    35.71% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (28)
    Нет
    33.33% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Тоттенхэм
    50% (23)
    2:0 Тоттенхэм
    19.6% (9)
    1:0 Тоттенхэм
    10.9% (5)
    3:2 Тоттенхэм
    4.3% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Тоттенхэм
    Брайтон
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный