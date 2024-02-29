Тур: 27. Стадион: Ю Повер Стадиум.
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
-
Главный тренер: Даниеле Де Росси
История личных встреч
Монца
Рома
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.67
0.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
270
Бомбардиры внутри турнира
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кольпани Андреа
|7
|0.27
|Пессина Маттео
|4 (3)
|0.15
|Коломбо Лоренцо
|4
|0.15
|Мота Дани
|3
|0.12
|Карбони Валентин
|2
|0.08
|Гальярдини Роберто
|1
|0.04
|Кальдирола Лука
|1
|0.04
|Мальдини Даниэль
|1
|0.04
|Марич Мирко
|1
|0.04
|Бондо Варрен
|1
|0.04
|Виньято Самуэле
|1
|0.04
|Кирьякопулос Георгиос
|0
|0
|Перейра Педру II
|0
|0
|Чиурриа Патрик
|0
|0
|Биринделли Самуэле
|0
|0
|Джурич Милан II
|0
|0
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|11 (6)
|0.42
|Лукаку Ромелу
|9
|0.35
|Пеллегрини Лоренцо
|5
|0.19
|Эль-Шаарави Стефан
|3
|0.12
|Белотти Андреа
|3
|0.12
|Манчини Джанлука
|3
|0.12
|Паредес Леандро
|2 (2)
|0.08
|Кристанте Бриан
|2
|0.08
|Азмун Сердар
|2
|0.08
|Ауа Уссем
|2
|0.08
|Хёйсен Дин
|2
|0.08
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.04
|Кристенсен Расмус
|1
|0.04
|Саншеш Ренату
|1
|0.04
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Бове Эдоардо
|0
|0
|Льоренте Диего
|0
|0
|Н'Дика Эван
|0
|0
|Залевски Никола
|0
|0
Карточки
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мари Пабло
|7
|0
|Палладино Раффаэле
|3
|2
|Кальдирола Лука
|4
|1
|Д'Амброзио Данило
|4
|1
|Иццо Армандо
|5
|0
|Биринделли Самуэле
|5
|0
|Гальярдини Роберто
|4
|0
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|3
|0
|Пессина Маттео
|3
|0
|Перейра Педру II
|3
|0
|Мота Дани
|3
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|3
|0
|Бондо Варрен
|3
|0
|Чиурриа Патрик
|2
|0
|Мачин Хосе
|2
|0
|Коломбо Лоренцо
|2
|0
|Виньято Самуэле
|2
|0
|Марич Мирко
|0
|1
|Кольпани Андреа
|1
|0
|Карбони Андреа
|1
|0
|Джурич Милан II
|1
|0
|Читтадини Джорджо
|1
|0
|Карбони Валентин
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паредес Леандро
|11
|0
|Манчини Джанлука
|7
|0
|Жозе Моуринью
|3
|2
|Кристанте Бриан
|6
|0
|Лукаку Ромелу
|3
|1
|Льоренте Диего
|4
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|4
|0
|Кристенсен Расмус
|4
|0
|Залевски Никола
|2
|1
|Дибала Пауло
|3
|0
|Азмун Сердар
|3
|0
|Ауа Уссем
|3
|0
|Н'Дика Эван
|3
|0
|Хёйсен Дин
|3
|0
|Саншеш Ренату
|2
|0
|Бове Эдоардо
|2
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0
|Белотти Андреа
|1
|0
|Карсдорп Рик
|1
|0
Результаты матчей
Монца
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Рома
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
5
5
Монца
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Рома
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
10
30
Монца
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (10)
42% (11)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
42% (11)
23% (6)
Рома
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
12% (3)
42% (11)
46% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
19% (5)
50% (13)
Сухие победы
9
1
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
14
8
Упущенные победы
15
35
Голы по времени матча
Забито
16
16
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
3
19%
16-30
4
25%
1
6%
31-45
1
6%
5
31%
46-60
2
13%
4
25%
61-75
5
31%
3
19%
76-90
Пропущено
13
16
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
5
38%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
2
15%
2
13%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
4
31%
5
31%
76-90
Забито
10
34
4 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 10
20 Не забивали 12
0
0%
4
12%
1-15
1
10%
7
21%
16-30
3
30%
3
9%
31-45
0
0%
5
15%
46-60
3
30%
1
3%
61-75
3
30%
14
41%
76-90
Пропущено
18
14
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
5
28%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
22%
3
21%
31-45
2
11%
4
29%
46-60
2
11%
2
14%
61-75
5
28%
2
14%
76-90
Забито
26
50
12 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 32
10 Забивали первыми 14
10 Не забивали 3
1
4%
4
8%
1-15
4
15%
10
20%
16-30
7
27%
4
8%
31-45
1
4%
10
20%
46-60
5
19%
5
10%
61-75
8
31%
17
34%
76-90
Пропущено
31
30
14 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 20
10
32%
5
17%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
4
13%
6
20%
31-45
4
13%
6
20%
46-60
4
13%
4
13%
61-75
9
29%
29%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Монца
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Салернитана - Монца 0:2 Монца - Милан 4:2 Монца - Верона 0:0 Удинезе - Монца 0:0
Монца - Сассуоло 1:0 Эмполи - Монца 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Фрозиноне - Монца 2:3 Наполи - Монца 0:0 Монца - Фиорентина 0:1 Милан - Монца 3:0 Монца - Дженоа 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Кальяри - Монца 1:1 Монца - Торино 1:1 Верона - Монца 1:3 Монца - Удинезе 1:1 Рома - Монца 1:0 Монца - Салернитана 3:0 Сассуоло - Монца 0:1
Рома
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Рома - Торино 3:2 Рома - Фейеноорд 1:1 Фрозиноне - Рома 0:3 Фейеноорд - Рома 1:1
Рома - Интер Милан 2:4 Рома - Кальяри 4:0 Салернитана - Рома 1:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Рома 1:2 Рома - Верона 2:1 Милан - Рома 3:1 Лацио - Рома 1:0 Рома - Аталанта 1:1 Рома - Кремонезе 2:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Наполи 2:0 Болонья - Рома 2:0 Рома - Шериф 3:0 Рома - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Рома 1:2 Серветт - Рома 1:1
Результаты матчей
Монца
Рома
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%
Точный счет
3:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
3:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 38%
1
10 раз 38%
3
3 раза 12%
2
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
8 раз 31%
2
8 раз 31%
0
4 раза 15%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Монца
Рома
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
310
104
211
410
112
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
84
310
48
211
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1610
Больше Меньше
224
620
1412
422
620
125
323
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|22
|3
|1
|67 - 12
|69
|2.
|Заявка
|26
|17
|6
|3
|41 - 19
|57
|3.
|Заявка
|26
|16
|5
|5
|50 - 32
|53
|4.
|Заявка
|26
|13
|9
|4
|39 - 23
|48
|5.
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|48 - 28
|46
|6.
|Заявка
|26
|13
|5
|8
|48 - 32
|44
|7.
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|39 - 30
|41
|8.
|Заявка
|26
|12
|4
|10
|32 - 28
|40
|9.
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|40 - 30
|40
|10.
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|25 - 25
|36
|11.
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|27 - 30
|36
|12.
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|28 - 31
|33
|13.
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|22 - 40
|25
|14.
|Заявка
|26
|5
|9
|12
|24 - 43
|24
|15.
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|34 - 55
|23
|16.
|Заявка
|26
|3
|14
|9
|25 - 40
|23
|17.
|Заявка
|26
|5
|5
|16
|32 - 54
|20
|18.
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|23 - 36
|20
|19.
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|24 - 47
|20
|20.
|Заявка
|26
|2
|7
|17
|20 - 53
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|26 - 7
|35
|2.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|34 - 6
|34
|3.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|30 - 8
|31
|4.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|20 - 8
|30
|5.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|33 - 15
|30
|6.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 8
|29
|7.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|24 - 13
|26
|8.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|14 - 8
|23
|9.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 9
|21
|10.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 22
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 13
|20
|12.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 16
|20
|13.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 21
|19
|14.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|15.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 22
|16
|16.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 16
|14
|17.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 25
|12
|18.
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|16 - 20
|11
|19.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 18
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|13 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|33 - 6
|35
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|21 - 11
|27
|3.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 24
|24
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|23 - 14
|22
|5.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 17
|16
|7.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|8.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 22
|15
|10.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 17
|14
|11.
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|13 - 16
|13
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 15
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 17
|13
|14.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|9 - 20
|12
|15.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 29
|8
|16.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|7 - 24
|6
|17.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 20
|6
|18.
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|9 - 22
|5
|19.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|8 - 25
|4
|20.
|Заявка
|13
|0
|3
|10
|12 - 33
|3
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|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|12 (8)
|Рома
|Дибала Пауло
|11 (6)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|11 (3)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 8
|Рома
|Паредес Леандро
|11
|Фиорентина
|Раньери Лука
|11
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монца - Рома
Исход игры
Монца
5.5% (3)
Ничья
16.4% (9)
Рома
78.2% (43)
Тотал 2.5
Больше
54% (27)
Меньше
46% (23)
Обе команды забьют
Да
68% (34)
Нет
32% (16)
Популярный счёт
1:2 Рома
45.5% (25)
0:1 Рома
14.5% (8)
1:1 Ничья
12.7% (7)
0:2 Рома
10.9% (6)
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